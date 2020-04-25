Плей-офф, новый сезон, драфт, рынок свободных агентов. Что будет дальше с НХЛ

Несмотря на то, что коронавирус продолжает свирепствовать по всему миру, поклонники сильнейшей хоккейной лиги мира не теряют оптимизма увидеть окончание нынешнего сезона. Последние новости из-за океана укрепили уверенность в том, что летом мы всё-таки увидим хоккей, хотя и новшеств в этой доигровке будет предостаточно. Давайте разберёмся, какой будет НХЛ после того, как угроза коронавируса отступит.

Турнирная таблица остановленного регулярного чемпионата-2019/2020

Когда начнут играть?

По информации от бывшего тафгая Джона Скотта, клубы НХЛ могут открыть тренировочные лагеря 1 июня. С одной стороны, инсайд Скотта выглядит сомнительным, поскольку ни один другой известный заокеанский обозреватель этой даты не называл, а в Калгари и Торонто до 30 июня официально отменены все массовые и спортивные мероприятия. С другой, Скотт вполне мог узнать об этом из итогов внутренних совещания профсоюза игроков, так что пренебрегать его информацией точно не стоит.

«Ясно, что мы можем играть летом. Ясно, что мы можем играть в следующем сезоне и мы намерены этим воспользоваться, сыграв все матчи в полном объёме. Учитывая большое количество времени, которое у нас есть, это позволяет гибко подстраиваться под обстоятельства», — заявил комиссар НХЛ в интервью Sportsnet.



Для того, чтобы хоккей начал возвращаться, необходимы тренинг-кемпы на 3 недели и около пяти контрольных матчей для каждой команды — то есть почти полноценная предсезонка. Хоккеисты из Европы пока не имеют шансов прилететь в Северную Америку (границы закрыты минимум до 20 мая), но, учитывая личную заинтересованность Дональда Трампа в возобновлении профессионального спорта, здесь возможно централизованное решение — например, организация нескольких специальных рейсов из разных точек Старого Света с предварительным обязательным тестированием хоккеистов на коронавирус и включение режима особого действия рабочих виз для игроков НХЛ.



При желании, всё это можно организовать достаточно быстро, и европейские легионеры прилетят на североамериканский континент, чтобы начать подготовку. Другое дело, куда именно они прилетят.

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Где начнут играть?

Это один из самых сложных вопросов, поскольку возобновление обычной жизни лиги в указанные сроки невозможно — Нью-Йорк, по свидетельству обозревателя The Athletic Артура Стэйпла, является одним из главных очагов болезни, в Калифорнии и на Западном побережье вируса тоже много, а о канадских запретах уже было упомянуто. Следовательно будет использован вариант с локацией команд в нескольких городах с наименьшей опасностью заражения, а идея, при которой все игроки соберутся в одном месте (называлась Северная Дакота) официально была отброшена.



Среди городов-пузырей, где могут обосноваться команды, называют Роли, Эдмонтон, Питтсбург и Сент-Пол. «Мне действительно звонил Гэри Бэттмен, задавая вопросы о коронавирусе. Но никакого официального предложения мы не получили, был общий разговор», — сказал губернатор канадской провинции Альберта Джейсон Кенни.



Начало Беттмэном предварительной работы уже говорит о многом. Во-первых, этот формат с тремя-четырьмя городами, в каждом из которых будут проводится по три матча ежедневно, позволяет в три недели доиграть 189 оставшихся матчей регулярного чемпионата. Следовательно, к 1 августа команды уже могут начать полноценный плей-офф, и к этому времени вирус наверняка ещё больше отступит, дав дополнительную свободу для принятия решений. В частности, нельзя исключать тот факт, что в кубковых матчах на трибуны будут постепенно допускать зрителей — пусть не в полном объёме, который позволяет вмещать стадион, а частично.



«В настоящее время НХЛ проверяет 12 городов, чтобы использовать четыре из них в качестве базовых централизованных точек. Но динамика распространения пандемии постоянно меняется, поэтому нужны и запасные варианты. Лично мне называли Эдмонтон, Торонто, Питтсбург, Коламбус, Сент-Пол и Даллас. Роли вряд ли будет в списке — там ещё не построен тренировочный каток. Баффало тоже исключается, учитывая аховую ситуацию с коронавирусом в штате Нью-Йорк», — отметил известный обозреватель TSN Пьер Лебрюн.

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Что будет с драфтом новичков?

Удивительно, но по срокам проведения июньского драфта новичков пока не было принято никакого решения. Клубы лиги уже планируют на начало мая проведение онлайн-собеседований с молодыми хоккеистами, которые являются кандидатами на появление в драфтовых списках, но если мероприятие не перенесут, то это порождает большое количество проблем.



В первую очередь, обмены игроков и драфт-пиков, которые традиционно проходят перед драфтом в большом объёме — их проведение в условиях недоигранного сезона выглядит проблематичным. Официально дедлайн в НХЛ прошёл в феврале и хоккеист не может менять команду до окончания плей-офф, однако участники плей-офф пока не определены. Как быть с условными драфт-пиками, материализация которых в реальные зависит от результатов различных команд по итогам сезона, тоже непонятно.



Кроме этого, самой распространённой жалобой клубов лиги на отсутствие переноса драфта является вероятность, при которой одна команда сначала выиграет драфт-лотерею и заберёт себе лакомый первый общий выбор, а через пару месяцев она же выиграет Кубок Стэнли. Это нарушит главный постулат лиги — равные возможности для всех, поскольку драфт и был придуман как инструмент для выравнивания сил и помощи тем, кто находится внизу таблицы.

Это можно скорректировать за счёт изменений в драфтовой системе. В частности, драфт-лотерея, где определяется выбор первых 16 команд, может быть расширена до 21 команды, что размоет шансы клубов, находящихся на строчках с 8 по 21. Реальная вероятность вытащить заветный первый номер будет только у первых семи команд, которые вряд ли попадут в плей-офф, несмотря на доигрывание регулярного чемпионата.



Понятно, что идея июньского драфта и августовского розыгрыша Кубка Стэнли придётся по душе далеко не всем боссам клубов НХЛ — кто-то будет считать себя пострадавшим. Но для лиги это будет знаковое событие, которое позволит вернуть себе огромное внимание всего спортивного мира, поскольку весь остальной спорт находится на паузе. А новый формат драфта и условия его проведения будут любопытным новшеством и развлечением для болельщиков.

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Как будет выглядеть рынок свободных агентов?

Если отвечать на этот вопрос коротко, то этого сейчас не знает никто. Ясно одно — те хоккеисты, которые имели возможность подписать контракт хотя бы прошлым летом, но не сделали этого, теперь сильно жалеют. Финансовая яма, куда угодила экономика всего мира, не может не сказаться на НХЛ, и уже понятно, что предложения свободным агентом будут намного менее щедрыми, чем предполагалось.



«Пока что ответов нет ни у кого. Нельзя говорить о свободном агентстве, пока не известен потолок зарплат на будущий сезон, поэтому все ждут финансовой аналитики и выяснения финансового ландшафта на предстоящий отрезок времени. Если НХЛ вернётся к играм без зрителей, то это будет означать, что примерно 60% прибыли будет потеряно, поскольку лига существует преимущественно за счёт продажи билетов, продажи атрибутики, доходов от парковок. НБА в этом плане проще, у неё есть контракты-монстры с телекомпаниями. У НХЛ этого нет, здесь фактор зрителей влияет намного сильнее», — отметил агент Алан Уолш.



Чтобы не остаться без работы, хоккеисты будут вынуждены идти на компромиссы. В частности, вместо того, чтобы настаивать на многолетних сделках, игроки могут сосредоточиться на одно- или двухлетних контрактах, чтобы снова вернуться на рынок, когда выручка клубов придёт в норму. Большие подписные бонусы тоже могут уйти в прошлое, а вернее — в будущее, то есть стать обещанными платежами, которые не будут осуществляться до выправления ситуации.

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Когда начнётся сезон-2020/2021?

Возвращение нового полноценного сезона — задача намного более сложная, чем попытки доиграть нынешний «огрызок». Помимо НХЛ в этом будет задействована и АХЛ, поскольку команды НХЛ не могут существовать без фарм-клубов, а в Американской хоккейной лиге нет никакого единства. Многие команды АХЛ принадлежат клубам НХЛ, но есть и независимые команды, которым нет никакого смысла участвовать в сезоне без зрителей — чтобы хоть как-то оправдать свою активность, им нужно открыть двери на стадион.



Если АХЛ отстанет по расписанию от главной лиги на два-три месяца, это породит огромное количество трудностей. Не в последнюю очередь они коснуться большого количества российских хоккеистов, которые сейчас массово перебираются за океан из КХЛ, подписывая контракты в Северной Америке. Если фарм-клуб закрыт, а новичок пока не может адаптироваться и «вытянуть» уровень НХЛ, где он будет играть? Ответа на этот вопрос пока нет.

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Самим клубам НХЛ тоже вряд ли будет интересно «гонять» при пустых или полупустых трибунах, поскольку отбивать нынешние убытки необходимо кровь из носа. Следовательно, вполне вероятен вариант, при котором Беттмэн будет ждать до ноября или даже декабря, чтобы открыть сезон-2020/2021 в полноценном режиме — со зрителями и отменёнными запретами.



«Итоговое решение будет приниматься медицинскими учреждениями и правительствами разных уровней. Мы не собираемся делать то, что будет противоречить безопасности и здравому смыслу», — резюмировал Беттмэн.