Вратарь с шикарными сейвами, голами и Кубками Стэнли. Каким хоккеистом был Мартин Бродо

«Если вы играете в хоккей, то можете выиграть. Именно победы — самое ценное в игре. Я ценю свой рекорд по победам выше всех остальных», — заявил Мартин Бродо в январе 2015 года, когда официально объявил о завершении своей карьеры. Имея в активе 691 победу, 125 матчей на ноль, 8 сезонов с 40 и более выигрышами, а также 3 гола, он имеет право так говорить, поскольку ещё не скоро в НХЛ появится голкипер, способный всерьёз претендовать на то, чтобы превзойти эти рекорды.

Форвард, который стал вратарём

Мартин родился в хоккейной семье — его отец Дени Бродо был членом олимпийской сборной Канады, выигравшей бронзовую медаль в 1956 году, а затем долгое время работал фотографом в «Монреаль Канадиенс». Мартин имел возможность вместе с папой приезжать на тренировки «хабов» и был без ума от Патрика Руа. Тем не менее, играть в хоккей он начал как нападающий, а его вратарская карьера началась тогда, когда тренер предложил ему стать резервным вратарём на одном из молодёжных турниров. «На следующий сезон меня спросили, в каком амплуа я буду играть. Мне было 7 лет, и это было самым важным решением в моей жизни. Не знаю почему, но я решил, что будет весело быть голкипером», — вспоминал Бродо.

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В 12 лет его исключили из состава своей команды и Мартин даже хотел завязать с хоккеем, но после разговора с братом Клодом решил продолжить. Бродо не зацикливался на какой-то одной вратарской технике, изучал и «баттерфляй», и стенд-ап, и с охотой ездил учиться в тренинг-кемп Владислава Третьяка. Именно это стало его главным достоинством — Бродо сочетал в своей игре все стили, отменно действовал клюшкой и был по-настоящему универсальным стражем ворот. В 1990-м году его под общим 20-м номером выбрал на драфте «Нью-Джерси Дэвилз» — команда, в составе которой ему суждено было стать знаменитым.



Прорывной сезон случился не сразу, а лишь спустя три года, когда в регулярном чемпионате-1993/1994 Бродо выиграл «Колдер Трофи», став лучшим новичком. Во многом успехам Мартина сопутствовал стиль, в котором играли тогдашние «дьяволы»: под руководством знаменитого «капканостроителя» Жака Лемэра, главной задачей для команды были надёжные действия в обороне, что помогало голкиперу.

4-0 против великолепного «Детройта»

Уже в своём втором полном сезоне в «Нью-Джерси» Бродо смог выиграть Кубок Стэнли. Тот сезон был сокращён из-за локаута до 48 матчей, но суперменом Мартин стал именно в плей-офф, когда в 20 матчах пропускал в среднем 1,67 гола за игру и отражал 92,7% бросков. В частности, во втором раунде Бродо пропустил только 9 голов в 5 матчах с «Питтсбургом», а в финале в четырёх матчах был бит великолепный «Детройт». Мартину помогала великолепно укомплектованная линия обороны, которую возглавляли Скотт Стивенс и Скотт Нидермайер, а помогал им ставший легендой клуба Кен Данейко.



«Последние 10 минут четвёртого матча были самыми длинными в моей жизни, но это было самое лучшее время. Парни с трудом могли усидеть на скамейке запасных», — вспоминал тогда голкипер.

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В следующем сезоне «Нью-Джерси» не попал в плей-офф, а Бродо сыграл 78 матчей из 82, установив рекорд по количеству игровых минут для вратаря. Мартин занял четвёртое место в голосовании за «Везину», играл за сборную Канады на Кубке мира-1996, но завоевал только серебро.



17 апреля 1997 года Бродо стал вторым вратарём в истории НХЛ, кто смог забить гол в матче плей-офф — это случилось в первой игре серии против «Монреаля», когда соперник снял вратаря и оставил ворота пустыми. Ту серию «дьяволы» выиграли, но во втором раунде уступили «Нью-Йорк Рейнджерс».



Год спустя «Нью-Джерси» финишировал первым в Восточной конференции в регулярном чемпионате, но в первом же раунде уступил «Оттаве», которая была «сеяна» восьмой, а в сезоне-1998/1999 у Мартина случился худший результат в плей-офф — 20 пропущенных голов в семи матчах с процентом отражённых бросков лишь 86,6% (поражение в первом рауне от «Пингвинз»). Но это был лишь временный спад.

Третий Кубок Стэнли и «правило Бродо»

В сезоне-1999/2000 на счёт Бродо был записан второй в его карьере гол, но на этот раз авторство шайбы получилось сугубо статистическим, а не реальным — Мартин был последним игроком своей команды, кто коснулся шайбы до того, как форвард «Филадельфии» Дэймонд Лэнгкоу случайно отправил её в собственную сетку.



В том году Бродо показал великолепный хоккей, второй раз за карьеру выиграв 43 матча в регулярке, а в плей-офф ему просто не было равных. Серия с «Флоридой» — 6 пропущенных голов в 4 матчах, серии с «Торонто» и «Филадельфией» — по одному голу в трёх последних матчах, финал против «Далласа» — шесть пропущенных голов в пяти последних матчах серии. Всё это принесло Бродо второй Кубок Стэнли за шесть лет.

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Удивительно, но свою первую «Везину» он взял лишь в сезоне-2001/2002, уже будучи живым классиком вратарского дела, и эта награда была абсолютно заслуженной — в плей-офф-2002 Бродо показал лучший хоккей в карьере. В финале против «Анахайма» он трижды сыграл на ноль, а всего за розыгрыш Кубка Стэнли записал на свой счёт 7 «сухарей», побив прежний рекорд Доминика Гашека. Несмотря на это, трофей MVP плей-офф отдали Жану-Себастьяну Жигеру, который стал первым с 1987 года, кто выиграл «Конна Смайта», не взяв при этом Кубок Стэнли



После локаута и отменённого сезона-2004/2005 в НХЛ появилась знаменитая трапеция в разметке за воротами, которую назвали «правилом Бродо». Дело в том, что голкипер так хорошо владел клюшкой, что не стеснялся выходить из ворот и играть в углах, что давало «дьяволам» солидное преимущество при игре в обороне. «Изначально вообще было предложение запретить голкиперам трогать шайбу за воротами, в любой зоне», — говорил тогда генеральный менеджер «Торонто» Брайан Бурк. Несмотря на протесты, «правило Бродо» остаётся в силе до сих пор.

«НХЛ нужно назвать этот приз в его честь». Что пишут в Америке о девятом «Ришаре» Овечкина Предложение переименовать трофей после того, как Овечкин закончит карьеру, выглядит интересно.

Первый почти во всём

За всю свою карьеру Бродо выиграл массу призов. «Везина» доставалась ему четыре раза, «Дженнингс Трофи» (наименьшее количество пропущенных голов) — пять раз, но «Харта» ему так и не удалось завоевать. Зато в марте 2009 года он стал самым побеждающим вратарём в истории НХЛ, обогнав Патрика Руа, своего прежнего кумира. В декабре 2009 года он установил новый рекорд для голкиперов и по количеству сыгранных матчей, а чуть позже в том же месяцев превзошёл отметку Терри Савчука по количеству матчей на ноль.



Ближе к концу карьеры эффективность Мартина начала снижаться. В сезоне-2013/2014 он был уже лишь резервным голкипером «Дэвилз», уступив статус первого номера Кори Шнайдеру. В июне 2014 года Бродо заявил, что в сезоне-2014/2015 протестирует рынок свободных агентов — так завершилась его 21-летняя карьера в «Нью-Джерси».



В ноябре 2014 года он подписал сначала пробный, а потом полноценный договор с «Сент-Луисом» сроком на один сезон — основной страж ворот «Блюз» Брайан Эллиотт тогда был травмирован. «Это была для меня отличная возможность продолжить карьеру. Если бы Эллиотт был здоров, мне не дали бы такого шанса», — признавал Мартин.



В стане «музыкантов» он одержал 3 победы в 6 матчах, отражая 89,9% бросков, а когда травмированные вернулись в строй, завершил карьеру. Два олимпийских золота украсили его потрясающую коллекцию призов, в которой нет золота чемпионата мира («Нью-Джерси» почти всегда далеко проходил в плей-офф), поэтому членом Тройного золотого клуба Мартин не является.