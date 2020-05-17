Последний триумф знаменитой пятёрки Ларионова. Как нам досталось золото ЧМ-1989

После триумфа в Москве в 1986 году сборная СССР заняла второе место год спустя, причём тот турнир получился до некоторой степени парадоксальным. Сборная Советского Союза в 1987 году не потерпела ни одного поражения, но занята лишь второе место, а чемпионами мира стали шведы, у которых было сразу три проигрыша. Такое стало возможно после неожиданного разгрома скандинавами сборной Канады (9:0), после чего у «Тре Крунур» стала лучше разница шайб.

Две победы над Канадой со счётом 8:2! Великий чемпионат мира сборной СССР В 1983 году команде Виктора Тихонова не было равных. Особенно досталось канадцам, которые считали, что они не хуже советских хоккеистов.

1988 году чемпионат мира не проводился, так как главным хоккейным турниром была Олимпиада в Калгари, блестяще выигранная сборной СССР. В 1989 году мировое первенство прошло в Швеции, и этот турнир стал последним, на котором вместе выступила знаменитая пятёрка Макаров — Ларионов — Крутов — Фетисов — Касатонов. Вячеслав Фетисов, будучи капитаном сборной, по ходу сезона вступил в открытый конфликт с главным тренером ЦСКА и национальной команды Виктором Тихоновым, за что был отстранён от матчей за «армейцев» (провёл только 23 игры), но за него заступились партнёры и на чемпионат мира Тихонову пришлось Фетисова взять. Решение тренера уступить было правильным — знаменитое сочетание сыграло блестяще, обеспечив сборной стопроцентный результат.



«Настало время смены поколений. Считаю, что молодые уже могут приносить сборной необходимый результат. Я, например, жалею, что не пригласил Павла Буре, хотя ему всего 17 лет. Наши игроки хотят уехать в НХЛ? Это им решать. Советская власть не чинит тут никаких проблем.», — говорил Тихонов. «Молодёжь действительно хороша, наш успех должен продолжаться. Но Тихонов сказал, что будет тренировать сборную, пока ему не исполнится 100 лет. Он, мягко говоря, говорит неправду во многих вопросах», — отвечал Тихонову Фетисов на страницах Toronto Star.



Стоит также упомянуть, что в сборной на этом турнире появилась связка Сергея Фёдорова и Александра Могильного.

Первое золото за 17 лет без Третьяка. Советским зрителям запрещали вскакивать с мест Канадцы начали штрафовать тех, кто отказался приезжать в сборную. А в СССР шла антиалкогольная кампания.

Блистательные Быков, Хомутов и Каменский

В первом туре наша команда показала далеко не лучшую игру, но для победы на старте оказалось достаточно и этого — сборная США была бита со счётом 4:2. Лучшим в советской команде стал новичок Сергей Фёдоров, оформивший голевой дубль в ворота Роба Стаубера. «Долгие годы мы не были так близки к победе над сборной СССР. Признаюсь, я себе плохо представлял, как мы будем играть, потому что мы собрались только накануне матча, а некоторые игроки даже не успели друг с другом познакомиться», — признался позже наставник американцев Тим Тейлор.

Канадцы, к которым на чемпионат мира приехали такие звёзды, как Марк Месссье и Стив Айзерман, не без труда обыграли в первом матче Финляндию (6:4), причём главными творцами успеха стали «рабочие лошадки» Рэй Ферраро и Брайан Беллоуз, сделавшие по дублю.

Видеофрагменты матча СССР — США можно посмотреть в YouTube.

Во втором туре подопечные Тихонова спокойно одолели ФРГ (5:1, 3 очка на счету Фетисова, 2 балла набрал дебютант сборной Валерий Ширяев из киевского «Сокола»), в третьем так же уверенно были обыграны финны (4:1, дубли Быкова и Константинова). Главным же событием третьего игрового дня стал скандал в сборной США, где был зарегистрирован положительный допинг-тест у центрфорварда Кори Миллена. Американцы и так проиграли Канаде со счётом 2:8, а после допинга этот результат был аннулирован и «звёздно-полосатым» присудили поражение со счётом 0:8.



В четвёртом туре наша команда разгромила поляков (12:1), после чего ей предстоял непростой отрезок из трёх матчей против Чехословакии, Канады и Швеции. Очень непросто пришлось в игре против ЧССР, у которой в воротах блистал Доминик Гашек (4:2), но результат обеспечило звено Быков — Хомутов — Каменский, забросившее три шайбы. Очень здорово оно сыграло и в матче с канадцами (4:3), когда «кленовые» дважды отыгрались по ходу встречи, но голы Макарова и Каменского на стыке второго и третьего периодов принесли победу сборной СССР. За шесть минут до финальной сирены советские хоккеисты остались втроём против пятерых, но Канада не смогла реализовать численный перевес.

В заключительном матче группового этапа против Швеции (3:2) разыгрывался титул чемпионов Европы, который скандинавам не доставался с 1962 года, но «Тре Крунур» не смогли добыть искомую победу. Хомутов и Макаров дважды выводили наших вперёд, но преимущество всякий раз было упущено, пока решающий вклад не внёс Ширяев, замкнувший удобную передачу Могильного.



Первый этап сборная СССР завершила на первом месте с четырёхочковым отрывом от второй строчки, но не стала самой результативной командой, забив на 9 голов меньше, чем канадцы.

Самородок из Челябинска, который отрёкся от НХЛ. Каким хоккеистом был Вячеслав Быков Он попал в профессиональный хоккей только в 18 лет, но очень быстро проделал путь в ЦСКА и сборную СССР, а в 90-е годы не уехал в НХЛ.

Гашек не смог испортить праздник

В финальном этапе сборная СССР также не потерпела ни одного поражения, а бой советской команде дали только чехословаки. В стартовой игре медального раунда чешская команда сыграла просто образцово: Гашек отразил 25 выстрелов из 26, но не справился с Вячеславом Быковым, гол которого оказался единственным (1:0).

Через день с Канадой было уже легче, поскольку канадцы пропустили две шайбы к середине первого периода. Игорь Ларионов, ожидавший разрешения выступать за «Ванкувер», оформил голевой дубль, а надёжная игра Сергея Мыльникова в воротах привела сборную к победе и очередному титулу чемпионов мира (5:3).



«В третьем периоде мы хорошо контролировали шайбу, проходили в зону соперников, но советские хоккеисты держали нас на расстоянии, не давая близко подходить к воротам. У нас было достаточно моментов для взятия ворот, но как это часто бывает, забивали русские, а не мы», — сказал наставник канадцев Дейв Кинг.

В заключительном матче турнира сборная СССР обыграла Швецию (5:1), которая в медальном раунде не набрала ни одного очка. В итоге, канадцы стали вторыми, чехословаки — третьими.



Через год, в 1990-м, сборная СССР завоюет своё последнее золото чемпионатов мира, процесс отъезда игроков за океан станет массовым и необратимым, что навсегда изменит мировой хоккей.