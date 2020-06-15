Звёзды, которые так и не зажглись. Как рушилась карьера первых номеров драфта НХЛ

Первые номера драфта новичков НХЛ достаточно часто становились объектом пристальной критики. Большое психологическое давление, масса внимания и повышенные ожидания — с этим справлялись далеко не все, а кто-то и вовсе стал громадным разочарованием на протяжении всей карьеры.

в. Рик Дипьетро («Айлендерс», 2000)

Для Дипьетро всё пошло не так с самого начала, хотя авансов голкиперу выдали безумное количество. У «островитян» уже был в основе прекрасный молодой вратарь, выбранный за три года до этого в первой пятёрке — это был Роберто Луонго, но ставка была сделана на Рика. Луонго обменяли во «Флориду», а Дипьетро так мучился с травмами, что едва мог сыграть больше 50 матчей за сезон. 15-летний контракт, подписанный на огромную сумму в $ 67,5 млн тоже добавлял давления, и всё вместе превратилось в огромную чёрную тучу, которая довела Рика до мыслей о самоубийстве.



Промучавшись в НХЛ 10 лет он завершил карьеру. Дипьетро не был плохим вратарём, но никак не мог поймать свою игру и оставаться здоровым, к тому же слабая психика не выдержала постоянного прессинга. Его контракт был выкуплен, а последний платёж ($ 1,5 млн) по нему будет сделан в 2029 году.

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н. Патрик Штефан («Атланта», 1999)

Драфт 1999 года получился странным, сочетая в себе громкие провалы типа Штефана и неожиданные открытия наподобие Хенрика Зеттерберга. «Атланта» выбирала первой на правах клуба-новичка и сделала грубую ошибку. Чех сыграл в НХЛ только 7 сезонов и прославился только тем, что на последних секундах матча не попал в пустые ворота «Эдмонтона», играя за «Даллас Старз», а в ответной атаке соперник забил и, в итоге, выиграл матч.



Штефан ни разу не забил 20 голов за сезон и в 28 лет завершил карьеру, отыграв 3 матча за швейцарский «Берн».

«В жизни такого не видел». Промах Штефана – один из самых эпичных в истории НХЛ Он был первым номером драфта, а запомнился только этим курьёзом. Тот сезон стал для чеха последним в НХЛ.

н. Александр Дэгл («Оттава, 1993)

Дэгла считают «ролевой моделью» для неудачника под первым общим номером. «Оттава» так хотела его взять, что даже рискнула быть обвинённой в специальном проигрыше матчей в конце регулярного чемпионата, чтобы завладеть первым выбором (после этого была введена драфт-лотерея). В итоге, Дэгл так никогда и не приблизился к тому, чтобы оправдать ожидания, хотя его называли «следующим Лемье».



Трижды он забивал по 20 голов за сезон, но вместо чудесного мастера оказался простым середняком, пусть и талантливым. После «Оттавы» в его карьере была «Филадельфия», «Тампа», «Рейнджерс», «Питтсбург», «Миннесота». Затем последовали 4 года в «Давосе», где он дважды стал чемпионом Швецарии и выиграл Кубок Шпенглера.

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н. Брайан Лоутон («Миннесота Норт Старз», 1983)

Лоутона трудно винить в том, что его так высоко выбрали — он просто оказался достаточно посредственным хоккеистом, которого неправильно оценили. Он провёл всего три сезона, в которых не отправлялся в фарм-клуб, его персональный рекорд результативности — 44 очка. После «Миннесоты» его носило по разным командам — Лоутон побывал в «Бостоне», «Рейнджерс» и «Квебеке», а лучший сезон провёл в Интернациональной хоккейной лиге, выступая за «Финикс Роудраннерз» (66 очков в 63 матчах). После окончания карьеры игрока он два сезона работал на руководящих постах в «Тампе», но и тут карьеру сделать не удалось.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале компании Sportsnet в YouTube.

з. Горд Клузак («Бостон», 1982)

Его карьера в НХЛ ограничилась семью сезонами и была испорчена серьёзными проблемами с травмированным коленом. «Бостон» был полон решимости взять Клузака, предпочтя его Скотту Стивенсу или Филу Хаусли, и совершил ошибку. Клузак пропустил два полных сезона, залечивая травмы, а в лучшем для себя регулярном чемпионате набрал только 39 очков при 155 минутах штрафа.

з. Грег Джоли («Вашингтон», 1974)

«Столичные» появились в НХЛ в 1974 году и стали одной из худших команд эпохи расширения. Защитник Джоли рассматривался как человек, который может придать нужный импульс молодому клубу, но вышло всё совсем не так. В своём первом сезоне он сыграл только 44 матча и получил обескураживающий показатель полезности «-69», который, впрочем, не был худшим в команде (у Билла Миккельсона было «-82»). Во втором сезоне за «Вашингтон» Джоли появился на льду в 54 матчах и заработал «-47». На третий год его обменяли в «Детройт» на 34-летнего защитника Брайана Уотсона.



В «красных крыльях» он «пылил» ещё 6 сезонов, постоянно отправляясь в АХЛ, где он провёл три последних года своей карьеры. Всего же в НХЛ он сыграл 365 матчей и заработал «-163» по показателю полезности, а в АХЛ стал чемпионом в свой последний сезон.

От Якупова снова отказались. Первый номер драфта НХЛ обменян в «Амур» Похоже, нападающего ждёт повторение истории Ильи Каблукова.

н. Дуг Викенхайзер («Монреаль», 1980)

Викенхайзер был многообещающим хоккеистом, который сыграл достаточно много матчей в НХЛ, но на обещанный уровень так и не вышел. Форварда «съела» злая монреальская пресса, которая очень хотела, чтобы вместо Викенхайзера «канадцы» взяли франкофона Дени Савара, и каждая ошибка нападающего подвергалась большому разбору. Адаптироваться к НХЛ после молодёжного уровня у Дуга не получилось: в «Монреале» он провёл три с половиной сезона и не набирал более 35 очков за регулярный чемпионат.



Затем в его карьере были три скромных года в «Сент-Луисе», после чего он стал настоящим «путешественником». «Ванкувер», «Рейнджерс», «Вашингтон», АХЛ — это были ещё цветочки. Затем последовал чемпионат Италии, где он стал звездой (57 очков в 35 матчах за «Асиаго»), швейцарский «Цуг», австрийский «Клагенфурт», клуб второго дивизиона Германии «Байрют». Закончил он, проведя два сезона в ИХЛ, где был на удивление результативен (134 очка в 153 матчах).

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале компании Sportsnet в YouTube.

Шутки про «Fail For Nail» (проиграй, и получишь Наиля) уже давно не актуальны. В период с 2010 по 2012 годы у «Ойлерз» была уникальная возможность трижды подряд выбирать первыми на драфте, и если выбор Тейлора Холла и Райана Нюджент-Хопкинса можно назвать вполне удачным, то с Якуповым вышло совсем не так.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Нефтяники» давали Наилю множество шансов — он провёл в «Ойлерз» четыре сезона, и его рекорд составил 33 очка за регулярный чемпионат. После этого была небольшая вспышка в «Сент-Луисе», где он удачно начал регулярку, но затем снова потерялся. Чуть лучше было годом спустя в «Колорадо», но снова после хорошего старта последовал провал.



Примерно та же история повторилась и в КХЛ: прекрасный первый сезон в СКА, затем спад, а нынешним летом он был уже дважды обменян, и не факт, что «Амур» станет последней точкой его путешествия. Впрочем, как мы видим, история Якупова далеко не уникальна, если это можно считать утешением.