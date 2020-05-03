Хохлачёв на Широкова. «Спартак» и «Авангард» провернули пока что самый крутой обмен в КХЛ

С момента открытия трансферного окна в КХЛ, а открылось оно 1 мая, в КХЛ случился первый громкий обмен. Рассказываем, как «Спартак» и «Авангард» пришли к непростой сделке, и почему она должны быть выгодной для всех.

Открытие трансферного окна в КХЛ. Всё о сделках первых дней Подробности главных переходов, расторжений и обменов – в нашем онлайне.

Хохлачёв не сработался со Знарком

Александр Хохлачёв – воспитанник школы «Спартака». 26-летний нападающий долгое время пробовал свои силы в Северной Америке. Драфтовал хоккеиста «Бостон», однако заиграть в первой команде «мишек» при Клоде Жюльене, известном своей неприязнью к российским хоккеистам, у форварда не получилось.



Отец Хохлачёва – Игорь Хохлачёв – был уволен с поста гендиректора московского клуба в конце 2012 года, вскоре состав красно-белых покинул и Хохлачёв-младший. Правда, потом, после возвращения из Северной Америки, Александр, в результате обмена «Спартаком» прав на него, оказался в СКА, где сразу не сработался с Олегом Знарком. Последовавший обратный обмен в родной «Спартак» не стал удивлением.



И надо же было такому случиться, что Знарок и Хохлачёв в скором времени встретились снова, но уже в «Спартаке». У обоих – непростой характер. Отличительная черта Знарка – он очень любит работать со «своими ребятами».



Помните ту крылатую фразу Олега Валерьевича перед поездкой сборной России на Кубок Карьяла в 2015 году? «Почему так много хоккеистов из СКА? Целых 10 человек…», — спросили журналисты у Знарка. «Вызвал, потому что надеюсь на них. Потому что они в Минске были чемпионы, в Чехии были серебряными. Потому что это мои ребята. Я вызываю тех, на кого надеюсь. Они меня не подведут. Вот и всё», — ответил на тот момент главный тренер россиян.

Знарок: 10 игроков из СКА? Это мои ребята, они не подведут Радулов сам отпросился из сборной, костяк команды с Кубка Карьяла Знарок сохранит к ЧМ, а в игроков СКА верит, потому что они не подведут.

Так вот, Хохлачёв у Знарка к «своим» не относится. Как, например, не относился и защитник Дмитрий Калинин, которого убрали из СКА сразу же, как только туда пришёл Знарок, а затем ситуация точь-в-точь повторилась в «Спартаке».



Хохлачёв при Знарке в «Спартаке» зачастую оказывался где-то в районе третьего звена, но всем абсолютно понятно, что Александр – это игрок двух первых звеньев. И уж точно не третьих-четвёртых чекерских троек. Всем, но только не Олегу Знарку.

Но даже при таких раскладах Хохлачёв набрал в прошлом сезоне 32 (14+18) очка в 56 матчах при показателе полезности «-1». В серии плей-офф с московским «Динамо» в активе у Александра 5 (2+3) очков в шести играх, коэффициент полезности – «-2». Контракт у Хохлачёва действует ещё год.



В системе Боба Хартли Хохлачёву будет очень непросто, придётся привыкать к новым требованиям. Но вызов российский форвард принял. Смена обстановки была просто необходима.

Широков ушёл к своему тренеру

Конечно, спартаковские болельщики расстроились, что вместо клубного воспитанника Хохлачёва в команду пригласили воспитанника московского ЦСКА, успевшего, ко всему прочему, поиграть ещё и за СКА.



Именно в составе СКА Сергей Широков выиграл Кубок Гагарина в 2017 году при Олеге Знарке у руля. При Знарке форвард выигрывал чемпионат мира в Минске в 2014 году, а также Олимпийские игры в 2018 году. Широков для Знарка «свой человек», а у самого Широкова аналогичное отношение к тренеру.



«Огромный плюс, что «Спартаком» руководит такой специалист, прекрасно его знаю. Могу сказать о нём только хорошее. Тренер с большой буквы, всегда отвечает за свои слова, делает в работе правильные вещи. Умеет строить отличные команды, поэтому его фигура сыграла огромную роль в моём переходе в «Спартак».



В хоккейной жизни я много чего повидал и много тренировался летом под руководством Олега Валерьевича. Знаю его требования, знаю, к чему надо готовиться. Испугать меня уже нельзя», — заявил новичок красно-белых.



В «Авангарде» с Широковым попрощались красиво https://www.championat.com/hockey/news-4030623-krylov-dlja-hohlachjova-i-shirokova-obmen-dolzhen-stat-novym-vyzovom-v-karerah.html, но форварду, как и Хохлачёву, требовалась перезагрузка. Плюс с Бобом Хартли были определённые трения. Так, после глупого удаления в пятом матче серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым», канадский специалист вывел Широкова из состава на шестую игру, ставшую для «ястребов» роковой.



Широков набрал 22 (10+12) очка в 39 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на счету 34-летнего нападающего две результативные передачи в пяти матчах. Контракт Широкова рассчитан до 30 апреля 2022 года.

«Спасибо за всё, Серёга. Удачи тебе, будем скучать». «Авангард» — об уходе Широкова

Изначальная зарплата Широкова в «Авангарде» была достаточно большой и составляла 80 млн руб. за сезон. Однако перед прошлым дедлайном «ястребы» переподписали форварда на новых условиях, так как с таким гонораром, разумеется, его бы в «Спартак» не взяли – не хватит места в платёжке.



Подводя итоги обмена можно смело сказать, что от этой сделки выиграли все. Клубы получили тех, кого хотели, Хохлачёву никуда не придётся переезжать из Москвы, так как «Авангард» играет в Балашихе – близлежащем Подмосковье. Широков же отправился к своем любимому тренеру. В общем, классический хэппи энд во всех его проявлениях.