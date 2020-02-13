«Сибирь» попала в плей-офф, а дальше всё запуталось. Турнирные расклады КХЛ

В КХЛ был насыщенный и богатый на события игровой день. Некоторые команды начали буксовать, а некоторые, наоборот, делают финишный рывок к восьмёрке. Кто-то проиграл, но попал в плей-офф, а кому то одной путёвки в кубковую весну мало и хочется начать первый раунд дома. Рассказываем о том, что изменилось в раскладах за день.

«Сочи» хочет в плей-офф

Южане не сдаются и делают всё возможное, чтобы сохранить шансы на плей-офф. Команда Александра Андриевского набрала семь очков в последних четырёх матчах. Матч с «Сибирью» получился крайне тяжёлым – сочинцы забивали в свои ворота, отыгрывались с 0:2 и всё-таки дожали соперника в буллитной серии. Победа позволила сократить отставание от восьмого места до трёх очков, при этом количество матчей с «Торпедо» сейчас равное.

Шансы на плей-офф КХЛ. «Амур» ворвётся в восьмёрку, «Сочи» никого не догонит Турнирные расклады на финиш регулярного чемпионата для команд, которые не попадают в плей-офф, но ещё сохранили шансы.

А «Сибирь» туда попадает

Одного очка в матче с «Сочи» хватило новосибирцам, чтобы забронировать долгожданное место в плей-офф. Прошло уже пять лет с тех пор, как «Сибирь» играла в финале Востока и три года с тех пор, как в последний раз выходила в восьмёрку. Промахи в селекции, глупые ошибки в последних матчах регулярки, в которых решалась судьба восьмого места. В этом сезоне тоже всё было не так гладко, но без ужасающих провалов и в целом, на хорошем уровне.

«Сибирь» и «Автомобилист» могут подарить КХЛ идеальную серию. Осталось дождаться плей-офф В первом раунде должны сойтись два самых быстрорастущих тренера лиги.

«Спартак» рвётся в топ-4

Красно-белым не о чем беспокоиться, ведь пятое место от них вряд ли ускользнёт, но команда делает серьёзную заявку на топ-4 Запада и выиграла семь из последних 10 матчей. Впереди, конечно, московское «Динамо», которое набрало отличный ход и просто так четвёртое место не отдаст, а два из оставшихся пяти матчей москвичи сыграют с «Ак Барсом», а ещё один – с бело-голубыми, но ко второй части чемпионата «Спартак» подходит в великолепной форме.

А СКА уже там

Матч с «Торпедо» складывался для петербуржцев непросто – «Торпедо» мало чем уступало, крайне опасно атаковало и совершило камбэк с 0:2. Однако мощный третий период от СКА расставил всё по своим местам. Команда Алексея Кудашова наверняка выиграет дивизион Боброва, а после очередной осечки ЦСКА имеет шансы и занять первое место на Западе. Но это решится позднее, а сейчас уже точно можно сказать, что петербуржцы будут иметь преимущество своей площадки в первом раунде. Ниже четвёртого места СКА не опустится.

А вот «Торпедо» свои позиции только ухудшает. Команда уже опустилась с седьмого на восьмое место. «Витязь» взял очки в игре с «Амуром» и увеличил отрыв от нижегородцев до трёх баллов. «Сочи» отстаёт тоже на три очка, но имеет один матч в запасе.

«Магнитка» может остаться без кубковой весны

Для «Нефтехимика» сейчас каждый матч – пан или пропал. Впрочем, и для «Магнитки» тоже, которая лишь ненамного опережает нижнекамцев в борьбе за восьмёрку. Однако подопечные Вячеслава Буцаева выглядят гораздо более собранными и крайне эффективно действуют на контратаках. У Магнитогорска же не в лучшей форме находится Василий Кошечкин, которого пришлось менять в третий раз за последние пять матчей, да и целом команда много ошибается. «Нефтехимик» выиграл важнейший матч за четыре очка и одержал третью победу подряд. Такими темпами «Металлург» рискует впервые в КХЛ остаться без плей-офф.

«Нефтехимик» дома обыграл «Магнитку», Кошечкина заменили в 3 последних матчах из 5

«Ак Барс» уже почти догнал ЦСКА

«Ак Барс» неожиданно испытал трудности в Риге с местным «Динамо», которое последний раз побеждало в начале января и замыкает турнирную таблицу КХЛ. Однако в третьем периоде казанцам удалось склонить чашу весов на свою сторону. Команда Дмитрия Квартальнова выиграла девятый из последних 10 матчах и вплотную приблизилась к ЦСКА, а по потерянным очкам и вовсе опережает. На победу в регулярном чемпионате претендуют также СКА и «Авангард», интрига закручивается всё больше.