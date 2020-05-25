Сборная КХЛ с молодёжным оттенком. Каким может быть состав России на ЧМ-2021?

НХЛ полна решимости доиграть сезон-2019/2020 до конца и готова ради этой цели жертвовать началом следующего чемпионата в привычные сроки. Сезон-2020/2021, судя по всему, начнётся либо поздней осенью, либо вообще зимой, а это значит, что чемпионат мира 2021 года точно пройдёт без представителей сильнейшей лиги мира. Турнир в Беларуси и Латвии по срокам сдвигать никто не собирается, а в следующем мае энхаэловцы, скорее всего, ещё даже не закончат регулярку. В этой связи любопытно порассуждать, как может выглядеть состав сборной России через год. Валерий Брагин повезёт в Минск команду, целиком составленную из игроков КХЛ.

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Вратари

Александр Самонов, Тимур Билялов, Игорь Бобков

Илья Сорокин следующий сезон проведёт за океаном, а это означает, что у сборной России на ЧМ-2021 точно не будет железного первого номера. Как бы ни провели грядущий чемпионат лучшие русские вратари КХЛ, мы всё равно будет сомневаться в них. Хотя бы потому, что международного опыта у Самонова, Билялова, Бобкова и прочих очень мало, а кандидатуру Василия Кошечкина, которому в следующем марте исполнится 38 лет, вряд ли будут рассматривать всерьёз.

В качестве потенциальной вратарской бригады я выбрал именно эти три фамилии, потому что жду от этих вратарей наибольшего прогресса. Да, даже от критикуемого многими Бобкова, который в «Авангарде» провёл два хороших, сильных сезона, завалив только последний плей-офф. Но там и вся команда «ястребов» поплыла под натиском «Салавата», а Бобков – зависимый от общего настроения вратарь. В сборную за это время Игорь иногда вызывался и убедить не смог, но посмотрим, что нам предложит новый сезон. Потенциал Бобкова по-прежнему не раскрыт, зато с доверием в «Авангарде» у него всё в порядке.

В контексте игры за сборную России ничуть не убедительнее Бобкова выглядит Тимур Билялов. Он здорово влился в систему «Ак Барса» в минувшем сезоне и даже был признан лучшим вратарём КХЛ, но вне казанского клуба Билялов пока ничего экстраординарного не показал, а свой единственный матч за сборную России откровенно провалил. Впрочем, в следующем сезоне за Тимуром точно будут внимательно следить, и если он не снизит показатели, то на ЧМ-2021 обязательно поедет.

Фото: fhr.ru

Самым очевидным кандидатом на поездку в Беларусь выглядит сейчас Александр Самонов. Голкипер с правильной клубной пропиской, введённый в прошлом сезоне в систему сборной России. Сам по себе Самонов не гениальный, но вполне надёжный, стабильный, психологически устойчивый вратарь, на которого весь год будут смотреть в СКА. Если Самонов поддержит уровень в играх за «армейцев», да на этапах Евротура, то место на ЧМ-2021 ему гарантировано.

Впрочем, нужно отметить, что за спиной Сорокина в КХЛ было немало русских голкиперов примерно одинакового уровня, так что вполне возможно, что будущий сезон вынесет на поверхность и другие фамилии. Например, любопытно, будет ли прогрессировать в «Динамо» Иван Бочаров, а в «Сибири» — Алексей Красиков? Не закиснет ли в Хабаровске талантливый Евгений Аликин? Может быть, Илья Коновалов по-новому раскроется в «Локомотиве»? Всех этих вратарей сейчас нельзя списывать со счетов, а кроме того, не будем забывать про молодёжь, учитывая, что новый тренер сборной – Валерий Брагин. Амир Мифтахов и Ярослав Аскаров – если эти юные голкиперы получат шанс в КХЛ и сумеют его использовать, то почему бы кому-то из них не съездить третьим вратарём уже на ЧМ-2021?

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Защитники

Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Рушан Рафиков, Виктор Антипин, Игорь Ожиганов, Дамир Шарипзянов, Альберт Яруллин, Данила Галенюк

Отсутствие на ЧМ-2021 игроков НХЛ больнее всего, пожалуй, ударит по защитной линии сборной России. В распоряжении Валерия Брагина практически не будет ярких универсалов с хорошим международным опытом. С другой стороны, уровень всего турнира, по понятным причинам, будет невысоким, так что сильно переживать не стоит. Прямо сейчас железным кандидатом на поездку в Минск можно считать только Богдана Киселевича, оплота обороны ЦСКА, а вот дальше уже начинаются условности.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Наверняка будет в сборной Никита Нестеров, если, конечно, защитник московских «армейцев» не решит всё-таки вернуться в НХЛ. Последний сезон Нестеров провёл не лучшим образом (в плане именно оборонительных качеств), но в условиях не самого богатого выбора он должен вернуться в обойму национальной команды.

Виктор Антипин и Игорь Ожиганов – новые лидеры обороны СКА, заключившие контракты с петербуржским клубом до конца текущего олимпийского цикла. Этот факт намекает, что места в сборной России на чемпионате мира без энхаловцев им обеспечены, хотя многое покажет ближайший сезон. За плечами Антипина уже есть три мировых форума, это вполне опытный игрок с хорошим набором скиллов, который в СКА может раскрыться с новой силой. Ожиганов на взрослый ЧМ ещё ни разу не ездил, но знаком Брагину по работе в молодёжке. Игорь не самый топовый русский защитник, но в условиях ограниченного выбора у него уже сейчас неплохие шансы на поездку в Минск. Правый хват, правильная прописка, место в обойме сборной России, полученное в прошлом сезоне.

Фото: РИА Новости

Жду в сборной России-2021 Рушана Рафикова, стремительно прогрессирующего в «Локомотиве», Дамира Шарипзянова – многообещающего таланта, ушедшего на повышение в «Авангард». Почему-то кажется, что Шарипзянова ждёт сильный клубный сезон, и Брагин не проигнорирует его кандидатуру. Конкуренцию коллегам должен составить Альберт Яруллин, постепенно превращающийся в ключевого защитника «Ак Барса». Прошлый сезон стал для него прорывным в плане статистики. Правда, у Альберта почему-то до сих пор нет нового контракта с «барсами».

Разумеется, Валерий Брагин будет смотреть на молодёжь, и на ЧМ-2021 стоит ожидать новых фамилий. Напрашивается кандидатура Данилы Галенюка, но есть и Даниил Журавлёв, и чуть более старший Григорий Дронов. Думается, что на место 7-8-х защитников в современной сборной России больше шансов как раз у талантливых и перспективных вчерашних юниоров, которым предстоит серьёзная заочная конкуренция в следующем сезоне КХЛ.

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Нападающие

Левые вингеры: Антон Слепышев, Владимир Ткачёв, Андрей Кузьменко, Сергей Шумаков, Кирилл Марченко

Центрфорварды: Вадим Шипачёв, Александр Кадейкин, Денис Зернов/Кирилл Семёнов, Иван Морозов/Дмитрий Воронков

Правые вингеры: Никита Сошников, Константин Окулов, Антон Бурдасов, Василий Подколзин, Иван Телегин

Начнём с центральных нападающих – самой дефицитной позиции в нашем хоккее. Вадим Шипачёв уже сейчас может готовиться к поездке в Минск, а вот за ним, увы, пропасть. Ещё на год остался в России Александр Кадейкин, и это отличные новости для национальной команды, но нападающий «Салавата» всё же не самый креативный центр, и идеален для звеньев боттома. Равно как и Кирилл Семёнов: в родном «Авангарде» омич проявляет себя во всей красе, но несколько этапов Евротура в прошлом сезоне показали, что роль топ-6 в сборной России он вряд ли потянет. Впрочем, будем смотреть следующий сезон, ведь ещё недавно никто не предполагал, что Семёнов сможет стать лидером хотя бы «Авангарда». Парень очень работоспособный и в свой потолок пока точно не упёрся.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Большая проблема для сборной России в том, что практически во всех топ-клубах (даже в СКА) позиции основных центрфорвардов укомплектованы легионерами. «Авангард» — одно из немногих исключений. В составе «ястребов», помимо Семёнова, стоит ожидать прогресса от Дениса Зернова. Талантливый форвард в прошлом чемпионате промучился с травмами, и хочется верить, что теперь они обойдут его стороной. Если Зернов выйдет хотя бы на уровень плей-офф-2019, то место в сборной на ЧМ-2021 ему будет обеспечено.

Впрочем, для решения вопроса с центрами, Валерий Брагин наверняка обратится к молодёжи, а здесь, к счастью, у нас есть хорошая перспектива. Иван Морозов и Дмитрий Воронков расцвели после МЧМ и точно получат хорошую игровую практику в клубах, не будем забывать и про Артёма Галимова, раскрывшегося в «Ак Барсе» при Дмитрии Квартальнове. А ещё есть Денис Алексеев – лучший бомбардир «Локомотива» в прошлом сезоне. Совокупного международного опыта, конечно, у нашей центральной линии будет очень мало, но не забывайте, какого уровня всё-таки будет этот турнир. Где ещё рисковать и пробовать, как не в Минске-2021?

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С крайними форвардами ситуация, конечно, полегче. Из праворуких вингеров уже сейчас выделяются Антон Слепышев и Владимир Ткачёв, а ещё посмотрим на Андрея Кузьменко, который, как правило, ярко играет за сборную. Возможно, как-то сумеет изменить отношение к себе Дмитрий Кагарлицкий, но это маловероятно. Из СКА он возвращается обратно в «Динамо» в статусе хоккеиста не для больших задач. Собственно, и в сборной связка Кагарлицкий – Шипачёв уже выступала в позапрошлом сезоне на этапе Евротура и ничего показать не смогла. Похожее отношение в верхах нашего хоккея и к Сергею Шумакову – талантливый, результативный нападающий, но только для игры в клубе. Впрочем, форвард «Авангарда» в минувшем сезоне, в отличие от Кагарлицкого, на скамейке запасных не сидел, а, напротив, тащил «ястребов» во второй половине регулярки и в плей-офф. Так что на Шумакова наверняка ещё посмотрят на Евротуре, а там уж всё будет зависеть от него.

На противоположном фланге ждём Никиту Сошникова, Константина Окулова (он, кстати, может и в центре сыграть, если понадобится), Антона Бурдасова. Эти нападающие уже в обойме сборной, от них мы ждём прорывной сезон в клубах. По Бурдасову у вас могут возникнуть вопросы, но на Антона явно рассчитывают в СКА, а значит и в национальной команде шансы у него будут. Если Бурдасов поработает над своей универсальностью и станет более командным игроком, то его шансы поехать на ЧМ значительно возрастут.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На мой взгляд, сборной Брагина пригодится Иван Телегин, незаменимый помощник многих предыдущих наставников национальной команды. Пахарь-ролевик, «убийца» меньшинства – всё это про Телегина, у которого, к тому же, есть немаленький международный опыт. Если Иван будет здоров, то Валерий Николаевич вряд ли от него откажется.

Ну и, конечно, в сборной Брагина нужно ждать молодёжное звено. Марченко – Морозов – Подколзин – это уже бренд, который будут активно раскручивать в следующем сезоне. Дай бог, чтобы у парней всё получилось и на ЧМ-2021 они поехали не благодаря новой концепции, а из-за своих реальных успехов.