Овечкин за весь турнир забил только один гол. Первые чемпионаты мира наших звёзд

Чемпионат мира сейчас должен был быть в самом разгаре, но увы – любителям хоккея в этом году приходится лишь ностальгировать. Вот и мы продолжаем вспоминать турниры разных лет с участием сборной России. Сегодня расскажем, как складывались для наших звёзд их первые чемпионаты мира.

7 матчей, 4 (0+4) очка, «+4»

Дацюк не играл на юниорских и молодёжных чемпионатах мира и в национальной сборной дебютировал только в 22 года. Сезон-2000/2001 стал для него прорывным – Павел впервые уехал из родного Екатеринбурга, где играл по большей части во второй лиге и перешёл в топ-клуб Суперлиги «Ак Барс» и сразу набрал 28 очков в 42 матчах.

В сборную Дацюка впервые позвал Борис Михайлов – сначала на Евротур, а затем и на мировое первенство в Германии. Для сборной тот турнир сложилось неудачно – команда не смогла пройти даже стадию четвертьфинала.

Дацюк поначалу играл в четвёртой тройке с Антоном Бутом и Юрием Кузнецовым, но затем Михайлов доверил ему место в ударном звене с капитаном сборной Алексеем Яшиным и Валерием Карповым. Павел завершил турнир с четырьмя передачами и лучшим процентом выигранных вбрасываний в команде. «На сегодняшний день Дацюк — лучший в команде. Павел очень хорошо контролирует шайбу, отвлекает на себя двух соперников, тем самым создавая на некоторых участках площадки численное превосходство», — отмечал Михайлов.

7 матчей, 4 (4+0) очка, «+2»

Нынешний лучший бомбардир и снайпер сборной России на чемпионатах мира на своё первое мировое первенство поехал в 2003 году. К тому моменту 20-летний Ковальчук уже мог похвастать приличным резюме – первый номер драфта НХЛ, два года в «Атланте», где он сразу же стал одним из лидеров, и бронза Олимпиады-2002.

На ЧМ-2003 Ковальчук был, пожалуй, одной из главных звёзд команды, и главный тренер Владимир Плющев поставил его в ведущее звено вместе с Павлом Дацюком и Игорем Григоренко. «Очень надеюсь на наше первое звено и жду, что оно послужит примером для остальных», — говорил тренер.

Ковальчук поначалу не подвёл и забивал по шайбе в первых четырёх матчах – в равенстве, большинстве и даже меньшинстве (да, были времена). Но после отличного первого этапа Россия не выиграла ни одного матча, а Ковальчук не набрал ни одного очка. И канадцы, и чехи в четвертьфинале смогли нейтрализовать нашу ведущую тройку, а вместе с ней и всю сборную. Впрочем, Ковальчук на том турнире всё равно стал лучшим снайпером команды.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

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6 матчей, 2 (1+1) очка, «0»

Весной 2004-го Овечкину было только 19 лет, но это не мешало ему считаться одним из самых ярких нападающих Суперлиги. К тому же он был фаворитом предстоящего драфта НХЛ и несколько месяцев назад стал лучшим нападающим и снайпером МЧМ. В общем, сомнений у Виктора Тихонова, брать ли Александра во взрослую сборную, не было.

На Евротуре Овечкин наигрывался с совершенно другими партнёрами – Валерием Зелепукиным и Сергеем Зиновьевым. Но карты Тихонову смешал Зиновьев, который за несколько дней до старта ЧМ попался на марихуане. В сборную его, естественно, не взяли, а Овечкин отыграл весь турнир с Прокопьевым и Сушинским в первом звене (даже несмотря на то что в сборной были и более маститые Яшин и Ковальчук).

Получилось, мягко говоря, не очень – и Овечкин, и Прокопьев с Сушинским, оставшись без привычных партнёров, так и не смогли наладить химию. Александр набрал два очка в первом матче с Данией, а остаток турнира промолчал. Россия смогла обыграть только Данию и Японию и даже не попала в четвертьфинал.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

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9 матчей, 4 (0+4) очка, «+6»

На ЧМ-2005 Россия смогла собрать звёздный состав (Ковалёв, Яшин, Ковальчук, Дацюк и другие), и Малкина Владимир Крикунов отрядил в четвёртое звено к Овечкину и Максиму Афиногенову. Но 18-летний нападающий не затерялся и там, хоть и не всё проходило гладко.

В первом же матче Малкин ассистировал Овечкину, который открыл счёт голам сборной на турнире. Потом была затяжная серия без очков, перестановки в звеньях, но к плей-офф Крикунов вернул всё, как было. И не пожалел, особенно в победном матче за третье место со Швецией, в котором Малкин сделал две передачи.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

4 матча, 3 (2+1) очка, «0»

В 2006-м Мозякин ещё играл в ЦСКА и впервые стал лучшим бомбардиром команды. В сборной он был на карандаше и до этого – играл на Евротурах, входил в расширенный состав сборной, но в заявку не попадал. В Ригу Мозякин тоже ехал в качестве запасного и был дозаявлен после первого этапа. Сначала чтобы дать отдохнуть Данису Зарипову, а затем серьёзную травму получил Александр Харитонов, и хочешь не хочешь, Крикунову пришлось задействовать Мозякина.

Сергей включился в игру с квалификации и выходил в четвёртом звене с Горовиковым и Григоренко. В первом матче с Украиной набрал 2 (1+1) очка, ещё один гол забил в четвертьфинале с чехами, правда, Россия всё равно проиграла.

«Сколько можно терпеть эти пьянки и гулянки?» Громкий скандал в сборной России на ЧМ Владимир Крикунов умудрился поругаться с российскими звёздами, в числе которых оказались Алексей Ковалёв и Илья Ковальчук.

9 матчей, 2 (2+0) очка, «+1»

Сезон-2006/2007 Радулов начинал в АХЛ, а заканчивал вторым бомбардиром «Нэшвилла» в плей-офф. Сразу после того как «Предаторз» вылетели в первом раунде, Вячеслав Быков позвал Александра в сборную, предпочтя его Михнову. 21-летний Радулов прилетел в Москву и спустя пару дней дебютировал в третьем звене с Харитоновым и Счастливым.

На этом турнире Радулов забил два гола, вступался за партнёров по команде и в целом был, как и всегда, крайне активен, а Россия добралась на домашнем турнире до бронзы. «Я мечтал играть в НХЛ и национальной сборной. Думаю, у каждого молодого пацана, занимающегося хоккеем, такая мечта присутствует», — говорил Радулов.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

7 матчей, 7 (3+4) очков, «+4»

В Минске дебютировали сразу несколько нынешних звёзд отечественного хоккея. Шипачёв и до 2014 года ярко играл в КХЛ, но в сборную привлекался только на этапы Евротура. Олег Знарок был уверен в центрфорварде СКА – Шипачёв не просто поехал в Минск, а составил ударную тройку с Овечкиным и Плотниковым и с ходу принялся раздавать передачи и забивать.

Но уже во втором матче с Финляндией Шипачёв, который до этого не был замечен в жёсткой и агрессивной игре, снёс голову Пекке Йормакке, да так, что того увезли со льда на носилках. Россиянин получил три матча дисквалификации, а когда вернулся в строй, его место в первом звене уже занял Виктор Тихонов.

Правда, потом в сборную подъехал Малкин, Шипачёву вернули привычных партнёров, и он продолжил отдавать и забивать и помог нашей команде выиграть золото.

Фото: РИА Новости

8 побед в 8 матчах, 95% ОБ, КН 1,13

В воротах в Минске блистал Сергей Бобровский, на тот момент уже действующий обладатель «Везина Трофи». Голкипер был кандидатом в сборную и годом ранее, но тогда в итоге тренеры отдали предпочтение Варламову и Брызгалову.

В сборной Знарка Бобровский уже был неоспоримым первым номером, показал лучший процент отражённых бросков и коэффициент надёжности, стал чемпионом и лучшим вратарём турнира. Всё это несмотря на то что приехал в Минск за несколько дней до старта турнира, после напряжённого плей-офф, да ещё и ИИХФ сочла его привычные щитки слишком большими, и их пришлось в срочном порядке урезать.

Фото: Сергей Федосеев, photo.khl.ru

2 победы в 2 матчах, 98,5% ОБ, КН 0,5

Василевского на ЧМ-2014 нельзя было назвать необстрелянным юнцом, хотя за его плечами ещё не было опыта в НХЛ и Олимпиады, как у того же Бобровского. Но Андрей уже считался, пожалуй, самым сильным молодым вратарём мира, съездил на три МЧМ, в плей-офф КХЛ довёл «Салават Юлаев» до финала Востока (позже его признают лучшим новичком лиги), и перед стартом ЧМ он уже подписал контракт новичка с «Тампой». В общем, в сборную Андрей попал не за красивые глаза.

Василевский задвинул более опытного Антона Худобина и стал сменщиком Бобровского. На ЧМ-2014 он провёл всего два матча, но сумел впечатлить. Он установил рекорд, став самым молодым вратарём, сыгравшим за сборную России на мировых первенствах. В своей дебютной игре с США он блистал, отразив 39 из 40 бросков, потом на ноль сыграл с Германией.

3 матча, 1 (0+1) очко, «+3»

Дебют Дмитрия Орлова на мировых первенствах вышел вовсе на таким, как планировался. Подающий надежды 22-летний защитник только нормально заиграл в НХЛ, в Минске выходил в первой паре, закончил выступление в третьей игре – во втором периоде матча с американцами сломал руку. «Ничего особенно не было в этом моменте, просто игрок доработал, я выставил руку, она прогнулась и сразу онемела, я почувствовал боль, теперь хожу в лангете», — рассказывал Орлов. К несчастью, травма оказалась сложнее, чем предполагалось изначально, и Орлов пропустил весь следующий сезон.

10 матчей, 10 (5+5) очков, «+4»

Панарин должен был сыграть на ЧМ-2014, но до Минска не доехал из-за травмы. В Чехию же он уже приехал в составе лучшей тройки КХЛ (Панарин – Шипачёв – Дадонов), свежеиспечённым обладателем Кубка Гагарина и новичком «Чикаго».

Панарин играл с привычными партнёрами в ударном звене и штамповал очки, причём поначалу затмевал даже опытных энхаэловцев Малкина и Тарасенко, набирая очки в каждой игре. В плей-офф соперники были посерьёзнее, и Панарину было непросто вырываться на оперативный простор и создавать моменты. Впрочем, серебряные медали он в свою копилку всё же положил, хотя финал с Канадой вспоминать совсем не хочется.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

С Панариным, Шипачёвым и молодёжной тройкой. Какой была бы сборная России на ЧМ-2020 Команда, за которую мы могли начать болеть уже через два дня.

10 матчей, 15 (7+8) очков, «+4»

К ЧМ-2017 Кучеров успел дебютировать за сборную на Кубке мира, дважды стать лучшим бомбардиром «Тампы», дойти с ней до финала Кубка Стэнли, а затем до финала Востока. В общем, он уже был суперзвездой, а в Кёльн приехал потому, что «молнии» не попали в плей-офф.

Олег Знарок поставил Кучерова в звено с ещё двумя дебютантами, но оба партнёра были Никите прекрасно знакомы – с Гусевым он играл в детстве, в МХЛ и молодёжной сборной, с Наместниковым – в «Тампе». Правда, в середине турнира Гусева заменили на Панарина, но от этого вообще не стало хуже.

Никита стал вторым бомбардиром турнира после Панарина и выиграл бронзу. Хотя, конечно, все ждали от той России золота. Классная была сборная и играла задорно.