«Есть хорошая новость — мы смогли выбраться из России». Доус взял пример с Умарка?

Легионеры, играющие в Континентальной хоккейной лиге, продолжают «срывать покровы». Финские игроки «Салавата Юлаева» очень любопытным образом покинули Россию, дав пищу для размышлений, а затем швед Линус Умарк сыграл в интересную игру с газетой Expressen.



Следующим в очереди в этой «хоккейной пандемии» стал канадский нападающий «Автомобилиста» Найджел Доус. В интервью Winnipeg Sun он рассказал, как уезжал из России в Канаду после того, как его команда вылетела из плей-офф КХЛ, уступив в первом раунде новосибирской «Сибири» (1-4). И, судя по его тону, он не слишком огорчён тем, что больше не имеет шансов побороться за Кубок Гагарина.

«Улетели в последний момент. В Россию я не вернусь». Умарк перепугался, увидев свои слова В интервью «Чемпионату» шведская звезда КХЛ всё опроверг. Оказывается, на родине за него «додумали», а потом всё исправили.

«Мы очень вовремя уехали»

«Проиграть в первом раунде ещё никогда не было так хорошо. Конечно, проигрыш — это всегда отстой. Но когда это привело к тому, что его жена и четырёхлетний сын уехали из России и вернулись домой в Виннипег незадолго до того, как Владимир Путин закрыл границы в условиях глобальной пандемии, Найджел Доус может с этим смириться», — так начинает свой материал обозреватель издания Пол Фризен.



«Неделю назад мы просто переживали, не зная, что происходит. Каждый день закрывалось всё больше границ, добраться домой из России стало намного труднее. Как только мы стали готовы, то сели на первый же самолёт», — сказал Доус, отметив, что многие его товарищи по «Автомобилисту» уехали буквально через несколько дней после вылета уральцев из розыгрыша Кубка Гагарина. Последний матч этой серии был сыгран 10 марта в Екатеринбурге, когда о глобальных транспортных проблемах ещё трудно было предполагать.



«К сожалению, мой сын Бенсон простудился — он выбрал самое плохое время, чтобы заболеть. Поэтому мы его ждали, так как не хотели попасть на карантин по дороге домой. Всё очень быстро менялось, особенно после закрытия границ в Европе. Граница России могла закрыться во вторник вечером, мы уехали во вторник утром. Очень вовремя», — отметил нападающий, который играет в КХЛ свой девятый сезон.

Найджел Доус в плей-офф-2020:



5 матчей, 1 (0+1) очко, 2 минуты штрафа, «-2». 5 матчей, 1 (0+1) очко, 2 минуты штрафа, «-2».

«Если заболею коронавирусом, то надеюсь, что у меня не будет симптомов»

«Их одиссея выглядела следующим образом. Из Екатеринбурга они уехали в Москву, затем из Москвы — в Лондон, а уже оттуда — в Торонто и Виннипег. Приехали во вторник вечером, пробыв 24 часа в аэропортах и самолётах, когда вокруг бушевал кризис, связанный со здоровьем. Замёрзшая земля дома ещё никогда не воспринималась с такой радостью», — отмечает автор статьи, который предусмотрительно проинформировал канадских читателей о том, что Екатеринбург — российский город с населением в 1,4 млн человек примерно в 1600 км от Москвы.

«Дома нам намного более комфортно. Самым большим стрессом было бы заболеть там или попасть там на карантин. Непонятно, какого рода помощь они могут оказать и как будут бороться с этим. Для нас было огромным облегчением сесть на самолёт и вернуться домой», — заявил Доус.

«После приземления в Канаде он узнал о нескольких зарегистрированных случаях коронавируса в Екатеринбурге. Учитывая то, как ведётся отчётность в России и характер самого вируса, это может означать, что о многих случаях заболевания просто не сообщается», — снова вступает автор текста Пол Фризен.



Самое неприятное для четы Доусов — это простуда у супруги Кассандры, которая страдает от кашля и озноба.



«Пока это не напоминает коронавирус, но мы внимательно следим за ситуацией. Думаю, что многие люди будут болеть коронавирусом. Его можно подхватить, даже если соблюдать все меры. Я тоже могу им заразиться. Но я надеюсь, что если я получу его, то у меня не будет симптомов», — смело отмечает Найджел.

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«Хорошая новость — мы смогли выбраться из России»

Ещё одной темой для разговора стал плей-офф КХЛ, который пока формально не отменён, а лишь остановлен до 10 апреля.



«Что касается плей-офф КХЛ, то я надеюсь, что его в конечном счёте отменят. Игроки начинают высказываться, делятся мнением. В России осталось ещё довольно много легионеров из других стран. И они как бы в подвешенном состоянии. Я действительно счастлив, что мне не надо принимать такое решение», — откровенно сказал форвард.

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Он поддерживает связь с Дастином Бойдом, другим уроженцем Виннипега, который выступает за «Барыс». Для того чтобы уехать, Бойду необходимо было получить специальное разрешение властей, так как границы этой страны закрыты — он вернулся домой 18 марта.

«35-летний Доус путешествует по миру после того, как его выбрали на драфте «Нью-Йорк Рейнджерс» — в 2005 году он стал обладателем золота молодёжного чемпионата мира в звёздной канадской команде. За шесть лет, проведённых между НХЛ и АХЛ, он сыграл 212 матчей за пять разных клубов НХЛ. Всё это уступает почти 10 годам выступлений в КХЛ, где он почти всё время был одним из лучших нероссийских бомбардиров лиги. Несмотря на проигрыш в плей-офф, забыть о том, как закончился этот хоккейный год, будет трудно», — отмечает Пол Фризен.

«Определённо, всё сложилось не так, как мы хотели. Но есть и хорошая новость. Она заключается в том, что мы смогли выбраться оттуда», — резюмировал Доус.



О том, будет ли он возвращаться в Россию, нападающий не сказал, но, в отличие от Линуса Умарка, ему это и не требуется. «Автомобилист» вылетел из плей-офф, и даже если розыгрыш Кубка Гагарина продолжится, то уральцы в нём участия не примут. Контракт Доуса с «Автомобилистом» заканчивается 30 апреля.