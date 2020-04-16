Проповедник, сенатор и трагедии. Судьба игроков сборной Канады после Суперсерии-1972

Как сложилась жизнь легендарных канадских хоккеистов. Многие нашли себя после хоккея, но были и те, чья жизнь оборвалась слишком рано.

Суперсерия-1972 не оставила равнодушным ни одного из поклонников хоккея. Матчи сборных СССР и Канады стали классикой, а их участники – легендами. Вспоминаем, как сложилась судьба канадских хоккеистов.

в. Кен Драйден

Кен Драйден Фото: Getty Images Studios/Getty Images

Драйден отыграл в НХЛ лишь 9 лет — чуть более семи полный сеонов, но стал шестикратным обладателем Кубка Стэнли, а один чемпионат и вовсе пропустил, работая юристом. Зато после окончания карьеры у Драйдена всё сложилось удачно: он написал несколько книг, работал комментатором, затем был президентом «Торонто Мэйпл Лифс», преподавал в университете, а с 2004 года начал карьеру политика. С 2004 по 2011 год он был членом канадского парламента и был министром социального обеспечения с 2004 по 2006 год. Как показали опросы, свою поддержку Драйден получил, благодаря своей карьере в НХЛ.

в. Тони Эспозито

Тони завершил карьеру в 1984 году, позже его 35-й номер был выведен из обращения «Чикаго», а сам Эспозито стал членом Зала славы. Работал генменеджером «Питтсбурга», задрафтовав в «Пингвинз» Марка Рекки и совершив обмен, приобретя чемпионского голкипера Тома Баррассо. Когда брат Фил принял участие в создании «Тамы», стал главным скаутом «молний» — легенда гласит, что они придумали название клуба во время грозы.

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в. Эдди Джонстон

Работал главным тренером «Чикаго» и «Питтсбурга», генеральным менеджером «Хартфорд Уэйлерз». С 2006 по 2009 год был на должности старшего советника «Пингвинз», выиграл с клубом Кубок Стэнли — 2009, после чего вышел на пенсию.



з. Дэйл Тэллон

Отыграл в НХЛ 10 сезонов, но после окончания карьеры очень успешно трудится в различных клубах. В настоящее время является генеральным менеджером «Флориды Пантерз». До этого больше 10 лет работал на различных должностях в «Чикаго», где стал обладателем Кубка Стэнли-2010.



з. Дон Оури

Закончил карьеру в 1979 году, став трёхкратным обладателем Кубка Стэнли. В настоящее время пенсионер, живёт в Бостоне.



з. Гари Бергман

Надёжный, но неброский защитник отыграл в НХЛ более 800 матчей. Завершил карьеру в 1976 году, но в хоккее после этого не работал. 8 декабря 2000 года в возрасте 62 лет скончался от рака.



з. Пэт Стэплтон

После 1972 года сыграл в Суперсерии-1974, последних четыре года карьеры отыграл в ВХА. Жил в Онтарио, консультировал клубы молодёжных лиг. Скончался 8 апреля 2020 года в возрасте 79 лет.



«Помню, как ходил на первую тренировку Советов в монреальский «Форум». На них были такие забавные жилетки типа армейских — я всё ожидал, что за спиной будет спрятан парашют. Тренировка меня не впечатлила, но я понятия не имел, что первый матч Суперсерии будет сыгран на тех же скоростях, что и седьмой матч финала Кубка Стэнли», — со смехом вспоминал Стэплтон незадолго до смерти.

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з. Бобби Орр

Бобби Орр Фото: Doug Griffin/Toronto Star via Getty Images

Самый известный защитник в истории хоккея в представлении не нуждается. В 1996 году начал агентский бизнес и является главой Orr Hockey Group — его агентство представляет интересы более 20 действующих хоккеистов НХЛ. До этого пытался работать помощником тренера в «Чикаго» и «Хартфорде», но так неудачно, что остаток своей тренерской зарплаты пришлось выбивать через суд. Инициировал расследование в коррупции в адрес бывшего главы НХЛ Алана Иглсона, написал книгу: «Орр: моя история». Участвует в благотворительной деятельности, появляется на телевидении.

з. Брэд Парк

За время своей карьеры находился в тени Бобби Орра, из-за чего был сильно недооценён. В 1985 году повесил коньки на гвоздь и сразу же получил назначение на пост главного тренера «Детройта», но не продержался и сезона. В начале 2000-х три года проработал скаутом «Рейнджерс», в 2012-м выпустил автобиографическую книгу.



з Серж Савар

С 1983 по 1995 год работал генеральным менеджером «Монреаль Канадиенс». В 1999 году купил клуб молодёжной лиги Квебека «Монреаль Рокет», в 2012 продал его. Награждён орденом Канады и национальным орденом Квебека. Был совладельцем курорта на Кубе под названием El Senador, что было отсылкой к его прозвищу — Сенатор.



з. Род Силинг

В 2006 году стал председателем гоночной комиссии провинции Онтарио — эту должность занимает до сих пор.



з. Билл Уайт

Уайт закончил Суперсерию с лучшим для канадцев показателем полезности — «+7». В 1977 году он в середине сезона занял место главного тренера «Чикаго Блэкхоукс», сменив Билли Рэя. Затем два года поработал тренером в лиге Квебека. Умер в мае 2017 года в возрасте 77 лет.



з. Ги Лапойнт

После окончания карьеры работал помощником тренера в «Квебек Нордикс», затем 9 лет оттрубил в «Калгари» на позиции скаута. В 1999 году принял приглашение «Миннесоты», где стал одним из руководителей скаутского отдела, но в прошлом году был снова понижен до простого скаута.



з. Жослен Гевремон

Карьеру игрока завершил в 1980 году. В 1982 принял приглашение клуба из лиги Квебека «Драммондвилль», но проработал на должности тренера лишь один сезон: команда потерпела 57 поражений в 70 матчах и о попадании в плей-офф речи не шло.



з. Брайан Гленни

В Суперсерии так и не сыграл, хотя был в заявке. До Суперсерии успел выиграть бронзу на ОИ-1968 в составе сборной Канады. В 1978 году вместе с Лэнни Макдональдом снялся в рекламном ролике куриного бульона. Скончался в феврале 2020 года в возрасте 73 лет.



н. Жан Рателль

В НХЛ сыграл более 1200 матчей, но Кубок Стэнли завоевать так и не смог. В 1985 году был включён в Зал славы. Четыре года проработал помощником тренера в «Бостоне», а затем 16 лет трудился скаутом.



н. Микки Редмонд

Завершал карьеру в «Детройте» и после её окончания работает аналитиком на местном телеканале, комментируя матчи «Ред Уингз». В 2011 году получил приз имени Фостера Хьюитта за вклад в телевизионное дело.



н. Иван Курнуайе

«Электричка» Курнуайе 10 раз выигрывал Кубок Стэнли, поэтому на административную работу не рвался. В сезоне-1996/1997 он поработал ассистентом главного тренера «Монреаля» Марио Трамбле, но этим его тренерский опыт на высшем уровне и ограничивается. Является официальным послом «Монреаль Канадиенс».



н. Пит Маховлич

После завершения карьеры работал в ИХЛ главным тренером и президентом нескольких клубов, затем долгое время служил скаутом в «Эдмонтоне», «Тампе», «Атланте» и «Флориде». В «пантерах» трудится по сей день, совмещая обязанности скаута и старшего советника.



н. Фрэнк Маховлич

Большой Эм стал сенатором Канады в 1998 году, будучи назначенным туда премьер-министром страны Жаном Кретьеном, но политическая карьера не задалась. После этого Маховлич окончательно удалился от дел и к хоккею отношения не имел.



н. Бобби Кларк

Бобби Кларк Фото: Jeff Goode/Toronto Star via Getty Images

Кларк стал «их всем» в «Филадельфии Флайерз», где с 1984 по 2007 год (с небольшими перерывами) трудился генеральным менеджером. Воевал с Линдросом, собирал сборную Канады на историческую Олимпиаду в Нагано. После того как его сменил Пол Холмгрен, был перемещён на символическую должность старшего вице-президента по хоккейным операциям.

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н. Жильбер Перро

Легендарный форвард «Баффало», набравший 1326 очков в 1191 матче, не сумел найти себя на тренерском поприще. Два сезона Перро проработал главным тренером команды из лиги Квебека «Викториавилль Тайгерз», но затем бросил и удалился от дел. В настоящее время иногда появляется на ветеранских турнирах по гольфу.



н. Марсель Дионн

Завершил карьеру в 1989 году и занялся бизнесом. Известно, что он успешно инвестирует, управляет магазином спортивных сувениров в Баффало, а также неплохо зарабатывает на перепродаже недвижимости. Кроме этого, ему принадлежит сеть закусочных Blue Line.

н. Ричард Мартин

Этого форварда звали Рикки Мартин ещё до того, как мир узнал об исполнителе поп-хитов. Играл в «Баффало» в знаменитой «французской тройке» с Жильбером Перро и Рене Робером. В 1980 году получил тяжёлую травму, когда его во время выхода один на один сбил с ног вратарь «Вашингтона» Майк Палматир, из-за чего пришлось завершить карьеру. Владел рестораном в Ниагара-Фоллз, скончался в 2011 году. Исследование после смерти показало, что форвард страдал хронической травматической энцефалопатией — болезнью, которую вызывают частые сотрясения мозга.



н. Рон Эллис

После окончания карьеры работал учителем, страховым агентом, затем был управляющим магазина спортивных товаров. В 1986 году пережил приступ клинической депрессии, о чём позже написал книгу. В настоящее время является директором по связям с общественностью Зала славы в Торонто.



н. Фил Эспозито

Фил Эспозито Фото: РИА Новости

Легендарный форвард в 1980 году заступил на должность помощника главного тренера «Рейнджерс», где успел поработать и главным тренером, и генменеджером. В 1992 году стал президентом и генеральным менеджером нового клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг», проработав там 6 лет. После этого купил клуб Лиги Восточного побережья «Цинцинатти Циклонс». Иногда появляется на телевидении в качестве эксперта.

«Не думаю, что русские будут освистывать свою сборную». Речь Эспозито, вдохновившая Канаду Болельщики требовали признать превосходство коммунизма. Фил Эспозито не мог больше это терпеть и обратился к стране прямо со льда.

н. Род Жильбер

Играл в «Рейнджерс», где вместе с Виком Хэдфилдом и Жаном Рателлем был членом тройки, прозванной GAG-line (goal-a-game, гол за игру). После окончания карьеры открыл свой ресторан на Манхэттене. Активно занимается благотворительной и общественной деятельностью, сотрудничая с фондом помощи больным детям.



н. Билл Голдсуорси

Сыграл более 700 матчей в НХЛ, после окончания карьеры тренировал «Луисвилльских ястребов» в Лиге Восточного побережья, был скаутом «Сан-Хосе». Умер в 1996 году из-за осложнений после СПИДа — сообщалось, что осложнения возникли из-за алкоголизма и распущенности.



н. Деннис Халл

После завершения карьеры в 1978 году работал с клубами молодёжной лиги Онтарио, преподавал в университете Брока, который окончил с учёной степенью в области истории и физического воспитания. Управляет скотоводческой фермой, был замечен в нескольких выступлениях на канадском телевидении с юмористическими монологами. Написал книгу весёлых воспоминаний под названием «Третий, но лучший Халл».



Подружился с Владиславом Третьяком сразу после Суперсерии, заявив: «Владислав, ты пропустил решающий гол Пола Хендерсона и стал знаменитым. Если бы ты отбил тот бросок, то стал бы каким-нибудь водителем такси в Москве».



н. Вик Хэдфилд

Хэдфилд вышел в отставку в 1976 году. Ему принадлежит учебный центр и тренировочный каток в городе Оуквилль, провинция Онтарио.



н. Уэйн Кэшмен

После выхода в отставку долгое время работал помощником главного тренера — сначала в «Рейнджерс», а затем в «Тампе» и «Сан-Хосе». В сезоне-1997/1998 сменил на посту наставника «Филадельфии» Роджера Нельсона, но затем снова стал ассистентом. С 2001 по 2006 год работал в родном «Бостоне». Успел поработать на Олимпиаде-1998 в Нагано, будучи помощником Марка Кроуфорда.



н. Ред Беренсон

В НХЛ сыграл почти тысячу матчей, в Суперсерии-1972 — всего два. В 1978 году закончил играть и вошёл в тренерский штаб «Сент-Луиса», год спустя стал главным тренером и выиграл «Джек Адамс Трофи» — приз лучшему наставнику НХЛ. Затем недолго работал помощником в «Баффало», а в 1984 году стал главным тренером команды университета Мичигана, где проработал 33 (!) сезона.



н. Пол Хендерсон

Пол Хендерсон Фото: Melchior DiGiacomo/Getty Images

Автор «того самого гола» не сумел сделать впечатляющую карьеру, но этого и не потребовалось — он навсегда вошёл в историю хоккея как человек, принёсший победу сборной Канады.



«До Суперсерии меня почти не узнавали. И вдруг моя жизнь стала очень беспокойной, всюду, куда бы я ни пошёл, ко мне приставали с расспросами, показывали пальцем. После этого моя карьера пошла на спад, игра не клеилась. Наступило своеобразное похмелье. Увы, жизнь куда более сладка для победителя, чем для проигравшего», — говорил Хендерсон.



Не сумев справиться с медными трубами, Пол начал пить, последовали многочисленные конфликты. Побороть пагубную привычку Хендерсону помогло христианское учение, проповедником которого он продолжает являться. В 2010 году ему был поставлен диагноз лейкемия, из-за которого не смог приехать в Москву на 40-летие Суперсерии.



Главный тренер Гарри Синден

Гарри Синден Фото: Frank Lennon/Toronto Star via Getty Images

Всю жизнь проработал в «Бостоне», где начал тренировать в 1966 году.В 1972 перешёл на должность генерального менеджера, на которой работал до сезона-2000/2001. Затем стал президентом и старшим советником. Член отборочной комиссии Зала хоккейной славы.



Помощник Джон Фергюсон

Фергюсон известен тем, что именно он попросил Бобби Кларка вывести из строя Валерия Харламова — позже он оправдывался фразой: «Этот парень нас убивал». Работал главным тренером «Рейнджерс», генменеджером «Виннипега», директором по персоналу в «Оттаве», был скаутом в «Сан-Хосе». В последние годы жил в Онтарио — Фергюсону диагностировали рак. Умер в июле 2007 года.

Первый разгром Канады. Наглость организаторов не знала границ, это только разозлило СССР В день матча стали продавать билеты на дополнительную игру за звание чемпионов Европы, которая должна была состояться после поражения СССР.