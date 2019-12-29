Когда Россия включает скорости, к стенке жмётся даже Канада. Можем повторить с США?

Календарь МЧМ-2020



Турнирная таблица МЧМ-2020



Ух, вот это хоккей был вчера в Остраве в исполнении сборной России! 6:0 с Канадой – нужны ли тут какие-то комментарии? Идеальный матч наших ребят, в котором «кленовые листья» были не обыграны, а натурально растоптаны. Не припомню, чтобы когда-нибудь доводилось видеть такую потерянную и неуверенную в себе Канаду. При тысячах своих фанатов на стадионе в Чехии подопечные Дэйла Хантера смотрелись просто жалко: не смогли перевернуть ход игры ни с помощью таланта, ни благодаря характеру. Просто плыли по течению и ждали, пока закончится их избиение. Всё, что могла противопоставить Канада России вчера, это не снятый во время нашего гимна шлем капитана Баррета Хэйтона.

Капитан канадцев Хэйтон не снял шлем во время гимна России. От расправы его спасли судьи Первый скандал на молодёжном чемпионате мира. Наши хоккеисты были готовы разобраться с ним прямо во время гимна.

28 декабря получился чёрным днём для канадского хоккея. Разгромно-исторически проиграли принципиальному сопернику, потеряли главную звезду, разочаровались в капитане молодёжки. А ещё опустились на последнее место в группе. И такой день для канадцев устроила сборная России. Разбираем, за счёт чего «кленовые листья» были натурально деклассированы.

Молодёжка переписала историю хоккея! 6:0 – так мы не громили Канаду даже во времена СССР! Идеальный матч в исполнении сборной России.

Правильный настрой

Уж не знаю как, но тренерскому штабу сборной России удалось-таки выставить правильные настройки в головах своих подопечных на эту игру.



Тут ведь было очень сложно. Во-первых, нужно было, чтобы не «перегорели», как с чехами, и не видели врага в каждом хоккеисте в чужой форме. Во-вторых, ни в коем случае нельзя было робеть, канадцы бы за это наказали вмиг. В-третьих, как-то надо было обязательно выигрывать, потому что немцы своей победой над чехами окончательно запутали ситуацию в группе, и терпеть второе поражение подряд в таких условиях было крайне не желательно. Здесь требовалась тонкая, психологическая работа, поиск золотой середины между здоровым патриотизмом и хладнокровным расчётом.

И надо же, всё срослось идеально. Энергия россиян была направлена в нужное русло, дисциплина была на высочайшем уровне (никаких нервов, психов, только полная уверенность в своих силах), моменты реализовывались. Канада отходила назад под мощным натиском, пропускала, уходила от силовых приёмов и вообще, кажется, желала, чтобы всё побыстрее закончилось. Такое ощущение было уже после первого периода.

«Выскочили, словно гориллы из клетки!» Россия пошла на штурм, канадцы были потрясены Наша молодёжка вынесла соперника в первом периоде – 3:0! Но первый гол, скорее всего, был забит из офсайда.

И в сборной России, поверьте, это чувствовали. Был велик соблазн ослабить хватку, где-то не воткнуться в канадца, где-то не включить максимальную скорость. Но большая победа тренерского штаба и самих ребят, что они и второй период провели в режиме «убийцы», понимая, что 3:0 после первого периода в молодёжном хоккее ничего не значит. Канада, вероятно, рассчитывала, что после перерыва игра изменится сама собой, но снова испытала неприятное удивление, когда русские опять вышли крушить всё, что было в форме с кленовым листом.

«Россия набросилась на нас, мы просто были не готовы». Канадцы — о разгроме 0:6 Канадские хоккеисты сказали, что не смогли ничего противопоставить напору соперника.

А тут ещё несчастье с Лафренье, четвёртый гол Александрова – тогда стало понятно, что всё, можно заканчивать. Из канадцев словно выпустили остатки воздуха, и они перестали быть грозной силой, фаворитами турнира. Это были просто молодые мальчики, которые не в силах изменить обстоятельства этого дня. Но даже тут Россия старалась не снижать обороты (а это очень тяжело, когда соперник почти не сопротивляется). Забили ещё два гола, а потом плавно довели дело до общей победы. Помогли Мифтахову сделать «сухарь», не дали канадцам хоть немного приподнять голову, почувствовать вкус шайбы престижа. Сборная России весь матч, от начала и до конца, провела с правильным настроем, и это главный секрет победы. Подопечные Брагина вышли не обыгрывать, а раздавливать соперника, и такой подход принёс успех. Если и дальше у тренерского штаба будет получаться подбирать верные слова перед каждым новым матчем, то сборная России может далеко пойти.

Порадовал Мифтахов и командные скорости

Вот в чём сборная России уступила чехам? Нахватали глупых удалений, много нервничали, редко включали скорости, вратарь подвёл. Удивительным образом, всё это испарилось буквально через день, и такое можно увидеть только на МЧМ. Начнём с дисциплины, она была просто железной. Всего три удаления за матч, и ни одного глупого, неоправданного, вредительского. При этом никаких нервов. Куда делись те парни, которые стремились закатать в лёд каждого чеха? Неужели канадцы – меньший раздражитель? Вряд ли. Скорее, это работа тренеров, да и в матче с «кленовыми листьями» не пришлось отыгрываться с начала основного времени.



Блестящий матч провёл Амир Мифтахов, показавший, что говорить о вратарской проблеме в сборной России всё же рановато. И это мы ещё на Аскарова посмотрим, если ему дадут ещё один шанс в Чехии. Амир же в игре с Канадой просто вернул себе звание первого номера россиян, на которое покусился талантливый, но ещё слишком молодой Аскаров. От Мифтахова с Канадой веяло спокойствием даже через телеэкран, и сборная России играла совсем с другим настроением.



Но самое великолепное во вчерашней сборной России – это командное взаимодействие на высочайших скоростях. На это сочетание темпа и мысли можно было смотреть бесконечно! Подопечные Брагина сыграли в разы быстрее, чем с чехами, не застревали в средней зоне, поддерживали атаки вторым темпом, перестали делать упор на позиционное нападение. Стали действовать попроще (о чём мы и просили), и просто смяли Канаду. Выше скорости, меньше горизонтальных передач, больше бросков и нагрузки на пятачок – вот это принято называть североамериканским стилем. Но сборная России вчера показала, что это не стиль Канады или США, а просто современные тенденции, которыми наши ребята умеют пользоваться ничуть не хуже.

Видео можно посмотреть в «твиттере» IIHF.

Теперь всех порвём?

Вот так нельзя думать никому, даже простым болельщикам. Нечего раскачивать кармический маятник. Да, сборной России после этого разгрома никто не может быть страшен по определению. Но на МЧМ много сильных команд. Те же шведы и финны более прагматичны, чем канадцы, и их вряд ли получится взять нахрапом, давлением. А уже сегодня в соперниках отлично обученная и подготовленная сборная США.



Но всё зависит от российских ребят. Вчера уже в микст-зоне они дружно уверяли, что немного порадовались и забыли ту победу, выбросили её из головы. Но, уверяю, быстро остыть после 6:0 с Канадой просто невозможно! Говорить можно всё, что угодно, но в голове неизменно останутся эти остатки эйфории. Впрочем, это может даже помочь нашей сборной сегодня. Настрой, кураж, движение, мысль – хорошо, что всё это ребята не успели убрать далеко.

«Ты что, боишься? Давай, играй! Это были не канадцы». Русские задавили Канаду на МЧМ Не только на льду, но и в общении с прессой. Наши парни не скрывали, что были ради поставить соперника на место.

Однако второй матч за два дня с принципиальным и сильным соперником – будет очень сложно. У ребят обязательно промелькнёт предательская мысль, что после крушения Канады им в любом случае простят проигрыш США, да и победа не столь необходима, как вчера. Этот новый психологический барьер нужно будет как-то преодолеть, иначе американцев не обыграть.



После чехов справиться с нервами и эмоциями удалось, почему бы не повторить это и сейчас? Времени между матчами меньше, но ведь и уверенности теперь в своих силах в разы больше. А впрочем, это всё лирика. С США сборной России нужно просто сыграть так же, как и с Канадой: быстро, нагло, жёстко, исключить глупые удаления. Тогда всё точно будет хорошо, потому что вчера мы увидели, что команда и исполнители на этом турнире у России есть. Всё остальное в любом случае решат нюансы, и не сегодня, а в играх плей-офф.