8 игроков КХЛ, за которыми будут охотиться топ-клубы. От Мёрфи до Стрёмвалля

Сегодня, 17 февраля, «Сибирь» договорилась со своим лучшим снайпером Юусо Пуустиненом о продолжении сотрудничества. Новое соглашение будет заключено ещё на сезон. Таким образом, новосибирцы не позволили топ-клубам увести у себя игрока. Рассказываем о хоккеистах, у которых ещё нет новых контрактов. Они станут лакомыми кусочками для грандов Континентальной лиги в межсезонье.

«Сибирь» подписала новый контракт со своим лучшим снайпером Пуустиненом

н. Мальте Стрёмвалль (ХК «Сочи»), 25 лет



47 игр, 38 (20+18) очков, «+8» показатель полезности



Статус после сезона: ограниченно свободный агент (ОСА)



На лидера сочинских атак положили глаз не только в России, но и в НХЛ. Шведским форвардом интересуются «Детройт» и «Эдмонтон». Вряд ли при таком интересе Стрёмвалль захочет подписывать новый контракт с «Сочи». В своих рядах скандинава захотят видеть и многие топ-клубы КХЛ, в которых Мальте будет претендовать на увеличение зарплаты. Сделать Стрёмваллю финансовое предложение, которое не сможет повторить «Сочи», не проблема. Кроме того, Стрёмвалль явно не прочь побороться за трофеи, а выиграть их с «леопардами» не получится.

Контракты получили и не обманули. Лучшие легионеры-новички сезона КХЛ Они оправдали надежды руководства клубов и болельщиков.

в. Юхо Олкинуора («Адмирал»), 29 лет



29 игр, 13 побед, 92,8% отражённых бросков, 2,53 коэффициент надёжности



Статус после сезона: неограниченно свободный агент (НСА)



О важности финского голкипера для «Адмирала» говорит тот факт, что сразу после того, как Олкинуора получил травму в сборной Финляндии, игра у дальневосточников расклеилась. Защитники стали нервничать, пропущенных шайб прибавилось. Да, порой Юхо тоже совершает грубые ошибки, но всё-таки именно он является первым номером команды Сергея Светлова. Думается, что в случае достойных предложений (а они будут), Олкинуора не останется на Дальнем Востоке на следующий сезон. Руки у него полностью развязаны, прав на финна у «моряков» не будет.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

н. Микаэль Руохомаа («Сибирь»), 31 год



57, 42 (12+30), «+10»



Статус после сезона: НСА



Подписание нового контракт с Пуустиненом станет серьёзным стимулом для его соотечественника Микаэля Руохомаа тоже перезаключить соглашения с «Сибирью». Лучший бомбардир «Сибири» здорово проявляет себя в нынешнем сезоне. Напомним, что оба переехали в Новосибирск из Нижнекамска, где были лидерами «Нефтехимика». Конечно, «Сибирь» хочет удержать и Руохомаа, но интерес к нему со стороны богатых и успешных клубов однозначно есть и будет. Это солидный легионер.



з. Райан Мёрфи («Нефтехимик»), 26 лет



54, 22 (8+14), «-2»



Статус после сезона: ОСА



Не зря защитника «Нефтехимика» Райана Мёрфи признали лучшим игроком обороны по итогам прошедшей недели КХЛ. Игра Мёрфи, как и всего нижнекамского клуба, в последнее время впечатляет. «Волки» продолжают отчаянную борьбу за плей-офф, а Мёрфи усиленно им в этом помогает. Канадец может не только отработать в обороне, но и набрать очки в атаке. Это первый для североамериканца сезон в КХЛ. Его можно смело назвать успешным. Мёрфи точно не посторонний и не отбывающий номер на льду легионер.



н. Эндрю Миллер («Куньлунь Ред Стар»), 31 год



52, 31 (11+20), «-3»



Статус после сезона: НСА



«Куньлунь» часто поставляет на рынок свободных агентов добротных хоккеистов. Достаточно вспомнить форварда Тейлора Бека, у которого возникли проблемы в «Автомобилисте», но в Китае канадец заиграл. В результате Бека перед дедлайном пригласили в «Авангард». В омском клубе Тейлор выступает и по сей день. Сейчас в составе «драконов» тоже есть забивные хоккеисты. В частности, американец Эндрю Миллер, исправно набирающий очки в нынешнем регулярном чемпионате. Миллер вполне может пойти на повышение.



н. Игорь Гераськин («Северсталь»), 21 год



55, 23 (9+14), «-13»



Статус после сезона: ОСА



На Гераськина давно положили глаз клубы-олигархи. Игорь – один из самых талантливых нападающих в России. У Гераськина заканчивается контракт с «Северсталью», Игорь станет ограниченно-свободным агентом. Но для топ-клубов это не является помехой. Та же «Северсталь» приобретала вратаря Подъяпольского и защитника Провольнева в статусе ОСА. Просто за Гераськина грандам КХЛ придётся заплатить более серьёзные деньги, чтобы череповчане не сумели повторить это предложение. Но просто так они со своим главным активом не расстанутся.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

н. Томаш Зогорна («Амур»), 32 года



42, 24 (10+14), «+8»



Статус после сезона: НСА



Томаш Зогорна – ведущий нападающий «Амура», форвард сборной Чехии и человек, без которого сложно представить нынешний клуб из Хабаровска. Но рано или поздно уход Зогорны-старшего случится. Томаш уже перерос уровень «Амура», ему пора идти дальше и переходить в более конкурентоспособную команду. Спрос со стороны лидеров КХЛ на Зогорну будет, а «тигры» с их нынешними финансовыми проблемами не удержат чеха никакими способами. Если, конечно, он сам не захочет остаться.

Т. Зогорна — об идее братской тройки в «Амуре»: возможно, Радим ещё не созрел для КХЛ

н. Алексей Макеев («Витязь»), 28 лет



55, 33 (13+20), «+5»



Статус после сезона: НСА (больше 250 матчей в КХЛ)



Забирать ведущих игроков у «Витязя» — абсолютно нормальное дело, особенно для СКА. В Питер уже отправились Самонов, Швец-Роговой и Аалтонен. Вряд ли «армейцы» позовут Макеева, которому сейчас 28 лет. Всё-таки коллектив Алексея Кудашова всё сильнее омолаживается. А вот в другие команды Алексея вполне могут позвать. Его самоотдача на льду и результативность не останутся без внимания.