Месяц до дедлайна НХЛ. Ковальчук и ещё 10 кандидатов на обмен

Конец зимы – традиционно горячая пора для генеральных менеджеров в НХЛ. Те, кто уже видят себя в плей-офф, стараются усилить команды, те, кто потерял всякие надежды и просто доигрывает сезон, пытается выгодно распродать активы. «Чемпионат» представляет подборку самых вероятных кандидатов на смену клубной прописки.

Алек Мартинез («Лос-Анджелес»)

32 матча, 6 (1+5) очков, «-4»

Контракт до конца сезона-2020/2021, зарплата $ 4 млн

Первые слухи о возможном обмене защитника появились ещё осенью, но затихли после того, как он получил травму. Сейчас Мартинез снова в составе и является одним из основных защитников «Лос-Анджелеса». У него есть чемпионский опыт (да и победный гол в финале-2014 – дело его рук), он умеет играть в любых ситуациях и является идеальным кандидатом на обмен в команду, претендующую на высокие места. Нынешний «Лос-Анджелес» даже в плей-офф не попадает, а за Мартинеса можно выручить неплохой улов в виде высоких пиков и молодёжи.

Кори Кроуфорд («Чикаго»)

25 матчей, 9 побед, КН 2,96, 91% ОБ

Контракт до конца сезона-2019/2020, зарплата $ 6 млн

Кроуфорд выигрывал с «Чикаго» два Кубка Стэнли, но ему уже 35 лет, его контракт на исходе, а статуса первого номера он уже лишился. Робин Ленер уже сейчас играет лучше и больше него и не прочь продлить контракт с клубом. Кроуфорд может контролировать свою судьбу и выбрать 10 команд, в которые согласен перейти, но есть ли смысл сейчас держаться за «Блэкхоукс», если можно попытаться ещё раз побороться за чемпионский титул, пусть и в ранге сменщика?

Шейн Гостисбер («Филадельфия»)

40 матчей, 12 (5+7) очков, «-2»

Контракт до конца сезона-2022/23, зарплата $ 4,5 млн

Ещё пару лет назад Гостисбер считался восходящей звездой едва ли не лучшим защитником «Филадельфии», но теперь очки ему даются с трудом, ошибки в обороне происходят всё чаще, а игровое время за последние два сезона продолжает сокращаться. В этом сезоне его даже демонстративно сажали в запас, а роль первой скрипки играют Иван Проворов и Мэт Нисканен.

В начале января Гостисбер перенёс небольшую операцию и скоро должен вернуться на лёд. Думается, вместе с этим возобновятся и разговоры о его обмене. Возможно, ему просто нужно перезагрузить карьеру в другом месте.

25 матчей, 17 (7+10) очков, «-7»

Контракт до конца сезона-2019/2020, зарплата $ 700 тыс.

Ещё месяц назад Ковальчук был никому не нужен – он расторг контракт с «Лос-Анджелесом» и тщетно пытался найти работу. Ему дали шанс в «Монреале», и там россиянин стал играть в первом звене, в первой бригаде большинства и стабильно набирать по очку за игру – восемь в восьми матчах за новую команду. «Монреаль» отстаёт от последнего места «уайлд-кард» на десять очков но теперь Илья может привлечь внимание клубов-претендентов на Кубок Стэнли, тем более с таким копеечным контрактом.

Говорили, Ковальчук не найдёт работу в НХЛ. Он нашёл и теперь тащит «Монреаль» Пару недель назад он был никому не нужен и почти списан в утиль. А потом возродился, как птица Феникс.

Жан-Габриэль Пажо («Оттава»)

46 матчей, 31 (19+12) очко, «+13»

Контракт до конца сезона-2019/2020, зарплата $ 3,1 млн

Пажо проводит один из лучших сезонов в карьере, является лидером «Оттавы» и единственным игроком команды с показателем полезности больше «+10». Помимо этого он может играть в меньшинстве, великолепен на вбрасываниях – в общем, способен помочь команде во многих аспектах.

Логично было бы сохранить ценного нападающего, но владелец «Сенаторз» не слишком любит тратить деньги, к тому же в клубе за последние пару лет расстались практически со всем костяком – Карлссоном, Дзингелом, Стоуном. По их стопам может пойти и Пажо.

23 матча, 12 побед, КН 3,11, 91% ОБ

Контракт до конца сезона-2019/2020, зарплата $ 792,5 млн

Георгиев проводит третий сезон в НХЛ, и ещё летом читался его скорый уход из «Рейнджерс». У команды до сих пор есть Хенрик Лундквист, плюс недавно дебютировал Игорь Шестёркин, который своей великолепной игрой уже успел завоевать сердца болельщиков. Талант и амбиции Георгиева гораздо выше того, чтобы просто иметь репутацию классного бэкапа и бороться за место в составе. «Рейнджерс» готовы выслушивать предложения, но не хотят торопиться. Спешить им некуда, но если найдётся выгодный вариант, Георгиев может сменить команду в ближайший месяц. Уже известно, что им интересовался «Торонто».

Георгиев может перейти в «Торонто»

48 матчей, 32 (17+15) очков, «+1»

Контракт до конца сезона-2019/2020, зарплата $ 4,625 млн

Крайдера все единодушно называют самым лакомым кусочком перед дедлайном. Он габаритный, мощный, умеет забивать и особенно здорово проявляет себя в плей-офф. В ближайший месяц за ним развернётся настоящая охота, ведь «Рейнджерс» далеки от плей-офф и продолжают перестройку.

На новый контракт с Крайдером у «Рейнджерс» не будет денег, да и зачем, когда в системе клуба много хорошей молодёжи? Лучше выручить за нападающего что-то сейчас, чем отпустить его летом бесплатно.

Джейсон Цукер («Миннесота»)

40 матчей, 28 (14+14) очков, «-4»

Контракт до конца сезона-2022/2023, зарплата $ 5,5 млн

Ещё летом нападающего пытался заполучить «Питтсбург» в обмен на Фила Кессела. Но тогда сделку заблокировал форвард «пингвинз» и в итоге отправился в «Аризону». «Миннесота» второй раз за два года пыталась обменять хоккеиста, и летом жена Цукера даже раздражённо высказывалась на этот счёт. Мол, не надо говорить, что он вам нужен, если вы раз за разом пытаетесь с ним расстаться. На днях инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что «Питтсбург» не оставляет попыток выменять Цукера, тем более что на клуб в этом сезоне нахлынула волна травм.

Цукер — о слухах про свой обмен: это нелегко, нужно быть готовым ко всему

41 матч, 16 (5+11) очков, «-5»

Контракт до конца сезона-2019/2020, зарплата $ 4,9 млн

«Питтсбург» рассчитывал, что Гальченюк сыграется с Евгением Малкиным, но довольно быстро стало понятно, что химии у этой связки не будет. Гальченюк пришёлся не ко двору и сейчас играет только потому, что у «Питтсбурга» вылетают то Кросби, то Раст, то Гюнцель, то кто-то ещё. Когда лазарет «пингвинов» опустеет, ему, скорее всего, уже не найдётся места в составе. И генеральный менеджер «Питтсбурга» Джим Рутерфорд открыто говорит об этом, намекая на возможность обмена.

48 матчей, 26 (8+18) очков, «-4»

Контракт до конца сезона-2020/21, зарплата $ 3,25 млн в год

О том, что Бучневич – один из кандидатов на обмен у «Рейнджерс», неделю назад сообщил New York Post. Понятно, откуда идут такие слухи — Павел в последнее время редко забивает, хотя получает приличное игровое время. Нынешний спад – далеко не первый в его молодой карьере, стабильности ему до сих пор не хватает. Правда, в последних нескольких матчах он и вовсе выходил на лёд приболевшим.

Вполне возможно, сейчас руководство «Рейнджерс» только обдумывает возможность обмена, но если Павел не сможет ощутимо прибавить в Нью-Йорке, как было в концовке прошлого чемпионата, то обмен может пойти ему на пользу.

Бучневич может покинуть «Рейнджерс»

49 матчей, 28 (10+18) очков, «+2»

Контракт до конца сезона-2021/22, зарплата $ 3,2 млн

Капанен – довольно ценный актив для «Мэйпл Лифс» — быстрый, может быть крайне продуктивным и играть в первых двух звеньях, может использоваться в большинстве и меньшинстве. Проблема в том, что в из-за высокой конкуренции в линии атаки он болтается в третьем звене и не способен в полной мере раскрыть свой потенциал. Расставание с таким игроком должно пройти безболезненно для команды и может принести хорошие дивиденды. У «Мэйпл Лифс» избыток нападающих, но нехватка надёжных защитников, да и во вратарской линии не всё так гладко.