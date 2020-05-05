Новый десант русских хоккеистов едет в Америку. Что им там светит?

Помимо трансферной кампании в КХЛ, продолжается и отъезд российских хоккеистов в клубы Национальной хоккейной лиги. Едва ли не каждый день мы слышим, как кто-то из отечественных спортсменов заключает соглашение с командами из НХЛ. У кого из игроков какие перспективы? Кирилла Капризова мы специально не включили в список, так как относительно его перехода в «Миннесоту» по-прежнему нет конкретики. А вот по поводу отъезда Ильи Сорокина уже сделал заявление его агент.

н. Иван Мирошниченко, 16 лет

Из «Витязя» в «Маскегон» (USHL)

Нападающий Иван Мирошниченко в следующем сезоне будет выступать за клуб USHL «Маскегон», информирует официальный сайт команды. Мирошниченко был капитаном хоккейной сборной России на последних юношеских Олимпийских играх и считается одним из фаворитов драфта Национальной хоккейной лиги в 2022 году. Не сомнений, что в ближайшее время этот форвард, вслед за Мичковым и Ивановым, оказался бы в СКА, но молодой парень послушал агента и сделал выбор в пользу Северной Америки. Скажем честно: рано. Идеальный вариант для Мирошниченко – развиваться в составе первой команды «Витязя», куда его постепенно должны были подтягивать.

в. Алексей Мельничук, 21 год

Из СКА в «Сан-Хосе»

Голкипер Алексей Мельничук подписал контракт с клубом «Сан-Хосе Шаркс». Мельничук – игрок системы СКА, но в Питере есть швед Хелльберг, туда же взяли Самонова из «Витязя». Мельничуку давали мало игрового времени, так как уже слишком много было более опытных и возрастных конкурентов. Алексей выбирал между «Вегасом» и «Сан-Хосе», в итоге сделав выбор в пользу «акул». Россиянин не побоялся попробовать себя за океаном. Аарон Делл и Мартин Джонс – далеко не идеальная пара голкиперов.

Генменеджер «Сан-Хосе»: у Мельничука уникальное сочетание атлетизма и отточенной техники

н. Александр Барабанов, 25 лет

Из СКА в «Торонто»

Барабанов созрел для НХЛ. Пожалуй, к Александру действительно не может быть никаких вопросов, так как он всем всё доказал и в СКА, и в сборной России. Единственное, что настораживает, — выбор клуба. В той же «Аризоне» Барабанов был бы игроком первых двух звеньев, а вот в перенасыщенном сильными форвардами «Торонто» Александру придётся серьёзно побороться за своё место. Да и жизнь в канадском мегаполисе куда более дорогая.

з. Артём Зуб, 24 года

Из СКА в «Оттаву»

Зуб, как и Барабанов, добился серьёзного прогресса в СКА и сборной России. Теперь пришло время попробовать себя на новом уровне. Контракт новичка Зуба с «Оттавой» рассчитан на один сезон. Был интерес со стороны «Каролины» и «Детройта», однако Артём остановил свой выбор на канадской команде. В «Оттаве» он, возможно, будет играть в одной паре со своим соотечественником Никитой Зайцевым.

н. Григорий Денисенко, 19 лет

Из «Локомотива» во «Флориду»

На первый взгляд, Денисенко поспешил. Российский нападающий поставил подпись под трёхлетним контрактом новичка с «Флоридой», которой и был задрафтован. Однако габариты Григория и его целеустремлённость могут помочь нападающему закрепиться в НХЛ. Шансы на рост в Северной Америке у Денисенко однозначно есть, но нужно работать над психологией и прибавлять в катании. Бобровский и Дадонов обязательно помогут соотечественнику адаптироваться к новым реалиям.

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в. Илья Сорокин, 24 года

Из ЦСКА в «Айлендерс»

Агент игрока уже объявлял в прессе, что Сорокин не будет подписывать нового контракта с ЦСКА и отправится покорять просторы НХЛ. У немца Томаса Грайсса закончился контракт с «Айлендерс», поэтому нас ожидает российский дуэт вратарей Варламов – Сорокин в Нью-Йорке! Ох, интересным же обещает быть дерби «Рейнджерс» с «Айлендерс»! Панарин и Шестёркин уже потирают руки.

в. Василий Демченко, 26 лет

Из «Металлурга» в «Монреаль»

Права в КХЛ на Демченко остались у «Магнитки», но после провального сезона в «Тракторе», а затем и «Металлурге» Василий решил перезагрузить свою карьеру в «Монреале». В российской лиге Демченко оказался попросту никому не нужен – права на него не удалось выгодно продать или обменять. А ведь когда-то челябинский воспитанник подавал большие надежды… Что ж, посмотрим, сумеет ли Демченко пробиться в первую команду «Канадиенс» и сыграть за неё хотя бы один матч. Понятно, что большую часть времени придётся играть в АХЛ.

н. Михаил Григоренко, 25 лет

Из ЦСКА в «Коламбус»

Григоренко предлагали приличные деньги в ЦСКА, однако Михаил принял для себя твёрдое решение о возращении в НХЛ. Григоренко подписался на куда меньшую зарплату в «Коламбусе», но вернулся в Северную Америку, как того и хотел. В КХЛ Григоренко доказал, что он – отличный форвард. В НХЛ же всё придётся доказывать по-новому. Но нет сомнений, что Григоренко готов подтвердить свою состоятельность и по ту сторону океана, тем более что реалии НХЛ ему давно известны.

Исход за океан. Какие хоккеисты из России и Европы уже подписали контракты в НХЛ Официальных подписаний пока немного. Но количество желающих растёт с каждым днём.

н. Арсен Хисамутдинов, 22 года

Из «Нефтехимика» в «Монреаль»

«Монреаль» объявил о подписании контракта новичка с российским нападающим Арсеном Хисамутдиновым. Контракт 22-летнего форварда с клубом рассчитан на два сезона. Ранее «Нефтехимик», в соответствии с правилами и регламентом, сделал Арсену квалификационное предложение, но игрок повёлся на разговоры агентов и однозначно поспешил с отъездом. Для начала нужно было хотя бы здесь о себе как следует заявить. Но Хисамутдинов решил иначе. Что ж, можно пожелать ему только успехов.