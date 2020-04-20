Было время, когда Овечкин и Малкин феерили в связке. Потом их считали несовместимыми

Сейчас считается общеизвестным фактом, что Евгений Малкин и Александр Овечкин в одном звене – абсолютно плохая затея, которая не даст сборной России ничего, кроме разочарования. На чемпионате мира 2019 года сами игроки шутили на эту тему. «Мы с Сашей уже играли вместе, в том числе на Олимпиаде в Сочи. Не думаю, что получалось. Мне кажется, что тренерский штаб снова нас ставить не будет», — говорил Малкин перед стартом турнира.

«Если Малкин сказал, значит так и есть. Неправильно говорить, что я не хочу играть с Женей», — отвечал ему партнёр по сборной Овечкин. Илья Воробьёв, который тогда был тренером сборной России, действительно, не стал продолжать неудачный эксперимент и развёл двух российских суперзвёзд по разным тройкам, однако в матче с Австрией они ненадолго вышли на лёд вместе в бригаде большинства. «Женя согласился сыграть со мной», — шутил Овечкин. «Меня заставил тренер, я своё согласие не давал», — в тон ему отвечал прессе Малкин.



Интересно, что после этой заочной беседы Малкин и Овечкин снова оказались вместе на льду, уже в матче со Швецией, и начертили красивый гол. Первый совместный гол со времён Олимпиады в Сочи.

Овечкин и Малкин забили первый совместный гол со времени Олимпиады в Сочи

Малкин — о третьем голе в ворота шведов: Овечкин — зверь!

Эта история длится не первый год, тем более Малкин – всего на год младше Овечкина, и в сборных их пути пересекались с юного возраста. Уже тогда было ясно, что растут два суперхоккеиста. Обоих выбрали на одном и том же драфте НХЛ в 2004 году, под первым и вторым номером. Они вместе играли на ЮЧМ и МЧМ, практически одновременно заиграли за взрослую сборную. Когда же их пути разошлись?

Ударный ЮЧМ вместе и разные звенья на МЧМ

Впервые они сыграли вместе на юниорском чемпионате мира 2003 года в Ярославле, сборную туда повёз тренер Владимир Крючков, он же поставил вместе Овечкина и Малкина, третьим был Дмитрий Шитиков.



Овечкин и Малкин соорудили первый же гол – вышли два в одного в большинстве, Овечкин забил сам, Малкин был на подстраховке и очков не набрал. Второй (и более того – победный) гол это звено организовало в третьем периоде. На сей раз Малкин забил без ассистентов, но Овечкин многое сделал для того, чтобы шайба состоялась. Поборолся за воротами, заставил канадского защитника потерять шайбу, после чего её и подхватил Малкин. Ещё одну шайбу Малкин в той игре забил уже в пустые ворота.

В следующем матче получилось полноценное творение дуэта, зафиксированное в протоколе. И не одно, а сразу четыре – Овечкин оформил дубль с передач Малкина, Евгений тоже забил в большинстве с паса «восьмёрки», и оба они ассистировали Шитикову.

В общем, тот турнир связка Овечкин-Малкин провела ударно, набрав в сумме 22 очка. Только в полуфинале со Словаками не смогли отличиться, зато в матче за бронзу с США оба сделали по дублю.



В молодёжной сборной они продержались вместе ровно один матч – на МЧМ-2004 Россия открывала турнир игрой со Словакией (Овечкин, кстати, в нём набрал 2 (1+1) очка, а вот Малкин результативными действиями не отличился). После главный тренер Валентин Гуреев отправил Ови к Шкотову и Пестунову, а Малкин стал играть с Сёминым и Аншаковым. На МЧМ-2005 сборную повёз уже Сергей Герсонский, но и он предпочёл развести двух своих лидеров – Малкина к Широкову с Радуловым, Овечкина – к Лисину и Ежову. За два молодёжных первенства дуэт выходил вместе только на большинство и забил два совместных гола.

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Взрослая сборная – хет-трик Овечкина с передач Малкина

На первом совместном взрослом чемпионате мира (2005) молодых Овечкина и Малкина снова поставили вместе, третьим был Максим Афиногенов. Правда, в таком составе они провели только первые два матча группы и плей-офф, а в середине были эксперименты – на два матча в центр к ним ставили опытного Фёдорова, но очков никто не набирал, потом Овечкина переводили в первое звено к Дацюку и Ковалёву, но в итоге вернулись к исходному сочетанию. Овечкин на том турнире стал лучшим бомбардиром сборной (5+3 очков), Малкин все свои очки набрал в комбинации с Александром (трижды ассистировал ему, ещё один раз они оба помогли отличиться Афиногенову). Плей-офф оба провели ударно.

Это же звено начинало и Олимпиаду-2006, но после первого матча (Овечкин забил в большинстве, но проиграли словакам) их разбили – Овечкина откомандировали к Яшину и Козлову, Малкина – к Сушинскому и Харитонову. Правда, когда было туго, например, в третьем периоде матча с США, Владимир Крикунов звенья тасовал, и Овечкин с Малкиным выходили в одной тройке (и забили).



ЧМ-2006 Овечкин с Малкиным оттрубили в одном звене без замен, и в первом же матче Евгений помог Ови оформить хет-трик. Веселились они не только в матчах не с самыми сильными соперниками: забивали и шведам, и чехам, Овечкин по итогам вошёл в символическую сборную.



ЧМ-2007 Малкин и Овечкин провели врозь, даже в большинстве выходили в разных бригадах. Задумка Вячеслава Быкова, в общем-то, сработала – Овечкин и в четвёртом звене с Непряевым и Кулёминым штамповал очки, а Малкин здорово сыгрался с Ковальчуком и Фроловым.

Александр Овечкин и Евгений Малкин Фото: Getty Images

Ванкувер и Сочи

Затем последовал большой перерыв, после которого судьбу связки Малкин – Овечкин решили две Олимпиады. Турнир в Ванкувере они начали в разных звеньях, но уже в третьем матче последовала рокировка Дацюка на Малкина в звене Овечкина. Чехов в последнем матче группы обыграли, Малкин забивал с передачи Овечкина, а дальше была Канада, которая связала наше ведущее звено по рукам и ногам и не дала ему ничего создать.

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После этого Овечкин с Малкиным ещё долго не играли вместе – на ЧМ-2010 и ЧМ-2012 годах они не пересекались в одном звене. Потом был роковой Сочи, в котором Зинэтула Билялетдинов решил воссоединить связку. Начало было многообещающим – в первом же матче Овечкин открыл счёт с передачи Малкина, затем Евгений забил с паса Александра. Но в соперниках были всего лишь словенцы, а с серьёзными соперниками связка Малкин – Овечкин растворилась. С американцами этот дуэт не показал ничего (забивал Куику исключительно переломанный Дацюк), с финнами – аналогично.



После этого Овечкина и Малкина старательно разводили по разным углам – и на чемпионатах мира, и на Кубке мира. Поэтому любые их совместные появления на льду воспринимаются одновременно и с опаской, и с интересом. Связка, которая в начале 2000-х выглядела такой многообещающей, сейчас сохранилась лишь на уровне одноразового приёма. В большинстве или в последние минуты, когда надо сравнять счёт, их всё ещё могут выпустить вместе, но на постоянной основе – уже вряд ли.