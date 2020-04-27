Жёны советских хоккеистов. Как они выглядели в молодости

Сейчас практически у всех есть «Инстаграм» или, на худой конец, страница «ВКонтакте», а вместе с этим – возможность выкладывать на всеобщее обозрение свои фотографии и просматривать снимки друзей и знакомых, как бы далеко они не находились. Раньше фотографии тоже были, но хранились, по большей части, в семейных альбомах. «Чемпионат» собрал семейные фото советских хоккеистов – с жёнами и детьми, в неофициальной обстановке.
Владислав Третьяк и Татьяна
Татьяна по образованию – учитель русского языка и литературы, но решила не идти в профессию, а полностью посвятить себя семье. Они познакомились, когда Владиславу было 20, а ей 22 года, практически сразу поженились. По признанию Татьяны, у неё не было любви с первого взгляда, но когда через неделю после знакомства вратарь ЦСКА и сборной СССР вместе с отцом приехал к ней домой свататься, она не смогла отказать. Владислав и Татьяна женаты уже 48 лет, у них двое детей – Дмитрий и Ирина.
Владислав Третьяк и Татьяна в советское время
Фото: РИА Новости
Владислав Третьяк с женой и детьми
Фото: РИА Новости
Борис Михайлов и Татьяна
Татьяна впервые увидела своего будущего мужа Бориса в пионерлагере, когда ей было всего 12, а ему 16 лет. Через четыре года встретились ещё раз, и завертелось. «Мои родители считали профессию хоккеиста несерьёзной, однако Борис понравился им своей скромностью, выдержанностью», — рассказывала Татьяна. Михайловы женаты с 1966 года, у них двое сыновей – Андрей и Егор.
Борис Михайлов с женой и ребёнком
Фото: twitter.com
Борис Михайлов с женой Татьяной
Фото: twitter.com
Валерий Харламов и Ирина
Долгое время Валерий Харламов не мог найти ту самую, единственную – с женой Ириной он познакомился в ресторане, когда ему было уже 27 лет, а ей – 19. Вскоре у них родился сын Александр, а через несколько месяцев сыграли свадьбу. Позже родилась дочка Бегонита.
Счастье молодых было недолгим – 27 августа 1981 года они погибли в автомобильной аварии под Москвой. Ирина села за руль «Волги» и не справилась с управлением.
Валерий Харламов и Ирина
Фото: zvezda-fc.ru
Валерий Харламов с женой и детьми
Фото: muzh-zhena.ru
Александр Якушев и Татьяна
С будущей женой Александр познакомился на сборах, куда он приехал с хоккейной командой, а студентка Татьяна – вместе с лыжной секцией от института. Вспыхнул роман, Александр долго и красиво ухаживал, и спустя четыре года они с Татьяной сыграли свадьбу, вскоре родилась дочь Екатерина. К несчастью, в 21 год она погибла при странных обстоятельствах – пропала из дома, а спустя пару месяцев её нашли в Москве-реке. Детей у пары больше не было, Александр и Татьяна по-прежнему живут вместе.
Александр Якушев (справа) с женой Татьяной (в центре)
Фото: vfl.ru
Вячеслав Фетисов и Лада
Лада Фетисова сама из спортивной семьи, в детстве занималась художественной гимнастикой, потом стала тренером, а благодаря яркой внешности ещё и стала сниматься в кино. Фетисову пришлось отбивать будущую жену у футболиста Вагиза Хидиятуллина, за которым Лада тогда была замужем.
Дело осложнялось ещё и тем, что Лада с супругом и Вячеслав жили в одном доме, более того, в одной парадной. Долгое время Лада отвергала любые ухаживания хоккеиста, но затем сдалась. Против них ополчились все – мамы, друзья, а муж Лады долго не давал развод, но в 1989 году они всё-таки поженились. В 1990-м у них родилась дочь Анастасия.
Вячеслав и Лада Фетисовы с дочерью
Фото: IMDb.com
Вячеслав и Лада Фетисовы
Фото: smsport.ru
Алексей Касатонов и Жанна
Алексей и Жанна познакомились в Ялте в начале 1980-х, а в 1983 году расписались. Ещё через год у пары родился сын Леонид. Для защитника семья всегда стояла и продолжает стоять во главе угла – любую свободную минуту он старается проводить с близкими.
Алексей Касатонов с женой и сыном за обеденным столом
Фото: vfl.ru
Алексей Касатонов и Жанна
Фото: vfl.ru
Владимир Крутов и Нина
Жена Крутова на пять лет старше мужа, познакомились они в Подмосковье, где Нина работала воспитателем в детском саду вместе с мамой Владимира. Хоккеиста не остановила и разница в возрасте, и то, что его избранница на тот момент была в разводе и одна воспитывала сына Дениса, ни слова собственной матери, которая пыталась отговорить сына от необдуманного поступка. Крутовы вскоре поженились, родили сына Алексея и прожили вместе 33 года. В 2012 году Владимира не стало.
Владимир Крутов и Нина (в центре)
Фото: РИА Новости
Владимир Крутов с женой и детьми Денисом и Алексеем
Фото: vfl.ru
Сергей Макаров и Вера, Лена и Мэри
Макаров в молодости был знатным сердцеедом. В 18 лет женился на девушке Вере, с которой у него закрутился горячий юношеский роман. В браке родился сын Артём, но когда Сергей уехал покорять НХЛ, семья осталась в России. Макаров появлялся в родном Челябинске наездами, и в итоге жена подала на развод.
Сергей Макаров с женой и сыном
Фото: РИА Новости
Следующей женой стала канадка Мэри, которая работала билетёршей на арене «Калгари», где играл Сергей. У них родились сын Никки и дочь Катя. Но брак был недолговечным, и в итоге Макаров, вернувшись в Россию, сошёлся с третьей женой Еленой, которая родила ему сына Михаила между первыми двумя браками. С обеими бывшими жёнами и детьми от предыдущих браков хоккеист поддерживает хорошие отношения.
Сергей Макаров с женой и детьми
Фото: stuki-druki.com
Игорь Ларионов и Елена
Жена Профессора – известная фигуристка Елена Батанова. Хоккеисты и фигуристы (Елена – воспитанница ЦСКА) часто занимались на одном тренировочном катке, там и познакомились два спортсмена. Ради семьи девушка, которая дважды выигрывала чемпионаты мира среди юниоров, и один раз стала победительницей чемпионата СССР, решилась оставить спортивную карьеру и переключилась на семью. У пары трое детей – Алёна, Дайана и Игорь, они счастливы вместе 35 лет.
Игорь Ларионов с женой Еленой и ребёнком
Фото: РИА Новости
Игорь и Елена Ларионовы с дочерью Алёной
Фото: instagram.com/_alyonka
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