КХЛ будет менять формат Матча звёзд. В Риге пройдёт турнир сборных?

В этот уикенд в Москве прошла «ФОНБЕТ Неделя звёзд хоккея». Шумихи вокруг этого события было, наверно, даже больше, чем на самом мероприятии. Чего только стоит кампания по продвижению Грецкого от белорусских болельщиков. Некоторые по-настоящему звездные хоккеисты отказались от участия, сославшись на проблемы со здоровьем.

«Боевым ветеранам нужно лечение». Чернышенко просит не «наезжать» на Дацюка и Мозякина Президент КХЛ заступился за отказавшихся играть на Матче звёзд ветеранов и заявил, что лига готова к реформам всего мероприятия.

Это шоу делается для репутации лиги. Вся это движуха интересна самим участникам этого действия: для хоккеистов это хорошая эмоциональная разрядка перед важным этапом сезона, для журналистов интересный рабочий опыт, а для болельщиков на стадионе – приятная и хорошая атмосфера. Но КХЛ – не какая-то дворовая лига для небольшого круга лиц, а серьёзный проект. И далеко не всем любителям хоккея интересно смотреть мастер-Шоу или Матч звёзд.



Этот формат себя изживает. Вспомните, какие раньше были те же буллиты. Да, драники или игра в камень-ножницы-бумага – это весело, но после них ты не скажешь «вау». Вспомните буллит Гусева, например. Такое не забывается. В НХЛ уже вовсю задумались над проведением альтернативного турнира сборных в январскую паузу. Это показывает, что дело не сколько в мастерстве, столько в том, что нынешний формат попросту не интересен зрителю. В Америке, где хоккей – это бизнес, все заточено под рейтинги. И эти самые рейтинги у Матча звёзд падают с каждым годом. Нашей лиге стоит подсуетиться над своим турниром сборных. Ведь эта идея отлично впишется в наш чемпионат, который, мы напомним, называется Континентальной хоккейной лигой. Только представьте, как сборные, составленные из игроков лиги, играют между собой. Безусловно, только от самой лиги зависит, увидим ли мы на этом турнире то, чего не хватает звездным шоу – настоящей хоккейной конкуренции.

Как мог бы выглядеть турнир?

Команды-участницы:



1) Россия



2) Беларусь



3) Казахстан



4) Латвия



5) Сборная Европы



6) Сборная Северной Америки

Самое важное – это событие по-настоящему должно быть интересно зрителям, если лига не подкачает. В Беларуси, Латвии и Казахстане к хоккею относятся с трепетом, болельщиков это заинтересует. В том же Минске на матчи местной команды в среднем приходит по 9 тыс болельщиков, несмотря на то, что команда идёт на самом дне турнирной таблицы. Игроки из этих стран собраны не только в местных командах, но и разбросаны по лиге, поэтому мы не получим стандартную вывеску «Барыс» — «Динамо» Рига.

Камера TSN, драники и Диц в образе Пушкина. Главное о конкурсах мастерства КХЛ Игроки КХЛ не стеснялись креативить, а результат, как обычно и бывает в подобных шоу, отошёл на второй план.

Интересно будет посмотреть и на сборные Европы и Северной Америки. Их ресурсы в плане качества игроков могут конкурировать со сборной Россией. Ну а сборные скромнее (Беларусь, Латвия, Казахстан) в такой ситуации максимально активизируются. Представьте, как Яшкин, Умарк и Да Коста играют против Шипачёва, Капризова и Ткачёва… Этот турнир, конечно же, будет не самым топовым событием среди сборных, но он точно будет куда интереснее умирающего формата недели звёзд. И КХЛ стоит подсуетиться, ведь в нашей лиге все организационные проблемы можно решать куда проще и быстрее, чем в НХЛ. В нашей лиге представлено несколько стран с крепкими сообществами болельщиков, а это – небольшое преимущество перед североамериканской лигой.



«Ой, присылайте, очень прошу. На следующий год мы хотим очень серьёзно переделать и мастер-шоу, и внести изменения в игру. Это праздник. Нужно понимать, что здесь хоккеисты получают удовольствие, всё это они делают для болельщиков.



Вы же видите, как они выкладываются. А по тому, как выкладываются, видно, как они уважают болельщиков. Всё, что мы делаем, это для людей, а не просто для спортивного результата. Здесь игроки раскрываются с новой стороны, не находясь под прессом турнирного положения», — сказал президент КХЛ Дмитрий Ченышенко. Будет интересно посмотреть, что придумает лига на следующий год, когда Матч звёзд пройдёт в Риге. На первый взгляд, это идеальное место для внедрения нового формата — турнира сборных.