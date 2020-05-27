Овечкин взял девятый «Ришар»! Кажется, этот рекорд в НХЛ будет вечным

После долгих обсуждений игроки и НХЛ пришли к общему знаменателю – шоу должно продолжаться! Сегодня комиссар Гэри Беттмэн официально объявил о планах по возобновлению сезона. Конечно, впереди ещё много работы, и прямо завтра хоккей не начнётся, но стартовый отсчёт уже пошёл.

Девятый «Ришар» Овечкина

Но для начала можно поздравить Александра Овечкина с девятым в карьере «Морис Ришар Трофи»! Регулярный сезон уже официально закончен, а награды лучшим бомбардирам и снайперам нашли своих победителей.

Александр Овечкин в девятый раз стал обладателем награды, вручаемой лучшему снайперу НХЛ

Капитан «Вашингтона» остановился на отметке в 48 голов и в итоге разделил звание лучшего снайпера с нападающим «Бостона» Давидом Пастрняком. Для Овечкина это девятый «Ришар» в карьере, и кажется, этот рекорд будет вечным. Ну правда, мало кому по силам с ним состязаться даже в отдельно взятом сезоне, а уж на длинной дистанции – тем более.

24 клуба в плей-офф НХЛ. Как в Америке планируют разыграть Кубок Стэнли Пока нет ни сроков, ни точных данных, ни чёткого плана. Но хоккей будет, в этом почти нет сомнений.

Играть начнут не раньше середины июля

Определённости по срокам пока нет, следующая фаза начнётся, когда разрешат власти и организации здравоохранения. В планах – в начале июня разрешить тренировки по желанию в маленьких группах на льду и в зале. Тренировочные лагеря начнутся не раньше 1 июля (в первой половине июля), плей-офф планируется провести во второй половине лета и начале осени.

Формат окончания сезона – плей-ин и плей-офф

Как и ожидалось, сезон продолжат 24 команды, а «Детройт», «Оттава», «Сан-Хосе», «Лос-Анджелес», «Анахайм», «Нью-Джерси» и «Баффало» уже точно выбывают из игры. Лучшие четыре команды в каждой конференции сыграют между собой предварительный раунд из трёх матчей, который может поменять итоговый посев. Матчи будут играться по правилам регулярного сезона (с пятиминутными овертаймами).



Оставшиеся восемь команд в каждой конференции будут поделены на пары плей-ин и сыграют до трёх побед. Матчи будут проходить по правилам плей-офф (с бесконечными овертаймами). После этого начнётся плей-офф, первые два раунда будут проводиться до трёх или четырёх побед (пока не решено), третий раунд и финал – до четырёх побед.

Пока неясно, по какой формуле будут сеяться топ-4 команды в каждой конференции, и как будут определяться соперники в каждом раунде – по посеву или по сетке плей-офф.

Играть будут в двух городах

В каких городах, ещё не решили – лига будет ждать до последнего, оценивая меняющуюся обстановку с эпидемией в разных районах. Предполагается, что хотя бы один город будет находиться в Канаде, в которой эпидемиологическая обстановка не такая серьёзная, как в США, а также огромный интерес к хоккею.



Команды будут распределены между двумя городами – один хаб для Западной конференции, другой – для Восточной. Клубы смогут привезти в хаб ограниченное число персонала (50 человек на одну команду), в городах должна быть подготовлена вся инфраструктура – безопасные отели, арены, тренировочные базы и транспорт. Матчи будут проходить без зрителей. Среди городов-кандидатов называются Лас-Вегас, Ванкувер, Коламбус, Торонто, Эдмонтон, Чикаго, Даллас, Лос-Анджелес, Миннеаполис/Сент-Пол, Питтсбург.

Как будут считать статистику

Долго обсуждался вопрос, как быть с предварительным раундом. «Мне сказали, НХЛ до сих пор не решила, что делать со статистикой предварительного раунда и плей-ин. Это уже не совсем регулярный сезон, но ещё и не плей-офф. Будет интересно, что в итоге решат с этим делать», — написал инсайдер Пьер ЛеБрюн. Сегодня Беттмэн этого вопроса не касался.

«Тампа» против формата плей-офф. Кучеров и компания боятся снова вылететь в первом раунде? А Овечкин и Ковальчук могут снова попасть на Свечникова. Или на Панарина.

Драфт НХЛ

Драфт-лотерея пройдёт 26 июня. В ней примут участие 15 команд – семь, которые уже завершили сезон, и восемь, которые проиграют в плей-ин, будет разыграно первые три драфт-пика. Вторая фаза лотереи понадобится, если хотя бы один из трёх пиков выиграет клуб, принимавший участие в плей-ин. Тогда между предварительным раундом и первым раундом плей-офф будет проведён второй этап лотереи, в котором будут участвовать только клубы, выбывшие после предварительного раунда. На втором этапе у каждого клуба будут одинаковые шансы на победу. Порядок драфта после первых трёх пиков будет определён по проценту набранных очков в регулярном сезоне (в обратном порядке). Сама процедура доафта состоится после завершения сезона.