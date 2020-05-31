Вратарь с шикарными сейвами, голами и Кубками Стэнли. Каким хоккеистом был Мартин Бродо

«Если вы играете в хоккей, то можете выиграть. Именно победы — самое ценное в игре. Я ценю свой рекорд по победам выше всех остальных», — заявил Мартин Бродо в январе 2015 года, когда официально объявил о завершении своей карьеры. Имея в активе 691 победу, 125 матчей на ноль, 8 сезонов с 40 и более выигрышами, а также 3 гола, он имеет право так говорить, поскольку ещё не скоро в НХЛ появится голкипер, способный всерьёз претендовать на то, чтобы превзойти эти рекорды.
Форвард, который стал вратарём
Мартин родился в хоккейной семье — его отец Дени Бродо был членом олимпийской сборной Канады, выигравшей бронзовую медаль в 1956 году, а затем долгое время работал фотографом в «Монреаль Канадиенс». Мартин имел возможность вместе с папой приезжать на тренировки «хабов» и был без ума от Патрика Руа. Тем не менее, играть в хоккей он начал как нападающий, а его вратарская карьера началась тогда, когда тренер предложил ему стать резервным вратарём на одном из молодёжных турниров. «На следующий сезон меня спросили, в каком амплуа я буду играть. Мне было 7 лет, и это было самым важным решением в моей жизни. Не знаю почему, но я решил, что будет весело быть голкипером», — вспоминал Бродо.
В 12 лет его исключили из состава своей команды и Мартин даже хотел завязать с хоккеем, но после разговора с братом Клодом решил продолжить. Бродо не зацикливался на какой-то одной вратарской технике, изучал и «баттерфляй», и стенд-ап, и с охотой ездил учиться в тренинг-кемп Владислава Третьяка. Именно это стало его главным достоинством — Бродо сочетал в своей игре все стили, отменно действовал клюшкой и был по-настоящему универсальным стражем ворот. В 1990-м году его под общим 20-м номером выбрал на драфте «Нью-Джерси Дэвилз» — команда, в составе которой ему суждено было стать знаменитым.
Прорывной сезон случился не сразу, а лишь спустя три года, когда в регулярном чемпионате-1993/1994 Бродо выиграл «Колдер Трофи», став лучшим новичком. Во многом успехам Мартина сопутствовал стиль, в котором играли тогдашние «дьяволы»: под руководством знаменитого «капканостроителя» Жака Лемэра, главной задачей для команды были надёжные действия в обороне, что помогало голкиперу.
4-0 против великолепного «Детройта»
Уже в своём втором полном сезоне в «Нью-Джерси» Бродо смог выиграть Кубок Стэнли. Тот сезон был сокращён из-за локаута до 48 матчей, но суперменом Мартин стал именно в плей-офф, когда в 20 матчах пропускал в среднем 1,67 гола за игру и отражал 92,7% бросков. В частности, во втором раунде Бродо пропустил только 9 голов в 5 матчах с «Питтсбургом», а в финале в четырёх матчах был бит великолепный «Детройт». Мартину помогала великолепно укомплектованная линия обороны, которую возглавляли Скотт Стивенс и Скотт Нидермайер, а помогал им ставший легендой клуба Кен Данейко.
«Последние 10 минут четвёртого матча были самыми длинными в моей жизни, но это было самое лучшее время. Парни с трудом могли усидеть на скамейке запасных», — вспоминал тогда голкипер.
В следующем сезоне «Нью-Джерси» не попал в плей-офф, а Бродо сыграл 78 матчей из 82, установив рекорд по количеству игровых минут для вратаря. Мартин занял четвёртое место в голосовании за «Везину», играл за сборную Канады на Кубке мира-1996, но завоевал только серебро.
17 апреля 1997 года Бродо стал вторым вратарём в истории НХЛ, кто смог забить гол в матче плей-офф — это случилось в первой игре серии против «Монреаля», когда соперник снял вратаря и оставил ворота пустыми. Ту серию «дьяволы» выиграли, но во втором раунде уступили «Нью-Йорк Рейнджерс».
Год спустя «Нью-Джерси» финишировал первым в Восточной конференции в регулярном чемпионате, но в первом же раунде уступил «Оттаве», которая была «сеяна» восьмой, а в сезоне-1998/1999 у Мартина случился худший результат в плей-офф — 20 пропущенных голов в семи матчах с процентом отражённых бросков лишь 86,6% (поражение в первом рауне от «Пингвинз»). Но это был лишь временный спад.
Третий Кубок Стэнли и «правило Бродо»
В сезоне-1999/2000 на счёт Бродо был записан второй в его карьере гол, но на этот раз авторство шайбы получилось сугубо статистическим, а не реальным — Мартин был последним игроком своей команды, кто коснулся шайбы до того, как форвард «Филадельфии» Дэймонд Лэнгкоу случайно отправил её в собственную сетку.
В том году Бродо показал великолепный хоккей, второй раз за карьеру выиграв 43 матча в регулярке, а в плей-офф ему просто не было равных. Серия с «Флоридой» — 6 пропущенных голов в 4 матчах, серии с «Торонто» и «Филадельфией» — по одному голу в трёх последних матчах, финал против «Далласа» — шесть пропущенных голов в пяти последних матчах серии. Всё это принесло Бродо второй Кубок Стэнли за шесть лет.
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Удивительно, но свою первую «Везину» он взял лишь в сезоне-2001/2002, уже будучи живым классиком вратарского дела, и эта награда была абсолютно заслуженной — в плей-офф-2002 Бродо показал лучший хоккей в карьере. В финале против «Анахайма» он трижды сыграл на ноль, а всего за розыгрыш Кубка Стэнли записал на свой счёт 7 «сухарей», побив прежний рекорд Доминика Гашека. Несмотря на это, трофей MVP плей-офф отдали Жану-Себастьяну Жигеру, который стал первым с 1987 года, кто выиграл «Конна Смайта», не взяв при этом Кубок Стэнли
После локаута и отменённого сезона-2004/2005 в НХЛ появилась знаменитая трапеция в разметке за воротами, которую назвали «правилом Бродо». Дело в том, что голкипер так хорошо владел клюшкой, что не стеснялся выходить из ворот и играть в углах, что давало «дьяволам» солидное преимущество при игре в обороне. «Изначально вообще было предложение запретить голкиперам трогать шайбу за воротами, в любой зоне», — говорил тогда генеральный менеджер «Торонто» Брайан Бурк. Несмотря на протесты, «правило Бродо» остаётся в силе до сих пор.
Первый почти во всём
За всю свою карьеру Бродо выиграл массу призов. «Везина» доставалась ему четыре раза, «Дженнингс Трофи» (наименьшее количество пропущенных голов) — пять раз, но «Харта» ему так и не удалось завоевать. Зато в марте 2009 года он стал самым побеждающим вратарём в истории НХЛ, обогнав Патрика Руа, своего прежнего кумира. В декабре 2009 года он установил новый рекорд для голкиперов и по количеству сыгранных матчей, а чуть позже в том же месяцев превзошёл отметку Терри Савчука по количеству матчей на ноль.
Ближе к концу карьеры эффективность Мартина начала снижаться. В сезоне-2013/2014 он был уже лишь резервным голкипером «Дэвилз», уступив статус первого номера Кори Шнайдеру. В июне 2014 года Бродо заявил, что в сезоне-2014/2015 протестирует рынок свободных агентов — так завершилась его 21-летняя карьера в «Нью-Джерси».
В ноябре 2014 года он подписал сначала пробный, а потом полноценный договор с «Сент-Луисом» сроком на один сезон — основной страж ворот «Блюз» Брайан Эллиотт тогда был травмирован. «Это была для меня отличная возможность продолжить карьеру. Если бы Эллиотт был здоров, мне не дали бы такого шанса», — признавал Мартин.
В стане «музыкантов» он одержал 3 победы в 6 матчах, отражая 89,9% бросков, а когда травмированные вернулись в строй, завершил карьеру. Два олимпийских золота украсили его потрясающую коллекцию призов, в которой нет золота чемпионата мира («Нью-Джерси» почти всегда далеко проходил в плей-офф), поэтому членом Тройного золотого клуба Мартин не является.
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