«Мы злимся из-за этих ошибок». Овечкин критикует себя, а Рирден — весь «Вашингтон»

Как затмить команду, у которой есть Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов и Никлас Бекстрём? Спросите «Рейнджерс», у которых есть Артемий Панарин и Мика Зибанеджад. Им оказались не страшны лидеры дивизиона, наоборот, «синерубашечники» показали сопернику на своём примере, с каким настроем надо выходить на матчи и как надо побеждать, когда других вариантов нет.

Матч года, бродвейское шоу с лучшими звёздами НХЛ. Гол Ковальчука, два гола Овечкина и целых пять – от Зибанеджада, два из которых, включая победный, организовал Панарин. Пока лидеры «Вашингтона» молчали в атаке и ошибались в обороне, шведский центр «Рейнджерс» оформил хет-трик. А когда наконец проснулся Овечкин, Зибанеджада было уже не остановить. После матча шведа встретили в раздевалке бесконечными шумными объятиями и поливаниями водой. Заслужил. «У меня нет слов. Сегодня шайба следовала за мной. Посмотрите на голы, ребята отдавали невероятные передачи. Я просто был в нужном месте в нужное время», — скромно сказал главный герой встречи.

Игроки «Рейнджерс» эмоционально встретили Зибанеджада в раздевалке после игры с «Кэпиталз»

«Злимся из-за своих ошибок. Мы с Кузнецовым должны играть лучше»

В стане «Вашингтона», конечно, были совсем другие настроения. Евгений Кузнецов набрал 0 очков и был на льду при четырёх голах соперника. Первый минус он схватил после того, как сделал подножку Зибанеджаду. Тот забил через несколько секунд на отложенном удалении, второй – при голе ДиАнджело. Третий — в первой смене третьего периода, когда Павел Бучневич обокрал его за воротами и выложил слепую передачу на Зибанеджада. Четвёртый – в овертайме, когда прозевал передачу Панарина на Зибанеджада. У Овечкина в протоколе значится «-1», но только потому, что он сам забил два гола в равных составах, а в овертайме на льду не появлялся.

Капитан команды Александр Овечкин винил себя: «Вчера я ошибся, и «Вашингтон» проиграл. Сегодня я снова ошибся в защите, потеряв своего защитника. Я должен играть лучше в защите, особенно когда это необходимо команде. Тренерский штаб выпускает меня туда, чтобы я приносил результат. Если смотреть на весь матч, то наше звено сыграло не лучшим образом. Мы злимся из-за того, что допустили много ошибок. Вне всяких сомнений, мы с Кузнецовым должны играть лучше. Это хороший и тяжёлый урок, который мы должны выучить», — говорил он после игры.

Панарин обманул Овечкина! Начертил гол, ставший украшением матча! Суперматч в Нью-Йорке прибавил шансов «Рейнджерс» на плей-офф, а Панарину — на «Харт Трофи».

«Зибанеджад прикончил «Кэпиталз» пятью голами, и все шайбы он забрасывал очень вовремя. Он перечеркнул сильный старт «столичных», подправив бросок Панарина через две минуты после того, как Хагелин вывел гостей вперёд. Затем бросил в касание на отложенном большинстве и сделал счёт 2:1. К третьему периоду была ничья, и он оформил хет-три через 12 секунд после его начала. Затем реализовал большинство за две минуты до конца. В овертайме он поэтично положил конец игре.

Одна из самых удивительных причин трудностей «столичных» — в том, что они совершенно не способны поддерживать свой импульс. Они не смогли добавить после сильного первого периода с «Филадельфией» и проиграли 2:5. Они не смогли набрать обороты, когда Овечкин забил свой 700-й гол в игре с «Нью-Джерси», а вместо этого проиграли. Сегодня они снова не смогли обернуть в свою пользу сильное начало, когда повели 1:0, не смогли встрепенуться после первого гола Ильи Ковальчука за «Вашингтон» или после того, как четыре раза сравнивали счёт. Даже когда Овечкин забил за 43 секунды до сирены, это не имело значения. «Вашингтон» не смог использовать это, и каждый раз отдавал инициативу в руки «Рейнджерс», — отмечает Джей Джей Реган и NBC Sports Capitals.

«Надо же следить за парнем, который уже забил четыре!»

Ошибки, ошибки, которые продолжают загонять «Вашингтон» в яму. Главный тренер команды Тодд Рирден разразился гневной тирадой, адресованной всем своим игрокам без исключения, но в первую очередь, конечно, лидерам. «Регулярка подходит к концу, а игроки всё ещё хватают удаления. И нам приходится усаживать их на лавку, потому что они не могут выйти на лёд и не удалиться. Так началась игра. Мы бились, делали хорошие вещи. А затем нам приходится неравномерно распределять время между игроками, потому что нам надо играть более стабильно каждую смену. Надо отдать должное ребятам за то, что они сравняли счёт в концовке, это о многом говорит. Но затем мы выпускаем наших лучших ребят для овертайма, и они позволяют игроку забить пятый гол! Мы выпустили защитника, центра и крайнего, которые играют лучше всего в овертаймах (речь об Орлове, Кузнецове и Уилсоне. – Прим. «Чемпионата»)! Надо же следить, чтобы парень, который уже забил четыре, не оказался позади тебя!

Овечкин забил два, а Зибанеджад — пять! Матч года в НХЛ! Рекорды, ошибки и невероятная развязка — «Рейнджерс» и «Вашингтон» выдали матч-концерт с участием 8 россиян.

У нас есть топ-игроки, которым приходится слишком долго сидеть на скамейке. И некоторые из них тоже хватают удаления. Нельзя выиграть, когда так много удаляешься. Можно оставлять игроков в запасе, сажать их на лавку за удаления, но в конечном итоге, они должны решить, что хватит уже сковывать команду и не давать ей побеждать. Я могу наказать их за плохую игру или удаления, как делал сегодня, но в итоге вся команда должна принять решение играть более дисциплинированно.

Некоторые ребята у нас не играли в плей-офф, не проходили раунды, не выигрывали Кубки Стэнли. Мы должны закалиться для таких ситуаций, когда давление и эмоции растут, и наш ответ должен быть другим. Мы сейчас учимся, и это совсем не весело. Можно только надеяться, что боль после подобных матчей поможет нам играть лучше, и что мы вынесем из этого урок», — сказал Рирден.

С начала февраля «Вашингтон» проиграл 10 из 16 матчей. В турнирной таблице «столичные» всё ещё лидируют в своём дивизионе, но уже давно потеряли звание лучшей команды лиги. И что самое печальное, сейчас Овечкин и компания выглядят совершенно не готовыми к плей-офф.