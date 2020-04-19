Последнее поражение Канады на Олимпиаде с игроками НХЛ. Потом они разгромили Россию

Крайним тогда сделали Бродо. Если бы этого не случилось, то, возможно, потом не было бы и «горилл, выскочивших из клетки».

В 1998 году на исторической Белой Олимпиаде в Нагано сборная Канады осталась даже без бронзовых медалей — великолепная сборная, где самым великим дебютантом Олимпиады был Уэйн Гретцки, стала четвёртой. Канадцы сделали выводы из той неудачи, и четыре года спустя другой великий дебютант — Марио Лемье — смог выиграть в Солт-Лейк-Сити золото. В 2006-м в Турине снова последовала неудача, а в Ванкувере-2010 канадцам не простили бы другого результата, кроме победы.

Именно на домашней Олимпиаде главная сборная Канады и потерпела своё последнее поражение, так как в Сочи «кленовые» выиграли все матчи, а Игры в Пхёнчхане мы в расчёт не берём. Итак, 21 февраля 2010 года, Ванкувер, стадион «Canada Hockey Place», матч группы А между Канадой и сборной США.

На том турнире канадцы и американцы попали в одну группу — кроме них в квартете А были сборные Норвегии и Швейцарии. Матч между двумя соседями по североамериканском континенту организаторы логично припасли под занавес группового этапа, и если сборная США подошла к битве с канадцами, имея в активе две уверенные победы (3:1 и 5:1), то «кленовые» разгромили норвежцев 8:0, зато с большим трудом справились со швейцарцами, победив лишь в серии штрафных бросков (3:2 Б). Поражение в очном поединке лишало проигравшую команду шансов на экспресс-попадание в четвертьфинал — в этом случае нужно было играть дополнительный матч 1/8 финала. Всё это делало и без того интересный поединок очень важным с турнирной точки зрения, и вышло так, что этот матч подопечные Майка Бэбкока не сумели провести на максимальном уровне.

Сборная Канады-2010: валидол, 7:3 с Россией и золотой гол Кросби Они были биты США и попали под шквал критики. Но затем обыграли всех заклятых соперников и поднялись на вершину.

Ни одной минуты сборная Канады не вела в счёте. Уже на 41-й секунде встречи защитник сборной США Брайан Рафалски дальним броском пробил Мартина Бродо, которому помешал среагировать рикошет. Канадцы взвинтили темп, вынудив Джо Павелски присесть на скамейку штрафников, и в большинстве Эрик Стаал доработал на пятачке дальний бросок Сибрука, но уже через 17 секунд Рафалски снова забил и восстановил преимущество «звёздно-полосатых».

Мартин Бродо Фото: Getty Images

«Болельщики могут сказать, что Канада играла не очень хорошо, но я с этим не согласен. У канадцев было больше моментов, чем у нас. Если вывести за скобки игру Райана Миллера, то мы сегодня не заслужили победу», — прибеднялся генеральный менеджер сборной США Брайан Бурк, но вратарский вопрос после этого матча стал для канадцев главным. Миллер, по воротам которого было сделано 45 выстрелов, остановил 42, в то время как прославленный Бродо отбил лишь 18 бросков из 22 и после этого матча сел на скамейку запасных.

«Я не думаю, что Мартин был удивлён. Он понимает, что дело не в личности, а в команде. Чтобы выигрывать на таком уровне нам нужен вратарь, который выручает. Поэтому мы сделаем ставку на Луонго», — заявил после игры Бэбкок.

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Одним из главных недочётов Бродо в том матче называют гол Криса Друри, который сделал счёт 3:2 незадолго до второго перерыва. Голкипер не сумел разобраться в ситуации на пятачке перед своими воротами и дал бросить Друри, а в середине третьего периода очередной рикошет привёл к четвёртому голу американцев.

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«Мне неприятно это говорить, но, возможно, поражение на групповом этапе — это как раз то, что нам нужно», — сказал Бродо после матча, но с ним никто не согласился. «Необходимо выигрывать вне зависимости от стадии и соперника. Но любую команду, которая вам противостоит, необходимо уважать. Нам теперь нужно быстро перегруппировать силы», — возразил Сидни Кросби, заодно вспомнив, что до этого сборная США побеждала канадцев на Олимпиаде аж в 1960 году.

Как выступила сборная США на Олимпиаде-2010

«Теперь Канаде придётся играть с немцами в 1/8 финала. Если канадцы с ними справятся, то будут играть против сборной России в четвертьфинале. Это будет противостояние, которое никто не ожидал увидеть на такой ранней стадии», — писала тогда британская The Telegraph.



Канадцы обыграли Германию со счётом 8:2 и вышли на наших. Потом были разгром россиян, «гориллы в клетке», полуфинал со Словакией и победный гол Сидни Кросби в финале овертайма. Наверное, Бродо был прав — тот проигрыш вернул канадской команде необходимый тонус и придал дополнительной мотивации.

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