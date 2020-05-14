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Как российские звёзды играли на своих дебютных чемпионатах мира по хоккею

Первые чемпионаты мира наших звёзд
Елена Кузнецова
Овечкин за весь турнир забил только один гол. Первые чемпионаты мира наших звёзд
Рассказываем, как на мировых первенствах дебютировали Дацюк, Малкин, Панарин и другие.
Хоккей 0

Чемпионат мира сейчас должен был быть в самом разгаре, но увы – любителям хоккея в этом году приходится лишь ностальгировать. Вот и мы продолжаем вспоминать турниры разных лет с участием сборной России. Сегодня расскажем, как складывались для наших звёзд их первые чемпионаты мира.

Павел Дацюк – ЧМ-2001

7 матчей, 4 (0+4) очка, «+4»

Дацюк не играл на юниорских и молодёжных чемпионатах мира и в национальной сборной дебютировал только в 22 года. Сезон-2000/2001 стал для него прорывным – Павел впервые уехал из родного Екатеринбурга, где играл по большей части во второй лиге и перешёл в топ-клуб Суперлиги «Ак Барс» и сразу набрал 28 очков в 42 матчах.

В сборную Дацюка впервые позвал Борис Михайлов – сначала на Евротур, а затем и на мировое первенство в Германии. Для сборной тот турнир сложилось неудачно – команда не смогла пройти даже стадию четвертьфинала.

Дацюк поначалу играл в четвёртой тройке с Антоном Бутом и Юрием Кузнецовым, но затем Михайлов доверил ему место в ударном звене с капитаном сборной Алексеем Яшиным и Валерием Карповым. Павел завершил турнир с четырьмя передачами и лучшим процентом выигранных вбрасываний в команде. «На сегодняшний день Дацюк — лучший в команде. Павел очень хорошо контролирует шайбу, отвлекает на себя двух соперников, тем самым создавая на некоторых участках площадки численное превосходство», — отмечал Михайлов.

Илья Ковальчук – ЧМ-2003

7 матчей, 4 (4+0) очка, «+2»

Нынешний лучший бомбардир и снайпер сборной России на чемпионатах мира на своё первое мировое первенство поехал в 2003 году. К тому моменту 20-летний Ковальчук уже мог похвастать приличным резюме – первый номер драфта НХЛ, два года в «Атланте», где он сразу же стал одним из лидеров, и бронза Олимпиады-2002.
На ЧМ-2003 Ковальчук был, пожалуй, одной из главных звёзд команды, и главный тренер Владимир Плющев поставил его в ведущее звено вместе с Павлом Дацюком и Игорем Григоренко. «Очень надеюсь на наше первое звено и жду, что оно послужит примером для остальных», — говорил тренер.

Ковальчук поначалу не подвёл и забивал по шайбе в первых четырёх матчах – в равенстве, большинстве и даже меньшинстве (да, были времена). Но после отличного первого этапа Россия не выиграла ни одного матча, а Ковальчук не набрал ни одного очка. И канадцы, и чехи в четвертьфинале смогли нейтрализовать нашу ведущую тройку, а вместе с ней и всю сборную. Впрочем, Ковальчук на том турнире всё равно стал лучшим снайпером команды.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

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Александр Овечкин – ЧМ-2004

6 матчей, 2 (1+1) очка, «0»

Весной 2004-го Овечкину было только 19 лет, но это не мешало ему считаться одним из самых ярких нападающих Суперлиги. К тому же он был фаворитом предстоящего драфта НХЛ и несколько месяцев назад стал лучшим нападающим и снайпером МЧМ. В общем, сомнений у Виктора Тихонова, брать ли Александра во взрослую сборную, не было.

На Евротуре Овечкин наигрывался с совершенно другими партнёрами – Валерием Зелепукиным и Сергеем Зиновьевым. Но карты Тихонову смешал Зиновьев, который за несколько дней до старта ЧМ попался на марихуане. В сборную его, естественно, не взяли, а Овечкин отыграл весь турнир с Прокопьевым и Сушинским в первом звене (даже несмотря на то что в сборной были и более маститые Яшин и Ковальчук).

Получилось, мягко говоря, не очень – и Овечкин, и Прокопьев с Сушинским, оставшись без привычных партнёров, так и не смогли наладить химию. Александр набрал два очка в первом матче с Данией, а остаток турнира промолчал. Россия смогла обыграть только Данию и Японию и даже не попала в четвертьфинал.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

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Евгений Малкин – ЧМ-2005

9 матчей, 4 (0+4) очка, «+6»

На ЧМ-2005 Россия смогла собрать звёздный состав (Ковалёв, Яшин, Ковальчук, Дацюк и другие), и Малкина Владимир Крикунов отрядил в четвёртое звено к Овечкину и Максиму Афиногенову. Но 18-летний нападающий не затерялся и там, хоть и не всё проходило гладко.

В первом же матче Малкин ассистировал Овечкину, который открыл счёт голам сборной на турнире. Потом была затяжная серия без очков, перестановки в звеньях, но к плей-офф Крикунов вернул всё, как было. И не пожалел, особенно в победном матче за третье место со Швецией, в котором Малкин сделал две передачи.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Сергей Мозякин – ЧМ-2006

4 матча, 3 (2+1) очка, «0»

В 2006-м Мозякин ещё играл в ЦСКА и впервые стал лучшим бомбардиром команды. В сборной он был на карандаше и до этого – играл на Евротурах, входил в расширенный состав сборной, но в заявку не попадал. В Ригу Мозякин тоже ехал в качестве запасного и был дозаявлен после первого этапа. Сначала чтобы дать отдохнуть Данису Зарипову, а затем серьёзную травму получил Александр Харитонов, и хочешь не хочешь, Крикунову пришлось задействовать Мозякина.

Сергей включился в игру с квалификации и выходил в четвёртом звене с Горовиковым и Григоренко. В первом матче с Украиной набрал 2 (1+1) очка, ещё один гол забил в четвертьфинале с чехами, правда, Россия всё равно проиграла.

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Александр Радулов – ЧМ-2007

9 матчей, 2 (2+0) очка, «+1»

Сезон-2006/2007 Радулов начинал в АХЛ, а заканчивал вторым бомбардиром «Нэшвилла» в плей-офф. Сразу после того как «Предаторз» вылетели в первом раунде, Вячеслав Быков позвал Александра в сборную, предпочтя его Михнову. 21-летний Радулов прилетел в Москву и спустя пару дней дебютировал в третьем звене с Харитоновым и Счастливым.

На этом турнире Радулов забил два гола, вступался за партнёров по команде и в целом был, как и всегда, крайне активен, а Россия добралась на домашнем турнире до бронзы. «Я мечтал играть в НХЛ и национальной сборной. Думаю, у каждого молодого пацана, занимающегося хоккеем, такая мечта присутствует», — говорил Радулов.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Вадим Шипачёв – ЧМ-2014

7 матчей, 7 (3+4) очков, «+4»

В Минске дебютировали сразу несколько нынешних звёзд отечественного хоккея. Шипачёв и до 2014 года ярко играл в КХЛ, но в сборную привлекался только на этапы Евротура. Олег Знарок был уверен в центрфорварде СКА – Шипачёв не просто поехал в Минск, а составил ударную тройку с Овечкиным и Плотниковым и с ходу принялся раздавать передачи и забивать.

Но уже во втором матче с Финляндией Шипачёв, который до этого не был замечен в жёсткой и агрессивной игре, снёс голову Пекке Йормакке, да так, что того увезли со льда на носилках. Россиянин получил три матча дисквалификации, а когда вернулся в строй, его место в первом звене уже занял Виктор Тихонов.

Правда, потом в сборную подъехал Малкин, Шипачёву вернули привычных партнёров, и он продолжил отдавать и забивать и помог нашей команде выиграть золото.

Фото: РИА Новости

Сергей Бобровский – ЧМ-2014

8 побед в 8 матчах, 95% ОБ, КН 1,13

В воротах в Минске блистал Сергей Бобровский, на тот момент уже действующий обладатель «Везина Трофи». Голкипер был кандидатом в сборную и годом ранее, но тогда в итоге тренеры отдали предпочтение Варламову и Брызгалову.

В сборной Знарка Бобровский уже был неоспоримым первым номером, показал лучший процент отражённых бросков и коэффициент надёжности, стал чемпионом и лучшим вратарём турнира. Всё это несмотря на то что приехал в Минск за несколько дней до старта турнира, после напряжённого плей-офф, да ещё и ИИХФ сочла его привычные щитки слишком большими, и их пришлось в срочном порядке урезать.

Фото: Сергей Федосеев, photo.khl.ru

Андрей Василевский – ЧМ-2014

2 победы в 2 матчах, 98,5% ОБ, КН 0,5

Василевского на ЧМ-2014 нельзя было назвать необстрелянным юнцом, хотя за его плечами ещё не было опыта в НХЛ и Олимпиады, как у того же Бобровского. Но Андрей уже считался, пожалуй, самым сильным молодым вратарём мира, съездил на три МЧМ, в плей-офф КХЛ довёл «Салават Юлаев» до финала Востока (позже его признают лучшим новичком лиги), и перед стартом ЧМ он уже подписал контракт новичка с «Тампой». В общем, в сборную Андрей попал не за красивые глаза.

Василевский задвинул более опытного Антона Худобина и стал сменщиком Бобровского. На ЧМ-2014 он провёл всего два матча, но сумел впечатлить. Он установил рекорд, став самым молодым вратарём, сыгравшим за сборную России на мировых первенствах. В своей дебютной игре с США он блистал, отразив 39 из 40 бросков, потом на ноль сыграл с Германией.

Дмитрий Орлов – ЧМ-2014

3 матча, 1 (0+1) очко, «+3»

Дебют Дмитрия Орлова на мировых первенствах вышел вовсе на таким, как планировался. Подающий надежды 22-летний защитник только нормально заиграл в НХЛ, в Минске выходил в первой паре, закончил выступление в третьей игре – во втором периоде матча с американцами сломал руку. «Ничего особенно не было в этом моменте, просто игрок доработал, я выставил руку, она прогнулась и сразу онемела, я почувствовал боль, теперь хожу в лангете», — рассказывал Орлов. К несчастью, травма оказалась сложнее, чем предполагалось изначально, и Орлов пропустил весь следующий сезон.

Артемий Панарин – ЧМ-2015

10 матчей, 10 (5+5) очков, «+4»

Панарин должен был сыграть на ЧМ-2014, но до Минска не доехал из-за травмы. В Чехию же он уже приехал в составе лучшей тройки КХЛ (Панарин – Шипачёв – Дадонов), свежеиспечённым обладателем Кубка Гагарина и новичком «Чикаго».

Панарин играл с привычными партнёрами в ударном звене и штамповал очки, причём поначалу затмевал даже опытных энхаэловцев Малкина и Тарасенко, набирая очки в каждой игре. В плей-офф соперники были посерьёзнее, и Панарину было непросто вырываться на оперативный простор и создавать моменты. Впрочем, серебряные медали он в свою копилку всё же положил, хотя финал с Канадой вспоминать совсем не хочется.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

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Никита Кучеров – ЧМ-2017

10 матчей, 15 (7+8) очков, «+4»

К ЧМ-2017 Кучеров успел дебютировать за сборную на Кубке мира, дважды стать лучшим бомбардиром «Тампы», дойти с ней до финала Кубка Стэнли, а затем до финала Востока. В общем, он уже был суперзвездой, а в Кёльн приехал потому, что «молнии» не попали в плей-офф.

Олег Знарок поставил Кучерова в звено с ещё двумя дебютантами, но оба партнёра были Никите прекрасно знакомы – с Гусевым он играл в детстве, в МХЛ и молодёжной сборной, с Наместниковым – в «Тампе». Правда, в середине турнира Гусева заменили на Панарина, но от этого вообще не стало хуже.

Никита стал вторым бомбардиром турнира после Панарина и выиграл бронзу. Хотя, конечно, все ждали от той России золота. Классная была сборная и играла задорно.

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