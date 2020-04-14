Украли пиво и стейки, не давали спать по ночам. Как в СССР встретили Канаду в 1972-м

20 сентября 1972 года сборная Канады прилетела в Москву на оставшиеся четыре матча Суперсерии. Большая часть хоккеистов впервые оказалась за океаном, да ещё и в совершенно незнакомой, загадочной стране, о которой мало что было известно, кроме того, что с ней идёт Холодная война, что там, как рисовали североамериканские газеты, диктатура и угнетение простых людей. Какой они увидели Россию? Приводим воспоминания участников Суперсерии.

«У трапа стояли три здоровых парня с автоматами. Они забирали наши паспорта»

Проблемы, по воспоминаниям канадцев, начались уже в аэропорту. Сборная, наслушавшись о тотальном дефиците всего в России, привезла с собой огромные запасы еды и питья. «Когда мы прилетели в Россию, у нас конфисковали наши баулы с формой. Нам пришлось два часа ждать в аэропорту, пока проверяли наш багаж. Вот что они там искали?» — писал Фил Эспозито в книге «Гром и молнии».



Впрочем, есть и другое описание прилёта канадцев в Москву. «Кленовые листья» прилетели 20 сентября. Гости разместились в подогнанных прямо к самолёту автобусах. Но уехать быстро канадцы не смогли: немногих минут «открытой границы» хватило нескольким советским и иностранным журналистам, оказавшимся чуть расторопнее своих многочисленных коллег, прибывших встречать команду, чтобы взять «в плен» Фила Эспозито.[…]



А сам Фил вёл себя в Шереметьево превосходно. Подняв короткий воротник клубного пиджака, поёживаясь от свежего ветра, он терпеливо, обстоятельно и с юмором отвечал на вопросы журналистов. Кто-то из встречавших предпринял было попытку закруглить затянувшуюся, по его мнению, беседу. Эспозито отреагировал спокойно и твёрдо: «Я буду отвечать на вопросы столько времени, сколько потребуется прессе». Вопросов и ответов было ещё много. Наконец мы отпустили форварда. Автобусы взревели моторами, и канадские хоккеисты покатили по московским улицам к «Интуристу», — писал журналист Владимир Дворцов в книге «Хоккейные баталии. СССР–Канада».



А вот что вспоминает Пэт Стэплтон: «Мы прилетели поздно вечером, они не хотели, чтобы мы могли многое увидеть. У трапа стояли три здоровых парня с автоматами. Они поднимали ствол, выпуская нас, но забирали наши паспорта».



Кстати, канадцы обеспечили своей сборной в Москве внушительную поддержку. Из страны «кленового листа» в Москву прилетело 3000 человек – они стали самой многочисленной группой иностранных туристов, которую СССР впустил в страну с 1917 года.

Канадские фанаты прибыли в Москву

Фото: РИА Новости

«Многое из того, что мы привезли с собой, куда-то делось. Особенно было обидно за пиво!»

«Сборная Канады остановилась в «Интуристе» — современном 22-этажном отеле для иностранцев. «Интурист» больше других гостиниц Москвы соответствует западным стандартам, но это мало о чём говорит. Просто государству удобнее следить за иностранцами, если они сосредоточены в определённых местах – другой такой гостиницей был менее комфортабельный «Метрополь» по соседству», — писал Рой Макскимминг в книге «Холодная война. Потрясающая серия Канада–СССР 1972 года».



«Отель был удручающим, нас поселили в маленьких комнатушках по два человека, а на каждом этаже сидело по толстой русской бабушке. При уходе надо было сдавать ей ключи, по возвращении – получать их у неё. А ещё она постоянно стучала в двери, беспокоила нас. И по телефону нам названивали посреди ночи, будили. В общем, не слишком всё было гостеприимно», — рассказывал Род Жильбер.

«Мы привезли с собой 350 ящиков пива, 350 ящиков молока, 350 ящиков газировки, кучу коробок со стейками и прочей едой. Когда мы доехали до гостиницы, выяснилось, что у нас отобрали половину всего этого добра. Впрочем, ходили слухи, что большую часть из этого забрали люди из канадского посольства. Но что-то мне в это не верится. Я считаю, что это русские нас обокрали. У них же там не было ничего. Ну а что мы могли с этим поделать? Ничего», — писал Фил Эспозито в книге «Гром и молнии».

Маховлич в интервью «Спорт-экспрессу» рассказывал немного другую версию: «Приходим на ужин в гостинице, где работали советские повара. И видим, что наши стейки… вдвое тоньше. Длина, ширина прежние, а вот высота пострадала. На второй день – то же самое. Мы начали жаловаться, начальство донесло эти жалобы до российской стороны. На следующий вечер толщина была в порядке. Зато теперь стейки были обрезаны по длине! И, по-моему, только после заключительной, восьмой игры нам наконец-то принесли полновесные куски мяса».

Кен Драйден на Красной площади

«Да, многое из того, что мы привезли с собой, куда-то делось. Особенно было обидно за то, что забрали наше пиво! Там же не выбежишь в ближайший магазин за углом, чтобы купить, что тебе захочется. Да и русское пиво в те времена было выдохшимся. А заменить его было нечем», — говорил Брэд Парк.



«Думаю, это сделали не потому, что хотели насолить нашей команде. Просто у сотрудников ничего не было, вот они и украли часть нашего добра», — добавляет Тони Эспозито.



Известна и ещё одна байка с поиском жучков в гостинице «Интурист», но насколько она правдива, сейчас уже не выяснишь. Участники событий разнятся в показаниях, так что приводим рассказ со слов того же Эспозито: «Господи, какая же у нас паранойя была в России! Нас перед приездом предупредили, что в номерах будут стоять жучки. Когда у нас заканчивалось пиво, мы пили палёную водку. И вот как-то вечером, изрядно напившись водки, мы решили устроить обыск в нашем номере на предмет жучков. Мы искали микрофоны, бормоча: «Чёрт бы вас побрал, чёртовы коммуняки». Мы проверили стулья, посмотрели под коврами, но ничего не нашли. В другом номере кто-то (я так и не узнал, кто конкретно, хотя всё потом свалили на меня с Уэйном Кэшмэном) нащупал небольшую выпуклость на полу под ковром, оттащил ковёр в сторону, и увидел там небольшой металлическую коробку на пяти винтах. Решив, что это прослушивающий аппарат, они отвинтили эту коробку, и обнаружили под ней ещё одну коробочку на четырёх винтах. Они выкрутили и их, после чего услышали мощный грохот снизу. Посмотрев вниз через дырку, они увидели банкетный зал отеля, на полу которого лежала разбитая вдребезги люстра. Они открутили люстру в банкетном зале! Всем пришлось скинуться по 3850 долларов на новую люстру. Слава богу, дело было в половине третьего ночи, а то эта люстра могла бы и людей убить. Все постояльцы отеля ели в этом банкетном зале. Мне вообще кажется, что вполне могли открутить эту люстру наши пилоты, потому что из игроков так никто никогда и не признался. На торжественных вечерах я всегда рассказываю эту историю, как будто это все мы с Кэшем сделали, но на самом деле в тот раз мы были ни при чём».

«Думал, мы едем в могущественную страну, а она больше походила на страну третьего мира»

Канадцы приехали не только играть в хоккей, у них была запланирована и культурная программа. Прогулки по Москве, Кремль, приём в канадском посольстве… Несколько игроков вместе с жёнами перед восьмым матчем ходили посмотреть на Майю Плисецкую в «Анне Карениной» в Большом театре.



«В 1972 году нам не очень понравилось увиденное в Москве. Кремль, Красная площадь, исторические достопримечательности вызывали восторг, но в целом город, сама атмосфера, лица людей, их скованность в поведении оставили гнетущие впечатления», — писал Эспозито в предисловии к книге Александра Якушева «Всё начистоту».

Канадские игроки гуляют по Москве

«Я переживал, что мы едем в могущественную страну, но когда мы приехали и осмотрелись, это больше было похоже на страну третьего мира. Я видел, как женщина метёт улицу, так её метла была сделана из трёх веток, примотанных к палке», — вспоминал Тони Эспозито.



«Никогда не видел таких серьёзных и понурых людей. Все носили серую и чёрную одежду, люди на улицах не смотрели в глаза, только через твоё плечо, и никогда не улыбались», — рассказывал Жильбер.



«Москва в те годы была городом третьего мира. Как потом сказала моя жена, эту поездку нельзя назвать запоминающейся», — вспоминал Род Силинг.



Такой канадцы увидели «вражескую территорию», на которой спустя неделю им предстояло выиграть Суперсерию.

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