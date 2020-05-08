Новый взлёт Ларионова. Человек, хотевший изменить русский хоккей, возглавит молодёжку

В условиях пандемии и заморозки всего мирового спорта мы все испытываем острый информационный голод, однако события в российском хоккее не дают нам сильно скучать. Вслед за введением жёсткого потолка зарплат в КХЛ и изменившегося в связи с этой реформой характера клубного межсезонья, а также возбудившего общественность нового вектора трансферной политики петербуржского СКА, стали появляться новости, касающиеся перемен в системе сборных России.

Новый переворот в нашем хоккее. Брагин сменит Кудашова в СКА и сборной России? Национальной команде эта перемена должна пойти на пользу.

Мы уже писали, что совсем скоро главным хоккейным тренером нашей страны вместо Алексея Кудашова станет Валерий Брагин, и предполагали, что осиротевшую после повышения Валерия Камбэковича молодёжку возьмёт под опеку Игорь Ларионов. Этот ход мог просчитать каждый, кто следил за российскими сборными в 2020 году, так что инсайд «Чемпионата» о новом назначении Профессора лишь подтвердил догадки широкой аудитории.

Игорь Ларионов возглавит молодёжную сборную России по хоккею

Впрочем, перестановка эта кажется логичной только в контексте событий российского хоккея последнего времени. Ларионов очень быстро стал своим человеком в ФХР, стремительно проделал путь от советника Романа Ротенберга до помощника Брагина в сборной U20, а после МЧМ-2020 публично выражал желание продолжить тренерскую деятельность. После перевода Брагина во взрослый хоккей никакого другого кандидата, кроме Ларионова, на ставший вакантным пост тренера молодёжки просто не было. Более того, это звенья одной цепи.



Но если смотреть на ситуацию в целом, то назначение Игоря Ларионова на такую высокую и серьёзную должность вовсе не выглядит очевидным. Профессор — пока одна из самых загадочных и противоречивых фигур современного российского хоккея, а общество ещё не раскусило его до конца и оценивает специалиста, порой, диаметрально противоположно.



Кто-то видит в Ларионове человека с западным менталитетом, прогрессивными взглядами и свежими идеями, этакого новатора, который говорит, что думает, называет вещи своими именами и способен расшевелить болото российского хоккея. Тональность речей Игоря Николаевича действительно отличается от риторики привычных нам спикеров своей резкостью и безапелляционностью, Ларионов любит и умеет говорить без купюр, не стесняется критиковать сложившиеся устои, даже будучи приближённым к официальной идеологии.

«В МХЛ и ВХЛ страшная коррупция, с матчей КХЛ хочется скорее уйти». У Ларионова наболело По мнению Профессора, в нашем хоккее есть системные недостатки, которые надо исправлять.

Кроме того, имеется целый букет из положительных отзывов игроков и коллег относительно чисто хоккейных взглядов и идей Профессора. Ярче всех, конечно, высказался его сын, но и независимые люди признавались, что слушали Ларионова, раскрыв рты. Словом, образ человека, который пришёл изменить всё, был создан вполне успешно.

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Однако нельзя не замечать и другой взгляд на Ларионова. Далеко не все верят в его святость и справедливо замечают, что ещё несколько лет назад Профессор был антагонистом ФХР, КХЛ и всего российского хоккея и совсем не стремился прийти и всё поменять. Он жил в США, занимался виноделием и агентской деятельностью, хвалил Запад и периодически отпускал колкие стрелы через океан в адрес нашего хозяйства. Говорил-то Ларионов во многом разумные и правильные вещи, вот только спасителем русского хоккея себя не позиционировал. И тут вдруг — резкая перемена тональности, оттепель в отношениях с ФХР, новые высокие должности. Почему Ларионов внезапно решил погрузиться в те проблемы, которые он сам поднимал, и перейти от критики к действию? Конъюнктура, преследование каких-то личных интересов, или же Профессором двигали светлые и чистые помыслы? Повторюсь, раскусить Ларионова до конца мы ещё не смогли.

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Впрочем, рассуждая о том, зачем Ларионов пришёл в ФХР, можно забыть про суть его назначения в молодёжную сборную, а ведь это сейчас более важный вопрос. Игорь Николаевич, вне всяких сомнений, умный человек с богатейшим хоккейным опытом и собственным видением игры, но проблема Профессора в том, что его тренерский бэкграунд совершенно нулевой.



К 59 годам весь наставнический опыт Ларионова сводится к работе помощником Валерия Брагина на МЧМ-2020, а больше Игорь Николаевич нигде и никогда не тренировал. Кажется, что эта профессия требует более глубокого погружения и освоения, особенно если говорить о должности рулевого в молодёжной сборной. Тот же Брагин, прежде чем возглавить команду U20, девять лет отработал в клубном хоккее, а также основательно поварился в кухне юниорских и молодёжных сборных в роли ассистента. Ларионов же сейчас получает высокие преференции практически с нуля.

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Работа главным тренером предполагает не только колоссальный объём хоккейных знаний (что, безусловно, есть у Ларионова), но и массу других аспектов. Психология, коммуникабельность, выстраивание тренировочного процесса, налаживание взаимоотношений с подопечными, наконец, система отбора кандидатов в команду, если мы говорим о сборной. Как справится с этим новичок Ларионов – пока загадка.



На мой взгляд, Игорь Николаевич с его взглядами и пониманием проблем сейчас мог бы быть полезнее российскому хоккею в роли функционера, но это только моё мнение. Возможно, у него действительно потенциал сильного тренера. МЧМ-2020, конечно, не пролил свет на эту загадку, так как мы не можем знать досконально, насколько велико было влияние Ларионова на стиль игры и результаты нашей молодёжной сборной. Да и повышение Брагина аккурат после того турнира намекает, что успехи команды приписали, прежде всего, главному тренеру.

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Зато МЧМ наглядно показал, что у Ларионова полно амбиций и авторитета, чтобы попробовать себя в самостоятельной работе, а в роли помощника ему тесновато. Молодёжная сборная – не лучший полигон для обкатки нового тренера, но нужно понимать, что Профессор отныне вписан в систему, и один на один с новым вызовом он не останется. Наверняка в комплектовании молодёжки продолжит принимать участие Брагин, да и вообще сборная U20 сейчас становится чуть ли не государственным проектом, к которому приковано повышенное внимание ФХР. В прошлые годы при Брагине, кстати, подход был гораздо менее трепетный, многое отдавалось на откуп главному тренеру.



Что ж, нам остаётся только пожелать удачи Ларионову на новом поприще. Возможно, он действительно тот человек, которого не хватало нашему хоккею, и результаты его деятельности не заставят себя долго ждать. Если при нём российская молодёжка не только продолжит дарить яркие эмоции болельщикам по всей стране, но ещё и сможет периодически выигрывать золото МЧМ, то Ларионова будут носить на руках и забудут о сомнениях при его назначении.