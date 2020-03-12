«Было понятно, что на второй год Хартли «Авангарду» ничего не даст. Деньги потрачены зря»

«Авангард» и «Локомотив» завершили походы за Кубком Гагарина – 2020 после поражений в первом раунде, а «Спартак» попробует добиться седьмого матча в серии с «Динамо». Об итогах выступлении в плей-офф «ястребов» и «железнодорожников», а также о московском дерби рассуждают эксперты — двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников и известный функционер Леонид Вайсфельд.

Системный «Авангард» уже в отпуске, весёлый «Салават» идёт дальше. И это справедливо Разбираем самую яркую серию Востока плей-офф КХЛ.

— Хартли после первого сезона в «Авангарде» сдулся? Не проявлял гибкости в этой серии, в отличие от Цулыгина, который его тактически переиграл, принимал странные решения, например, поменял Широкова на Терещенко в решающей игре. Легионеры провалились, у Макмиллана, Андригетто и Бека один гол на всех и «-16». У Войнова «-8» в серии.

«Не соглашусь, что Хартли не проявлял гибкость, он не плыл по течению»

Вайсфельд: Хартли — опытный тренер, который искал пути к победе, но соперники оказались сильнее. Фатальных ошибок он не делал. В прошлом году многие говорили, что это тренер одного года, мне было интересно, что будет на следующий сезон. В этой серии Уфа прошла «Авангард» совершенно заслуженно.



Не соглашусь, что Хартли не проявил гибкости в этой серии, как раз наоборот, он искал разные варианты. Мы не знаем, что происходило внутри команды. Сейчас все обсуждают Воробьёва в «Магнитке», забывая, что там не играли три ведущих легионера. У «Авангарда» не играл Клинкхаммер, у которого была важная роль в команде, было недопонимание с Широковым. В любом случае у меня нет ощущения, что Хартли плыл по течению. Он искал варианты, но не нашёл. Согласен, что снять Широкова с решающей игры и поставить Терещенко – странный вариант, но это говорит о том, что Хартли не сидел сложа руки.



С такими возможностями, как у «Авангарда», у команды должны были быть более сильные легионеры, чем Макмиллан, Андригетто и Бек, которые забили один гол на троих в серии и заработали «-16». Читал, что Хартли сам подбирал легионеров, но насколько это правда, мы не знаем. Макмиллана взяли в дедлайн, там других вариантов особо и не было. Безусловно, ошибки в селекции были, взять того же Щербака, Андригетто.



«-8» Войнова? Никто не будет спорить, что это элитный защитник, один из лучших в стране. Что-то у него не пошло, но что, никто не знает. С Локтионовым была похожая ситуация, он был одним из лучших центров в лиге, а в «Металлурге» растворился. Что с ним произошло? Можно пенять на ошибки в селекции, но как предвидеть, что лучший центр вдруг перестанет играть, или что с Войновым что-то произойдёт? «Авангард» же не ноунейма взял и отвалил ему кучу денег. Это Войнов, у него, на минутку, два перстня Кубка Стэнли, он олимпийский чемпион. В регулярке он со льда не уходил, возможно, это сильно повлияло на его физические кондиции в плей-офф. В его случае нельзя говорить об ошибке в селекции.



Ошибки будут всегда и у всех, желательно их минимизировать и не ошибаться в больших контрактах. Если берёшь молодого игрока за маленькие деньги, а он не даёт результат, то ничего страшного. Другое дело, когда ты тратишь большие деньги на игрока, а он не оправдывает ожиданий, как было с Щербаком, то это нехорошо.



Что касается жалобы «Авангарда» после первого матча, то это война, а на войне все средства хороши. Клуб посчитал, что такое поведение приемлемо, это их право. Кто знает, просчитались они или нет. Подали жалобу, лига не стала её удовлетворять, им что, хуже от этого стало? Невозможно сказать, как это могло отразиться на «Салавате». Эта история не про хоккей, из той же серии, что и вброс о приглашении Знарка в Магнитогорск. У меня такие вещи вызывают чувство брезгливости, но в XXI веке мы обречены на поток непроверенной, подчас лживой информации.

«Проиграли серию во втором и третьем матчах». Как Хартли объяснил провал «Авангарда» Его коллега – Николай Цулыгин – рассказал о состоянии травмированных «Салавата» и подготовке к серии с «Ак Барсом».

«Было понятно, что Хартли не даст результат во второй год. Деньги потрачены, а всё зря»

Кожевников: Я ещё в прошлом сезоне говорил, что Хартли даёт результат в первый год, а потом у него идёт спад. Так было и в НХЛ, и в других лигах. Было понятно, что он ничего не даст, деньги потрачены, а всё зря. К тому же я не понимаю, почему Хартли не научился за два года говорить по-русски. Это неуважение к нашей лиге, когда тренер не учит язык. А переводчик никогда не донесёт до команды то, что хочет сказать тренер. У нас полно хороших тренеров, которые работают без больших зарплат, не имея в составе именитых игроков, но с маленьким бюджетом выжимают из команд всё, что можно. И приятно смотреть на игру, а результат придёт. Сейчас будет потолок зарплат, придётся ужимать пояса, подтаскивать своих игроков. Хартли – временщик, он прекрасно это понимает. Ему нужен результат сейчас, он воспитанников клуба не ставит. Школа у «Авангарда» хорошая, но она работает на другие команды. Мы бьёмся об стенку, не первая команда обжигается с иностранцами. Они все временщики, Хартли это ещё раз доказал.



Конечно, провал в плей-офф легионеров – это вопрос к селекции. В этом году пошли травма за травмой, начали докупать игроков. Непонятно, что Макмиллан и Терещенко делали там, менеджмент плохо сработал.



К Бобкову я тоже отношусь скептически, хотя «Авангард» с ним дошёл до финала в прошлом году, но было видно, что он не вратарь для большой команды. Он очень тяжёлый, играет за счёт комплекции. Не в деньгах и не в именах счастье.



Нельзя говорить, что «-8» Войнова – это позор. Да, он проваливается в обороне, но у него хороший бросок, он умеет начать атаку. Его надо правильно использовать. Он выходил на остаток большинства, может, у него травма, конечно, но этот человек должен был не уходить с площадки. Всё дело в тренере.



Не знаю, разозлил ли «Авангард» «Салават Юлаев» жалобой после первого матча. У Уфы здорово сыграли иностранцы. Умарк – молодец, Хартикайнен, Маннинен — они молодцы, здорово подтянули команды, и другие подтянулись за ними. Посмотрите, у «Сибири» то же самое, легионеры здорово сыграли, Сятери вытащил. А в «Автомобилисте» и «Авангарде» канадцев не видно, не слышно.

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«Повышение Пелино не было экстравагантным решением, скорее – временным»

— Эксперимент Пелино в роли главного тренера провалился? «Локомотив» завалил начало серии, потом опомнился, но было поздно.



Вайсфельд: С Пелино был не эксперимент, это от безысходности. Надо смотреть глубже, потому что история с Мактавишем меня занимает. «Локомотив» пригласил человека, который девять лет не имел тренерской практики, это крайне экстравагантный ход. По мне, должны быть веские аргументы, чтобы пойти на такой шаг.



Со стороны выглядит странно, что Красоткин успешно работает с молодёжью, выигрывает, но почему-то ему не доверяют первую команду. Но изнутри может быть иначе, возможно, руководство видит веские аргументы, из-за которых Красоткина не назначают в «Локомотив». Клуб никогда не объясняет свои действия, поэтому все действия руководства кажутся странными.



А Пелино – опытный тренер, его повышение в середине сезона не выглядит экстравагантным. Скорее, это было временное решение. Да, Пелино сделал себя имя в качестве помощника, но возьмите Петра Воробьёва, он девять лет работал ассистентом, перед тем как возглавить «Динамо». Он был помощником Юрзинова, Тихонова, а затем дважды приводил свои команды к чемпионству. У «Локомотива» была форс-мажорная ситуация, а Пелино не занимать опыта.

«Было ясно, что «Локомотив» не выдержит 7 игр с «Йокеритом». Пелино молодец, показал результат»

Кожевников: Эксперимент с Пелино был удачным, он подтянул команду. Он и на русском говорит, молодец, вот и результат виден. Его сделали главным, когда у «Локомотиве» всё посыпалось. Изначально было ясно, что с такой молодой командой будет тяжело бороться с «Йокеритом». Было ясно, что они не выдержат семь матчей, соберутся на одну-две, и всё. В «Йокерите» все взрослые, мощные, катаются обалденно, играют здорово. «Локомотив» молодец, ребята побились, набрались опыта. Если игроки останутся, то там на будущий год будет хорошая команда. Пелино показал результат, уже давно в России, хорошо отработал.

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«У «Динамо» выше уровень исполнителей, «Спартак» более духовитый. Там всё очень близко»

— В московском дерби пока идеально работает правило своего льда. Знарок может вытянуть эту серию или Шипачёв и Ко дожмут в шестом матче? И сильно ли может сказаться на результате то, что матч проведут без зрителей?



Вайсфельд: Никто не знает, как игра без зрителей может повлиять на результат матча. Что касается самой серии, то у «Динамо» выше уровень исполнителей, но у «Спартака» более духовитая команда. Там всё очень близко, и сегодня может быть любой результат.



Кожевников: У Знарка хорошая психология, «Спартак» будет биться до конца. В последней игре немного не повезло, «Динамо» просело немного, но у них больше опыта. Звено Шипачёва трудно остановить, его тройка играет здорово, использует свои моменты. «Спартак» же хорош командой, а динамовцы умеют использовать ошибки, мастерства у них побольше.



Естественно, приятно играть со зрителями, но это необходимость. Мы же не хотим, чтобы игроки заболели. Что тогда будем, на кладбище ходить? Надо серьёзно к этому относиться, здоровье людей – это приоритет. Игроки – профессионалы, они должны выходить и выполнять свою работу даже без зрителей.