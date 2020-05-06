«Увижу ли я свою подругу?» Около 100 хоккеистов НХЛ не хотят продолжать сезон

Отчаянные попытки руководства Национальной хоккейной лиги спасти сезон, находящийся на паузе из-за эпидемии, спровоцировали новую волну всевозможной неофициальной информации. Лига изучает вопрос о возможной доигровке в городах-хабах, где можно было бы собрать команды одного дивизиона, свои услуги по организации целого мини-города, где могли бы разместиться команды, семьи игроков и персонал предлагает курорт в Неваде. Всё это натыкается на периодические одёргивания со стороны властей, говорящих, что думать о возвращении спорта ещё рано.

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В такой обстановке почему-то все позабыли о мнении самих хоккеистов, считая, что все игроки однозначно хотят играть. Пафосные рассказы хоккеистов о том, как они страдают без игры, находясь на самоизоляции, действительно сформировали такой стереотип, но недавно проведённый опрос поразил своими результатами. Авторитетное сетевое издание The Athletic опросило 57 игроков НХЛ из 22 разных команд. Команды распределились следующим образом: 5 — претенденты на Кубок Стэнли, 4 — твёрдо попадают в плей-офф, 8 — борются за место плей-офф, 5 — из нижней части таблицы и участники драфт-лотереи.



Результаты опроса оказались очень неожиданными.

Чёртова дюжина

Итак, 63,2% респондентов хотят доиграть регулярный чемпионат, а затем начинать розыгрыш Кубка Стэнли. Почти четверть опрошенных — 24,6% — не видят смысла в продолжении регулярного чемпионата, а голосуют только за то, чтобы сыграть плей-офф. И 12.3% хоккеистов оказались против любого хоккея до начала следующего сезона — они хотят отменить нынешний чемпионат и оставить Кубок Стэнли не разыгранным.



Любопытно, что шесть команд из числа опрошенных ведут очень плотную борьбу за место в плей-офф. В случае, если регулярка будет остановлена, а участники розыгрыша Кубка Стэнли будут определены по проценту набранных очков, то этой шестёрке клубов такое решение будет выгодно — этим объясняется большое количество хоккеистов, которые не хотят доигрывать «огрызок» регулярного чемпионата.



Ожидаемые потери В регулярном чемпионате НХЛ-2019/2020 осталось сыграть 189 матчей.Ожидаемые потери НХЛ от отмены сезона — $ 1 млрд.

«Я понимаю, почему лига хочет доиграть остаток регулярки. Но я просто не вижу смысла некоторым командам возвращать всё лишь для того, чтобы сыграть несколько матчей. Какой смысл в этом для клубов, которые уже точно в плей-офф не попадут?», — возразил один из игроков, выступающий в команде Западной конференции. «Я бы спокойно отменил остаток регулярного чемпионата, если бы нам гарантировали место в плей-офф», — сказал другой игрок из Восточной конференции.



Однако самым интересным моментом стали те 12,3% игроков, которые не хотят выходить на лёд в таких неопределённых условиях. Если учесть, что в нынешнем сезоне на лёд в форме команд НХЛ выходили 883 полевых игрока и 87 вратарей, и предположить, что при поголовном опросе всех хоккеистов эта доля отказников останется примерно такой же, то мы получим больше сотни игроков, которые не желают играть.

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«Я прямой ответ дать не могу, слишком много неясного. Если это небезопасно, то мы просто не можем играть», — заявил один хоккеист из команды с Востока. «Я играть хочу, но нужно знать условия, на что будет похожа наша изоляция. Мы будем в ловушке в отеле? Смогу ли я увидеть свою подругу, друзей, родителей? Какое будет расписание после возобновления матчей? Как вообще можно заниматься нашим видом спорта, если невозможно общаться на льду, в раздевалке, на скамейке, запасных, в тренажёрке? Это длинный список проблем, он кажется бесконечным», — говорит второй.

«Я не верю в то, что состоится возвращение. Доходов от этих матчей почти не будет, потому что нет зрителей. А если лига не захочет оплачивать все обычные расходы, то это и вовсе не имеет смысла. Я имею в виду отели, питание, возвращение европейцев. Это будет безумием — вкладываться в эти вещи, которые кажутся невозможными. Не лучше ли использовать это время для того, чтобы поработать и подготовить следующий сезон? Лучше иметь твёрдый план вместо паники», — резюмировал третий.

Глядя на такой разброс во мнениях, нельзя исключать того, что члены профсоюза игроков не будут представлять собой полностью сплочённой группы, когда предстоит принимать итоговое решение.

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Альберта и Онтарио — базы для возвращения?

Несмотря на зреющий скепсис в рядах хоккеистов, лига продолжает искать пути по выходу из кризиса. 5 мая премьер-министр провинции Онтарио Дуг Форд рассказал, что владелец «Торонто» компания MLSE связывалась с властями по поводу того, чтобы Торонто стал городом-боксом для возвращения НХЛ. Подробностей Форд не сообщил, но Онтарио стала уже второй провинцией после Альберты, руководство которой признало факт переговоров с лигой.

«Мы находимся в контакте. В НХЛ уже придумали план в общих чертах. Они ещё ничего не разглашали, но мы вели переговоры. Как только у меня будет больше информации, я смогу ей поделиться», — сказал Форд. Согласно одному из слухов, команды будут изолированы в своих гостиницах, а оставшиеся матчи пройдут без зрителей, но и здесь есть определённое сомнение со стороны хоккеистов.



«Знаете, я воодушевлён теми новостями, которые я слышал в последнее время. Я готов пойти и начать играть, как только скажут. Но премьер-министр Канады Трюдо уже заявил, что нерезиденты Канады будут допущены на территорию страны по минимуму и должны будут соблюдать весь протокол по карантину. Я американец, сейчас нахожусь в Миннесоте. Без конкретного плана и сроков всё это пока не имеет смысла. Глупо было бы возвращаться в Торонто только для того, чтобы сидеть там месяц или два без дела», — заявил защитник «Мэйпл Лифс» Джастин Холл.

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«Поход на стадион — последняя вещь, которую я выберу»

Что же касается мнения медиков относительно возвращения хоккея на арены, то оно остаётся максимально скептическим. Вот как высказался о попытках НХЛ предпринять меры по возобновлению сезона доктор Энтони Чоу, который является профессором отделения инфекционных заболеваний в университете Британской Колумбии.



«Я — большой фанат хоккея. Но ни на какие матчи в Ванкувере я не пойду, пока не будет разработана вакцина от коронавируса, пока её не протестируют и не сделают абсолютно доступной для всех. Вакцину создадут, в этом я не сомневаюсь. Вопрос в том, когда это случится. Без вакцины лично я бы никуда ходить не рискнул.



Единственное, что может помочь — это физическое дистанцирование, но в условиях стадиона оно просто нереально. Даже если пускать примерно половину от вместимости стадиона. Да и вряд ли разрешённое количество людей, находящихся в одном месте, будет измеряться тысячами. Опять же, нужна вакцина. Или данные о том, что общественный иммунитет достиг определённого уровня», — заявил Чоу.

«Разрешить массовые мероприятия и большие скопления людей — такого решения нет ни в одном из наших ближайших планов. Вот что я могу сказать о перспективах возвращения спорта», — заявила главный санитарный врач Канады доктор Тереза Тэм.



Одновременно с этим изменилось и желание болельщиков приходить на стадион в нынешней обстановке. «Поход на стадион — это будет одна из самых последних вещей, которые я выберу. Даже если будет безопасная дистанция — это не тот риск, на который я готов пойти», — сказал владелец абонемента на матчи «Ванкувера» Стив Нэрн.



Впрочем, зрительского оттока боятся не все. Например, профессор из Калгари Дэвид Легг приводит в пример прежние случаи с локаутами, когда многие болельщики злобно заявляли, что больше никогда не вернутся на стадион.



«Да, люди клялись, что больше не придут на хоккей. Как только локаут завершился, все повалили на стадион толпами. Через пару месяцев у нас будет совсем другой общественный контекст, когда люди не будут так озабочены этим социальным дистанцированием. Другое дело, что придётся чем-то жертвовать. Количество билетов может быть уменьшено, зоны для питания закрыты, введут обязательную дезинфекцию рук и измерение температуры. Большинство спортивных клубов сейчас опрашивают своих болельщиков, владельцев абонементов. Все пытаются понять, что и как можно предпринять в новых условиях», — отметил Легг.