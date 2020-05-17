Самородок из Челябинска, который отрёкся от НХЛ. Каким хоккеистом был Вячеслав Быков

Он попал в профессиональный хоккей только в 18 лет, но очень быстро проделал путь в ЦСКА и сборную СССР, а в 90-е годы не уехал в НХЛ.

В спорте очень редко встречаются примеры успешных игроков, ставших впоследствии большими тренерами, но феномен Вячеслава Быкова – одно из немногочисленных исключений. Молодому поколению хоккейных болельщиков Вячеслав Аркадьевич известен, как один из самых успешных тренеров современности: со сборной России Быков дважды подряд выиграл золото чемпионатов мира в 2008 и 2009 годах, а затем с «Салаватом Юлаевым» и СКА по разу завоевал главный трофей КХЛ – Кубок Гагарина.

Но игровая карьера Быкова была не менее золотоносной. Будучи хоккеистом, Вячеслав Аркадьевич стал двукратным олимпийским чемпионом и пятикратным чемпионом мира, а с ЦСКА выиграл семь союзных первенств с 1983 по 1989 годы. Быков был одним из самых умных, мастеровитых и трудолюбивых игроков своей эпохи, отличался волевым характером и железной дисциплиной, и хоть и не стал по-настоящему суперзвездой советского хоккея, но сумел оставить значительный след в истории тех команд, где ему довелось поиграть.

Они вернули России веру в хоккейную сборную. Что стало с игроками, которым доверял Быков Чемпионы-2008-2009 до сих пор блистают в НХЛ, а кто-то уже давно занимается административной работой.

Челябинский самородок без хоккейного образования

Вячеслав Быков родился в Челябинске 24 июля 1960 года. С ранних лет он полюбил спорт, которым занимался во дворе: летом – футбол, зимой – лыжи и хоккей, набиравший в те годы бешеную популярность в стране. «5-6 мальчишек со двора пробовали играть во все игры. Дворовый опыт был очень практичен. Он открывал личности, которые покоряли вершины спорта. Из него вышли Макаров и Фетисов. Мы сами заливали лед, сами его чистили. Меня не брали ни в детские, ни в юношеские команды «Трактора». Каждое лето играл в футбол и даже выступал за детскую сборную команду области. Пока учился в школе, много занимался лыжами и выполнил норматив первого разряда», — вспоминал Быков детские годы.

Вячеслав Быков в детстве Фото: chelhockeyhistory.ru.com

В 7 лет Вячеслав записался в хоккейную секцию инструментального завода «Калибр», и это стало его единственным трамплином в большой спорт – профессиональную подготовку в спортшколах будущий олимпийский чемпион так и не прошёл. На этом любительском уровне Быков играл все школьные годы, а после окончания 11 классов поступил в Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства, в студенческую команду которого Вячеслава пригласили ещё в девятом классе. Выбор аграрного ВУЗа обуславливался не только наличием сильной хоккейной команды, но и военной кафедры – уходить на два года из спорта ради службы в армии Быков не хотел.

Главная команда института под названием «Сельхозвузовец» выступала во второй группе класса «А» союзных чемпионатах, но в 1974 году Минсельхоз отказал в помощи, и коллектив опустился на уровень чемпионата Челябинской области. Этот факт позволил юному Быкову сразу попасть во взрослую команду, минуя молодёжку. За студентов Вячеслав играл здорово и привлёк внимание Петра Дубровина – главного тренера «Металлурга», второго по силе профессионального клуба Челябинска. «Увидел Быкова на матчах чемпионата области, на которые ходил регулярно — искал, кем можно пополнить команду. Он мне импонировал, но, чтобы приобрести его в «Металлург», пришлось выдержать длительные мучения. Слава мне постоянно отказывал. Затем он, видимо, поделился с отцом, который знал меня. Папа надавил, и они пришли ко мне вдвоем. Слава очень сомневался в реальности моих слов, что скоро будет играть в «Тракторе». Все же согласился. В марте 1979 года я с трудом убедил тренера молодежной команды «Трактор» Мурашова взять Быкова на финал первенства СССР. Его воспитанники 1960 г.р. двумя годами ранее стали чемпионами страны среди юношей, и брать новичка не хотели. И после «бронзы» первенства хоккеист не заинтересовал «Трактор», — рассказывал Дубровин. Кстати, на ту финальную серию Быков отправился на свой страх и риск (декан Сельхозинститута наотрез отказался отпускать Вячеслава и пригрозил ему отчислением в случае самоволки), но в результате стал её лучшим бомбардиром.

Фото: chelhockeyhistory.ru.com

В «Трактор» Быкова не взяли, в это время у Вячеслава появилось приглашение от одного из клубов с Дальнего Востока. Но Пётр Дубровин буквально уговорил будущего хоккеиста остаться в Челябинске и перейти в его «Металлург». «Разговоры были долгие, мучительные: другой бы махнул рукой, но Пётр Васильевич сумел переубедить меня. Я остался в Челябинске, за что приношу ему свою благодарность. У Петра Васильевича я прошел свою первую в жизни настоящую хоккейную школу»», — Быков до сих пор с теплотой вспоминает Дубровина и считает его своим первым тренером.

«Конечно, у Быкова чувствовалось отсутствие школы (его школа — корт «Калибр»), но при этом он был универсалом — мог действовать везде, кроме вратарской позиции. Был очень быстр мыслью! Попробовал его на краю: слабоват, Слава сбивался в центр. Зато в центре при необходимости брал игру на себя и быстро превращался в крайнего нападающего. Меньше уделял внимания обороне (очень хотел забрасывать шайбы!), но все советы схватывал мгновенно. Быков виделся мне прирожденным центром. Центр — это «хороший семьянин» состава. Он не должен быть эгоистом, карьеристом, жадным. Он не закатывается в чужую зону раньше крайних, он — вершина треугольника атаки. Это универсал, который способен смотреть на 3-4 хода вперед. Центрфорвардов-атлетов полно, а тех, кто видит игру, может ее вести, связать партнеров, не хватало. У Вячеслава присутствовали такие качества. Подкупала также его преданность хоккею, который стал единственным увлечением. Когда он уже входил в состав «Трактора», то с командой отправился в турне по Чехии. Игроки вспоминали, что после матча им разрешалось выпить по стаканчику пива. Слава же не прикасался к нему!», — говорил о Быкове Пётр Дубровин.

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Быстрый взлёт в «Тракторе»

В 18 лет Быков впервые оказался в большом хоккее и стал выступать за челябинский «Металлург». В сезоне-1979/1980 Первой лиги чемпионата СССР Вячеслав играл в одном сочетании с Борисом Молчановым, и эта связка произвела фурор. Быков и Молчанов забросили более полусотни шайб каждый – это был первый случай в отечественном хоккее, когда два хоккеиста в одной команде сумели превзойти рубеж в 50 голов. В конце чемпионата Дубровин увидел, что «Металлург» Быков перерос, и стал уговаривать хоккеиста пойти в «Трактор». Тот опять сомневался, но всё-таки концовку сезона провёл в главной челябинской команде. Вячеслав сыграл за «Трактор» три матча и забросил в них две шайбы.

«Помню, когда первый раз увидел Быкова в нашей челябинской команде. Вижу, пришел к нам пацаненок. Худенький такой на вид, щупленький, маленький. Думаю, как же он играть-то будет с такой комплекцией? А как вышел на лед, ребята поразились – как же он преобразился: все умеет, всe знает, все соображает… Центральным нападающим он был классным. Мастером с большой буквы», — вспоминал легенда челябинского хоккея Валерий Белоусов.

В сезоне-1980/1981 опытный Белоусов выступал как раз в тройке с Быковым и Павлом Езовских, и это звено было локомотивом «Трактора» в том чемпионате, который клуб закончил на высоком 4-м месте. Лидеры челябинцев быстро нашли взаимопонимание, а на молодого Быкова не могли нарадоваться ни партнёры, ни главный тренер Геннадий Цыгуров. «Играть с ним было очень приятно. Он площадку прекрасно видел и пас всегда вовремя отдавал, и, когда надо, подключал к атаке. С Белоусовым у них был прекрасный тандем», — рассказывал защитник «Трактора» Игорь Трегубенков, игравший в те годы в звене Быкова.

Фото: chelhockeyhistory.ru.com

За «Трактор» набиравший обороты центральный нападающий отыграл лишь два полноценных сезона. Талантливого форварда ещё в 1980 году пытался переманить в ЦСКА Виктор Тихонов, проводивший смену поколений в «армейской» команде, но Цыгуров настоял, чтобы Быков ещё какое-то время поиграл в Челябинске, окреп и возмужал. «Подводя итоги сезона-1981/1982, хочется выделить ударное звено Белоусов — Быков — Езовских — лучшее по всем показателям. В прошлом году Вячеслав был дебютантом, и его не успели как следует раскусить. В нынешнем сезоне тренеры давали специальные задания по нейтрализации Быкова. Это потребовало от молодого талантливого хоккеиста новых качеств, «акклиматизации» в подобных условиях. Во второй половине чемпионата Быков вновь обрел свою игру. Не случайно на международном турнире вторых сборных в Ленинграде он был признан лучшим нападающим. Неожиданная тяжелая травма в последнем матче турнира помешала ему стать членом первой сборной страны, одним из кандидатов в которую он был», — рассказывал Геннадий Цыгуров.

За два сезона в «Тракторе» Быков сыграл 92 матча и набрал в них 78 очков, так что отъезд из Челябинска талантливого самородка был неизбежен. В 1982 году Вячеслав сыграл свадьбу в родном городе и уехал в ЦСКА, откуда моментально попал и в сборную СССР.

Молодожёны Вячеслав и Надежда Быковы в центре кадра Фото: chelhockeyhistory.ru.com

Идеальный спортсмен и многократный чемпион

«Не надо думать, что Быков пришел в ЦСКА никому не известным мальчишкой, – вспоминал заслуженный тренер России Сергей Гимаев, выступавший за армейцев, когда 20-летний Быков впервые попал в команду Виктора Тихонова. – С первых же его шагов мы поняли, что это уникальный хоккеист. Он был нестандартным игроком, маленького роста, с этаким «иксатым» катанием – это когда ноги сгибаются внутрь, а не наружу… Казалось, он от тебя убежать ни за что не сможет, а догнать Славу было почти невозможно!

Но еще больше он поразил меня на первых занятиях по физподготовке. Быков – один из самых стальных хоккеистов, которых я видел за свою жизнь. Он сложен, как гимнаст, и выполнял в зале любое сальто, любой прыжок… Мог сделать стойку на одной руке, держа тело параллельно полу. В этот момент по его телу анатомию можно было изучать – каждая мышца вздувалась. Сумасшедшая координация, великолепная ловкость.

И это притом, что главным его хоккейным достоинством была все же голова, умение соображать на льду. Но это пришло чуть позже, когда образовалась тройка. Хомутов – Быков – Каменский… Они прибавляли с каждым сезоном. В ЦСКА тогда оказались два очень похожих суперцентра – Ларионов и Быков. Маленькие, худенькие, но очень умные. Благодаря им в нашей команде образовались две тройки мирового уровня! И лично для меня играть со Славой в одной пятерке было счастьем – это лучшие годы в карьере.

Вписался в ЦСКА Слава очень легко. Тем более что тогда в команде было очень много челябинских ребят. Целая диаспора – Макаров, Стариков, Тыжных, Бабинов… Они сразу взяли его под крыло. Да и не было в нашей команде никаких «прописок». Человек выходил на тренировку, и все сразу становилось ясно – ни капли лишнего веса, на кроссе первый, в футбол его тоже не обыграешь…Да Быков и в жизни был беспроблемным – скромным и в то же время очень жизнерадостным и общительным. Не гуляка, а упертый, очень волевой профессионал. От него всегда веяло позитивом».

Вячеслав Быков на сборах ЦСКА Фото: chelhockeyhistory.ru.com

Сергей Наильевич описывал какого-то идеального спортсмена, но к Быкову действительно трудно было придраться хоть в каком-то плане. Прекрасно воспитанный, интеллигентный человек, и в то же время – блестящий атлет и талантливый хоккеист.

Тройка Хомутов – Быков – Каменский в ЦСКА и сборной СССР была в тени легендарного сочетания Крутов – Ларионов – Макаров, но, безусловно, сыграла важную роль в доминировании «армейцев» Тихонова в союзных чемпионатах 80-х годов. С ЦСКА Быков семь раз подряд выиграл советское хоккейное золото, а в плане личной статистики для Вячеслава лучшим оказался сезон-1987/1988 – в 47 играх Быков набрал 47 (17+30) очков и помог своему другу и партнёру по звену Андрею Хомутову обогнать и Макарова, и Ларионова в соревновании лучших снайперов ЦСКА. В том же чемпионате, зимой 1988-го, Быков впервые попал в состав сборной СССР на Олимпиаду и завоевал в Калгари золотые медали. А на чемпионаты мира с советской командой Вячеслав ездил ещё с 1983 года, и в результате за 10 лет выступлений за «Красную машину» и её преемников собрал все комплекты медалей, пять раз завоевав золото мировых форумов.

Вячеслав Быков с составе сборной СССР Фото: chelhockeyhistory.ru.com

«Хотел играть в свой хоккей, а не в канадский. Поэтому уехал в Швейцарию»

В конце 80-х звёзды советского хоккея хлынули в Америку, а Быков выбрал другой путь и перебрался в не самый сильный швейцарский чемпионат. Да, собственно, и звездой в привычном понимании слова Вячеслав никогда и не был. Скромный от природы, не грезящий НХЛ, не популярный у журналистов того времени. «Дело в том, что я уезжал по двум причинам: познать другую жизнь и, если по-честному, деньги заработать, да и в другой хоккей поиграть. Поехал именно в Швейцарию потому, что хотел играть в свой хоккей, а не в канадский. Остался надолго, потому что понравилась страна. И делал любимое дело с удовольствием», — объяснял Быков свой выбор.

В Швейцарии Вячеслав впервые оказался в 1990 году и задержался в этой стране более чем на десять лет. Его связка с Андреем Хомутовым, который уехал из ЦСКА вместе с Быковым, разрывала соперников «Фрибура-Готтерона», так что у русских хоккеистов не было шансов не стать любимцами местной публики. Вячеслав и сам привязался к Швейцарии, которая подошла Быкову по менталитету: спокойному, интеллигентному, воспитанному человеку, демократичному в отношении с другими людьми, было комфортно внутри размеренной жизни стабильного европейского государства.

Фото: chelhockeyhistory.ru.com

Уехав во Фрибур, Быков не потерял связи с национальной командой, где вышел на ведущие роли – все главные советские звёзды оказались за бугром и не всегда имели возможность и желание помочь сборной на международных турнирах. В 1992-м Вячеслав во второй раз в карьере стал олимпийским чемпионом в составе объединённой сборной СНГ, в 1993 году уже со сборной России завоевал своё последнее золото чемпионата мира. На обоих турнирах Быков был капитаном и одним из главных бомбардиров, а его связка с Хомутовым блистала как в лучшие «армейские» годы.

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За «Фрибур-Готтерон» Быков отыграл восемь сезонов, затем на два года перебрался в «Лозанну», где и завершил карьеру в 40-летнем возрасте. В августе 2000 года во Фрибуре состоялся прощальный матч хоккеиста: в одной команде сыграли русские игроки НХЛ, в другой – хоккеисты, с которыми Быкову довелось сыграть в Швейцарии. Сам виновник торжества выступил поочерёдно за обе стороны.

В Швейцарии Быков ни разу не выиграл местный чемпионат, но сумел заслужить колоссальное уважение местного народа. Там Быкова чуть ли не носили на руках, а под своды ледовой арены во Фрибуре со временем подняли его игровой свитер. Семья Вячеслава Аркадьевича осела в Швейцарии, там выросли его дети, а в 2003 году Быков получил швейцарское гражданство. В этой стране началась и его блистательная тренерская карьера, и там же он живёт сейчас, предпочитая нервной работе наставника в КХЛ спокойствие и умиротворённость альпийских лугов и необременительную должность в ставшем родным «Фрибуре».