«Нам забили два глупых гола за 6 секунд». Как россияне объяснили поражение от США

Сборная России проиграла США (1:3) на групповом этапе молодёжного чемпионата мира. После встречи на вопросы журналистов ответили игроки российской сборной Александр Хованов, Кирилл Марченко, Никита Ртищев и Александр Романов.

Россия проиграла США на МЧМ и потеряла первое место в группе Голы, составы и все последние новости — в онлайн-трансляции матча Россия — США на молодёжном чемпионате мира.

«Обычный игровой момент, чуть потолкались»

Нападающий сборной России Никита Ртищев рассказал о потасовке с форвардом США Оливером Вальстрёмом.



— Не хватило эмоций?

— Не могу сказать, что не хватило эмоций, выходили с хорошим настроем. Пропустили два быстрых гола, потом не получилось наверстать упущенное, хотя пытались делать всё возможное.



— Такое ощущение, что американцы старались вас вывести из себя.

— К сожалению, у них такой стиль игры. У нас опять было много ненужных удалений, много играли в меньшинстве. Потратили много сил, может, из-за этого не хватило в концовке.



— Что у вас случилось с Вальстрёмом?

— Ничего особенного, обычный игровой момент, чуть потолкались.



— Что он вам говорил?

— А я не знаю английский.



— С Германией нужна только победа, иначе можно не выйти в плей-офф.

— Да, мы понимаем. Будем делать всё возможное и победим.



— Дисциплина снова страдала…

— Не знаю, может, ребят опять перехлёстывали эмоции. Нахватали ненужных удалений. Работаем, но в молодёжном хоккее эмоции бьют ключом. Порой делаем неправильные вещи в ущерб себе.

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«США ни в чём не превосходили Россию, просто реализовали большинство»

Нападающий Александр Хованов рассказал об основных причинах поражения россиян.



— Было две или три штанги. Где-то надо похладнокровнее сыграть, сделать лишний пас, вывести игрока на бросок. Надеюсь, в следующих играх всё придёт.



— В чём-то американцы вас превосходили?

— Ни в чём не превосходили, просто реализовали большинство. В голе, который они забили, им немного повезло. Непонятно, как залетел. Было важно, кто первый забьёт. Мы продолжали хорошо играть, в третьем периоде наращивали темп, но у соперника хорошо сыграл вратарь. Забей мы свои голы – игра бы повернулась в другую сторону.



— Многовато удалений…

— Было несколько сомнительных удалений. Например, когда Соколова во второй раз удаляли. Он не видел игрока, игрок просто в него въехал. Там такая глыба, конечно, он упал, завалился. Но не буду оценивать судейство, мы должны были играть в свою игру.



— Американцы пытались выводить вас из себя?

— Я, если честно, даже не смотрел. Они что-то кричали непонятное, я старался не обращать внимания. Нужно было концентрироваться на игре. Мне без разницы, что они кричали.



— Что нужно сделать для стабильности перед плей-офф?

— У нас есть уверенность, что всё будет хорошо. Впереди игра с Германией, не должно быть никакой недооценки. Нужно выйти на эту игру, как на последнюю и биться.

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«США два глупых гола за 6 секунд забили. Это всю игру нам срубило»

Защитник Александр Романов посетовал на два быстрых гола американцев, которые испортили россиянам игру.



— Чем матч был не похож на вчерашний? Что не получилось?

— Много удалялись, не забили свои моменты и пропустили глупые голы.



— Можно сказать, что тактически нас американцы переиграли?

— Тактически – нет. Мы показывали сегодня приличную игру, возили их в зоне достаточно долго. Просто нам не так повезло, как США.



— Чего не хватает в большинстве? 14 попыток – 0 голов.

— Голов не хватает. Не знаю, что ещё.



— Когда вы забили, то пытались завести ребят? Руками махали.

— Конечно.



— Сказалась усталость после вчерашнего матча?

— Да, сказалась. Было нелегко.



— В эмоциональном плане есть ощущение, что игра с Канадой дала о себе знать?

— Все ребята были заряжены на победу. И физически, и эмоционально мы были готовы к этой игре. Показывали хороший хоккей, просто два глупых гола за 6 секунд нам забили. Ну это вообще, всю игру срубило сразу же. После этого попытались собраться, играть в свой хоккей, и у нас многое после этого получалось. Но не всё так гладко.



— Будет особе давление в матче с Германией? Нужно обязательно побеждать.

— Да здесь на каждом матче давление сумасшедшее, всегда нужно стараться выиграть. Мы ведь играем за Россию, за наших болельщиков.

«Врезал и врезал. Надо было играть дальше»

Нападающий молодёжной сборной России Кирилл Марченко рассказал об ударе со стороны Вальстрёма.



— Что не получилось сегодня? Показалось, что был «отходняк» после матча с Канадой.

— Да я бы так не сказал. Просто где-то не хватило сил. Эмоционально не до конца настроились, потому что вчера отдали много эмоций. Некоторые парни сорвали голос. Но это не оправдание. Должны были выходить и играть в свой хоккей. В принципе мы это и делали, но не хватило реализации и хладнокровности.



— Американцы весь матч выводили вас из себя. У них это получилось?

— Ну да. США – Россия – это как дерби. Всегда идут стычки, удары исподтишка. Это нормально. Это игра.



— Но Вальстрём вообще локтем вам врезал.

— Это дело судьи. Врезал и врезал, надо было играть дальше.

Судьи пропустили грязный удар Вальстрёма. Наши парни решили мстить, был даже удар головой Кирилл Марченко едва не получил сотрясение. Дело могло закончиться массовой дракой.

— Что с большинством? Даже Казахстан уже забивал.

— Не знаю, что сказать на это. Будем работать. Стараемся, где-то не залетает в последний момент.



— Два гола за шесть секунд. Что это было?

— Где-то нескоцентрированность была после первого гола в наши ворота. Полетели забивать. Надломило нас это немного. Нельзя было дать им забить второй гол. Они почувствовали уверенность. Но это игра, где кому как повезёт. Выходили на третий период и пытались отыграться, но не получилось.



— Понимаете, что Германию надо обыгрывать?

— Это все понимают. Будем стараться играть в свой хоккей.