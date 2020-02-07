КХЛ виновата в отъезде игроков? Почему Морозова так и не назначили президентом

После того как президент КХЛ и глава медиахолдинга «Газпром медиа» Дмитрий Чернышенко был назначен вице-премьером, его уход с поста главного человека лиги стал неизбежен, так как по закону РФ гражданин, работающий в правительстве, не может возглавлять коммерческие организации. Сразу после новости о назначении эксперты, СМИ, да и простые болельщики стали выдвигать собственные версии о том, кто возглавит ведущую хоккейную лигу страны. Среди наиболее вероятных кандидатов фигурируют две фамилии – Рене Фазель, действующий президент международной федерации, и двукратный чемпион мира Алексей Морозов, в настоящий момент возглавляющий Молодёжную хоккейную лигу.

Неделю назад прошёл инсайд о том, что Морозов возглавит КХЛ уже вот-вот, со дня на день. Однако этого почему-то до сих пор не случилось.

Вообще, назначение бывшего капитана «Ак Барса» и сборной России изначально казалось маловероятным. Дело в том, что у этого кандидата довольно слабый опыт управления. В МХЛ ему помогает множество людей, да и сама молодёжная лига фактически один из департаментов КХЛ, а не самостоятельная организация. Президент КХЛ же – это во многом политический пост, с работой на котором может справиться лишь опытный специалист, одинаково компетентный и в общении с клубами, и в международных переговорах, и во взаимоотношениях со властными структурами.

По нашей информации, Морозов действительно был близок к назначению президентом. В его кандидатуре было заинтересовано нынешнее руководство КХЛ, желающее остаться при деле и после вынужденной смены президента. Случись это, нынешний глава МХЛ был бы не совсем самостоятельной фигурой в принятии решений, зато узнаваемым человеком с презентабельной внешностью и блестящим хоккейным прошлым. Однако в последний момент его кандидатуру не согласовали на самом верху. Именно поэтому в КХЛ до сих пор не состоялся совет директоров, который обещали провести чуть ли не на следующий день после повышения Чернышенко.

Фото: Андрей Голованов, photo.khl.ru

Все помнят фразу, которую сказал президент России Владимир Путин уже после создания и запуска Континентальной хоккейной лиги: «Я придумал КХЛ». Не секрет, что лига создавалась в противовес североамериканской НХЛ. Первым президентом стал Александр Медведев, сильнейший в России переговорщик по поставкам газа. Разумеется, он заявил, что в скором времени КХЛ «догонит и перегонит». Едва образовалась лига, как в неё приехал Александр Радулов, один из лучших российских молодых игроков, и это с действующим контрактом с «Нэшвиллом». Представьте, что в КХЛ посреди сезона приедет Андрей Свечников: такое сейчас даже не укладывается в голове.

За каждого игрока лига и лично Медведев бился с НХЛ. С действующим контрактом с «Трактором» уехал Евгений Дадонов – тотчас же последовало заявление Медведева. В конце концов появился Меморандум о взаимопонимании – документ, запрещающий переход из одной лиги в другую при действующем контракте, был создан именно его усилиями.

В первые годы существования в нашей лиге играли Алексей Яшин и Яромир Ягр, возвращались Сергей Фёдоров и Сергей Зубов, в расцвете сил приехал играть Евгений Набоков – всё это суперзвёзды мирового хоккея.

Фото: Максим Широков, photo.khl.ru

При Медведеве была проведена целая масса реформ, которая сделала КХЛ по-настоящему ведущей лигой в Европе. Однако до НХЛ всё равно было далеко. Удивительно, но с приходом нового руководства к лиге стал постепенно угасать интерес. Этому способствовал целый комплекс причин, начиная от серии финансовых кризисов и заканчивая слабой интригой. Но одной из главных стал идеологический провал. КХЛ стала терять в популярности, при том, что популярность хоккея в России растёт с каждым годом. Интерес широкой публики остался к сборной, вырос к молодёжному чемпионату мира и к НХЛ. Разумеется, стал пропадать он и у игроков: не только звёзды, но и хоккеисты, едва превышающие средний уровень, потянулись за океан, многие – на ничтожные по меркам КХЛ зарплаты фарм-клубов с едва видимой перспективой заиграть в основе. Все как один при этом твердили: «Я еду за мечтой, хочу заиграть в НХЛ».

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Стратегия КХЛ, в которую вошло сокращение клубов (лига отчислила «Ладу», «Югру» и новокузнецкий «Металлург», а также лишилась «Медвешчака» и «Слована», не нашедших новых спонсоров), так и не сделала своё дело. На федеральном канале «Матч ТВ», входящем в «Газпром медиа», играм ведущих команд КХЛ предпочитают другие виды спорта, не говоря уже о футболе. Нынешнее руководство КХЛ смогло добиться многих вещей, например разделения доходов от телетрансляций между клубами (при Медведеве клубы были крайне недовольны отсутствием такового, а также распределением рекламного пространства).

Второй президент КХЛ в целом старался ничего не портить. Как и команда Медведева, его подопечные в целом старались копировать НХЛ. Чернышенко и его главный руководитель – Геннадий Тимченко не оставляют попыток создать коммерчески выгодный продукт. Однако теряя свои главные активы – ведущих игроков, лиц лиги, успешным её не сделать. Вторая ВХЛ, лига без звёзд, никогда не станет популярной, а хоккеисты с детства будут мечтать об НХЛ. Возросшая конкуренция в таблице – это хорошо, но сенсации (в том числе и в плей-офф) были и в первые сезоны лиги.

КХЛ в разы хуже НХЛ и последняя в Европе. Тут много жира и мало спорта Рутинная «регулярка», предсказуемый плей-офф и большой разрыв между клубами. Сравниваем в цифрах с НХЛ и Европой.

Отказ согласовать кандидатуру Морозова, скорее всего, означает недовольство наверху текущим положением дел, в частности оттоком игроков. Отъезд ещё одной партии звёзд с Капризовым и Сорокиным во главе означает, что сборной будет очень сложно собрать победный состав на Олимпиаду в Пекине. И борьба с отъездом игроков станет главной государственной задачей на ближайшие годы, которую в первую очередь поставят новому руководству КХЛ. Нравится нам это или нет.