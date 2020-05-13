«Это лучшая русская команда!» В 1981 году сборную СССР хвалил даже канадец Дон Черри

Сенсационное поражение на Олимпиаде-1980, когда сборная США в финале обыграла «Красную машину», стало лучшей мотивацией к новым победам сборной СССР. В год Олимпийских игр в Лейк-Плэсиде чемпионат мира не проводился — ни отдельно, ни в рамках Олимпиады. Но в апреле 1981 года злая после всевозможных накачек и оргвыводов советская сборная приехала на мировое первенство в Стокгольм и снова «дала жару».



ЧМ-1981 стал дебютным для целого ряда ключевых в будущим игроков — Андрея Хомутова, Алексея Касатонова, Владимира Крутова, Сергея Шепелева. Одновременно с этим покинули команду Борис Михайлов, Валерий Харламов и Хельмут Балдерис, а позже, на Кубке Канады, в сборную был приглашён Игорь Ларионов, который стал завершающим элементом в создании знаменитой пятёрки KLM.

«Русские — домой!» Такое не повторил никто — СССР 9 раз подряд становился чемпионом мира Это была настоящая Красная машина, для которой каждое поражение было трагедией.

«Если судейство будет таким же, мы можем смело ехать домой»

Свой первый матч наши хоккеисты провели со сборной Нидерландов и одержали крупную победу (10:1), хотя поначалу игра не клеилась. Уже на второй минуте Шалимов открыл счёт, но до середины встречи этот гол оставался единственным, что вызывало нервозность в стане советской команды. Прорыв случился во втором периоде, когда сборная СССР забросила четыре шайбы, а главным героем матча стал Александр Мальцев, оформивший хет-трик.



Канада, которую на турнир привёз главный тренер Дон Черри, имела в составе таких будущих звёзд, как Майк Гартнер и Лэнни Макдональд, а также ветеранов Ги Лефлёра, Ларри Робинсона и Денниса Марука. Чемпионат мира канадцы начали не слишком уверенно, обыграв финнов со счётом 4:3, причём пропустили две шайбы за пять последних минут игры, что с «кленовыми» бывало достаточно редко.



«Мы играли в чистый хоккей, но, с учётом контрольного матча со Швецией, соперник 12 раз получал большинство, а мы только два! Если судейство будет продолжаться в таком же роде, то у нас нет никаких шансов на победу в чемпионате, так что уже сейчас мы можем отправляться домой. Это напоминает мне рисунок в газете, когда наша команда была изображена как банда криминальных элементов», — отметил после матча Дон Черри.



Сборная Советского Союза сыграла с Финляндией намного более уверенно (7:1), причём эта встреча снова стала бенефисом Николая Дроздецкого. 23-летний форвард в первом матче с голландцами набрал 4 (1+3) очка, а на этот раз отметился хет-триком. В третьей игре турнира подопечными Тихонова была разгромлена Канада (8:2), которая во втором периоде в 7 раз уступила нашим по броскам и смотрелась откровенно неважно. В атаке у советской команды выделялся Шепелев, забросивший две шайбы, но, как отмечал после матча «Футбол-Хоккей», против такой сыгранной атаки у канадцев просто не было шансов.

Тренер Канады стучал молотком о борт, но всё равно проиграл СССР. Начало «Красной машины» После этого турнира сборная СССР ещё 8 раз кряду брала золото ЧМ, став легендарной «Красной машиной». А Боб Кромм сломал молоток.

Знаменитый разгром шведов

Предварительный этап сборная СССР прошла великолепно, выиграв три матча с общим счётом 25:4. Ключевым противостояние медального раунда стали игры против Швеции, которая очень стремилась стать чемпионом перед глазами домашней публики. В первом матче с хозяевами турнира была одержана рабочая победа со счётом 4:1 — Шепелев оформил дубль, а единственный гол советская команда пропустила за 10 минут до конца.



Канадцы в тот же день проиграли ЧССР (4:7), но в следующем матче от чехословаков ничего не осталось, поскольку сборная Советского Союза провела одну из лучших своих встреч на турнире. Уже по итогам первого периода счёт был 5:1 в пользу подопечных Тихонова, а итоговая победа со счётом 8:3 укрепила общественное мнение в том, сборная СССР изо всех сил будет стремиться реабилитироваться за позор на Олимпиаде.



Через два дня нашим пришлось прилично пободаться с канадцами, которые пропустили от Вячеслава Фетисова первыми, но затем усилиями героя «Вашингтона» в «эпоху до Овечкина» Денниса Марука сравняли счёт, а чуть позже человек по фамилии Джон Огородник вывел «кленовых» вперёд. Во втором периоде Владимир Крутов восстановил равновесие, Владимир Голиков вывел сборную СССР вперёд, а Владимир Петров закрепил преимущество, но голы Гартнера и Робинсона в концовке лишили советскую команду победы (4:4).

«Чехам и шведам по 11 штук положили! Канадцам – девять». Последние голы Харламова на ЧМ Для знаменитого трио Михайлов — Петров — Харламов это был последний победный чемпионат мира.

С турнирной точки зрения эта ничья не была ничем трагическим — ключевым оставался второй матч со шведами, которому суждено было стать историческим хотя бы из-за счёта 13:1.Удивительно, но после стартовой двадцатиминутки на табло горели нули, а вся веселуха началась со стартом второго периода. За 15-минутный отрезок сборная СССР забросила хозяевам шесть шайб подряд, и на третий период в воротах «тре крунур» появился Рейно Сундберг, сменивший бедолагу Пелле Линдмарка.



Фрагменты матча СССР — Швеция можно посмотреть в YouTube.

От продолжения разгрома это не уберегло, и, прежде чем Томас Стин забил единственный гол хозяев, в воротах шведов побывало ещё пять шайб. Победа гарантировала советской команде титул чемпионов мира за тур до конца, и матч с чехословаками (1:1) уже не играл никакой роли. Месть американцам, в составе которых было много авторов «Чуда на льду», не состоялась, поскольку на первом этапе сборная США выступала в другой подгруппе и заняла лишь пятое место, так что сыграть с ней подопечные Тихонова так и не смогли.

Начиная с 1981 года «Красная машина» не проигрывала соперникам в 28 матчах подряд, завоевав три медали чемпионата мира и олимпийское золото в Сараево-84. Виктору Тихонову не удалось стереть из памяти болельщиков воспоминания о «Чуде на льду», да и североамериканская общественность на протяжении многих лет продолжает подогревать интерес к тому, что случилось на льду Лейк-Плэсида. Но чемпионаты мира ещё долго оставались вотчиной сборной СССР, в которой набирало ход последнее золотое поколение.



«Это лучшая русская команда, которую я когда-либо видел. Они лучше, чем прежде, поскольку более молодые. Они играют с таким воодушевлением, какое бывает у хоккеистов, играющих в финале Кубка Стэнли!» Это сказал после турнира Дон Черри, которого трудно заподозрить в симпатии к россиянам.