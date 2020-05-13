«Это лучшая русская команда!» В 1981 году сборную СССР хвалил даже канадец Дон Черри

Сенсационное поражение на Олимпиаде-1980, когда сборная США в финале обыграла «Красную машину», стало лучшей мотивацией к новым победам сборной СССР. В год Олимпийских игр в Лейк-Плэсиде чемпионат мира не проводился — ни отдельно, ни в рамках Олимпиады. Но в апреле 1981 года злая после всевозможных накачек и оргвыводов советская сборная приехала на мировое первенство в Стокгольм и снова «дала жару».
ЧМ-1981 стал дебютным для целого ряда ключевых в будущим игроков — Андрея Хомутова, Алексея Касатонова, Владимира Крутова, Сергея Шепелева. Одновременно с этим покинули команду Борис Михайлов, Валерий Харламов и Хельмут Балдерис, а позже, на Кубке Канады, в сборную был приглашён Игорь Ларионов, который стал завершающим элементом в создании знаменитой пятёрки KLM.
«Если судейство будет таким же, мы можем смело ехать домой»
Свой первый матч наши хоккеисты провели со сборной Нидерландов и одержали крупную победу (10:1), хотя поначалу игра не клеилась. Уже на второй минуте Шалимов открыл счёт, но до середины встречи этот гол оставался единственным, что вызывало нервозность в стане советской команды. Прорыв случился во втором периоде, когда сборная СССР забросила четыре шайбы, а главным героем матча стал Александр Мальцев, оформивший хет-трик.
Канада, которую на турнир привёз главный тренер Дон Черри, имела в составе таких будущих звёзд, как Майк Гартнер и Лэнни Макдональд, а также ветеранов Ги Лефлёра, Ларри Робинсона и Денниса Марука. Чемпионат мира канадцы начали не слишком уверенно, обыграв финнов со счётом 4:3, причём пропустили две шайбы за пять последних минут игры, что с «кленовыми» бывало достаточно редко.
«Мы играли в чистый хоккей, но, с учётом контрольного матча со Швецией, соперник 12 раз получал большинство, а мы только два! Если судейство будет продолжаться в таком же роде, то у нас нет никаких шансов на победу в чемпионате, так что уже сейчас мы можем отправляться домой. Это напоминает мне рисунок в газете, когда наша команда была изображена как банда криминальных элементов», — отметил после матча Дон Черри.
Сборная Советского Союза сыграла с Финляндией намного более уверенно (7:1), причём эта встреча снова стала бенефисом Николая Дроздецкого. 23-летний форвард в первом матче с голландцами набрал 4 (1+3) очка, а на этот раз отметился хет-триком. В третьей игре турнира подопечными Тихонова была разгромлена Канада (8:2), которая во втором периоде в 7 раз уступила нашим по броскам и смотрелась откровенно неважно. В атаке у советской команды выделялся Шепелев, забросивший две шайбы, но, как отмечал после матча «Футбол-Хоккей», против такой сыгранной атаки у канадцев просто не было шансов.
Знаменитый разгром шведов
Предварительный этап сборная СССР прошла великолепно, выиграв три матча с общим счётом 25:4. Ключевым противостояние медального раунда стали игры против Швеции, которая очень стремилась стать чемпионом перед глазами домашней публики. В первом матче с хозяевами турнира была одержана рабочая победа со счётом 4:1 — Шепелев оформил дубль, а единственный гол советская команда пропустила за 10 минут до конца.
Канадцы в тот же день проиграли ЧССР (4:7), но в следующем матче от чехословаков ничего не осталось, поскольку сборная Советского Союза провела одну из лучших своих встреч на турнире. Уже по итогам первого периода счёт был 5:1 в пользу подопечных Тихонова, а итоговая победа со счётом 8:3 укрепила общественное мнение в том, сборная СССР изо всех сил будет стремиться реабилитироваться за позор на Олимпиаде.
Через два дня нашим пришлось прилично пободаться с канадцами, которые пропустили от Вячеслава Фетисова первыми, но затем усилиями героя «Вашингтона» в «эпоху до Овечкина» Денниса Марука сравняли счёт, а чуть позже человек по фамилии Джон Огородник вывел «кленовых» вперёд. Во втором периоде Владимир Крутов восстановил равновесие, Владимир Голиков вывел сборную СССР вперёд, а Владимир Петров закрепил преимущество, но голы Гартнера и Робинсона в концовке лишили советскую команду победы (4:4).
С турнирной точки зрения эта ничья не была ничем трагическим — ключевым оставался второй матч со шведами, которому суждено было стать историческим хотя бы из-за счёта 13:1.Удивительно, но после стартовой двадцатиминутки на табло горели нули, а вся веселуха началась со стартом второго периода. За 15-минутный отрезок сборная СССР забросила хозяевам шесть шайб подряд, и на третий период в воротах «тре крунур» появился Рейно Сундберг, сменивший бедолагу Пелле Линдмарка.
Фрагменты матча СССР — Швеция можно посмотреть в YouTube.
От продолжения разгрома это не уберегло, и, прежде чем Томас Стин забил единственный гол хозяев, в воротах шведов побывало ещё пять шайб. Победа гарантировала советской команде титул чемпионов мира за тур до конца, и матч с чехословаками (1:1) уже не играл никакой роли. Месть американцам, в составе которых было много авторов «Чуда на льду», не состоялась, поскольку на первом этапе сборная США выступала в другой подгруппе и заняла лишь пятое место, так что сыграть с ней подопечные Тихонова так и не смогли.
Начиная с 1981 года «Красная машина» не проигрывала соперникам в 28 матчах подряд, завоевав три медали чемпионата мира и олимпийское золото в Сараево-84. Виктору Тихонову не удалось стереть из памяти болельщиков воспоминания о «Чуде на льду», да и североамериканская общественность на протяжении многих лет продолжает подогревать интерес к тому, что случилось на льду Лейк-Плэсида. Но чемпионаты мира ещё долго оставались вотчиной сборной СССР, в которой набирало ход последнее золотое поколение.
«Это лучшая русская команда, которую я когда-либо видел. Они лучше, чем прежде, поскольку более молодые. Они играют с таким воодушевлением, какое бывает у хоккеистов, играющих в финале Кубка Стэнли!» Это сказал после турнира Дон Черри, которого трудно заподозрить в симпатии к россиянам.
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