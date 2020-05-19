«Узнал о рекорде Буре и забил шесть голов за матч!». Видео игры 10-летнего Овечкина

В 8 лет Ови ещё не стоял на коньках, но уже через два года он доминировал на льду.

Александр Овечкин родился в Москве 17 сентября 1985 года в спортивной семье. Мама будущего хоккеиста Татьяна Овечкина (в девичестве – Кабаева) – известная советская баскетболистка, двукратная олимпийская чемпионка, победитель чемпионатов мира и Европы, заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер России. Михаил Овечкин, отец Александра, – бывший профессиональный футболист. Оба родителя Ови целиком посвятили свои карьеры спортивному обществу «Динамо», так что у Александра не было иного выхода, кроме как вступить в бело-голубые ряды.

Но почему сын баскетболистки и футболиста выбрал вдруг хоккей? Отец Овечкина рассказывал, что любовь к этому виду спорта неожиданно прорезалась у мальчика в 8 лет. По словам Михаила Викторовича, всё произошло случайно. «Динамо» играло, с кем – не помню. Младший сын играл около телевизора. Я переключал программы, увидел хоккей, решил узнать счёт. Выяснил, собирался вновь куда-то щёлкнуть, и тут Сашка вдруг показывает: нет-нет, оставь! С этого всё и началось», — вспоминал Овечкин-старший в интервью «Спорт-экспрессу».

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Впрочем, у Татьяны Овечкиной есть несколько иная версия, согласно которой сын увлёкся этой игрой гораздо раньше, на подсознательном уровне. Мол, выбор в пользу хоккея Александр сделал сам ещё в двухлетнем возрасте, когда накануне новогодних праздников мама взяла его с собой в «Детский мир». В магазине Овечкину-младшему так приглянулись пластмассовые шлем, клюшка и шайба, что он не хотел уходить, пока Татьяна Николаевна не купила ему первый в жизни хоккейный комплект.

Как бы там ни было, 8-летнего Александра Овечкина записали в хоккейную секцию. Михаил Викторович отвёл сына к знакомому тренеру «Динамо» Александру Филиппову, но тот отказался брать мальчика: ребята в группе 1985 года рождения тренировались уже несколько лет, а Овечкин даже на коньках стоять не умел. Пришлось будущей суперзвезде НХЛ отправиться к другому тренеру, Вячеславу Кириллову, с которым Ови стал с нуля изучать базовые хоккейные навыки.



Родители, кстати, поначалу не разделяли увлечение сына. Михаил и Татьяна считали этот вид спорта излишне травмоопасным, да и высокая занятость не позволяла им регулярно водить сына на занятия. «Когда мы первый раз привели его на хоккей, это продолжалось недолго. Дело в том, что мы с мужем — тогда начальником команды женского баскетбольного «Динамо» — были в постоянных разъездах, и на какое-то время заниматься хоккеем Саша перестал», — рассказывала в интервью Татьяна Овечкина.



Вернуть Александра в секцию родителей фактически заставили тренер Кириллов, разглядевший что-то в мальчишке, а также старший брат Сергей, всецело поддерживавший маленького Ови в его начинании.



«Когда мы с Сашей пришли вновь, у них как раз была принципиальная игра со «Спартаком». Его посадили самым последним на скамейке. Два периода не выходил. Смотрю, плачет: «Не ставят, пойдём домой!» – «Сашка, подожди». И в третьем периоде тренер его поставил. После чего он с площадки уже почти не уходил», — вспоминала мама Овечкина.

Александр Овечкин с родителями

С этого момента хоккейным воспитанием Александра занялись всерьёз. На тренировки его водили дедушка или брат Сергей, с которым мальчик был очень близок, а затем подключился и Михаил Викторович. Ради карьеры сына, у которого получалось всё лучше и лучше, Овечкин-старший даже ушёл с работы и с тех пор не пропускал ни одного занятия Александра практически до его совершеннолетия. В самой секции с Овечкиным плотно работал Вячеслав Кириллов, буквально лепивший из Александра большого игрока.

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«Люди почти ничего не знают о Сашином первом тренере, Кириллове. О человеке, который вложил в моего сына всю свою душу, и которому Саша обязан всем. Уж как только Вячеслав Викторович с ним не занимался! После каждой тренировки говорил ему, над чем нужно поработать — и Саша оставался и работал. Передал сыну всё, чем владел: и катание, и финты, и броски… Приезжали мы к Кириллову и на дополнительные занятия. Бывало, вся малышня на одной половине льда занималась, а на другой Кириллов с одним Овечкиным возился. Это было нечто! Этот человек был для Саши как второй отец», — с теплотой вспоминал Михаил Викторович первого тренера своего гениального сына. Увы, Вячеслав Кириллов из-за проблем с сердцем ушёл из жизни уже в 29 лет, не дожив даже до первых успехов своего лучшего воспитанника.



Огромный талант, данный Овечкину с рождения, вкупе с тяжёлой работой, правильным воспитанием в спортивной семье и колоссальной любовью к хоккею, сотворили из Александра большого игрока уже в детстве. В 10 лет Овечкин тяжело пережил потерю брата Сергея, погибшего в автомобильной катастрофе, но сумел собраться психологически и с тех пор, выходя на лёд, как будто играл за двоих. Старший сын Овечкиных ведь тоже начинал заниматься хоккеем, кроме того, по признанию самого Александра, именно Сергей мотивировал Ови на занятия спортом, наставлял на путь истинный, «научил сражаться до конца и отдавать на льду всего себя».

Александр Овечкин с другом Фото: twitter.com

В 10 лет юный снайпер попал в систему московского «Динамо», стал играть за детские команды в чемпионате Москвы. Овечкин, как и любой большой талант, опережал своё время, играл за старших, но всегда был лучшим хоккеистом. Помогало не только мастерство, но и характер. «Вспоминаю Сашкины детские годы в динамовской школе начиная лет с десяти. Команда проигрывает, пацаны возвращаются в раздевалку, все — хи-хи, ха-ха, а мой один сидит — рыдает! Слёзы — с палец! «Как мы проиграли?!». А какие драки были в раздевалке! Насилу растаскивали. «Ты, такой-сякой, мне шайбу не дал!» Караул! Проигрывать ненавидел всю жизнь», — вспоминал отец Овечкина.



Александр был настоящим лидером своей детской команды, где уже в 10-летнем возрасте выделялся катанием, габаритами, владением шайбой. Ови любил брать игру под свой контроль, затаскивать снаряд в зону, обводя соперников, учился ставить корпус. На видеозаписях с игр юного Овечкина видно, что он с ранних лет привык доминировать на ледовой площадке.

Уже на детском уровне Овечкин забивал не просто много, а пачками. Вот показательная история на эту тему, рассказанная как-то Михаилом Викторовичем. «Когда Сашке было, кажется, лет 12, я узнал, что Павел Буре в этом возрасте забросил 56 шайб. У сына в тот момент было 53, и в сезоне оставалась последняя игра. Знаете, что Саша сделал после того, как я рассказал ему о рекорде Буре? Забил шесть голов! Тогда я и понял, что из этого парня обязательно что-то получится. Примерно в то же время начали говорить о нем и скауты».



Да, в 12 лет Овечкин побил уникальный рекорд Буре и впервые заинтересовал мировую хоккейную общественность. Люди, следившие за детским хоккеем, уже тогда поняли, что в «динамовской» школе растёт главный талант поколения.

Фото: РИА Новости

Из той команды «Динамо»-1985, которую до выпуска доводил не Кириллов (у него по каким-то причинам забрали группу), а Рамиль Валиулин, кроме Овечкина не вышло ни одного известного хоккеиста. Константину Фомичёву и Владимиру Мочалову удалось добраться только до Высшей лиги, Константин Романов и Владимир Карпов даже немного поиграли в КХЛ за «Барыс» и «Витязь», но сравнить их с Великолепной Восьмёркой из «Вашингтона» не представляется возможным.

Исторический матч Овечкина. Как будущая звезда НХЛ дебютировала за «Динамо» в 16 лет Александр сразу дал понять, что вырастет в великого хоккеиста.

Задержаться в детско-юношеском хоккее надолго у Овечкина не было ни единого шанса. В 15 лет Овечкина перевели под взрослую команду, а в сезоне-2001/2002 российской Суперлиги главный тренер «Динамо» Владимир Семёнов впервые подтянул 16-летнего Овечкина к основе бело-голубых: Александр сыграл 22 матча, набрал в них 4 (2+2) очка. Через год Ови уже бил рекорды в юниорской сборной России, в 17 лет дебютировал в национальной команде страны на этапе Евротура и проводил первый полноценный сезон за «Динамо». Ещё до наступления совершеннолетнего возраста, Овечкин стал главной целью клубов НХЛ на драфте, и едва не был выбран «Флоридой» в 2003 году, но афёру «пантер», попытавшихся заполучить права на 17-летнего европейского игрока (это было запрещено правилами лотереи), быстро раскусили, и сделка не состоялась.

На МЧМ Овечкин делал хет-трики и брал золото, а первая встреча с Кросби обернулась слезами Главный русский снайпер НХЛ сыграл на трёх молодёжных чемпионатах мира, но ни разу не был там лучшим.

За «Динамо» Овечкин играл с 2001 по 2005 год, выиграл золото Суперлиги в сезоне-2004/2005, а затем едва не оказался в «Авангарде», но омскую страницу в карьере Александр так и не открыл и уехал в НХЛ. Там он блистательно выступает до сих пор, уже в качестве живой легенды «Вашингтона». Забивает больше всех, бьёт рекорды, выигрывает титулы и так же самозабвенно, как и в детстве, любит хоккей.