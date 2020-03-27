Главный омский шедевр Ягра. В одиночку прошёл всю площадку и отправил «Магнитку» в отпуск

Сезон-2004/2005 стал, пожалуй, лучшим в истории российской Суперлиги. Ламповая атмосфера нашего хоккея середины нулевых годов удивительным образом сочеталась с огромным количеством мировых звёзд, хлынувших в Россию из-за самого продолжительного локаута в истории НХЛ. Составы команд в том чемпионате пестрели фамилиями хоккеистов высочайшего уровня, но вряд ли будет преувеличением сказать, что самым ярким бриллиантом, которым НХЛ на время поделилась с Суперлигой, был Яромир Ягр. В те годы чех уже был легендой мирового хоккея и самым дорогим хоккеистом в мире.

Шик и обман. 15 лет назад русские клубы завалили звёзд НХЛ долларами Лёгкие деньги во время локаута. Мы их ждали, но многие оказались обманщиками.

В матчах за «Авангард» Ягр не раз демонстрировал свой уникальный талант, ради Яромира битком забивались старенькие арены клубов, в чьи города омичи приезжали с гостевыми матчами. Великий чех в том сезоне не помог «ястребам» защитить чемпионский титул, но в 46 матчах за «Авангард» он набрал 56 очков, забил 22 гола, а две его шайбы оказались навсегда вписаны в историю хоккея. Причём не только омского.

Первый «выстрел» в вечность за «Авангард» Ягр сделал 16 января 2005 года в Санкт-Петербурге. Это был финальный матч первого розыгрыша Кубка европейских чемпионов – турнира-наследника Кубка Европы и хоккейной Евролиги и предшественника Лиги чемпионов. В Ледовом дворце Северной столицы прошли все матчи того соревнования, а 16 января «Авангард» играл финал с финским «Кярпятом». На 15-й минуте овертайма на трибунах домашней арены СКА началось безумие – это Ягр с передачи Максима Сушинского пробил Никласа Бекстрёма и официально сделал русский клуб лучшим в Европе. А учитывая замороженный сезон в НХЛ, и в мире.

Видео победного гола Ягра в финале КЕЧ-2005.

Второй знаковый гол Ягра за «Авангард» случился уже в плей-офф Суперлиги. Он не принёс «ястребам» кубок или хотя бы медали, а просто закончил серию первого раунда, но по своей красоте с ним до сих пор могут сравниться немногие шайбы.

Дело было в Магнитогорске, 24 марта 2005-го, когда «Металлург» и «Авангард» играли решающий, пятый матч четвертьфинальной серии до трёх побед. До этой встречи магнитогорцы и омичи обменялись двумя домашними успехами, так что небольшое преимущество, конечно, было у хозяев дворца спорта им. Ивана Ромазана. Хотя сценарий прошлогодней финальной битвы «металлургов» и «ястребов» подсказывал, что в таких играх нет никаких фаворитов.

Матч за выход в полуфинал получился на загляденье. Ягр открыл счёт на пятой минуте первого периода, в середине второго отрезка Андрей Разин отыграл эту шайбу, но спустя полторы минуты Дмитрий Затонский вновь вывел «ястребов» вперёд. Впрочем, Виталий Атюшов довольно быстро сделал 2:2 – перед третьим периодом на табло было равенство. На 51-й минуте «Авангард» получил шанс реализовать большинство, но пробить Евгения Набокова в третий раз у «ястребов» не получилось, а на исходе магнитогорского меньшинства для омичей случилось страшное: Эдуард Кудерметов, едва выйдя из штрафного бокса, получил точную передачу от Евгения Малкина, пулей улетел к омским воротам и разобрался с Нормом Мараклом.

Этот обидный гол просто подкосил «Авангард». Время шло, у омичей не получалось отыграться, а трибуны в Магнитогорске ликовали, предвкушая реванш за поражение в прошлогоднем финале. На трибунах арены, кажется, никто не сомневался в успехе «Металлурга», а талисман клуба лисёнок Тимоша уже праздновал победу, размахивая клюшкой с насаженной на неё куриной тушкой. Однако «Авангард» сумел остановить это беснование. На последней минуте основного времени Валерий Белоусов взял тайм-аут, сразу после которого омичи разыграли довольно простую комбинацию с участием Ягра, Андрея Коваленко и Максима Сушинского, и нынешний президент «ястребов» сравнял счёт.

Пятый матч четвертьфинала плей-офф Суперлиги в сезоне-2004/2005 «Металлург» — «Авангард».

В таких случаях принято считать, что в овертайме психологическим преимуществом владеет команда, спасшаяся в концовке. Но в тот день в дополнительное время «Авангард» и «Магнитка» выглядели на равных, а итоговый успех «ястребов» предопределил исключительно фактор Яромира Ягра. На 9-й минуте овертайма великий чех взял шайбу у своих ворот, проехал в среднюю зону, где, мощно добавив ногами, не позволил приблизиться к себе Валерию Карпову, затем ворвался во владения «Металлурга», как мальчишку «раздел» Евгения Варламова и в ближнем бою развёл по разным углам шайбу и Набокова, отправив «Магнитку» в отпуск. The Goal времён Суперлиги, не иначе.

Супергол Яромира Ягра

Удивительное сочетание колоссальной уверенности в своих силах и сумасшедшего уровня мастерства, и всё это – в овертайме решающего матча серии! Но надо сказать, что для Ягра вся та встреча в Магнитогорске выдалась настолько «горячей», что её впору называть лучшей для Яромира за «Авангард» и одной из лучших за всю великую карьеру чеха. В тот день Ягр набрал 4 (2+2) очка, то есть поучаствовал во всех голах «Авангарда». Первая шайба «ястребов» – «слепой» бросок Яромира с кистей точно в угол. Вторая – гениальная передача Затонскому на пустые ворота. Третья – начало спасительной комбинации. Четвёртая – главный омский шедевр легенды мирового хоккея. Впоследствии Ягр забьёт ещё немало голов в красно-бело-чёрной форме, но таких красивых и значимых больше уже не будет.

Весной 2005-го Ягр выиграл для «Авангарда» четвертьфинал, но на большее не хватило ни Яромира, ни всю команду «ястребов». В полуфинале омичи уступили «Динамо», сложив чемпионские полномочия, а затем ещё и проиграли «бронзовую» серию «Локомотиву». Но тот блистательный гол Ягра в ворота Набокова навсегда остался в коллекции самых ярких моментов Суперлиги.

0:11 и Овечкин, побивший Твердовского. Главный провал «Авангарда» Такого позора в истории Суперлиги у омского клуба больше не было. «Динамо» с Крикуновым буквально вынесло соперника.

«Не троньте Ягра!». Как из-за великого чеха Назаров развязал драку «стенка на стенку» Единственный сезон русского тафгая в Суперлиге получился весёлым. Доставалось всем, кто обижал игроков «Авангарда».

15 лет назад Ягр впервые приехал в Россию. Простыл в Омске, устроил шоу в Москве Вспоминаем первую неделю великого чеха в «Авангарде».