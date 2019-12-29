«Мне стыдно за поступок нашего капитана». Реакция Канады на разгром от России

«Приехали. Лучший игрок травмирован. Ситуация с вратарями туманна. И теперь нужно выяснять, как восстановиться после того, как потерпели худшее поражение от одного из главных своих соперников. Поражение от голодных до победы русских со счётом 0:6 может обернуться кошмаром. Дефицит в шесть голов был самым крупным на этом турнире в матчах против россиян. Предыдущие разгромы, включая советскую эпоху, были с разницей в пять голов.



Но счёт не был главной катастрофой. Алексис Ланфренье, самый опасный нападающий Канады и спаситель сборной в матче с США, получил травму во втором периоде и не смог доиграть матч. Похоже, он сильно повредил колено, когда врезался в щиток голкипера сборной России Амира Мифтахова. Все канадцы скрестили пальцы, надеясь на то, что он вернётся.

Даже русские были ошеломлены таким счётом. Российская команда исправила многие свои проблемы, которые были в матче с чехами. А теперь проблемы у Канады, тренерскому штабу которой нужно определиться с голкипером перед игрой с Германией. Видеоповторы показали, что первый гол сборной России был забит из офсайда, но Дейл Хантер не стал брать запрос», — отметил обозреватель Postmedia News Райан Пайетт.

«Ты что, боишься? Давай, играй! Это были не канадцы». Русские задавили Канаду на МЧМ Не только на льду, но и в общении с прессой. Наши парни не скрывали, что были ради поставить соперника на место.

«Россия не оставила от Канады ничего. Это был самый долгожданный матч, но он не мог быть более односторонним. Более плохого начала игры для канадцев невозможно было вообразить. Победа сборной России означает, что все команды в этой группе выиграли по одному разу. Маловероятно, что Россия и Канада потерпят по два поражения в двух следующих матчах, а это означает, что турнирная таблица будет очень ровной», — прогнозирует Стивен Эллис из The Hockey News.



«Можно ли списать этот разгром за счёт разницы во времени? Канада, похоже, не проснулась вовремя. Всё, что могло пойти не так, пошло не так. Атака Канады просто исчезла спустя всего два дня после победы над США со счётом 6:4. Это было исторически плохое поражение. И это — сборная, которая хочет восстановить свою репутацию после прошлогоднего шестого места?



Потеря Ланфренье — это действительно плохо. Просто оправиться от одного из худших поражений в истории было бы трудно. А потерять лучшего игрока — это сродни острому ножу под кленовый лист. Его травма убрала ветер из канадских парусов. Если его травма окажется серьёзной, заменить Ланфренье будет очень непросто, потому что это один из самых динамичных хоккеистов. Есть вопросы и по вратарям — они мало сделали для того, чтобы после двух матчей появилась определённость с тем, кто достоин статуса первого номера», — отметил обозреватель Sportsnet Майк Шульман.



Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 по хоккею



«Самое хорошее в этом поражении то, что сборная Канады сейчас не вылетает с турнира. Этот разгром не имеет такого значения, как потерянное канадцами лидерство в третьем периоде МЧМ-2011 в Баффало. Статистически это худшее поражение, и дорога к золоту теперь выглядит крайне непростой», — добавил эксперт TSN Фрэнк Серавалли.

Хэйтон принёс извинения

Особым поводом для комментариев, был, разумеется, поступок Баррета Хэйтона — капитана сборной Канады, который не снял шлем во время исполнения государственного гимна России.



«Я прошу прощения за то, что не снял шлем под гимн России. Я приношу извинения за это российской команде и её болельщикам, — сказал Хэйтон в эфире Hockey Night In Canada. — Я был полностью потерян в тот момент. Будучи капитаном и лидером команды я пытался осмыслить и оценить наши действия, хотел понять, как мы можем перегруппировать силы. Русские сыграли великолепно, а мои действия не должны были быть неуважительными. Это была моя ошибка. Я не должен был умалять победы сборной России. Я должен показать своей команде и всем канадцам, что могу поступать и действовать лучше».

Капитан канадцев Хэйтон не снял шлем во время гимна России. От расправы его спасли судьи Первый скандал на молодёжном чемпионате мира. Наши хоккеисты были готовы разобраться с ним прямо во время гимна.

Федерация хоккея Канады в своём пресс-релизе тоже отметила, что этот момент не отвечает её стандартам и ценностям. «Мы очень уважаем Федерацию хоккея России, её игроков, тренеров и персонал, а также всех болельщиков. Мы ожидаем, что наши игроки проявят такое же уважение. Федерация хоккея Канады приносит свои извинения перед российской стороной, ИИХФ и всеми канадцами за этот инцидент», — значится в пресс-релизе.

«Сегодня Баррет Хэйтон, капитан сборной Канады, продемонстрировал один из самых разочаровывающих вариантов поведения, который я когда-либо видел в хоккее. Или срочно выпускайте заявление с извинениями в адрес России, либо убирайте Хейтона из состава прямо по ходу турнира. Мне просто стыдно за поступок нашего капитана. Лично я всегда мечтал играть за сборную Канады на молодёжном чемпионате мира, мечтал представлять свою страну. Но мне так и не довелось этого делать. Вот почему я так на это реагирую. Это привилегия — играть за сборную!», — отметил в «твиттере» известный в прошлом нападающий НХЛ Девин Сетогучи.

«Россия набросилась на нас, мы просто были не готовы». Канадцы — о разгроме 0:6 Канадские хоккеисты сказали, что не смогли ничего противопоставить напору соперника.

«Да, это плохой образец спортивного мастерства и поведения. Этому нет никаких оправданий. Он ведь не просто забыл его снять! Он сознательно оставил шлем на голове. Я ожидал большего от капитана сборной Канады», — возмутился обозреватель TSN 1040 Брук Уорд.