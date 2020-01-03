Рекордные 52 победы в группе и всего одно золото за 13 лет – «Тре крунур» настроены изменить эту тенденцию.

«Должны доказать, что мы не «мягкие». Как Швеция готовится к матчу с Россией на МЧМ

* МЧМ-2020

Молодёжная сборная Швеции провела тренировку в Остраве накануне полуфинала чемпионата мира по хоккею – 2020 с Россией. Вчера, после победы в четвертьфинале над Чехией, игроки бросали вызов нашей молодёжке. Сегодня их комментарии были более взвешенными, но уверенность в итоговой победе и хорошее настроение у «Тре крунур» никуда не делось.

«У России есть топовые игроки, будет тяжёлый, но интересный матч»

Нападающий Самуэль Фагемо – второй бомбардир турнира – ждёт захватывающей игры с Россией.

«Мы выиграли пять матчей, играем с уверенностью, у нас четыре хороших звена. Чувствуем себя отлично. У нас отличное большинство, мы его постоянно тренируем, много разговариваем, смотрим много видео. Здорово играть в большинстве.

Россия – хорошая команда, у неё мастеровитые ребята, есть топовые игроки, отличное первое звено. Они умеют разыграть шайбу и забивать. Будет тяжёлый, но интересный матч. Мы должны провести хороший матч, надёжно действовать в обороне и хорошо – в атаке. Будет захватывающая игра.

Не думаю, что то, что у нас был только один сложный матч (Швеция дважды отыгрывалась с Финляндией и победила в овертайме в первом матче группы), станет проблемой. Мы должны фокусироваться на своей игре.

Мы здорово провели пять матчей, играли на высоких скоростях, здорово атаковали. В этом нет ничего плохого.

Игры России не смотрел, только хайлайты. У них техничная команда, которая хорошо играет в атаке. Сложный вопрос, кто у России самый опасный игрок, там много хороших. Мы должны готовиться к завтрашней игре.

Тяжело сказать, что станет ключевым, мы должны концентрироваться на своей игре, играть все 60 минут и создать много моментов в начале. Думаю, что будет много силовой борьбы, это плей-офф, полуфинал, будет жёсткий, быстрый матч. Будет весёлая игра», — сказал Фагемо.

«Пусть они нас боятся», «Мы идём за золотом». Шведы уже бросили вызов сборной России Хоккеисты «Тре крунур» признают силу нашей молодёжки и ждут тяжёлого матча, но видят себя в финале.

«Швеция должна доказать всем, что не слишком «мягкая» для победы на МЧМ»

У нападающего Лукаса Рэймонда должны быть приятные воспоминания от встречи с Россией – в апреле 2019 года он сделал хет-трик в финале юниорского чемпионата мира с нашей командой. Он сказал, что шведы должны доказать всем, что их зря называюсь слишком мягкими и пушистыми.

«Здорово играть в этой сборной, у нас хорошая командная химия, я тоже хорошо играю. Жду матча с Россией. У меня в партнёрах великолепные игроки – Хольц и Хенрикссон, с ними легко и весело играть. У нас здорово получается.

Чтобы победить в полуфинале, мы должны показать свой хоккей, быть терпеливыми и доверять своему стилю игры. И, будем надеяться, мы выиграем. Я играл против Аскарова и Подколзина, это великолепные игроки. Будет здорово, хороший вызов. В последний раз я забил Аскарову три гола, не знаю, сколько забью завтра. Он отличный вратарь, жду этого матча.

Сборная Швеции одержала 52-ю победу подряд на групповых этапах МЧМ, 13 лет — без поражений

Конечно, я верю, что Швеция может выиграть МЧМ. Мы хорошо играли в группе и в четвертьфинале. У нас отличная команда. Не знаю, почему у Швеции 52 победы подряд на групповых раундах МЧМ и всего одно золото за это время. Не нужно слишком задумываться о победах в группе, важны победы в плей-офф. В прошлые годы Швеции не везло с отскоками, они не могли забить. Но Швеция всегда хорошо играет и является претендентом на золото. Некоторые говорят, что Швеция слишком «мягкая», чтобы побеждать в плей-офф? Я так не думаю. В этом году мы должны доказать всем, что это не так», — сказал Рэймонд.

Звёздные игроки, сила и слабые места. Что нужно знать о сборной Швеции Соперник – сложнейший, но в сборной России знают, как обыгрывать «тре крунур» в полуфиналах.

«Швеции будет важно управлять шайбой и скоростями»

Главный тренер молодёжной сборной Швеции Томас Монтен не видит проблемы в том, что его команде слишком легко даются победы.

«Россия – хорошая, большая команда. Она хороша в обороне, играет на высоких скоростях и очень технично. Нам будет важно управлять шайбой и скоростями. Не считаю проблемой то, что мы на этом турнире провели только один сложный матч. Ты проводишь матч и двигаешься дальше. Завтра – новая игра, посмотрим, что она нам принесёт», — сказал Монтен.

«Возможно, лучший гол в истории МЧМ». Швед Хёгландер забил в девятку броском из-за ворот Проспект «Ванкувера» забил, как Свечников. Это помогло сборной Швеции продлить невероятную серию побед на групповых стадиях МЧМ.

«Думаю, Хёгландер забьёт России гол в стиле лакросс»

Нападающий Давид Густафссон ждёт ещё одного шедевра в исполнении Нильса Хёгландера, а также говорит, что ключевым в полуфинале с Россией станет игра спецбригад.

«Вчера мы провели отличный матч против Чехии, да и вообще турнир складывается для нас хорошо. Мы уверены в своей команде. Мы стартовали матчем с Финляндией, выиграли в овертайме, это придало нам уверенности в себе, дальше мы уже полетели на этой волне. Ощущение, что мы становимся лучше с каждым днём.

У нас отличная химия, все ребята давно друг друга знают, особенно в нашем звене. У России всегда хорошая команда, я с ней не раз играл. На этом турнире я не видел, как они играют, но знаю, что у них хорошее меньшинство. Но у нас хорошее большинство.

Думаю, Хёгландер может ещё раз забить в стиле лакросс, надеюсь на это. Да, думаю, что он это сделает в полуфинале с Россией.

Думаю, что Россия будет навязывать силовую борьбу, будет оказывать на нас давление, и на меня в том числе. Но так играют в хоккей, и мне это нравится. Думаю, ключевым фактором завтра станут спецбригады – большинство и меньшинство», — сказал Густафссон.