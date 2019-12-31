Баффало, должок словакам, ОИ-2018. Пять самых ярких побед сборной России за десятилетие

2019 год плавно подходит к своему завершению, а «Чемпионат» продолжает подводить не только его итоги, но и проводить черту под целым десятилетием. За это время было немало поражений российского спорта в целом, и хоккея в частности, но нельзя забывать и о главных победах, ведь именно они приносили нам счастье. Рассказываем о самых памятных выигрышах сборной России по хоккею за минувшие 10 лет.

Ванкувер, Сочи, 3:8 от США. Шесть самых горьких поражений сборной России за десятилетие Звёздное поколение хоккеистов разрушило наши мечты.

МЧМ-2011. Финал. Канада U20 – Россия U20 – 3:5

Тот победный подвиг российской молодёжки в Баффало до сих пор перед глазами. У Валерия Брагина была по-настоящему чемпионская команда, которая смогла сломить в финале не кого-нибудь, а грозных канадцев. Причём, по ходу встречи наши ребята уступали со счётом 0:3, но в итоге полностью перевернули матч в третьем периоде, когда отличились Кицын, Тарасенко, Двуреченский и оформивший дубль Панарин. Эти золотые медали по-прежнему последние для нашей молодёжной сборной. Ждём от россиян удачного выступления на проходящем сейчас турнире в Чехии.

Фото: Rick Stewart/Getty Images

МЧМ-2012. Полуфинал. Канада U20 – Россия U20 – 5:6

Интересно, что ровно через год коллектив Валерия Брагина сыграл ещё один выдающийся матч с канадцами на молодёжном чемпионате мира. Эта встреча пришлась на полуфинальную стадию. Теперь уже «кленовые листья» едва не совершили сумасшедший камбэк. К 49-й минуте встречи россияне вели 6:1, североамериканцы сильно прибавили и сделали счёт 6:5. Но россияне всё же удержали ту важную победу. Особенно стоит отметить капитана команды Евгения Кузнецова, оформившего хет-трик в ворота соперника. Увы, в финале россияне не справились со шведами – 0:1 ОТ.

Чемпионат мира-2012. Финал. Россия – Словакия – 6:2

Команда Зинэтулы Билялетдинова блестяще выступила на чемпионате мира 2012 года, разгромив в финале словаков (со Здено Харой в составе, который как раз оформил дубль) – 6:2. Примечательно, что перед словаками у нас был должок с проигранный финал 2002 года. Спустя 10 лет россияне его с лихвой вернули. Турнир 2012 года в Швеции и Финляндии и вовсе получился фееричным для наших хоккеистов: были выиграны абсолютно все матчи. В финале Словакии забивали оформивший дубль Сёмин, а также Пережогин, Терещенко, Дацюк и Малкин.

Чемпионат мира-2014. Финал. Россия – Финляндия – 5:2

Сборная России, тогда ещё с генменеджером Андреем Сафроновым и главным тренером Олегом Знарком расправилась с финнами в финале мирового первенства. И пусть кто-то говорит, что эта победа случилась в олимпийский год, а поэтому не так ценна. Это всё ерунда, не слушайте таких разговоров. Российской командой был обыгран принципиальный соперник, с которым мы всегда играли тяжело. И которому, к слову, уступили на домашней сочинской Олимпиаде. Так что голы Широкова, Овечкина, Малкина, Зарипова и Тихонова принесли радость многим россиянам. А уж поддержка у сборной России в Минске была солидной! Кстати, после 2012 года российская сборная более не побеждала на чемпионатах мира. В Беларуси наша команда, как и на ЧМ-2012, выиграла абсолютно все матчи.

Фото: Clive Mason/Getty Images

ОИ-2018. Финал. Россия – Германия – 4:3 ОТ

На Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане российская сборная наконец-то стала олимпийским чемпионом – впервые после Игр в Альбервиле образца 1992 года, когда побеждала Объединённая команда. Да, в 2018 году нас лишили флага и гимна, а официально команда называлась Олимпийские атлеты из России. Но все понимали, что это именно наша, российская сборная. Не было на ОИ-2018 и хоккеистов из НХЛ, но кого это сейчас волнует? Главное, что россияне сумели завоевать долгожданное олимпийское золото.

Финал с Германией получился нервным. За три с небольшим минуты до конца третьего периода хоккеисты Олега Знарка уступали со счётом 2:3, но Никита Гусев каким-то чудом забил в меньшинстве, а в овертайме в большинстве победу российской ледовой дружине принёс точный бросок Кирилла Капризова.