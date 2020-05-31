Худшие легионеры в истории клубов КХЛ. Восточная конференции

Как только стало известно о закрытии границ России как минимум до сентября, возникли опасения по поводу того, успеют ли легионеры прибыть в расположения команд до начала нового чемпионата. В связи с решением о возобновлении РПЛ эта проблема отпала: правительство РФ официально разрешило въезд на территорию страны иностранным футболистам и тренерам. Отнюдь не бедна хоккейными талантами земля русская, но представьте хотя бы на секунду КХЛ без иностранных хоккеистов: играть-то есть кому, и забивать, и даже драться, но ощущается как-то пресновато. А легионеры способны не только на «хлеб», но и на «зрелище»: играть на гитаре, читать наизусть стихи на неродном языке, устраивать послематчевые яркие шоу, да и вообще жечь напалмом, чтобы потом об их уходе сожалели в течение нескольких месяцев (а то и больше).

Привезти качественных легионеров, которые будут давать результат и «делать кассу» — непростая задача, ведь иностранцы должны быть либо сильнее наших хоккеистов, либо чётко выполнять то, что от них требуется, иначе «если нет разницы, зачем платить больше?». За ошибки в выборе иностранных хоккеистов приходится больно расплачиваться: помимо неоправданных ожиданий впустую тратится столь ценная вакансия легионера. Посмотреть на того же Андригетто: казалось, очень приличный игровик, которому не нашлось место в «Колорадо», должен был приехать в КХЛ и выбивать не менее очка в среднем за игру. А теперь он потенциальное усиление новокузнецкого «Металлурга», не попавшего в прошлом сезоне в плей-офф и рискующего потерять лучшего бомбардира Максима Кицына. Вообще, в истории КХЛ хватало немало странных иностранцев: на некоторых смотришь и диву даёшься, как они очутились во второй по силе лиге мира и почему именно на них пал выбор менеджеров. Кто-то и до ВХЛ докатился. В списке будет по одному зарубежному представителю от каждой команды – начнём с Восточной конференции.

Они делали КХЛ ярче и интереснее. Легионеры, по которым мы скучаем Игра этих парней вспоминается с ностальгией.

«Ак Барс» 2012/2013 — в. Яни Ниеминен – 2 матча, 1 победа, 6 пропущенных шайб, КН 3,60 (89,3% ОБ)

К середине января «Ак Барс» уверенно двигался к итоговому первому место на Востоке – с наступлением зимы команда выиграла 12 матчей из 14, а в «зелёном» дерби разнесла в щепки «Салават Юлаев» (9:3). С вратарской бригадой был полный порядок – Константин Барулин играл здорово, не подводил и молодой Эмиль Гарипов, который в декабре в Праге засушил «Лев» и удостоился отдельной похвалы от главного тренера Валерия Белова, а затем добавил две победы над «Автомобилистом» и новокузнецким «Металлургом». Но менеджеры «Ак Барса» решили – без вратаря-финна неполная картина. Видимо, Кубки Гагарина с Норреной и Веханеном наталкивали на мысль, что голкипер из страны тысячи озёр – своеобразный талисман и гарант побед. Вытащить иностранного хоккеиста из европейского чемпионата под плей-офф, да ещё и голкипера, пусть и на роль бэкапа, прямо скажем, задача со звёздочкой. В итоге в Казань привезли некого Ниеминена – 25-летний невысокий вратарь (178 см), звёзд с неба не хватавший даже в местном чемпионате, из достижений выступления за юниорскую сборную и бронзовые медали во второй финской лиге. На момент перехода в Казань Яни выдавал лучший сезон в карьере и тащил среднюю «Сайпу» в первый плей-офф за семь лет. Финский клуб получил щедрую компенсацию в полмиллиона евро. Сам Ниеминен, кажется, не мог поверить в случившееся и говорил, что для него всё кажется чем-то невероятным, «это шанс, который может быть один раз в жизни».



Лучшее, как известно, враг хорошего. Сомнительный трансфер предсказуемо обернулся провалом – уже в первой игре к третьему периоду Ниеминен пропустил четыре шайбы от «Югры» и был заменён. Во втором и заключительном матче в «Ак Барсе» Ниеминен победит, но вот беда – до поединка с «Витязем», который стал последним для казанцев в «регулярке», финн после неудачного дебюта не попадал в заявку на матчи и оказался в глубоком запасе за Барулиным и Галимовым. Летом с Ниеминеном контракт расторгли. Яни вернулся на родину, где выступал без особого успеха, поиграл в Словакии и Германии, а на данный момент играет в третьей по силе лиге Финляндии.

"Ак Барс" расторг контракт с Ниеминеном

«Авангард» 2011/2012 – з. Радослав Сухи – 5 матчей, 2 очка (0+2), -1

Сезон, который завершится для омичей финалом Кубком Гагарина, начинался с Ростислава Чады на посту главного тренера и игровом стиле с упором на оборону. Летом защитную линию основательно укрепили легионерами – в «Авангард» из стана «Нью-Джерси» перешли Шкоула и Салмела. В начале октября финн получил тяжёлую травму – через месяц Чада объявит, что команде срочно нужен защитник. Да, потеря Салмелы на тот момент ослабила «Авангард», но чешский тренер не должен снимать с себя ответственности за недобор качественных «оборонцев», так как до этого лично потратил легионерскую вакансию на эту позицию впустую. Перед стартом «регулярки» состав омичей внезапно пополнил словак Радослав Сухи – 35-летний ветеран, который на стыке веков выступал в НХЛ за «Финикс», в середине нулевых играл в «Коламбусе» и съездил на Олимпиаду в Турине.



Потом Сухи играл в Европе – четыре сезона в Швейцарии, вернулся в Словакию и пылил в родном «Попраде». Генеральный менеджер «ястребов» Анатолий Бардин прямым текстом сказал, что Чада два месяца настаивал на том, что хочет видеть Сухи в клубе, и в итоге всё-таки приняли решение довериться тренеру. Сухи и сам удивился приглашению в «Авангард» — когда подписали Салмелу, он думал, что команде защитники уже не нужны. Фамилия для игровой модели «Авангарда» у Радослава, конечно, была подходящая, но этого оказалось недостаточно. Доверия и терпения Чады хватило на пять матчей – Сухи играл по 18-19 минут, ошибался и привозил (сказывался возраст), не мог адаптироваться в Омске и скучал по семье. В начале октября контракт со словацким защитником расторгли по соглашению сторон, а Чаду, чьи взгляды на игру команды расходились с точкой зрения боссов клуба, уволили в декабре в связи с утратой доверия и вернули Сумманена. Сухи выступал в чемпионате Словакии ещё 8 лет и закончил карьеру в прошлом году.

«Автомобилист» 2010/2011 — н. Мирослав Лажо – 19 матчей, 5 очков (2+3), -7

Переход Лажо в «Автомобилист» — важное событие для свердловской команды, так как Мирослав стал первым иностранным нападающим в истории клуба в КХЛ. В родном чемпионате 34-х летний форвард успевал на всех фронтах – забивал, отдавал и дрался, в течение четырёх сезонов подряд завоёвывая звание самого грубого игрока лиги. Неудивительно, что Лажо в июне опровергал слова президента «Автомобилиста» Вячеслава Потехина о подписании контракта – игрок формата Лажо идеально подошёл бы чеховскому «Витязю», но там отдавали предпочтение североамериканцам. К кандидатуре Лажо изначально стоило отнестись внимательнее – в локаутный сезон в Суперлиге нападающий мелькнул в «Нефтехимике», откуда был отчислен после двух матчей, и кроме словацкого чемпионата нигде не мог закрепиться.

На предсезонных турнирах Мирослав забивал почти в каждом матче и на фоне партнёров по команде выглядел монстром, который будет регулярно обеспечивать проблемы соперникам. С наступлением регулярного чемпионата результативность словака испарилась – буквально за четыре игры айстайм Лажо сократился вдвое и снизился до десяти минут. Причём «Автомобилист» в сентябре немало забивал, но Мирослав разжился лишь одной заброшенной шайбой. Второй гол пришлось ждать до конца октября – Лажо стабильно играл по 10-12 минут и хватал минусы. По словам Мирослава, долгожданный гол состоялся благодаря жене, которая его постригла. Действия ирокеза, к сожалению, хватило лишь на один матч – вскоре легионера как обычного смертного сослали в ВХЛ в нижнетагильский «Спутник», который находился на последнем месте. Лажо в Нижнем Тагиле нравилось – 5 очков в семи играх, доверие тренеров, шумные болельщики, старый уютный дворец. В Екатеринбурге не пожелали держать легионера в фарм-клубе, и в декабре Лажо покинул систему «Автомобилиста». Екатеринбургский клуб и так не блистал и не обладал россыпью талантов в составе, но словацкий легионер умудрился доиграться до ВХЛ.

Лажо дисквалифицирован на два матча

«Амур» 2014/2015 — н. Ессе Ниинимяки – 23 матча, 6 очков (4+2), -7

У «Амура» промахов в селекции относительно иностранных игроков хватало, но Ниинимяки – особый экземпляр. В 2002 году после успешного сезона в финской молодёжной лиге и дебюта в «Ильвесе» на рослого финна свой первый драфт-пик потратил «Эдмонтон», выбрав Ниинимяки под высоким 15-м номером. Через два года подававший большие надежды проспект доехал до Северной Америки, но выше АХЛ не поднялся, забросив лишь одну шайбу за 24 матча. На взрослом уровне у Ниинимяки раскрыться не удалось – в чемпионате Финляндии результативность, близкую к юниорским показателям, Ессе демонстрировал лишь в родном «Ильвесе», редко забрасывая больше десяти шайб за сезон, поиграл в Швейцарии, Германии и Швеции и даже засветился в лиге EBEL в словенской «Олимпии».



Непонятно, почему «Амур» остановил свой выбор именно на Ниинимяки – в «Пеликанс» финн не демонстрировал ничего выдающегося, даже не вошёл в топ-3 бомбардиров своей команды (29 очков), закончил сезон с отрицательным показателем полезности, а в плей-офф за семь игр не забросил ни одной шайбы. Правда, в хабаровской команде в первых шести матчах чемпионата Ессе забросил трижды и играл по 20 минут, но в бомбардиры Ниинимяки выбиться не удалось – габаритный нападающий сник, перестал забивать и набирать очки, игровое время упало, а показатель полезности стремительно ухудшался. Терпение «Амура» лопнуло в конце ноября, и с некогда потенциальной звездой «Эдмонона» расстались. Уже в следующем сезоне Ниинимяки выступал в Италии, затем набрал 40 очков в Беларуси, завоевал «серебро» с «Юностью» и завершил карьеру в 34 года.

Фото: Scott Cunningham/Getty Images

«Куньлунь Ред Стар» Сезон 2017/2018 – н. Маттиас Мюттюнен – 17 матчей, 3 очка (2+1), -2

В составе «Куньлуня» по определению выступают иностранцы, но даже тут нашёлся интересный субъект – именно с Китая начался странный вояж Мюттюнена по КХЛ. Некогда форвард «Казцинк-Торпедо» поиграл в четырёх командах КХЛ – зацепил «Витязь», задержался только в рижском «Динамо» (что неудивительно, там верили в людей калибра Колтона Гиллиса с одним голом за три года) и везде выглядел одинаково плохо. Как в прошлом сезоне в «Йокерите» решились дать контракт Мюттюнену – загадка. Однозначно Маттиас один из худших легионеров в истории КХЛ.

«Йокерит» стал четвёртым клубом КХЛ, который покинул Мюттюнен за 2,5 сезона

«Барыс» 2010/2011 – н. Райли Армстронг – 9 матчей, 1 очко (1+0), -1

Казахстанская команда славится умением привозить игроков высокого уровня из АХЛ, но порой даже самая отлаженная система может дать сбой. В середине ноября серьёзную травму получил Боченски – в Астане, видимо, хотели в кратчайшие сроки найти замену Брэндону, и времени на изучение и анализ игры возможных кандидатов не было. Так в «Барысе» оказался Райли Армстронг – 26-летний хоккеист почти не выбирался из АХЛ (два матча за «Сан-Хосе»), где также не блистал статистикой за исключением пары сезонов в фарм-клубе «Шаркс», а в Казахстан с миссией заменить ведущего игрока команды канадец переезжал вообще из лиги Восточного побережья. Главный тренер «Барыса» Андрей Хомутов уверял, что Армстронг не игрок формата бей-беги и «Райли может придержать, отдать и разбросать». Увы, но даже в матче со «Спартаком», когда Армстронг забросил единственную шайбу в КХЛ, он схлопотал дисциплинарный штраф и провёл на льду менее десяти минут. Не помогало и место в первой тройке рядом с Кашпаром и Новотны – очки не прибавлялись, игра не улучшалась, ни отдавалось, ни придерживалось, ни разбрасывалось. Судя по всему, Боченски, увидев, кто и как пытается его заменить, решил сократить сроки восстановление и вернулся в состав уже через месяц, хотя прогнозировалось, что только к новому году Брэндону снимут гипс. В итоге Армстронг стал просто не нужен, и 2 января контракт с Райли расторгли по обоюдному согласию. Как говорится, и на «Барыс» бывает проруха.

«Салават Юлаев» 2008/2009 – з. Стив Маккарти – 18 матчей, 0 очков, -3

Последние чемпионы Суперлиги в межсезонье нагло вторглись на территорию НХЛ, подписав Александра Радулова, у которого на тот момент действовал контракт с «Нэшвиллом». По ту сторону океана пришли в ярость от дерзкого поведения клуба из новой лиги, но в Уфе останавливаться не собирались и решили привезти легионера непременно из-за океана. Пока КХЛ и НХЛ пытались найти компромисс, «Салават Юлаев» нацелился на габаритного защитника «Атланты» Стива Маккарти – по итогам сезона канадец вошёл в пятёрку худших игроков по «плюс-минус» (-23), и не котировался выше третьей пары даже в «Трэшерз», финишировавших на предпоследнем месте в конференции. В Уфе рассчитывали заключить с Маккарти просмотровое соглашение, но, по словам генерального менеджера Олега Гросса, на связь выйти с хоккеистом не получилось, к тому же из-за Радулова «НХЛ борется, ставит палки в колёса игрокам, уезжающим в Россию». В начале августа главный тренер «Салавата» Сергей Михалёв объявил, что канадца в команде не будет – Маккарти в Россию так и не прилетел. Невелика потеря, если учесть, что уфимцы после «золотого» сезона сохранили костяк защитников, и усиливать позицию легионером средней руки не требовалось. Но «Салават Юлаев» не намеревался сдаваться, и, когда страсти по Радулову улеглись и лиги заключили меморандум об уважении контрактов, Маккарти всё-таки перешёл в башкирскую команду.



Стива хвалил экс-одноклубник по «Атланте» Илья Ковальчук, а канадец заявил, что готов изучать русский язык и уже записался на курсы. Что ж, менеджеры «Салавата Юлаева» в своём рвении во что бы то ни стало заполучить Маккарти обманули самих себя – Стив с первых же матчей постоянно ошибался, часто удалялся и быстро доигрался до роли седьмого защитника с соответствующим игровым временем и в ноябре оказался в глубоком запасе. Сергей Михалёв не скрывал недовольства легионером, упрекая канадца в том, что «он ходит в атаку, хотя мы его об этом не просили». В декабре Маккарти ненадолго вернулся в состав из-за травмы Игоря Щадилова, провёл три игры и сам попал в лазарет. В январе Стива перевели в «Торос», где канадец формально числился до конца сезона – однако уже в феврале Сергей Михалёв заявил, что «вообще забыл, что у него есть такой игрок, и Маккарти давно уехал». Действительно, плохое лучше забывать как можно быстрее.

«Нефтехимик» 2019/2020 – н. Керби Райкел – 7 матчей, 0 очков, -3

Перед началом сезона у «Нефтехимика» в ростере был явный недобор легионеров (всего двое), а команда летом проигрывала всем кроме своего фарм-клуба. Состав нижнекамской команды нуждался в срочном усилении, и в линию атаки подписали Керби Райкеля – под 200 очков в АХЛ, один из лучших бомбардиров «Стоктона» в прошедшем сезоне. Только вот гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Фактически менеджеры «Нефтехимика» просто заткнули легионерскую вакансию первым подвернувшимся иностранцем с неплохой статистикой, то ли совсем не изучив игрока, то ли не обратив внимания на его недостатки, бросающиеся в глаза. Уже на предсезонке с Райкелем расстался один из клубов Швеции – канадец прибыл на сборы в удручающем физическом состоянии, привезя 10 лишних килограмм. Вот и в Нижнекамск Керби приехал неготовым и растренированным, что и вылилось в семь бесполезных матчей, которые в исполнении легионера больше напоминали мучения, как для команды, так и для самого хоккеиста.

«Нефтехимик» расторг контракт с Райкелом. У легионера — ноль очков в семи матчах

«Сибирь» 2018/2019 – н. Шарль Бертран – 23 матча, 3 очка (2+1), -1

Тэйлор, Юнтилла, Лисин, Эммертон, Бертран – если Фастовский хотел подписать тех игроков, которых по окончании сезона точно не заберут в другие команды, то генеральный директор «Сибири» вновь отлично поработал. Другое дело, что багаж сразу же на старте «регулярки» превратился в обузу – антирекорд КХЛ, 12 поражений подряд, смена тренера. Юнтилла продолжительное время успешно выступал за «Кярпят» (и, возможно, вскоре пошумит в «Йокерите»), Эммертон набирал под 30 очков в Швейцарии и продуктивно играл в «Сочи», а Тэйлор проводил в КХЛ уже четвёртый сезон – чем, в свою очередь, мог похвастаться и убедить новосибирский клуб в своей необходимости французский нападающий Бертран? Да, он вместе с Юнтиллой зажёг в чемпионате Финляндии, регулярно играл на чемпионатах мира, где за 30 матчей не забил ни одного гола, а перед сумасшедшим годом в «Кярпяте» блёкло выглядел в «Эссяте», где набрал только 21 очко. Шарлю в каком-то смысле повезло – в «Сибири» просто решили взять лучших игроков финского чемпионата, и Бертран попал в их число. Француз продержался в «Сибири» дольше Эммертона и Юнтиллы, называл сложившуюся ситуацию «отстоем», в сентябре забросил две шайбы, на данной отметке Бертран остановился и в ноябре был таков. Зато бесценный опыт сибирского вояжа помог французу разжиться первым голом на чемпионате мира. Хоть что-то положительное.

«Металлург» 2017/2018 – з. Ник Шаус – 37 матчей, 12 очков (3+9), 0

После перехода в «Металлург» Ника Шауса сходу нарекли новым Крисом Ли (постарался Геннадий Величкин) – оба выступали в АХЛ и лиге Восточного побережья, играли в Германии, и становились лучшими бомбардирами своих команд, несмотря на амплуа. Перед сезоном Шаусу даже предлагали подстричься под Криса Ли, но Ник разумно отклонил предложение. Играть как Ли тоже не получилось – Шауса хватило только на треть чемпионата (20 матчей – 11 очков), а при игре в обороне Ник был, увы, не лучшим помощником. В середине ноября в «Металлург» вернулся Крис Ли – и уже через месяц Шауса обменяли в «Куньлунь» на Войтека Вольски. Идея-фикс обязательно заменить конкретно Ли и привезти соотечественника на его место с похожими характеристиками и стилем вышла Геннадию Величкину боком. При детальном сравнении было очевидно, что Шаус похож на Ли весьма отдалённо – Ник проделал путь от АХЛ до лиги Восточного побережья, не выделялся в Германии, играл в Норвегии, Австрии, и вовремя разродился результативными баллами (46) в «Пардубице», приглянувшись вице-президенту «Металлурга» и по стилю, и по паспорту. Заменить Ли Шаусом – это как заменить условного гонщика Себастьяна Феттеля на человека, нарушившего ПДД по причине превышения скорости, ведь тот и другой могут быстро ездить. Шаус пал жертвой высоких ожиданий, а в итоге не задержался ни в «Куньлуне», ни в «Словане», да и Геннадий Величкин больше не работает в «Металлурге».

Шаус: выступая за «Металлург», понял, что значат высокие ожидания

«Трактор» 2015/2016 – н. Александр Болдюк – 3 матча, 0 очков, -1

Обалдеть можно было от такого перехода: силовой центрфорвард из АХЛ, который по своему стилю и мастерству под топ-6 явно не подходил. На домашнем Кубке губернатора Болдюк сыграл на максимуме возможностей – ни одного очка, минимум остроты на половине соперника и 33 минуты штрафа. Канадец за несколько летних матчей умудрился разочаровать Андрея Николишина и Сергея Гомоляко. Главный тренер «Трактора» выражал недовольство глупыми и дешёвыми удалениями легионера, а вице-президент рекомендовал канадцу привыкнуть к судейству и «в КХЛ играют люди с самолюбием, которые не будут его во все места целовать, потому что он приехал из Канады». В начале «регулярки» Болдюк не попадал в состав, пропустив первые шесть матчей, постепенно, по словам Николишина, «стучался в дверь основы» и появился на льду против минского «Динамо» — выиграл 70% вбрасываний и ничем не запомнился. Болдюк действительно здорово играл на точке, по итогам трёх игр выбив заоблачные 75% в данном компоненте, но в атаке канадец был бесполезен. После поединка с новокузнецким «Металлургом» Болдюк отправился на первый драфт отказов – силовика с задатками голеадора никто забирать не стал и канадец поехал в «Челмет».

В ВХЛ Болдюк нашёл себя, набрал четыре очка в шести играх, а в матче с «Дизелем» оформил хет-трик Горди Хоу – ложкой дегтя в бочке мёда стал проигранный кулачный бой Александру Торянику. Главный тренер «Челмета» Александр Рожков хвалил канадца за трудолюбие и действия в меньшинстве, но при этом отмечал, что Болдюк «не уровень КХЛ». В руководстве «Трактора» информацию приняли к сведению, вновь выставили Александра на «уэйвер», форвард провёл ещё два матча в «вышке» и наконец-то с многострадальным легионером расстались. От ответственности за переход Болдюка открещиваются и Гомоляко, и Николишин. Функционер утверждает, что канадец являлся креатурой Николишина, который вёл игрока и общался с агентом хоккеиста Игорем Ларионовым, и настаивал на подписании нападающего. Тренер защищался и в переходе Болдюка обвинил директора команды Ивана Сеничева – канадца не планировали подписывать, так как в списке потенциальных новичков он шёл даже не в пятёрке, но от Николишина срочно требовали укомплектовать состав к первому июля, и пришлось брать Болдюка. Выяснилось много интересных подробностей: канадец приехал в расположение клуба с проблемами со здоровьем (например, больное плечо) и не мог делать ряд упражнений на тяжёлой предсезонке. Болдюк не мог привыкнуть к требованиям, нервничал, злился, ворчал, что ему не доверяют и нужно уже летом вовсю пахать и показывать результат. Вообще, фамилию «Болдюк» можно сделать нарицательной и называть плохо играющих легионеров «болдюками».