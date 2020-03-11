Знарка хотят разозлить. «Вбросы» в СМИ, провокации после матчей – за этим стоит «Динамо»?

В 23-м выпуске постоянной рубрики подводим итоги очередной недели сезона КХЛ.

Психологическая атака на «Спартак». За ней стоит «Динамо»?

Вне всяких сомнений, самая жгучая серия первого раунда на Западе – московское дерби «Спартака» и «Динамо». Соперники там рубятся не на шутку, устраивают массовые драки и стычки, но при этом не забывают играть в классный и результативный хоккей. Пожалуй, по накалу и общему интересу эта серия нисколько не уступит битве «Авангарда» и «Салавата» на Востоке, которую принято считать эталоном. Как хотелось бы, чтобы весь плей-офф в КХЛ был таким!

Знарок не мог поверить в ошибку Хохлачёва. «Спартак» едва не спасся в концовке с 0:2 Но вместо этого получил ещё два гола в пустые ворота. «Динамо» в шаге от выхода в следующий раунд.

Но, как известно, игры на вылет – это не только хоккейное, но ещё и информационно-закулисное противостояние. Это неотъемлемая часть плей-офф. В серии «Авангард» — «Салават» «ястребы» почти сразу применили подобное оружие, попытавшись на ровном месте вывести из строя Александра Бурмистрова. В дерби Москвы ничего подобного до вчерашнего дня не происходило, но вот при счёте 2-2 в серии «Динамо» решило подбросить в костёр дровишек. На одном из хоккейных ресурсов в интернете вдруг появилась информация, что «Магнитка» ведёт переговоры с нынешним главным тренером «Спартака» Олегом Знарком.

Информация была подана как инсайдерская, но на самом деле это обычный «вброс», не имеющий под собой никаких оснований. Хотя бы потому, что ни один серьёзный тренер не будет вести никаких переговоров о следующем сезоне, пока не закончен нынешний. К тому же уже вечером стало известно, что в «Металлурге» продолжит работу Илья Воробьёв.

Илья Воробьёв продолжит работу на посту главного тренера «Металлурга»

При чём здесь «Динамо»? Ну а кому, как не сопернику красно-белых в плей-офф, выгодно вбрасывать заведомо ложную информацию в СМИ? Думается, что неспроста эта «новость» появилась после того, как «Спартак» сравнял счёт в серии с 0-2, хотя и вылет кризисной «Магнитки» подвернулся вовремя. Очевидно, что «Динамо» решило психологически воздействовать на соперника, и слегка зацепить спартаковскую сторону бело-голубым удалось. Сразу после появления провокационной публикации в «Чемпионат» позвонил генеральный менеджер красно-белых Алексей Жамнов и чётко обозначил своё мнение по этой ситуации.

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Вряд ли стоит сгущать краски и говорить, что на «Спартак» ведётся масштабная информационная атака (тем более что про историю со Знарком и «Магниткой» уже можно забыть), но видно, что тренера красно-белых хотят вывести из равновесия. Как вам перформанс Игоря Ларина после пятой игры серии? Бывший пресс-атташе сборной России явно намеревался разозлить Знарка, но Олег Валерьевич держался крепко.

«Ответьте, мы не на базаре». Бывший пресс-атташе сборной России выводил Знарка из себя Яркой получилась не только пятая встреча серии «Динамо» — «Спартак», но и послематчевая пресс-конференция.

Да, у Ларина и Знарка уже давно непростые и даже неприятельские отношения, журналист мог и по собственному желанию попытаться залезть под кожу тренеру, и никакая связь с «Динамо» в этом случае не может быть доказана. Но почему Ларин пришёл на пресс-конференцию именно сейчас, а не, скажем, во время регулярки или хотя бы первых матчей этой серии? И вёл бы он себя так же в пресс-центре домашней арены «Спартака»?

Кажется, Знарка целенаправленно провоцируют, и понятно, кому это выгодно. В плей-офф все средства хороши?

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Воробьёв не сумел спасти «Магнитку» от провала, но он не заслужил увольнения

Конечно, к информации о переговорах «Металлурга» со Знарком нельзя было относиться серьёзно, но сам факт смены тренера в Магнитогорске вряд ли бы стал для кого-то сюрпризом. «Магнитка» бесславно вылетела в первом раунде плей-офф от «Барыса», и вполне естественно, что под прицелом критики оказался Илья Воробьёв, отработавший в клубе весь сезон за исключением первых трёх матчей.

Можно сколько угодно обвинять в провале уральской команды Геннадия Величкина, намудрившего с селекцией, и Йозефа Яндача, плохо подготовившего «Металлург» к сезону, но и Воробьёв не справился с ролью «пожарного». На выправление ситуации у тренера был практически весь чемпионат, но уральцы закончили его так же плачевно, как и начали.

Фото: Марат Акимжанов, photo.khl.ru

Невозможно узнать, что бы было с «Магниткой», если бы в сентябре не произошло тренерской рокировки, но, вероятно, Воробьёв сумел поправить какие-то вещи в клубе. Начало работы Ильи Петровича ознаменовалось серий поражений, но затем «Металлург» пришёл в себя, вернулся в зону плей-офф и, конечно, это заслуга главного тренера. Воробьёв сумел навести относительный порядок в обороне уральцев и привил «Магнитке» определённый стиль игры. От него часто плевались болельщики «Металлурга», но он давал какой-никакой результат.

При этом, конечно, Воробьёв мог сработать лучше. Главная претензия к тренеру в том, что он так и не раскрыл атакующий потенциал своей команды и не смог заставить выкладываться лидеров, даже в плей-офф. В решающих матчах у «Металлурга» на льду была не команда, а набор личностей, которые не бились ни за клуб, ни за тренера, ни за болельщиков. Вряд ли можно спорить с тем, что ведущих хоккеистов «Магнитки» расслабили гигантские контракты, подписанные Величкиным, но где же мотивационная составляющая работы тренера?

Провал «Магнитки» — не случайность. Теперь тут точно начнётся перестройка Главный тренер уральцев Илья Воробьёв сохранил свой пост и будет собирать новую команду.

Безусловно, Воробьёв причастен к провалу «Магнитки», но, наверное, не стоит делать его главным виновником. Далеко не каждый специалист способен оперативно исправить ситуацию в клубе, работая с тем материалом, который достался ему в наследство. Илья Петрович остаётся в Магнитогорске, и теперь у него будет возможность самому провести предсезонную подготовку, а также подобрать состав, отвечающий его требованиям. И вот тогда уже с Воробьёва можно будет спросить по-настоящему.

«Магнитка» видит в Мозякине тренера. Но Сергей хочет ещё играть и зарабатывать?

«Магнитке» в ближайшее межсезонье предстоит непочатый край работы. Контракты есть на руках лишь у девяти хоккеистов, среди них всего два форварда – без кардинального обновления состава уральцам не обойтись. Один из тех игроков, чьё соглашение истекает в конце апреля, – Сергей Мозякин. Наш главный бомбардир российского хоккея, капитан «Металлурга» на протяжении последних семи сезонов, продолжавший тащить «Магнитку» даже в 38 лет. В таком солидном для хоккея возрасте Мозякин всё ещё способен быть лучшим бомбардиром далеко не последнего клуба КХЛ, выбивать 40 очков в регулярке и забрасывать 15 шайб. Но годы берут своё, и старение Мозякина трудно не заметить. Золотые руки и светлая голова у него по-прежнему на месте, но ему всё труднее выдерживать скорости и темп современного хоккея даже в не самой динамичной КХЛ.

Закончит ли карьеру Мозякин? Это один из главных вопросов межсезонья, а в голову игроку залезть невозможно. Захочет ли он уйти в роли всё ещё одного из лучших хоккеистов КХЛ или решит продолжать играть, пока окончательно не устанет? Повлияет ли на его выбор возможность сыграть в одной команде с сыном Андреем, который уже в следующем сезоне может дебютировать в КХЛ? Наверняка Мозякину понадобится время, чтобы самому себе ответить на эти вопросы.

«Металлург» готов предложить Мозякину должность тренера

Пока же в «Металлурге» точно заинтересованы в том, чтобы Мозякин остался в Магнитогорске. По словам первого вице-президента клуба Сергея Ласькова, «Металлург» готов предложить Сергею даже должность тренера в системе клуба. Кстати, по этому пути в прошлое межсезонье проследовал Денис Платонов, помогающий сейчас Юрию Панову в «Стальных лисах».

Это был бы любопытный ход, но всё зависит от того, хочет ли сам Мозякин дальше продолжать карьеру, и за какие деньги. В последние годы Сергей был одним из самых высокооплачиваемых игроков КХЛ, но вряд ли «Магнитка» будет снова осыпать деньгами 38-летнего ветерана. На этом моменте может возникнуть конфликт интересов, так как далеко не каждый звёздный игрок готов пойти на финансовые уступки из-за возраста.

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Любопытно, что на слова Ласькова довольно резко отреагировал агент Мозякина Сергей Паремузов. Он открыто заявил, что собирается обсуждать детали нового контракта с другим руководством «Магнитки». Понятно, что речь идёт о Викторе Рашникове – владельце «Металлурга», который и даёт деньги на команду. Означает ли это, что агент рассчитывает выбить для Мозякина новый большой контракт у главного хоккейного человека в Магнитогорске? И поэтому в штыки воспринял слова Ласькова о гораздо менее высокооплачиваемой должности тренера для Сергея? Посмотрим, как разрешится эта ситуация.

«Барыс» нашёл себе идеального тренера, но со Скабелкой могут попрощаться уже летом

Два года назад, когда в «Барысе» бушевал управленческий кризис, команда не попадала в плей-офф, на льду резали барана, а из клуба уходили многолетние лидеры Найджел Доус и Брэндон Боченски, могло показаться, что команду из столицы Казахстана ждут тяжёлые времена. Вместо этого «Барыс» за два сезона превратился в настоящий топ-клуб Востока, дважды выиграл дивизион Чернышёва, а сейчас не будет громкой сенсацией, если клуб из Нур-Султана выйдет в финал Кубка Гагарина.

Главный творец такого преображения – наставник «Барыса» Андрей Скабелка, с приходом которого у клуба действительно зарядилась батарейка. Андрей Владимирович, ещё в «Сибири» зарекомендовавший себя сильным специалистом, явно попал на своё место. Скабелка привнёс в клуб эффективную систему и создал крепкий коллектив, который регулярно обыгрывает российские топ-клубы и реально претендует на высокие места. Нынешний «Барыс», не обладающий большим бюджетом и мощным составом, берёт своё характером и правильным подходом тренера к игрокам и не боится побеждать уже и в плей-офф.

Фото: Марат Акимжанов, photo.khl.ru

Главная заслуга Скабелки в том, что его «Барыс» не выезжает только на легионерах, особенно в нынешнем сезоне. Да, есть Даррен Диц, Корбан Найт, Линус Виделль, по-прежнему полезен Дастин Бойд, но за их спинами в «Барысе» теперь нет пропасти. За два года при Скабелке в казахстанском клубе существенного прогресса добились местные воспитанники, что невероятно важно для национальной команды, где Андрей Владимирович тоже является наставником. Никита Михайлис, Аркадий Шестаков, Антон Сагадеев, Дмитрий Шевченко, Егор Петухов, Павел Акользин, Алихан Асетов – Скабелка не просто подпускает этих ребят в состав, но и выигрывает ими матчи и серии плей-офф. Да, среди них нет (может быть, кроме Михайлиса) больших талантов и супербомбардиров, но эти парни органично вписаны в команду и, что самое главное, продолжают развиваться.

«Барыс» выступает в КХЛ с момента основания лиги, и никогда казахстанские хоккеисты не играли в клубе такой большой роли, как при Скабелке. Белорусский наставник пока видится идеальным тренером для казахстанского хоккея, и, по-хорошему, он уже сейчас наработал на пролонгацию контракта. Однако ни для кого не секрет, что «Барыс» тесно связан со сборной Казахстана, и результаты национальной команды в Нур-Султане являются приоритетными. Такой расклад и не позволяет уверенно говорить о совместном будущем Скабелки и «Барыса».

В «Барысе» у Скабелки всё отлично, но оценивать тренера будут по выступлению сборной Казахстана, и здесь для Андрея Владимировича уже прозвучал тревожный звоночек. Он сенсационно не смог вывести Казахстан на Олимпиаду, и это, в принципе, могло перечеркнуть все успехи Скабелки в «Барысе».

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Резких шагов по ходу сезона в Нур-Султане предпринимать не стали, но, очевидно, что теперь судьбу тренера определит не дальность прохода «Барыса» в Кубке Гагарина, а результат сборной Казахстана на ЧМ-2020 в элитном дивизионе. Если по его итогам подопечные Скабелки вернутся в первый дивизион, то, боюсь, что дни Андрея Владимировича в Нур-Султане будут сочтены, даже если «Барыс» впервые в истории доберётся до медалей КХЛ. Не верите в такой суровый подход? Вспомните Ари-Пекку Селина. Финский специалист в сезоне-2013/2014 вывел «Барыс» на новый уровень, команда заняла небывало высокое второе место Востока и впервые преодолела барьер первого раунда в плей-офф. Болельщики «Барыса» были в восторге от работы Селина, но ему не простили провала со сборной Казахстана. То же самое может произойти и со Скабелкой, к которому, к тому же, в следующее межсезонье вновь будут присматриваться топ-клубы.

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Впрочем, это худший расклад, но он не самый вероятный. Во-первых, далеко не факт, что ЧМ-2020 вообще состоится. Из-за распространения короновируса турнир могут отменить, либо провести в усечённом формате (то есть, без сборных второго эшелона). Но даже если мировое первенство в Швейцарии пройдёт в полном объёме, то Казахстан не будет главным аутсайдером своей группы, где также выступят Норвегия и Италия. Так что у Андрея Скабелки есть отличный шанс добиться успеха и на международной арене и окончательно закрепить за собой статус героя для хоккея Казахстана.