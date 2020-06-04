Брагин – новый главный тренер сборной России. Почему выбрали его и убрали Кудашова

В пятницу, 5 июня, будет официально объявлено о назначении на пост главного тренера сборной России отечественного специалиста Валерия Брагина. Собственно говоря, никакой новости здесь давно нет: про то, что Алексей Кудашов покинет свои посты в СКА и национальной команде, было написано ещё 1 мая 2020 года, то бишь больше месяца назад.

Сейчас в России принято совмещение тренерских постов, поэтому новый главный тренер займёт не только вакантное место в сборной страны, но и будет работать в СКА. Таковы принципы построения вертикали, которые, по мнению руководства ФХР, должны принести успех.

Как вы относитесь к назначению Валерия Брагина главным тренером сборной России?

Сразу же после появления новостей про уход Кудашова, в прессе появилась информация и про назначение Игоря Ларионова на пост главного тренера молодёжной сборной России. Ларионов в дуэте с Брагиным хорошо поработал на последнем молодёжном чемпионате мира в Чехии, едва не завоевав золотые медали и оставив о себе хорошие впечатления. В финале с Канадой не хватило совсем чуть-чуть.



Если вы заметили тенденцию комплектования СКА, то вам сразу бросится в глаза тот факт, что Питер старается максимально омолодить свой состав. Например, целая «армейская» тройка Подколзин – Морозов – Марченко не учитывается в потолке зарплат, что уже говорит о многом. Хватает в СКА и другой молодёжи, а также прав на талантливых и перспективных игроков. Более того, Питер приобретает и юниоров. Вспомните недавние истории с форвардом Мичковым и голкипером Ивановым.

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Брагин был правой рукой и помощником Алексея Кудашова в СКА. Как только появилась информация о том, что Кудашова в СКА больше не будет, моментально стало понятно, что его заменит именно Брагин. А значит, он же возглавит и национальную команду страны. В сборную России в ближайшее время планируют привлекать максимальное число молодых хоккеистов, взять серьёзный курс на омоложение. Кто как не Брагин сможет вывести эту молодёжь на новый уровень?

Нынешние возможности молодёжи Брагин прекрасно знает (наверное, лучше всех у нас в стране), но ведь нужно развивать ребят дальше и покорять с ними новые вершины. Кроме того, под рукой у Брагина будут и опытные игроки из других команд. Тут главное, чтобы Валерий Николаевич выдержал всю свалившуюся на него работу и не «поплыл», как это когда-то было в ЦСКА. Напряжение и ответственности будет гораздо больше. Все привыкли, что Брагин – это рулевой молодёжки. Посмотрим, как опытный тренер проявит себя теперь.

Фото: fhr.ru

Место Брагина в молодёжной сборной замёт Игорь Ларионов. Следующий молодёжный чемпионат мира пройдёт в Северной Америке. Хоккейный Профессор прекрасно знаком с североамериканской спецификой и с тамошней молодёжью, ведь по ту сторону океана у России выступает много талантливых игроков. Так что в назначении Ларионова тоже нет ничего удивительного. Оно, учитывая все последние события, напрашивалось. Сам Игорь Николаевич мотивирован к подобной работе и готов к новому для себя вызову. Всё-таки помощник Брагина – это одно, а самостоятельная тренерская деятельность – совершенно другое.

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Теперь подробнее об Алексее Кудашове. Да, определённая усталость и напряжённость у него накопилась, но у кого её не было после работы на таких должностях? Даже Олега Знака иногда потрясывало. Но говорить о том, что Кудашов устал и хочет взять какую-то длительную паузу, в корне не верно. Думается, что этот российский тренер надолго не останется без работы, как не остался без неё и такой опытный профессионал своего дела, как Илья Воробьёв, которого после ухода из сборной России и СКА моментально позвали в магнитогорский «Металлург».



Ну а сборной России с Валерием Брагиным у руля хочется пожелать только удачи. Увы, чемпионата мира в Швейцарии образца 2020 года мы не увидели, так может хорошенько зажжём в Минске в 2021 году? Ведь именно в столице Беларуси в 2014 году россияне завоевали последнее для себя на сегодняшний день золото мирового первенства. Но, конечно, не будем забывать и про олимпийский цикл. Зимняя Олимпиада 2022 года в Китае уже не за горами.