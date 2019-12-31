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Самые памятные и главные победы сборной России по хоккею за 10 лет

Пять самых ярких побед сборной России за 10 лет
Павел Панышев
Баффало, должок словакам, ОИ-2018. Пять самых ярких побед сборной России за десятилетие
Нам есть, что вспомнить. Эти матчи хочется постоянно пересматривать.
Хоккей 0

2019 год плавно подходит к своему завершению, а «Чемпионат» продолжает подводить не только его итоги, но и проводить черту под целым десятилетием. За это время было немало поражений российского спорта в целом, и хоккея в частности, но нельзя забывать и о главных победах, ведь именно они приносили нам счастье. Рассказываем о самых памятных выигрышах сборной России по хоккею за минувшие 10 лет.

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МЧМ-2011. Финал. Канада U20 – Россия U20 – 3:5

Тот победный подвиг российской молодёжки в Баффало до сих пор перед глазами. У Валерия Брагина была по-настоящему чемпионская команда, которая смогла сломить в финале не кого-нибудь, а грозных канадцев. Причём, по ходу встречи наши ребята уступали со счётом 0:3, но в итоге полностью перевернули матч в третьем периоде, когда отличились Кицын, Тарасенко, Двуреченский и оформивший дубль Панарин. Эти золотые медали по-прежнему последние для нашей молодёжной сборной. Ждём от россиян удачного выступления на проходящем сейчас турнире в Чехии.

U20 ЧМ-2011. Финал
06 января 2011, четверг. 03:30 МСК
Канада U20
Окончен
3 : 5
Россия U20
1:0 Эллис (Шенн, де Хаан) – 04:50' (5x4)   2:0 Эштон (Леблан) – 19:46' (5x5)   3:0 Шенн (Фолиньо) – 26:27' (5x5)   3:1 Панарин (Голубев, Березин) – 42:33' (5x5)   3:2 Кицын (Кузнецов, Калинин) – 42:46' (5x5)   3:3 Тарасенко (Кузнецов) – 47:29' (5x5)   3:4 Панарин (Тарасенко, Голубев) – 55:22' (5x5)   3:5 Двуреченский (Кузнецов) – 58:44' (5x5)

Фото: Rick Stewart/Getty Images

МЧМ-2012. Полуфинал. Канада U20 – Россия U20 – 5:6

Интересно, что ровно через год коллектив Валерия Брагина сыграл ещё один выдающийся матч с канадцами на молодёжном чемпионате мира. Эта встреча пришлась на полуфинальную стадию. Теперь уже «кленовые листья» едва не совершили сумасшедший камбэк. К 49-й минуте встречи россияне вели 6:1, североамериканцы сильно прибавили и сделали счёт 6:5. Но россияне всё же удержали ту важную победу. Особенно стоит отметить капитана команды Евгения Кузнецова, оформившего хет-трик в ворота соперника. Увы, в финале россияне не справились со шведами – 0:1 ОТ.

U20 ЧМ-2012. 1/2 финала
04 января 2012, среда. 06:00 МСК
Канада U20
Окончен
5 : 6
Россия U20
0:1 Кузнецов (Якупов) – 07:26' (5x5)   0:2 Нестеров (Желдаков) – 13:50' (5x4)   1:2 Коннолли (Хэмилтон, Юбердо) – 22:37' (6x5)   1:3 Кузнецов (Хохлачёв, Якупов) – 24:24' (5x5)   1:4 Кузнецов (Якупов, Сергеев) – 28:48' (5x5)   1:5 Хохлачёв (Кузнецов, Якупов) – 30:30' (5x4)   1:6 Кучеров (Григоренко, Земченко) – 47:54' (5x5)   2:6 Хэмилтон (Шайфли, Строум) – 49:20' (5x4)   3:6 Шварц (Галлахер) – 49:43' (5x5)   4:6 Галлахер (Хэмилтон) – 51:59' (5x5)   5:6 Гормли (Галлахер) – 54:17' (5x4)

Чемпионат мира-2012. Финал. Россия – Словакия – 6:2

Команда Зинэтулы Билялетдинова блестяще выступила на чемпионате мира 2012 года, разгромив в финале словаков (со Здено Харой в составе, который как раз оформил дубль) – 6:2. Примечательно, что перед словаками у нас был должок с проигранный финал 2002 года. Спустя 10 лет россияне его с лихвой вернули. Турнир 2012 года в Швеции и Финляндии и вовсе получился фееричным для наших хоккеистов: были выиграны абсолютно все матчи. В финале Словакии забивали оформивший дубль Сёмин, а также Пережогин, Терещенко, Дацюк и Малкин.

ЧМ-2012. Финал
20 мая 2012, воскресенье. 21:30 МСК
Россия
Окончен
6 : 2
Словакия
0:1 Хара (Суровы) – 01:06' (5x5)   1:1 Сёмин (Овечкин, Дацюк) – 09:57' (5x5)   2:1 Пережогин (Попов) – 26:10' (5x5)   3:1 Терещенко (Широков, Жердев) – 33:31' (5x5)   4:1 Сёмин (Дацюк) – 35:22' (5x5)   5:1 Дацюк (Сёмин, Овечкин) – 43:55' (5x5)   5:2 Хара (Суровы, Шатан) – 49:37' (5x4)   6:2 Малкин (Никулин, Никитин) – 58:02' (5x5)

Чемпионат мира-2014. Финал. Россия – Финляндия – 5:2

Сборная России, тогда ещё с генменеджером Андреем Сафроновым и главным тренером Олегом Знарком расправилась с финнами в финале мирового первенства. И пусть кто-то говорит, что эта победа случилась в олимпийский год, а поэтому не так ценна. Это всё ерунда, не слушайте таких разговоров. Российской командой был обыгран принципиальный соперник, с которым мы всегда играли тяжело. И которому, к слову, уступили на домашней сочинской Олимпиаде. Так что голы Широкова, Овечкина, Малкина, Зарипова и Тихонова принесли радость многим россиянам. А уж поддержка у сборной России в Минске была солидной! Кстати, после 2012 года российская сборная более не побеждала на чемпионатах мира. В Беларуси наша команда, как и на ЧМ-2012, выиграла абсолютно все матчи.

ЧМ-2014. Финал
25 мая 2014, воскресенье. 22:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 2
Финляндия
1:0 Широков (Зарипов) – 10:45' (5x4)   1:1 Пакаринен (Лехтеря) – 19:57' (5x5)   1:2 Палола (Йормакка, Лехтеря) – 26:51' (5x4)   2:2 Овечкин (Шипачёв) – 27:34' (5x5)   3:2 Малкин (Зарипов) – 35:36' (5x3)   4:2 Зарипов (Широков) – 44:24' (5x4)   5:2 Тихонов (Кутузов, Кулёмин) – 55:53' (5x4)

Фото: Clive Mason/Getty Images

ОИ-2018. Финал. Россия – Германия – 4:3 ОТ

На Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане российская сборная наконец-то стала олимпийским чемпионом – впервые после Игр в Альбервиле образца 1992 года, когда побеждала Объединённая команда. Да, в 2018 году нас лишили флага и гимна, а официально команда называлась Олимпийские атлеты из России. Но все понимали, что это именно наша, российская сборная. Не было на ОИ-2018 и хоккеистов из НХЛ, но кого это сейчас волнует? Главное, что россияне сумели завоевать долгожданное олимпийское золото.

Олимпийские игры 2018. Финал
25 февраля 2018, воскресенье. 07:10 МСК
Россия
Окончен
4 : 3
ОТ
Германия
1:0 Войнов (Гусев, Капризов) – 19:59' (5x5)   1:1 Шюц (Мацек, Хагер) – 29:32' (5x5)   2:1 Гусев (Капризов, Дацюк) – 53:21' (5x5)   2:2 Кагун (Мауэр, Эхлиз) – 53:31' (5x5)   2:3 Мюллер (Эхлиз, Хёрдлер) – 56:44' (5x5)   3:3 Гусев (Капризов, Зуб) – 59:04' (4x5)   4:3 Капризов (Гусев, Войнов) – 69:40' (4x3)

Финал с Германией получился нервным. За три с небольшим минуты до конца третьего периода хоккеисты Олега Знарка уступали со счётом 2:3, но Никита Гусев каким-то чудом забил в меньшинстве, а в овертайме в большинстве победу российской ледовой дружине принёс точный бросок Кирилла Капризова.

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