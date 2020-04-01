Дацюк выиграл один бой в НХЛ, уложив на лёд дерзкого Перри. Ему помогли уроки тафгая

В карьере россиянина уместились две драки. В первой он проиграл, а во второй не допустил прежних ошибок.

Дацюк в своей заокеанской карьере дрался дважды, и оба раза в матче с «Анахаймом». В 2009 году он проиграл Скотту Нидермайеру, который тогда выиграл Кубок Стэнли в роли капитана «Дакс», но год спустя усвоил урок и победил дерзкого Кори Перри.

В первом же матче сезона россиянин завалил канадца на лёд — это случилось в самом конце драки, но и по ходу боя выглядел уверенно, обмениваясь ударами. Дацюк почти на 11 сантиметров ниже Перри, но держался молодцом, не отходя от выбранной стратегии.



Видео можно посмотреть в YouTube.



«Я не очень большой парень, чтобы говорить о том, что произошло. Что случилось, то случилось. Это часть хоккея, часть шоу. Часть того, что нам нравится. В предыдущей моей драке с Нидермайером меня кто-то держал сзади. Так что тогда всё было не так, как должно», — сказал Павел после матча.



Кстати, что в том матче Дацюк оформил «хет-трик Горди Хоу» — забил, отдал и подрался.



Сколько штрафа набрал Павел Дацюк в сезоне-2008/2009



А вообще, из-за драки Павел лишился шанса вернуть себе в том сезоне «Леди Бинг Трофи» — приз за джентльменское поведение на льду. А излишняя горячность россиянина, возможно, объясняется тем, что за два года до этого Дацюк организовал в России тренировочный лагерь, куда пригласил Дерека Бугара — знаменитого тафгая. Там Бугар тренировался с инструктором по смешаным единоборствам Джереми Кларком, а Дацюк получил несколько уроков от тафгая.

«Нога перестала сгибаться вообще». Кем был и как уезжал в НХЛ Павел Дацюк Неудачная операция на ноге могла досрочно завершить его карьеру ещё до «Детройта».

«Я вижу, как он работает, но знаю, что драки — это не моя работа, не моё дело. Я бойцом никогда не был. Рад, что он помог мне узнать некоторые детали. Когда смотришь драку со стороны, то видишь, как люди друг друга хватают и пытаются защитить себя. Так вот, я пытался именно защитить себя. Не получу «Леди Бинг»? Это же всего пять минут штрафа! Я всё ещё жду своего приза. Ну или ещё один Кубок Стэнли, что-то в этом роде. Надеюсь, это была моя последняя драка. Но никогда не знаешь, что случится — всё бывает в хоккее», — отмечал Дацюк, но больше в драках замечен не был.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Дацюка уже отправили на пенсию. А что с другими ветеранами КХЛ? Не удивляйтесь, но многие из них по-прежнему дадут фору любой молодёжи.

Дацюк — волшебник! Он сбил Моуринью в Балашихе, даже не тронув его Звёздный португалец выполнил стартовое вбрасывание перед матчем «Авангард» — СКА, во время которого упал на пятую точку.

От Волшебника до капитана ротации. 40-летний Дацюк вернётся в НХЛ? То ли там мода на ветеранов, то ли чья-то фантазия.