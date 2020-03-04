«Жалоба? Удивился, что команда так поступила». Бурмистров – о поступке «Авангарда»

Уфимцы сравняли счёт в серии, а в микст-зоне, как и на льду, было жарко.

Во втором матче серии плей-офф Восточной конференции между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» уфимцы сравняли счёт за шесть секунд до конца третьего периода, а затем вырвали победу в овертайме. После игры на вопросы журналистов ответили главные тренеры обеих команд, а также сами хоккеисты.

«Салават» ответил Омску за ябедничество. Спасся за 6 секунд и выиграл в овертайме! Уфимцы были на грани второго поражения в серии, но вовремя вспомнили, как «Авангард» пожаловался на них в КХЛ.

«Сошникова не хватает «Салавату», ждём его. Кручинин катается»

Главный тренер «Салавата» Николай Цулыгин подвёл итоги встречи и рассказал о состоянии травмированных игроков.

«Очень боевая игра плей-офф, держала в напряжении до последних секунд. Мы старались играть активно и агрессивно до последних секунд, но «Авангард» сильно играл в обороне. Хорошо, что сравняли в конце и вырвали победу в овертайме.

Сошникова, конечно, не хватает, но все ребята из всех звеньев стараются. Кто-то немного потерял свою игру, но это правильно. В том смысле, что нужно чем-то жертвовать, все работают на команду.

Кручинин? Сложно сказать, когда он вернётся. Он катается, готовится, пошёл на поправку. Будем смотреть, когда он сможет сыграть. У Сошникова такая же ситуация, он готовится, ждём.

У Умарка длинные смены, потому что он долго играет в нападении, поэтому чуть переигрывает. Он хорошо физически готов.

Врачи посмотрели Панина, симптомов не было, он сказал, что готов и хочет продолжать играть, поэтому вышел в третьем периоде», — заявил Цулыгин.

«У «Салавата» игроки мирового уровня. От них постоянно ждёшь опасности»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли похвалил легионеров соперника и объяснил причины поражения своей команды.

«Начали не так, как хотелось, во втором периоде немного ожили, а третий стал лучшим периодом для нас. В овертайме любая команда могла забить, но у соперника получился бросок с невероятного угла. Отскок от колюшки Франсона, а затем отскок в наши ворота.

Гол за шесть секунд до сирены тоже стал результатом отскока. Шайба прилетела на клюшку Маннинену, в итоге он забил. У «Салавата» игроки мирового уровня, такие мастера, как Хартикайнен, Умарк, Ларсен. Мы знаем, что от них постоянно можно ожидать опасности.

Знаю, что соперник нас перебросал. Мы искали идеальную комбинацию, но Уфа не даёт на это много времени», — сказал Хартли.

«Знал, что от жалобы ничего не будет. Удивился, что «Авангард» так поступает»

Ярко выступил в микст-зоне форвард уфимцев Александр Бурмистров, на которого омичи нажаловались по итогам прошлой встречи.

«У меня не было никакой реакции на жалобу «Авангарда». Прекрасно знал, что ничего не будет. Удивился, что команда так поступает. Конечно, я не специально бросал, смотрел на лёд, был зол, что мы пропустили гол.

Прекрасно знаем, что эта команда провоцирует, сегодня попытались быть сдержаннее. Считаю, провокации — вообще не хоккейный стиль. Надо играть жёстко, в плей-офф всегда жёсткая игра. Все видели вчера, как играли «Спартак» с «Динамо». Считаю, хоккей таким должен быть. В эпизоде с Паниным казалось, что всё страшно, но оказалось, нормально. Он вышел играть, боец. Молодец», — заявил Бурмистров.

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«Первое звено «Салавата» пока делает результат»

Форвард «Авангарда» Павел Дедунов прокомментировал свой гол и отметил первое звено соперника.

«В концовке не хватило концентрации, внимания, поэтому пропустили гол за шесть секунд до конца. Сейчас много что можно придумать. Как на самом деле это было – посмотрим после разбора. Каждая следующая игра будет тяжелее. В эпизоде с моим голом получилось так, что попал. Ещё раз брошу – может, не попаду, а потом снова попаду. Хороший гол.

Мы проспали первый период, были деморализованы атаками соперника. Второй и третий периоды провели неплохо. Надо выходить и с первого периода играть. Первое звено «Салавата» пока делает результат. Посмотрим, что будет дальше. Сложно сказать, какой хоккей будет в Уфе. Нужно быть готовыми ко всему. Дома соперник наверняка сыграет активно, а нам нужно поддерживать этот уровень», — сказал Дедунов.

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«Нужно продолжать в том же духе и делать меньше ошибок»

Нападающий «Салавата Юлаева» Дмитрий Кугрышев подвёл итог встречи и отметил, что дальше будет только тяжелее.

«Мне кажется, что сегодня в целом была другая игра, нежели в прошлом матче. Нужно продолжать в том же духе и делать меньше ошибок, потому что их всё равно многовато. С такой командой, как «Авангард», это недопустимо. Соперник играет в агрессивный хоккей, много двигается и тратит много энергии. И им было тяжело, и нам.

Мне в своё время не доверяли в «Авангарде»? Почему, мне доверяли, просто неудачный сезон получился. Забивать всегда приятно, неважно кому. Нет, дома нам не будет проще. Болельщики погонят нас вперёд, но всё равно будет тяжело. Наши легионеры хорошо играют, тянут команду, мы должны им помогать», — добавил Кугрышев.