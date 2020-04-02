Самая низкорослая драка в истории НХЛ. Как бились «технарики» Самсонов и Капанен

Самсонов бился впервые в жизни и выглядел неплохо — не зря его одноклубником тогда был Андрей Назаров.

Говорят, это была самая низкорослая драка в истории НХЛ. Сергей Самсонов (174 см), известный как автор «гола-фантома» на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити, сошёлся с финским бегунком Сами Капаненом (178 см). «Гол-фантом» в ворота Майка Рихтера, когда в полуфинале Олимпиады шайба вроде бы пересекла линию ворот сборной США, но арбитры отказались смотреть повтор, случился буквально за неделю до первого в карьере боя Самсонова, который тогда выступал за «Бостон Брюинз».

Дацюк выиграл один бой в НХЛ, уложив на лёд дерзкого Перри. Ему помогли уроки тафгая В карьере россиянина уместились две драки. В первой он проиграл, а во второй не допустил прежних ошибок.

Всё началось в конце второго периоде, когда судья оставил без внимания удар защитника «Каролины» Шона Хила, нанесённый «технарику» Самсонову коленом в колено. Это не укрылось от внимания одноклубников Сергея, и нападающий Глен Мюррэй решил по-своему разобраться с обидчиком. В результате на льду возникла потасовка, в которой в одной из пар Самсонов оказался с финским нападающим «ураганов» Сами Капаненом.



Сколько очков набрал Самсонов за «Каролину» в розыгрыше Кубка Стэнли-2009



Наблюдая за дракой, никак нельзя было сказать что она первая в профессиональной карьере россиянина. Самсонов уверенно держал нужную для себя дистанцию и довольно активно работал правой рукой, нанеся Капанену несколько неплохих ударов. В итоге Сергей получил 19 минут штрафа — пять минут за драку, 12 (2+10) за неспортивное поведение и две за начало боя.



Видео можно посмотреть в YouTube.



«Это была моя реакция на удар по колену. Почему выбрал Сами в качестве оппонента? Капанен стоял ближе ко мне, чем другие хоккеисты, поэтому у нас и завязалась драка. Весь третий период просидел на скамейке штрафников, это было куда труднее, чем биться», — сказал после Самсонов.



После этой игры с «Каролиной», которую хоккеисты «Брюинз» проиграли со счётом 2:6, на счету Самсонова стало 25 штрафных минут в 53 сыгранных матчах сезона. За счёт этой драки Сергей обновил свой рекорд по удалениям: до этого его наибольшим показателем было 18 минут в сезонах-1998/1999 и 2000/2001.

«Сёмин решил дать Стаалу пощёчину. Это один из худших боёв за всю историю НХЛ» Этот бой в НХЛ помнят до сих пор — благодаря ему не забыли и Сёмина.

Что же касается дальнейшей карьеры тафгая, то на двоих у россиянина и финна набралось всего 3 драки за карьеру. Капанен бился дважды, причём второй раз — тоже против звёздного форварда, которым был снайпер «Вашингтона» Петер Бондра. «Мы иногда говорили о тех драках за обедом. Он до сих пор их помнит», — с улыбкой говорил об отце сын Сами Капанена Каспери, который нынче выступает за «Торонто».

Гол-фантом Самсонова. Как Россию не пустили в финал Олимпиады-2002 До сих пор никто не знает, пересекла ли шайба линию ворот американцев.

В погоне за мечтой. Кто из русских хоккеистов КХЛ скоро уедет в Америку? Отток российских хоккеистов в НХЛ должен продолжиться. Среди кандидатов на отъезд десятки игроков.