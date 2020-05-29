Иностранный десант. Кто из легионеров будет играть в КХЛ в Восточной конференции

Продолжаем рассказ об иностранцах, которые будут выступать в российских клубах Континентальной лиги в сезоне-2020/2021. Сегодня речь пойдёт о Восточной конференции. «Барыс» и «Куньлунь Ред Стар» в расчёт не берём, так как в этих командах нет лимита на легионеров, тем более что о дальнейшей судьбе китайского клуба по-прежнему ничего неясно. Трансферную кампанию «драконы» вообще не ведут. Точно не примет участия в следующем сезоне КХЛ «Адмирал».
«Ак Барс»
На контрактах: в. Адам Рейдеборн, з. Микаэль Викстранд, н. Джастин Азеведу, н. Патрис Кормье, н. Стефан Да Коста.
Канадский форвард Азеведу подписал новый однолетний контракт с «Ак Барсом». Пополнил состав «барсов» французский новичок Стефан Да Коста. Все остальные легионеры остались с прошлого года с действующими контрактами. Состав у казанцев мощный, линия иностранцев выглядит солидно. Казань будет одним из главных претендентов на Кубок Гагарина.
«Авангард»
На контрактах: з. Вилле Покка, н. Свен Андригетто, н. Тейлор Бек, н. Корбан Найт.
Могут уйти: н. Свен Андригетто, н. Тейлор Бек.
Кого ждут: н. Иржи Секач.
У Омска всё сложно. Формально на контрактах четыре иностранца, но с Беком и Андригетто «Авангард» планирует попрощаться. Кроме того, расторгнут контракт с Коди Кёрраном. Он и вовсе не сыграл за омичей ни одного матча. Защитник решил перейти в НХЛ и выплатил «ястребам» компенсацию. На карандаше у боссов омского клуба форвард ЦСКА Иржи Секач. Пока же в составе только два железных кандидата для следующего сезона – защитник Покка и форвард Найт.
«Автомобилист»
На контрактах: в. Якуб Коварж, з. Чарльз Дженовей, н. Брукс Мэйсек, н. Дэн Секстон, н. Питер Холланд.
«Автомобилист» решил не вносить никаких серьёзных изменений в состав. Вместо дорогостоящего канадского нападающего Найджела Доуса, провалившего серию плей-офф с «Сибирью», пригласили защитника Чарльза Дженовея. Вот и все изменения среди игроков-легионеров. Напомним, что работать с «Автомобилистом» отныне будет канадский специалист Билл Питерс. Посмотрим, останется ли он доволен легионерами уральцев.
Якуб Коварж
Фото: hc-avto.ru
«Сибирь»
На контрактах: в. Харри Сятери, з. Юрки Йокипакка, н. Юусо Пуустинен, н. Микаэль Руохомаа.
Никаких глобальных изменений нет и у «Сибири». Гендиректор сибиряков Кирилл Фастовский переподписал всех финнов, за исключением вернувшегося на родину Юкки Пельтолы. Так что одна позиция для легионеров у новосибирцев по-прежнему свободна. Неужели ли вакантное место тоже займёт финн? Тогда впору будет говорить о настоящей финской диаспоре в Новосибирске.
«Салават Юлаев»
На контрактах: в. Юха Метсола, з. Филип Ларсен, н. Сакари Маннинен, н. Теэму Хартикайнен.
Кого ждут: н. Маркус Гранлунд.
У «Салавата» очень мощные легионеры, включая топового голкипера Метсолу. Главное, что нужно было сделать, так это решить, кого брать на место вернувшегося в Европу Линуса Умарка. И решение было найдено. В столицу Башкирии приедет форвард «Эдмонтона» Маркус Гранлунд. Теперь для уфимцев главное, чтобы «нефтяники» поскорее вылетели из плей-офф НХЛ. Разумеется, официально о сделке пока никто не объявлял. Всё находится в режиме ожидания.
«Металлург» Мг
На контрактах: н. Андрей Нестрашил, н. Харри Песонен.
Кого ждут: н. Деннис Расмуссен, н. Тейлор Бек.
У «Магнитки» ещё три свободные позиции на места для иностранцев. На две из них в теории могут подписать Тейлора Бека, от которого хочет избавиться «Авангард», а также Денниса Расмуссена, выступавшего за «Металлург» в прошлом сезоне. Швед по-прежнему раздумывает, ехать ли ему в НХЛ. Могут пригласить в Магнитогорск и иностранного вратаря, если не удастся договориться с Артёмом Загидулиным о возвращении из Северной Америки.
Андрей Нестрашил
Фото: metallurg.ru
«Нефтехимик»
На контракте: н. Либор Гудачек.
У Нижнекамска пока очень слабая селекция. Все легионеры, выступавшие в прошлом сезоне, покинули клуб, а подписан только словацкий нападающий Либор Гудачек – родной брат голкипера «Спартака» Юлиуса Гудачека. Такими темпами «Нефтехимик» будет балансировать в районе последних мест на Востоке. Руководству пора активно включаться и начинать нормально комплектовать состав, в том числе и иностранными игроками.
«Амур»
На контрактах: в. Марек Лангхамер, з. Ондржей Витасек, з. Михал Йордан, н. Томаш Зогорна, н. Гинек Зогорна.
В «Амуре» недавно подписали новые контракты с братьями Зогорна, поэтому легионерские позиции по сравнению с прошлым сезоном в Хабаровске не изменятся. На Дальнем Востоке продолжат играть исключительно чехи, ведь у Лангхамера, Витасека и Йордана действующие его сезон соглашения. В «Амуре» решили обойтись без каких-либо перемен. Наверное, это логично, но пора бы и в плей-офф попадать.
«Трактор»
На контрактах: в. Роман Вилл, н. Томаш Гика, н. Лукаш Седлак, н. Якоб Берглунд.
Кого ждут: з. Лоуренс Пилут, н. Понтус Оберг.
«Трактор» в следующем сезоне будет играть в шесть иностранцев. Подписал чешский голкипер Вилл, остались сильные чехи Седлак и Гика (у обоих ещё по году контракта). Из новичков уже заключено соглашение с форвардом Берглундом, в режиме ожидания – игроки из НХЛ Пилут и Оберг. У челябинцев вырисовывается солидный состав. Главный тренер Анвар Гатиятулин должен быть доволен.
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