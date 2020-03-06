«Сибирь» подтолкнула «Автомобилист» к краю пропасти! Пока главная сенсация плей-офф КХЛ

Календарь плей-офф КХЛ

Официально кубковый хоккей вернулся в Новосибирск ещё 13 февраля, но по-настоящему прочувствовать долгожданный плей-офф местные болельщики смогли только 6 марта, когда серия «Автомобилист» — «Сибирь» сменила столицу Урала на столицу Сибири. В Новосибирске матчи Кубка Гагарина ждали долгих четыре года и кажется, что за предыдущие три сезона любой, хоть каким-то образом причастный к «Сибири», мог ощутить себя героем «Дня Сурка». Только в отличии от персонажа Билла Мюррея новосибирцы застряли в одной и той же концовке «регулярки».

Лучше всего вам скажет о том, как сильно в Новосибирске ждали плей-офф, скорость с которой разлетелись билеты на домашнюю серию. Болельщики уже в первый день продажи билетов устроили осаду касс ЛДС «Сибирь» и попутно обвалили клубный сайт в надежде зацепиться за оставшуюся часть мест в интернете. Всего пара часов и аншлаг в стареньком семитысячнике на обоих играх обеспечен. Чтобы достать заветный квиток пришлось экстренно вспоминать те навыки, которые были усердно отточены во времена хоккейного бума несколько лет назад.



Столкновение «Сибири» и «Автомобилиста» в первом раунде читалось ещё за месяц до начала плей-офф и тогда мы писали о том, что команды Заварухина и Мартемьянова способны подарить нам идеальную серию с быстрым вертикальным хоккеем, кучей контратак и битву рулевых со схожими взглядами. Однако пока для нейтральных наблюдателей эта серия выглядит чуть ли не самой скучной на Востоке, а коллега Панышев и вовсе усомнился в том, что команды играют в хоккей: три шайбы за два матча – явно не того, чего мы ожидали. Да, на фоне серии «Авангарда» и «Салавата» битва столиц Урала и Сибири, где все голевые шансы сводят к нулю Сятери и Коварж, смотрится чем-то пресным и усыпляющим. Но вряд ли это тот случай, когда счёт отражает содержание. Особенно этот тезис был применим ко второму матчу серии. В конце концов, что выберете вы: невероятно упорную и ровную серию с борьбой на каждом участке льда или изнасилование, которое мы видели в Хельсинки и Ярославле?



В обоих матчах в Екатеринбурге «Автомобилист» бился лбом о стену. Если в первой встрече «Сибирь» осознанно полностью отдала шайбу хозяевам и реализовала, по сути, единственный голевой момент у ворот Коваржа, то во второй игре команда Заварухина увеличила давление на чешского голкипера и раз за разом опасно огрызалась. Здесь впору проводить параллель со сборной Финляндии образца прошлого ЧМ, а учитывая количество легионеров из Суоми в составе «Сибири», то всё вроде бы встаёт на свои места. Но сейчас можно говорить о другом – за два матча в Екатеринбурге Андрей Мартемьянов так и не нашёл кувалду, которой можно разрушить стену, выстроенную Заварухиным в средней зоне и на входе во владения Сятери, подчищавшего любые огрехи партнёров.



Андрей Мартемьянов никогда не скрывал того, что атаки сходу – это постулат, на котором строится система «Автомобилиста». Когда ты атакуешь сходу, у соперника есть минимум времени на построение организованной обороны. Во многом вещь, предшествующая атаке сходу – мгновенный пролёт средней зоны. И главное достижение Заварухина как раз заключается в том, что «Сибирь» максимально усложнила жизнь сопернику ещё до входа в свою зону. Как оказалось, тренерский штаб уральцев оказался не готов к такому развитию событий. Имея в руке таких «тузов» как Дацюк, Доус, Мэйсэк и Холланд, екатеринбуржцы не смогли выкинуть на стол Заварухину другую комбинацию, которая хоть как-то может перебить Флеш Роял из Сятери и компании. Единственное, что можно сделать, не имея с такими исполнителями план Б и играя против такой обороны – это медленно готовиться к эвтаназии от «Сибири».

Мартемьянов не стал трогать тройку Мэйсека

Конечно, 0-2 в серии для «Автомобилиста» не было приговором. Но только при условии качественных изменений. На пресс-конференции после второго матча Мартемьянов заявил, что не планировал менять наигранные в «регулярке» звенья и в следующей игре нам стоит ждать изменений в составе. Перекраивать тройки екатеринбуржцы стали только в овертайме, но оказалось поздно. Поэтому главной интригой перед третьим матчем стало то, в каких сочетаниях «Автомобилист» начнёт встречу в Новосибирске.



Иронично, но Андрей Мартемьянов нас обманул. В составе гостей последовала ровно одна перестановка. Мартемьянов неожиданно для всех не стал трогать легионерскую тройку, полностью провалившуюся в домашних играх. Вместо этого наставник уральцев решил сослать в четвертое сочетание Плэтта, которого в звене с Секстоном и Литовченко заменил вернувшийся в заявку Евгений Мозер. В составе «Автомобилиста» не оказалось ни отправившегося на выезд с командой Анатолия Голышева, ни опытнейшего Дениса Бодрова. Бросать в пекло недавно восстановившихся хоккеистов Мартемьянов не решился.



«Сибирь», после возвращения в состав отбывшего дисквалификацию Шарова, вернула тройки нападения к первоначальным настройкам: Пельтола ожидаемо спустился в звено к Саюстову и Миловзорову, а молодой Шашков отправился в четвертую тройку к Яковлеву и Короткову. Перетасовка коснулась только защитников: вернулись в состав отдохнувшие Демидов и Алексеев. На этот раз смотреть хоккей из-за стекла вместе с выбывшим до конца сезона Пигановичем пришлось Хабарову.

«Автомобилист» наконец-то забил, но «Сибирь» это не напугало

Вряд ли стоило ждать, что на старте «Сибирь» будет играть в тот дикий откат, который мы видели в Екатеринбурге. При забитых под завязку трибунах ноги невольно могли понести команду Заварухина к воротам Коваржа, однако обе команды начали период максимально осторожно, и в первые пять минут шайба едва доходила до голкиперов.



«Сибирь», как и в первом матче, реализовала первый же голевой момент у ворот уральцев. Уже во второй раз в серии для чешского голкипера злым гением стал Юусо Пуустинен. Финн шикарно подстроился под скидку Шарова на чужой синей и с ползоны расчехлил свои могучие кисти. Ответ гостей не заставил себя ждать. Буквально в следующей смене Андрей Ермаков схватил удаление, и «Автомобилист» мгновенно забросил такую долгожданную для себя первую шайбу в серии, расколдовав непробиваемого финского вратаря «Сибири». Максим Березин классно зарядил от синей в верхний угол, и закрытому на пятачке Сятери впервые в этом плей-офф пришлось выгребать шайбу из сетки.

Казалось, что екатеринбуржцы наконец-то почуяли запах крови, но уже через три минуты Пуустинен запихал шайбу с мясом в ворота «Автомобилиста» на отложенном штрафе и зажёг на табло 2:1 в пользу хозяев. Мартемьянов взял челлендж на помеху голкиперу, но судьи практически мгновенно подтвердили легитимность заброшенной шайбы. Свой первый шанс в большинстве новосибирцы получили под занавес первой двадцатиминутки. Первая спецбригада «снеговиков» все две минуты осаждала оборону Коваржа, но раз за разом прощала гостей. От гостевой модели с тотальной обороной Заварухин решил отказаться. Лейтмотивом всего периода стали мелкие стычки, которым судьи не позволяли перерасти во что-то большее. Первый период развеял все мифы о серости серии, впору было забыть о тех, кто воротил нос от сибирско-уральской рубки.

Сятери мог сделать сейв года, но всё же позволил «Автомобилисту» сравнять счёт

Третье поражение подряд подталкивало «Автомобилист» к краю пропасти, в которую мог свалиться не только Мартемьянов, но и многие лидеры клуба. Гости с первых минут второго периода попытались закрыть сибиряков в их зоне, но «Сибири» удалось отодвинуть игру в среднюю зону, а Коваржу то и дело пришлось ловить красочные флешбеки из прошлой игры в россыпи постоянных контратак.



Как судьи ни старались, но погасить градус игры сиюминутными наказаниями за грубость им это не удалось. Причём грубость исходила в основном от гостей: другого способа заставить «Сибирь» нервничать парни Мартемьянова найти так и не могли. «Автомобилист» сравнял счёт, когда игра устаканилась. На экваторе второго периода прервал голевую импотенцию легионерской тройки Питер Холланд, который броском в касание замкнул идеальный пас от Доуса.

Вратарь «Сибири» Сятери поймал шайбу за линией ворот — это мог быть сейв года

Удивительно, но после этого екатеринбуржцы не бросились добивать подсевшую «Сибирь», а игра перешла на рваный темп с кучей остановок, погасивших напор уральцев. Новосибирцы под конец периода стали играть чуть острее соперника и раз за разом были близки к третьей шайбе в ворота «Авто», но реализация хозяев просто испарилась. Абсолютно равный период с кучей нереализованных шансов остался за командой из столицы Урала.

Хет-трик Пуустинена, гол в меньшинстве и развязка в овертайме! Вам всё ещё скучно от этой серии?

Перед третьим периодом прогнозировалось, что команды закроются, а проблески открытого хоккея второго периода окончательно сойдут на нет. Всё началось как мы и ожидали, но через пять минут с начала периода Пуустинен оформил хет-трик после чумового сольного прохода Шарова и заставил расстаться с кепками десятки болельщиков на трибунах. После встряски «Сибирь» стала делать то, чего не сумел «Автомобилист» – пытаться тут же похоронить соперника, но Коварж несколько раз оставил партнёров в игре. Слегка оправившись после нокдауна, гости полетели вперёд, но все моменты нападающих «Автомобилиста» разбивались об Харри Сятери.



Николай Заварухин не закрыл команду на все замки, а наоборот сделал всё, чтобы «Сибирь» гнула свою линию. Хозяева получили неожиданное большинство под занавес периода, но «Автомобилист» включил характер в самый подходящий момент и выскочивший «1 в 0» Джефф Плэтт в меньшинстве уложил Сятери и восстановил равновесие за четыре минуты до конца матча. Ранее самоуспокоение лишило «Сибирь» победы в основное время. Стоит ли говорить о том куда должна была качнуться чаша весов? «Сибирь» занервничала, а на последней минуте Логинов чуть было не дал Доусу стать MVP вечера.

«Автомобилист» забил в меньшинстве, сравняв счёт за 4 минуты до конца основного времени

Второй овертайм за три дня – вещь непредсказуемая. Обычно здесь действует правило «кто свежее – тот и выиграл». «Сибирь» смотрелась быстрее, и это вылилось в удаление Холланда, слишком явно придержавшего скоростного Руохомаа. Заварухин даже взял таймаут – не помогло. Новосибирцы атаковали весь овертайм, и в итоге количество перетекло в качество. Никита Шашков забросил тот самый мусорный гол, который так был нужен его команде чтобы сделать счёт в серии 3-0.



«Сибирь» сделала то, что от неё ждали – вернула в город незабываемые эмоции плей-офф и подтолкнула «Автомобилист» ещё ближе к пропасти, оформив пока главную сенсацию в Кубке Гагарина – 2020. Андрей Мартемьянов никогда не был так близок к отставке. Команды реабилитировались за безголевые матчи в Екатеринбурге и выдали один из самых яркий матчей первого раунда.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.