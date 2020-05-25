Шесть Кубков Стэнли и трофей его имени. Каким хоккеистом был Марк Мессье

Марк Мессье, он же Мессия, он же Лось. Эти прозвища — дань мощи, уважение силе, решимости и лидерским качествам. Именно за вклад в победу, за харизму и лидерство этот парень прославил своё имя — не случайно персональный трофей по итогам сезона, вручаемый за проявление лидерских качеств, носит имя Марка Мессье.
Больше и мощнее всех
Мессье трудно назвать хоккеистом, чья техника или бросок поражало воображение. Центрфорвард всегда неплохо катался, вёл силовую борьбу, мог обвести и бросить, но ни одно из этих качеств не выделялось в нём чрезмерно. А вот всё вместе, да ещё и будучи приправленным несгибаемым характером, волей и стремлением быть первым, сделало Марка образцом канадского хоккеиста. Именно такие канадцы никогда не бросают играть, а только прибавляют, если становится нелегко. Именно такие хоккеисты востребованы в плей-офф и считаются по-настоящему кубковыми.
Не случайно команды Мессье шесть раз имели возможность пить шампанское из Кубка Стэнли, а сам Марк дважды завоёвывал «Харт Трофи» как самый ценный хоккеист сезона. На протяжении всей карьеры Мессье часто сравнивали с Горди Хоу, который тоже был «упакованным» игроком своего поколения: мог играть в центре и с краю, играл в «двусторонний» хоккей, обладал и силой, и габаритами. Мессье играл в такой манере с самого детства в своём родном Эдмонтоне, где он ходил на тренировки вместе со своим отцом. В возрасте 15 лет он дебютировал в молодёжной лиге провинции Альберта, будучи намного младше всех остальных игроков этой лиги, и в первом же сезоне набрал 66 очков в 57 матчах.
Талант и быстрый физический рост форварда был настолько неоспорим, что Мессье пропустил классическую карьеру в молодёжных лигах Северной Америки, не поиграв ни в студентах, ни в канадской юниорке. В 17 лет он уже дебютировал в ВХА, которая тогда конкурировала с НХЛ, сыграв 52 матча за «Индианаполис Рэйсерз» и «Цинцинатти Стингерз».
После сезона-1978/1979 ВХА приказала долго жить и четыре команды были добавлены в НХЛ. Команды Мессье в эту четвёрку не попали, а сам Марк попал на драфт НХЛ, где его выбрал «Эдмонтон» в третьем раунде под общим 48-м номером.
1. Уэйн Гретцки — 2 857 очков,
2. Яромир Ягр — 1 921,
3. Марк Мессье — 1 887.
Второй после Гретцки
Одним из лидеров «нефтяников» Мессье стал не сразу, но постепенно стал неотъемлемым компонентом успеха великолепной команды. В своём третьем сезоне Марк забил 50 голов, в четвёртом — преодолел отметку в 100 набранных очков (106) и стал проявлять свои ставшие знаменитыми лидерские качества. Так, в чемпионском сезоне-1983/1984 Мессье забил важнейший гол в третьем матче финала против «Нью-Йорк Айлендерс», что дало возможность «нефтяникам» внести перелом в ход серии (счёт был 1-1) и завоевать Кубок Стэнли (сам Марк взял «Конна Смайта», как самый ценный игрок плей-офф).
«Тот гол был эталоном характера Марка. Это был определяющий момент. Так он доказал, что был не просто физически крепким парнем, а настоящим хоккейным талантом», — говорил Уэйн Гретцки.
Параллельно с хоккейными успехами вовсю проявлялся его «лосиный» нрав и бушевавший огонь внутри. В 1984 году Мессье был дисквалифицирован на 10 матчей за то, что нанёс перелом скулы защитнику Джейми Макоуну, а год спустя не сумел справиться с управлением своего «Порше» и протаранил три припаркованных автомобиля, после чего сбежал с места аварии.
В 1985, 1987 и 1988 и 1990 годах «Эдмонтон» с Мессье взял ещё четыре Кубка Стэнли, причём последнюю Чашу «нефтяники» взяли уже без Гретцки, который к тому времени уже два года бороздил просторы Калифорнии вместе с «Лос-Анджелесом». Гретцки и Мессье всегда были очень близки в «Эдмонтоне», и не случайно именно Марк стал капитаном команды после обмена Уэйна. Болельщики не скрывали своего скепсиса по отношению к перспективам команды без Гретцки, но Мессье удалось доказать, что сомнения были напрасными: он стал вторым бомбардиром сезона после Уэйна, набрав 129 очков.
Победный 1994-й
В 1991 году Мессье был обменян в «Нью-Йорк Рейнджерс», где его тоже ждала слава. В своём первом же сезоне на Бродвее форвард выиграл своего второго «Харта» и помог клубу установить рекорд по набранным очкам, но в плей-офф «рейнджеры» продержались только 6 матчей, вылетев от будущих чемпионов из «Питтсбурга». В сезоне-1992/93 Мессье впервые в своей карьере не смог сыграть в плей-офф, так как его команда туда не попала, но год спустя был взят впечатляющий реванш.
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Снова в полной мере проявился лидерский характер Мессье, когда в финале Восточной конференции против «Нью-Джерси» Марк публично выступил перед журналистами, и при счёте в серии 3-2 в пользу «Дэвилз» пообещал выиграть шестой матч. Нападающий сдержал слово, оформив в той игре хет-трик, а в седьмом матче «рейнджеры» отправили «Дэвилз» в отпуск и вышли в финал, где была впечатляющая серия против «Ванкувера» Павла Буре.
Что мог сделать столь харизматичный игрок для своей команды на столь важной стадии? Забить победный гол в седьмом матче финала, что Мессье с блеском удалось. Марк взял свой шестой Кубок Стэнли и привёл «Рейнджерс» к трофею, который клуб не видел 54 года. Мессье стал первым игроком, кто выиграл Чашу, будучи капитаном двух разных команд.
Марк ушёл из «Рейнджерс» в 1997 году, не найдя с руководством общего языка по поводу нового контракта. Форварду предложили однолетний договор на $ 4 млн, что тот воспринял как оскорбление и принял предложение «Ванкувера», который дал Мессье трёхлетний договор на $ 6 млн в год с возможностью продления ещё на два сезона. Болельщики «рейнджеров» говорили, что стареющий Марк уже не стоит таких денег, и что не стоит так много платить за Кубок Стэнли 1994 года. К слову, «синерубашечники» тогда попытались восполнить потерю первого центра, сделав оффершит Джо Сакику, но «Колорадо» повторил предложение и оставил Сакика у себя.
За три года в «Кэнакс» Мессье не имел возможности сыграть в плей-офф — команда туда никак не попадала, и в 2000 году Марк вернулся в «Рейнджерс». Былой команды, где блистали Ковалёв, Лич, Рихтер, Тикканен, Зубов, Матто и Грейвз уже не было — вместо этого в стане «рейнджеров» началась карусель с приглашением дорогих, но уже бесполезных звёзд. Линдрос, Флёри, Буре, да и сам Мессье, которому было уже 39 лет, так и не смогли вытащить ньюйоркцев в плей-офф.
4 ноября 2003 года Мессье в матче с «Далласом» оформил голевой дубль и обошёл Горди Хоу по набранным очкам, став вторым в списке лучших бомбардиров всех времён — впереди был только Уэйн, который к тому времени уже закончил карьеру. 31 марта 2004 года в возрасте 43 лет Мессье провёл свой последний матч в НХЛ, и на трибунах «Мэдисона» звучали аплодисменты каждый раз, когда Марк получал шайбу.
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