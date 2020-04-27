Жёны советских хоккеистов. Как они выглядели в молодости

Сейчас практически у всех есть «Инстаграм» или, на худой конец, страница «ВКонтакте», а вместе с этим – возможность выкладывать на всеобщее обозрение свои фотографии и просматривать снимки друзей и знакомых, как бы далеко они не находились. Раньше фотографии тоже были, но хранились, по большей части, в семейных альбомах. «Чемпионат» собрал семейные фото советских хоккеистов – с жёнами и детьми, в неофициальной обстановке.

Владислав Третьяк и Татьяна

Татьяна по образованию – учитель русского языка и литературы, но решила не идти в профессию, а полностью посвятить себя семье. Они познакомились, когда Владиславу было 20, а ей 22 года, практически сразу поженились. По признанию Татьяны, у неё не было любви с первого взгляда, но когда через неделю после знакомства вратарь ЦСКА и сборной СССР вместе с отцом приехал к ней домой свататься, она не смогла отказать. Владислав и Татьяна женаты уже 48 лет, у них двое детей – Дмитрий и Ирина.

Владислав Третьяк и Татьяна в советское время Фото: РИА Новости

Владислав Третьяк с женой и детьми Фото: РИА Новости

Борис Михайлов и Татьяна

Татьяна впервые увидела своего будущего мужа Бориса в пионерлагере, когда ей было всего 12, а ему 16 лет. Через четыре года встретились ещё раз, и завертелось. «Мои родители считали профессию хоккеиста несерьёзной, однако Борис понравился им своей скромностью, выдержанностью», — рассказывала Татьяна. Михайловы женаты с 1966 года, у них двое сыновей – Андрей и Егор.

Борис Михайлов с женой и ребёнком Фото: twitter.com

Борис Михайлов с женой Татьяной Фото: twitter.com

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Валерий Харламов и Ирина

Долгое время Валерий Харламов не мог найти ту самую, единственную – с женой Ириной он познакомился в ресторане, когда ему было уже 27 лет, а ей – 19. Вскоре у них родился сын Александр, а через несколько месяцев сыграли свадьбу. Позже родилась дочка Бегонита.

Счастье молодых было недолгим – 27 августа 1981 года они погибли в автомобильной аварии под Москвой. Ирина села за руль «Волги» и не справилась с управлением.

Валерий Харламов и Ирина Фото: zvezda-fc.ru

Валерий Харламов с женой и детьми Фото: muzh-zhena.ru

Александр Якушев и Татьяна

С будущей женой Александр познакомился на сборах, куда он приехал с хоккейной командой, а студентка Татьяна – вместе с лыжной секцией от института. Вспыхнул роман, Александр долго и красиво ухаживал, и спустя четыре года они с Татьяной сыграли свадьбу, вскоре родилась дочь Екатерина. К несчастью, в 21 год она погибла при странных обстоятельствах – пропала из дома, а спустя пару месяцев её нашли в Москве-реке. Детей у пары больше не было, Александр и Татьяна по-прежнему живут вместе.

Александр Якушев (справа) с женой Татьяной (в центре) Фото: vfl.ru

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Вячеслав Фетисов и Лада

Лада Фетисова сама из спортивной семьи, в детстве занималась художественной гимнастикой, потом стала тренером, а благодаря яркой внешности ещё и стала сниматься в кино. Фетисову пришлось отбивать будущую жену у футболиста Вагиза Хидиятуллина, за которым Лада тогда была замужем.



Дело осложнялось ещё и тем, что Лада с супругом и Вячеслав жили в одном доме, более того, в одной парадной. Долгое время Лада отвергала любые ухаживания хоккеиста, но затем сдалась. Против них ополчились все – мамы, друзья, а муж Лады долго не давал развод, но в 1989 году они всё-таки поженились. В 1990-м у них родилась дочь Анастасия.

Вячеслав и Лада Фетисовы с дочерью Фото: IMDb.com

Вячеслав и Лада Фетисовы Фото: smsport.ru

Алексей Касатонов и Жанна

Алексей и Жанна познакомились в Ялте в начале 1980-х, а в 1983 году расписались. Ещё через год у пары родился сын Леонид. Для защитника семья всегда стояла и продолжает стоять во главе угла – любую свободную минуту он старается проводить с близкими.

Алексей Касатонов с женой и сыном за обеденным столом Фото: vfl.ru

Алексей Касатонов и Жанна Фото: vfl.ru

Владимир Крутов и Нина

Жена Крутова на пять лет старше мужа, познакомились они в Подмосковье, где Нина работала воспитателем в детском саду вместе с мамой Владимира. Хоккеиста не остановила и разница в возрасте, и то, что его избранница на тот момент была в разводе и одна воспитывала сына Дениса, ни слова собственной матери, которая пыталась отговорить сына от необдуманного поступка. Крутовы вскоре поженились, родили сына Алексея и прожили вместе 33 года. В 2012 году Владимира не стало.

Владимир Крутов и Нина (в центре) Фото: РИА Новости

Владимир Крутов с женой и детьми Денисом и Алексеем Фото: vfl.ru

Сергей Макаров и Вера, Лена и Мэри

Макаров в молодости был знатным сердцеедом. В 18 лет женился на девушке Вере, с которой у него закрутился горячий юношеский роман. В браке родился сын Артём, но когда Сергей уехал покорять НХЛ, семья осталась в России. Макаров появлялся в родном Челябинске наездами, и в итоге жена подала на развод.

Сергей Макаров с женой и сыном Фото: РИА Новости

Следующей женой стала канадка Мэри, которая работала билетёршей на арене «Калгари», где играл Сергей. У них родились сын Никки и дочь Катя. Но брак был недолговечным, и в итоге Макаров, вернувшись в Россию, сошёлся с третьей женой Еленой, которая родила ему сына Михаила между первыми двумя браками. С обеими бывшими жёнами и детьми от предыдущих браков хоккеист поддерживает хорошие отношения.

Сергей Макаров с женой и детьми Фото: stuki-druki.com

Снайпер на все времена. Сергей Макаров – в Зале хоккейной славы Легенда российского хоккея нападающий Сергей Макаров принят в Зал славы. Настало время вспомнить вехи карьеры выдающегося снайпера.

Игорь Ларионов и Елена

Жена Профессора – известная фигуристка Елена Батанова. Хоккеисты и фигуристы (Елена – воспитанница ЦСКА) часто занимались на одном тренировочном катке, там и познакомились два спортсмена. Ради семьи девушка, которая дважды выигрывала чемпионаты мира среди юниоров, и один раз стала победительницей чемпионата СССР, решилась оставить спортивную карьеру и переключилась на семью. У пары трое детей – Алёна, Дайана и Игорь, они счастливы вместе 35 лет.

Игорь Ларионов с женой Еленой и ребёнком Фото: РИА Новости