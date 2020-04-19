Мог стать звездой НХЛ, но пропил свой талант. Сейчас Жердев не нужен даже в Высшей лиге

Как же часто нам приходится слышать истории о потенциальных звёздах мирового спорта, расплескавших свой талант из-за ветра в голове и пристрастию к выпивке. Многим, конечно, удаётся до поры до времени совмещать алкоголь, гулянки и волшебную игру на хоккейной или футбольной площадке. Но абсолютное большинство спортсменов, у которых нет тормозов, рано или поздно склоняется на тёмную сторону и перемещается со страниц спортивных изданий в сводки скандалов светской хроники.

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Мы уже рассказывали о трагической судьбе Евгения Белошейкина, среди его коллег хоккеистов, которых сгубил алкоголь, можно вспомнить Виктора Блинова, Александра Альметова, Игоря Вязьмикина. Из современных игроков на ум приходят фамилии Мусатова, Анисина, отчасти Дмитрия Обухова. И это только русские ребята, хотя известных хоккеистов-иностранцев, любивших закидывать за воротник, тоже немало. Дело ведь здесь не столько в менталитете, сколько в свободах и обширных финансовых возможностях, доступных хоккеистам по всему миру. Хотя иногда в запой человека отправляет не богатство и вседозволенность, а глубокое личное горе и слабохарактерность.

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Сегодня мы вспомним историю ещё одного трудного ребёнка от хоккея – Николая Жердева. Безумно талантливый хоккеист всегда был ярым фанатом клубов, тусовок и спиртных напитков, из-за чего его карьера оказалась короткой, рваной и немного скандальной. А ведь при другом раскладе Жердев мог встать в ряд крутейших русских левых вингеров вместе с Овечкиным, Ковальчуком, Панариным… Но вышло так, что он сменил за карьеру десятки клубов, заработал репутацию алкоголика, а в 35 лет Жердев вынужден скитаться по клубам низших российских дивизионов в поисках хоть какого-то заработка.

Скандальный побег из ЦСКА и дебют в «Коламбусе»

Николай Жердев родился в 1984 году в Киеве, в детстве занимался хоккеем в школе местного «Сокола», а в 15 лет оказался в России. Дорогу в большой спорт Жердев начал прокладывать в электростальском «Кристалле», который в начале века носил название «Элемаш». Талантливого форварда уже в 16 лет подняли в основную команду, а в сезоне-2001/2002 Жердев стал лучшим бомбардиром клуба, выступавшего в те годы в Высшей лиге. Перспективного юниора заметил Виктор Тихонов, вокруг которого только что произошло объединение двух ЦСКА, и Жердев стал армейцем. В чемпионате-2002/2003 больше очков за красно-синих, чем Николай, набрали только Александр Дроздецкий и Сергей Мозякин, а летом Жердев был нарасхват на драфте НХЛ. Невероятно техничного форварда с могучим хоккейным интеллектом выбрали под четвёртым номером на очень сильной ярмарке талантов 2003 года: ниже Жердева ушли Райан Сутер, Зак Паризе, Райан Гецлаф, Брент Бёрнс, Кори Перри, сильно ниже – Патрис Бержерон, Ши Уэбер.

Выбор «Коламбуса» казался очень удачным. Уже в 17-18 лет Жердев не только показывал отличную результативность, но и был потенциальным фронтменом клуба НХЛ. На то, как он оставляет в дураках целую пятёрку и вытворяет очередной шедевр, благодаря виртуозному катанию и золотым рукам, готовы были идти зрители. Тогда ещё никто ничего не знал о слабостях Жердева (вероятно, как и сам Николай), но он точно был тем парнем, который сможет делать шоу и, разумеется, быть лидером команды.

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Первое шоу Жердев устроил ещё в ЦСКА. Летом 2003-го Николай подписал трёхлетний контракт с «Коламбусом», но обещал провести ближайший сезон в армейском клубе. Жердев сыграл за ЦСКА 20 матчей, а в ноябре исчез. Оказалось – убежал в Америку, как будто на дворе было не начало 21 века, а конец 80-х. В ЦСКА, мягко говоря, разозлились и тут же по старой привычке подключили к решению вопроса армейскую линию: мол, Жердев – солдат-срочник, не имеющий никакого права самовольно покидать расположение военной части. Не забывайте, что в те годы никакого договора о взаимном уважении контрактов между НХЛ и Суперлигой не существовало, так что по-другому надавить на «Коламбус» и Жердева армейцы попросту не могли. Впрочем, сам Николай чуть позже утверждал, что никаких особенных обязательств перед ЦСКА у него не было, а причина его внезапного отъезда кроется в другом: «Я из России и из ЦСКА не убегал. Неоткуда было бежать — не являюсь и никогда не являлся военнослужащим. Я просто уехал в клуб, с которым у меня еще 15 августа был заключен контракт. И сделал это только потому, что в ЦСКА мне не давали играть».

Тихонов пригрозил Жердеву уголовным преследованием, ЦСКА подал на хоккеиста в международный спортивный суд, но в марте 2004-го тот вынес решение в пользу игрока. В это время Николай уже вовсю играл за «Коламбус», и вполне успешно. В 57 матчах за «Блю Джекетс» молодой русский набрал 34 (13+21) очка, что позволило ему стать третьим бомбардиром команды по итогам регулярки. Выше оказались только Рик Нэш и Давид Выборны, но они-то отыграли сезон целиком.

Перспективы Жердева в «Коламбусе» рисовались чудные. Николай быстро освоился в НХЛ, получил место в топ-6, а местная публика была в восторге от молодого русского. Но тут в сильнейшей лиге мира грянул локаут, и Жердев решил переждать его…в ЦСКА! В армейском клубе, который уже возглавлял Вячеслав Быков, никто не вспоминал историю с наглым побегом годичной давности, а Жердев классно играл в хоккей и в результате стал лучшим бомбардиром красно-синих. Во второе путешествие по маршруту Москва – Коламбус Николай уже собирался безо всяких скандалов.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Жадность и трудный характер. Почему Жердев не стал звездой в НХЛ

Жердев мог стать звездой НХЛ и гордостью страны, стабильно выступая на высочайшем уровне в лучшей лиге планеты и, по возможности, приезжая в сборную на чемпионаты мира. Но очень быстро выяснилось, что стабильность и постоянство – это не про Николая. Для начала вылезли первые проблемы с дисциплиной. «Сложилась ситуация, что мне пришлось нанять частного детектива, который должен был наблюдать за Жердевым в течение недели. Он должен был предоставить мне отчет, чем занимается этот парень. Получив отчет, я поговорил с Жердевым. После этого он просидел в запасе несколько игр, но никто не знал, что происходит. Никто», — вспоминал как-то бывший генменеджер «Блю Джекетс» Даг Маклин.

После сезона-2005/2006, в котором Жердев набрал 54 (27+27) очка, став вторым снайпером и третьим бомбардиром «Коламбуса», форвард взбрыкнул. Он потребовал увеличения зарплаты, а, услышав отказ, психанул и уехал в Россию, где заключил страховочный контракт с «Химиком», заявив, что возвращаться в «Коламбус» не собирается. Впрочем, за мытищинцев Жердев сыграл лишь восемь матчей, и уже в октябре снова отправился за океан. Там Николай заключил новый трёхлетний контракт с «Блю Джекетс».

Фото: Andy Lyons/Getty Images

В следующие полтора года Жердев стабильно играл за свой клуб, а сезон-2007/2008 получился для форварда прорывным: Николай набрал 61 (26+35) очко в регулярке (лучший результат в карьере). Но осенью 2008-го случился новый резкий поворот: «Коламбус» обменял второго бомбардира команды в «Нью-Йорк Рейнджерс».

Причина, видимо, была в том, что Жердев прилично достал руководство «Коламбуса» своими «закидонами» и сложным характером, а «Рейнджерс» проявили заинтересованность в строптивом, но талантливом нападающем, да ещё и предложили за него неплохого защитника Фёдора Тютина. В Нью-Йорке надеялись перевоспитать Жердева (наивные), а ещё видели в нём замену самому Яромиру Ягру, только что променявшему Бродвей на Омск.

«Я не был сильно расстроен, когда меня обменяли в «Рейнджерс». Коламбус — небольшой город, а Нью-Йорк можно сравнить с Москвой. Да и русских людей здесь намного больше», — заявлял Жердев после обмена. Первый сезон на новом месте Николай провёл с огоньком: набрал 58 (23+35) очков и стал лучшим бомбардиром и снайпером «Рейнджерс» в регулярке. Не современный Панарин, конечно, но тоже неплохо. В плей-офф, правда, Жердев провалился, не заработав ни одного балла в семи матчах, что не помешало летом Николаю пойти на очередной конфликт.

Жердева не устроила сумма нового контракта от «Рейнджерс» ($3,25 млн в год), форвард обратился в арбитражный суд, который присудил форварду зарплату $3,9 млн. В «Нью-Йорке» считали, что Жердев не стоит таких денег, а когда Николай согласился на условия клуба, то уже «Рейнджерс» встали в позу и не стали подписывать вредного хоккеиста. Так Жердев упустил последний шанс задержаться в НХЛ на стабильной основе.

Фото: Chris McGrath/Getty Images

Отличное время в «Атланте», золото ЧМ и роковой переход в «Ак Барс»

В 2009-м Жердев уже был бедой для менеджеров клубов, несговорчивым и самолюбивым хоккеистом, но никакой ауры ненадёжного алкоголика вокруг него ещё не было. Николай пока старался думать только о хоккее. После разрыва отношений с «Рейнджерс» Жердев оказался в мытищинском «Атланте», где сбылась его мечта – он стал самым высокооплачиваемым хоккеистом в команде. Неплохой сезон в КХЛ заставил его вновь сорваться с места и подписать контракт с «Филадельфией», но за год в Америке Жердев, наверное, и сам понял, что НХЛ – это не его. «В нашей команде Жердев был аутсайдером, вне основной команды. Думаю, здесь сказались языковой барьер и его собственный характер. Как-то я его спросил: «Почему ты все время пользуешься такси, а не просишь кого-то из одноклубников подвезти тебя?» Он просто парень другого склада характера», — рассказывал генменеджер «Флайерз» Пол Холмгрен.

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В 26 лет Жердев окончательно вернулся в Россию. У него было всё, чтобы стать большой местной звездой, как Сергей Мозякин, но Николай, увы, выбрал другой путь. Тусовки, развлечения и алкоголь не сразу поглотили одарённого спортсмена. Жердев провёл отличный сезон в «Атланте», его позвал в сборную Зинэтула Билялетдинов, и в мае 2012-го Николай стал двукратным чемпионом мира. В следующем чемпионате он снова тащил «Атлант», набирая почти по очку за игру, в январе Николай перешёл на повышение в «Ак Барс», но именно на этом этапе, как выяснилось позже, закончился Жердев-хоккеист.

Фото: Алексей Беззубов, photo.khl.ru

С лета 2013-го Николай напоминал о себе лишь тем, что менял клубы, как перчатки, и постоянно попадал в какие-то истории. Сначала он договорился с «Ак Барсом», но потом по непонятным причинам казанский клуб от него отказался. Жердев вернулся в «Атлант», но мытищинцы выставили его на драфт расширения для «Адмирала». В дальневосточном клубе связываться с Николаем тоже не захотели, однако Жердев нашёл себе работу в пражском «Льве». За чешский клуб форвард проводит один предсезонный турнир, а затем устроил пьяный дебош в отеле и разбил дорогую машину. Как итог – расторжение контракта.

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В те годы Жердева без устали критиковали за то, что он сам губит себя, но при этом регулярно давали новые шансы. В надежде, что он возьмётся за ум. С 2013 по 2016 год Николай поиграл в «Спартаке», «Северстали», «Динамо», ХК «Сочи». В громкие скандалы Жердев не попадал, но его тяжёлый характер и склонность к нарушениям режима выбешивали абсолютно всех руководителей, и хоккеист не задерживался надолго на одном месте.

Справиться с Жердевым сумел только суровый Петерис Скудра. В «Торпедо» под управлением латвийского тренера Николай отыграл неплохих полтора сезона, но летом 2017-го в Нижнем Новгороде затеяли грандиозную перестройку, и Жердев вновь оказался на бирже труда.

В сезоне-2017/2018 Николай в последний раз засветился в КХЛ. В сентябре с ним разорвал отношения «Нефтехимик», а затем была целая клоунада с рижским «Динамо». Латвийский клуб умудрился заключить с Жердевым три контракта за сезон, проявив к Николаю удивительное терпение, но в январе всё-таки расстался с хоккеистом окончательно.

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Хотел вернуться в сборную России, но теперь не нужен даже в ВХЛ

Принято говорить, что Жердев пропил свой талант. Наверное, это действительно так, хотя в громкие истории, связанные с алкоголем, он практически не попадал. Но бытовая недисциплинированность, патологическая склонность к нарушениям режима и хроническая разбалованность очень быстро поставили крест на безумно талантливом хоккеисте. Возможно, пил Жердев и не так много, но очевидно, что он так и не сумел понять, что взрослая жизнь – это не только свобода и финансовая независимость, но ещё и колоссальная ответственность перед самим собой, своей семьёй и работодателями.

После отчисления из «Динамо» Жердев пропустил целый сезон, а летом 2019-го дал яркое интервью, заявив, что он планирует вернуться не только в КХЛ, но и в сборную России. Однако вряд ли кто-то поверил этим оптимистичным словам, а Жердев в результате не сумел толком заиграть даже в ВХЛ.

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В июле Николай вёл переговоры с ХК «Тамбов», из чего выросла целая история, но к итоговому соглашению стороны так и не пришли. Зато в августе Жердев официально подписался с ХК «Рязань», другим клубом из Высшей лиги. Уж здесь-то он мог провести хотя бы один полноценный сезон без скандалов и передряг, но уже в октябре соглашение с Жердевым было расторгнуто в одностороннем порядке. Похоже, что в этот раз обошлось без бытовых причин, и Николая выгнали из клуба по спортивным показателям.

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Больше в сезоне-2019/2020 Жердев нигде не играл, но заканчивать карьеру Николай пока не собирается. Возможно, понимает, что без хоккея он может совсем потерять себя, а, может быть, действительно ещё не наигрался. В начале апреля в ряде СМИ появилась информация, что в следующем сезоне Жердев присоединится к ХК «Чебоксары» — клубу, выступающему в Первенстве ВХЛ, то есть, в третьей по силе лиге российского хоккея. Причём компанию Жердеву в этой команде должен составить Михаил Анисин. Неизвестно, правда это или нет, но вряд ли кто-то из этого тандема известных любителей загулов получит пользу от нового витка карьеры.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

В любом случае уже давно понятно, что с большим хоккеем Николай Жердев завязал. Он даже на треть не реализовал свой гигантский потенциал, но кроме себя винить нападающему некого. Думается, что совсем скоро Жердев объявит о завершении карьеры, и больше всего хочется, чтобы Николай смог найти себя в дальнейшей жизни. Правильно распорядился заработанными деньгами, и не закончил свой путь так, как заканчивали многие другие любители совместить спорт и алкоголь. С потерей Жердева-хоккеиста мы смирились давно, но пьянство и ветер в голове могут забрать куда более крупную жертву, чем звёздная карьера.

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