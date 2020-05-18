Жердев плохо закончил, но в лучшие годы творил красоту в НХЛ. Гол в стиле Бобби Орра

В своём втором сезоне он забил Николаю Хабибулину в падении, перед этим промчавшись от ворот до ворот и обыграв всю пятёрку «Чикаго».

Николай Жердев должен был вырасти в суперзвезду мирового хоккея не хуже Дацюка, Ковальчука или Овечкина, ему были открыты все пути – только иди и возьми. Поначалу всё шло прекрасно – к 19 годам он стал лучшим нападающем ЮЧМ, затем выиграл золото МЧМ, стал третьим бомбардиром ЦСКА и был выбран на драфте «Коламбусом» под четвёртым номером.

Мог стать звездой НХЛ, но пропил свой талант. Сейчас Жердев не нужен даже в Высшей лиге Грустная история талантливого русского хоккеиста, не справившегося с жизненными соблазнами и собственным трудным характером.

Закопанный талант Жердева

Жердев творил на льду – с его великолепным катанием, невероятными руками и светлым хоккейным умом он мог без особых усилий обыграть любого. А мог не обыграть, если левой пятке так захочется. Эта зависимость от настроения вкупе с ещё одной зависимостью, уже алкогольной, и загубили его карьеру.

Жердев блистал всего несколько лет, выезжая на голом таланте, но не смог ни сдержать свой норов, ни побороть пагубную привычку. Начиналось всё с банальных нарушений дисциплины и проявлений строптивого характера, а закончилось алкогольными загулами и побегами из расположений команды. Это было уже в России – к тому времени в НХЛ Жердевым уже все были сыты по горло. В КХЛ он сменил с десяток клубов – талант никуда не делся, и взявшись за голову, Жердев вполне мог выкарабкаться на высокий уровень. Но ему, похоже, уже было всё равно. Он везде беспробудно пьянствовал, пропадал из расположения команды и в итоге докатился до ВХЛ, откуда его тоже вскоре выгнали. Сейчас о Николае уже практически не вспоминают.

«Очень похоже на Бобби Орра, но не думаю, что Жердев вообще знает, кто это такой»

К концу нулевых за Жердевым прочно закрепилась репутация человека-загадки, который по настроению может восхищать, но чаще просто отбывает номер на льду. Но в лучшие годы он творил настоящую красоту. Как, например, гол в стиле Бобби Орра в его втором сезоне в «Коламбусе».



«Блю Джекетс» тогда совсем не блистали, но у них уже были Жердев и Рик Нэш – игроки, которые должны были вытащить «Коламбус» из болота и привести если не к величию, то по крайней мере к статусу топ-клуба. Примерно так, как через несколько лет удалось сделать в «Чикаго» после появления Патрика Кейна и Джонатана Тейвза.

Видео можно посмотреть в YouTube.



Пока что это был рядовой матч двух ничем не примечательных команд, которые болтались внизу турнирной таблицы. За полминуты до финальной сирены, когда «Чикаго» вёл 3:2, Жердев сравнял счёт. Он прошёл от ворот до ворот, обыграв всю пятёрку соперников! Его цепляют, лупят клюшкой по рукам, встают на его пути, но он прёт как танк, прокидывает шайбу между ног у Джима Вандермеера и бросает по воротам Николая Хабибулина.



Хабибулин с первым броском справился, но Жердев тут же её подхватил. Зацепился ногой за щиток вратаря и уже в падении послал снаряд в ворота. «Я редко совершаю проходы через всю площадку, но думаю, это у меня получается лучше всего. Думаю, прямо сейчас это самый важный гол в моей жизни», — сказал Жердев. «Коламбус» воодушевился геройствами россиянина и выиграл в овертайме. «Он станет убийственным игроком», — говорил защитник Адам Фут.

«Летающий Бобби Орр». Наверное, самый известный гол в истории НХЛ «Мне было 9 лет. Время словно бы остановилось в тот момент», — этот эпизод остался в памяти даже легендарного Гретцки.

«Только что посмотрел повтор. Очень похоже на Бобби Орра, но не думаю, что Жердев вообще знает, кто это такой», — сказал после игры вратарь «Коламбуса» Марк Денис.



Сходство Жердева в момент гола с «летающим Бобби Орром» действительно поразительное. Да вот только Орр – легендарный хоккеист с двумя Кубками Стэнли, Кубком Канады и кучей индивидуальных наград, а Жердев… Остаётся только представлять, каких высот он мог бы достичь со своим талантом.