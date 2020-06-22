Жердев – не первый, кто ушёл в монастырь. Как хоккеисты пытались спасти свои карьеры

Изменить свою жизнь никогда не поздно. Даже если ты погряз в алкоголе и наркотиках или, и того хуже, убил человека.

Карьера хоккеиста и так коротка – к 35 годам, если не раньше, многие уже вешают коньки на гвоздь. А если ты ещё и сам закапываешь свой талант в землю, то можно легко и быстро уйти на дно, так оттуда и не выплыв. Правда, встречаются примеры, когда достигнув дна, люди отталкивались от него и принимались спасать карьеру. Да что карьеру, зачастую просто жизнь. Как Николай Жердев, который предпринимает очередную попытку завязать с горячительными напитками и вернуться на высокий уровень.

Владислав Третьяк и Николай Жердев Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Четвёртый номер драфта НХЛ-2003, нападающий с талантом, который мог вывести его в суперзвёзды мирового хоккея. Но скверный характер, недостаток самоотдачи и пристрастие к алкоголю поставили крест на этих возможностях.



Жердев и до проблем с режимом играл по настроению. Есть настроение – будет восхищать и разрывать всех на площадке. Но чаще настроения не было, и на льду каталась его бледная тень. Когда в НХЛ строптивый хоккеист оказался не нужен, Жердев вернулся в Россию, где быстро заработал репутацию дебошира и ненадёжного человека.



Разбитые «Бентли», постоянное подпитие, пропуски тренировок. В «Сочи» он не раз терял свою собаку, в «Нефтехимике» приходил на арену нетрезвым, в рижском «Динамо» загулял так, что его вообще не могли найти.



Сезон-2018/2019 Жердев пропустил полностью, а прошлым летом объявился – решил завязать с алкоголем и вернуться в хоккей, даже сделал заявление, что хотел бы ещё сыграть в сборной России на чемпионате мира. Но пагубные привычки остались, и Николая быстро выгнали из «Рязани».



Этим летом Жердев предпринимает ещё одну попытку спасения карьеры. В интервью он рассказал о двухнедельной поездке в монастырь, которая заставила его переосмыслить свою жизнь.

«Алкоголь выигрывал у меня дуэль. Решил идти в монастырь». Откровенное интервью с Жердевым Двукратный чемпион мира Николай Жердев честно рассказал о своих проблемах и выразил желание вернуться в хоккей.

Михаил Татаринов

Защитник с мощнейшим броском высоко котировался в московском «Динамо» и сборной СССР, но уже в ранние годы начал прикладываться к бутылке, особенно на фоне профессиональных неудач. Сломал челюсть не тренировке и пролетел мимо Олимпиады-1988 – загулял, оказался в больнице, «зашился».



Затем – командировка в НХЛ, смена нескольких клубов и перевод в команду АХЛ. Снова алкоголь. Татаринов разорвал контракт, вернулся в Россию, пытался пристроиться в какую-нибудь команду, но уже не смог – в 28 лет он уже сроднился с выпивкой и не мог себя контролировать.



Пропил все заработанные деньги, квартиру, бомжевал и однажды зарезал человека. Проиграл в карты бывшему зэку, не успел вовремя привезти долг, слово за слово, рядом оказался нож. Татаринов отсидел в тюрьме почти год, продолжал пить.



Вышел на свободу, просил помощи у старых друзей из хоккейного мира – те оплатили ему лечение в больнице, встретил нынешнюю жену, которая его выходила и вернула к жизни. Проблемы со здоровьем у Татаринова, конечно, остались, но уже несколько лет он является председателем совета Федерации хоккея Иркутской области. Не пьёт, растит маленького сына.

Шведский вратарь отыграл в Северной Америке семь сезонов, прежде чем открыто рассказал о своих проблемах с психикой и алкоголем. Оказалось, что подающий надежды голкипер ни дня не мог провести без снотворного и выпивки, был подвержен частым сменам настроения и беспрерывно боролся с «демонами в своей голове» и даже задумывался о самоубийстве.



Переломный момент наступил в конце сезона-2017/2018, когда Ленер не смог доиграть матч из-за панической атаки. В клубе его поместили в список травмированных, и до конца чемпионата он даже не появлялся в раздевалке.



Ленер обратился за помощью и полтора месяца провёл в реабилитационном центре, где ему поставили диагноз маниакально-депрессивный психоз, синдром дефицита внимания и гиперактивности, а также посттравматическое расстройство.



Реабилитация давалась Ленеру очень непросто, но он смог отказаться от алкоголя и наркотиков, и нашёл утешение в христианстве. Позже он открыто рассказал о своих проблемах и стал настоящим послом от хоккея для людей со схожими проблемами.



К счастью для Ленера, ему дали шанс в «Айлендерс», где он стал финалистом «Везины» и выиграл «Билл Мастертон Трофи» за преданность хоккею. Он продолжает бороться со своими демонами, но теперь уже выигрывает эту битву.

«Трамп, ваш народ страдает». Вратарь НХЛ заступился за душевнобольных Робин Ленер справился с маниакально-депрессивным психозом, но у простых людей нет денег на дорогие лекарства.

Похожая история была у Скотта Дарлинга, который смог победить алкоголизм, вырвался с самого дна и в итоге стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго». Или у нападающего «Оттавы» Бобби Райана, который в этом сезоне пропустил три месяца, лечась от алкогольной зависимости. На самом деле, таких историй в НХЛ немало – Дэвин Сетогуччи с ранних лет утопал в алкоголе, потом подсел и на наркотики, вылечился и вернулся в хоккей, а после завершения карьеры работает комментатором. Пятикратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный обладатель Кубка Канады Грант Фюр в середине карьеры лечился от кокаиновой зависимости, Тео Флёри с юношеского возраста любил выпить, потом пристрастился к наркотикам и боролся с этими пагубными пристрастиями на протяжении всей карьеры. Он сдавал мочу своего сына, чтобы не провалить тесты в НХЛ, был близок к суициду. Сейчас Флёри является активистом по защите жертв насилия, занимается благотворительностью и пробует себя в качестве певца.

От алкоголика до обладателя Кубка Стэнли. Откровения Скотта Дарлинга Как бояться людей, быть алкоголиком, а через несколько лет выиграть Кубок Стэнли. Вратари – особые люди.

Виталий Прохоров Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

У олимпийского чемпиона Прохорова хоккейная карьера получилась богатой и насыщенной – «Спартак», Кубок Канады и Олимпиада-1992 в составе сборной СССР, НХЛ, европейские чемпионаты, российская Суперлига. Завершив карьеру, Прохоров ушёл с головой в бизнес – стал директором завода по производству стройматериалов. А затем – пропал.

Потом выяснилось, что разочаровался в новой, нехоккейной реальности, «потерял всякий жизненный интерес», даже хорошая должность и зарплата не спасали положения. От скуки Прохоров стал устраивать загулы, а когда опомнился и понял, что жизнь идёт под откос, отправился на Валаам, где два года был послушником в монастыре.



После этого Прохоров вернулся в хоккей, по которому так тосковал, и стал тренером. Фарм «Крыльев Советов», фарм «Спартака», работа в хоккейной школе, затем – юниорские сборные. Тот амбициозный проект завершился мельдониевым скандалом, и с юниорами Прохоров больше не работает, но в хоккее, пусть и номинально, остался. Сейчас он занимает должность вице-президента КХЛ по хоккейной вертикали.

Сборная Прохорова была надеждой России, но глупо попалась на допинге. Что с ней сейчас? 4 года мельдониевому скандалу, из-за которого свернулся мощный и амбициозный проект российского хоккея.

Брэнтт Майерз

Брэнтт был среднестатистическим игроком, но провёл в НХЛ шесть лет, путешествуя по разным клубам. И везде его сопровождали алкоголь и наркотики. За время игровой карьеры он четыре раза проваливал тест на наркотики и в итоге получил пожизненную дисквалификацию в НХЛ.



В 2006 году он завершил карьеру и спустя некоторое время сдался в реабилитацию. Говорит, что выкарабкался только потому, что мечтал увидеть дочь (она родилась спустя три дня, как он отправился на лечение), а ему говорили: «если не вылечишься, у неё вообще не будет отца».



Несколько месяцев в реабилитационном центре положили начало новой жизни. Майерз задался целью помогать хоккеистам со схожими проблемами, прошёл специальный курс обучения в университете Маунт Ройал в Калгари и разрабатывал собственную программу для игроков, которые борются с алкогольной, наркотической или игровой зависимостью. В 2015-м нашёл работу в «Лос-Анджелесе», где стал директором по помощи игрокам.