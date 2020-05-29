Не у всех топ-клубов простая ситуация с иностранцами, активная работа на трансферном рынке продолжается.

Иностранный десант. Кто из легионеров будет играть в КХЛ в Восточной конференции

Продолжаем рассказ об иностранцах, которые будут выступать в российских клубах Континентальной лиги в сезоне-2020/2021. Сегодня речь пойдёт о Восточной конференции. «Барыс» и «Куньлунь Ред Стар» в расчёт не берём, так как в этих командах нет лимита на легионеров, тем более что о дальнейшей судьбе китайского клуба по-прежнему ничего неясно. Трансферную кампанию «драконы» вообще не ведут. Точно не примет участия в следующем сезоне КХЛ «Адмирал».

Иностранный десант. Кто из легионеров будет играть в КХЛ в Западной конференции Лидеры практически укомплектовались игроками из-за рубежа, но есть определённые нюансы.

«Ак Барс»

На контрактах: в. Адам Рейдеборн, з. Микаэль Викстранд, н. Джастин Азеведу, н. Патрис Кормье, н. Стефан Да Коста.

Канадский форвард Азеведу подписал новый однолетний контракт с «Ак Барсом». Пополнил состав «барсов» французский новичок Стефан Да Коста. Все остальные легионеры остались с прошлого года с действующими контрактами. Состав у казанцев мощный, линия иностранцев выглядит солидно. Казань будет одним из главных претендентов на Кубок Гагарина.

«Авангард»

На контрактах: з. Вилле Покка, н. Свен Андригетто, н. Тейлор Бек, н. Корбан Найт.

Могут уйти: н. Свен Андригетто, н. Тейлор Бек.

Кого ждут: н. Иржи Секач.

У Омска всё сложно. Формально на контрактах четыре иностранца, но с Беком и Андригетто «Авангард» планирует попрощаться. Кроме того, расторгнут контракт с Коди Кёрраном. Он и вовсе не сыграл за омичей ни одного матча. Защитник решил перейти в НХЛ и выплатил «ястребам» компенсацию. На карандаше у боссов омского клуба форвард ЦСКА Иржи Секач. Пока же в составе только два железных кандидата для следующего сезона – защитник Покка и форвард Найт.

«Авангард» расторг контракт с защитником Кёрраном. Хоккеист выплатил компенсацию

«Автомобилист»

На контрактах: в. Якуб Коварж, з. Чарльз Дженовей, н. Брукс Мэйсек, н. Дэн Секстон, н. Питер Холланд.

«Автомобилист» решил не вносить никаких серьёзных изменений в состав. Вместо дорогостоящего канадского нападающего Найджела Доуса, провалившего серию плей-офф с «Сибирью», пригласили защитника Чарльза Дженовея. Вот и все изменения среди игроков-легионеров. Напомним, что работать с «Автомобилистом» отныне будет канадский специалист Билл Питерс. Посмотрим, останется ли он доволен легионерами уральцев.

Якуб Коварж Фото: hc-avto.ru

«Сибирь»

На контрактах: в. Харри Сятери, з. Юрки Йокипакка, н. Юусо Пуустинен, н. Микаэль Руохомаа.

Никаких глобальных изменений нет и у «Сибири». Гендиректор сибиряков Кирилл Фастовский переподписал всех финнов, за исключением вернувшегося на родину Юкки Пельтолы. Так что одна позиция для легионеров у новосибирцев по-прежнему свободна. Неужели ли вакантное место тоже займёт финн? Тогда впору будет говорить о настоящей финской диаспоре в Новосибирске.

«Салават Юлаев»

На контрактах: в. Юха Метсола, з. Филип Ларсен, н. Сакари Маннинен, н. Теэму Хартикайнен.

Кого ждут: н. Маркус Гранлунд.

У «Салавата» очень мощные легионеры, включая топового голкипера Метсолу. Главное, что нужно было сделать, так это решить, кого брать на место вернувшегося в Европу Линуса Умарка. И решение было найдено. В столицу Башкирии приедет форвард «Эдмонтона» Маркус Гранлунд. Теперь для уфимцев главное, чтобы «нефтяники» поскорее вылетели из плей-офф НХЛ. Разумеется, официально о сделке пока никто не объявлял. Всё находится в режиме ожидания.

Братья Зогорна остались в «Амуре», Вей перешёл в СКА. Таблица трансферов КХЛ Все официальные переходы, обмены и продления контрактов, а также возможные сделки.

«Металлург» Мг

На контрактах: н. Андрей Нестрашил, н. Харри Песонен.

Кого ждут: н. Деннис Расмуссен, н. Тейлор Бек.

У «Магнитки» ещё три свободные позиции на места для иностранцев. На две из них в теории могут подписать Тейлора Бека, от которого хочет избавиться «Авангард», а также Денниса Расмуссена, выступавшего за «Металлург» в прошлом сезоне. Швед по-прежнему раздумывает, ехать ли ему в НХЛ. Могут пригласить в Магнитогорск и иностранного вратаря, если не удастся договориться с Артёмом Загидулиным о возвращении из Северной Америки.

Андрей Нестрашил Фото: metallurg.ru

«Нефтехимик»

На контракте: н. Либор Гудачек.

У Нижнекамска пока очень слабая селекция. Все легионеры, выступавшие в прошлом сезоне, покинули клуб, а подписан только словацкий нападающий Либор Гудачек – родной брат голкипера «Спартака» Юлиуса Гудачека. Такими темпами «Нефтехимик» будет балансировать в районе последних мест на Востоке. Руководству пора активно включаться и начинать нормально комплектовать состав, в том числе и иностранными игроками.

«Амур»

На контрактах: в. Марек Лангхамер, з. Ондржей Витасек, з. Михал Йордан, н. Томаш Зогорна, н. Гинек Зогорна.

В «Амуре» недавно подписали новые контракты с братьями Зогорна, поэтому легионерские позиции по сравнению с прошлым сезоном в Хабаровске не изменятся. На Дальнем Востоке продолжат играть исключительно чехи, ведь у Лангхамера, Витасека и Йордана действующие его сезон соглашения. В «Амуре» решили обойтись без каких-либо перемен. Наверное, это логично, но пора бы и в плей-офф попадать.

«Трактор»

На контрактах: в. Роман Вилл, н. Томаш Гика, н. Лукаш Седлак, н. Якоб Берглунд.

Кого ждут: з. Лоуренс Пилут, н. Понтус Оберг.

«Трактор» в следующем сезоне будет играть в шесть иностранцев. Подписал чешский голкипер Вилл, остались сильные чехи Седлак и Гика (у обоих ещё по году контракта). Из новичков уже заключено соглашение с форвардом Берглундом, в режиме ожидания – игроки из НХЛ Пилут и Оберг. У челябинцев вырисовывается солидный состав. Главный тренер Анвар Гатиятулин должен быть доволен.