Жердев – не первый, кто ушёл в монастырь. Как хоккеисты пытались спасти свои карьеры

Карьера хоккеиста и так коротка – к 35 годам, если не раньше, многие уже вешают коньки на гвоздь. А если ты ещё и сам закапываешь свой талант в землю, то можно легко и быстро уйти на дно, так оттуда и не выплыв. Правда, встречаются примеры, когда достигнув дна, люди отталкивались от него и принимались спасать карьеру. Да что карьеру, зачастую просто жизнь. Как Николай Жердев, который предпринимает очередную попытку завязать с горячительными напитками и вернуться на высокий уровень.
Николай Жердев
Владислав Третьяк и Николай Жердев
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Четвёртый номер драфта НХЛ-2003, нападающий с талантом, который мог вывести его в суперзвёзды мирового хоккея. Но скверный характер, недостаток самоотдачи и пристрастие к алкоголю поставили крест на этих возможностях.
Жердев и до проблем с режимом играл по настроению. Есть настроение – будет восхищать и разрывать всех на площадке. Но чаще настроения не было, и на льду каталась его бледная тень. Когда в НХЛ строптивый хоккеист оказался не нужен, Жердев вернулся в Россию, где быстро заработал репутацию дебошира и ненадёжного человека.
Разбитые «Бентли», постоянное подпитие, пропуски тренировок. В «Сочи» он не раз терял свою собаку, в «Нефтехимике» приходил на арену нетрезвым, в рижском «Динамо» загулял так, что его вообще не могли найти.
Сезон-2018/2019 Жердев пропустил полностью, а прошлым летом объявился – решил завязать с алкоголем и вернуться в хоккей, даже сделал заявление, что хотел бы ещё сыграть в сборной России на чемпионате мира. Но пагубные привычки остались, и Николая быстро выгнали из «Рязани».
Этим летом Жердев предпринимает ещё одну попытку спасения карьеры. В интервью он рассказал о двухнедельной поездке в монастырь, которая заставила его переосмыслить свою жизнь.
Михаил Татаринов
Защитник с мощнейшим броском высоко котировался в московском «Динамо» и сборной СССР, но уже в ранние годы начал прикладываться к бутылке, особенно на фоне профессиональных неудач. Сломал челюсть не тренировке и пролетел мимо Олимпиады-1988 – загулял, оказался в больнице, «зашился».
Затем – командировка в НХЛ, смена нескольких клубов и перевод в команду АХЛ. Снова алкоголь. Татаринов разорвал контракт, вернулся в Россию, пытался пристроиться в какую-нибудь команду, но уже не смог – в 28 лет он уже сроднился с выпивкой и не мог себя контролировать.
Пропил все заработанные деньги, квартиру, бомжевал и однажды зарезал человека. Проиграл в карты бывшему зэку, не успел вовремя привезти долг, слово за слово, рядом оказался нож. Татаринов отсидел в тюрьме почти год, продолжал пить.
Вышел на свободу, просил помощи у старых друзей из хоккейного мира – те оплатили ему лечение в больнице, встретил нынешнюю жену, которая его выходила и вернула к жизни. Проблемы со здоровьем у Татаринова, конечно, остались, но уже несколько лет он является председателем совета Федерации хоккея Иркутской области. Не пьёт, растит маленького сына.
Робин Ленер
Шведский вратарь отыграл в Северной Америке семь сезонов, прежде чем открыто рассказал о своих проблемах с психикой и алкоголем. Оказалось, что подающий надежды голкипер ни дня не мог провести без снотворного и выпивки, был подвержен частым сменам настроения и беспрерывно боролся с «демонами в своей голове» и даже задумывался о самоубийстве.
Переломный момент наступил в конце сезона-2017/2018, когда Ленер не смог доиграть матч из-за панической атаки. В клубе его поместили в список травмированных, и до конца чемпионата он даже не появлялся в раздевалке.
Ленер обратился за помощью и полтора месяца провёл в реабилитационном центре, где ему поставили диагноз маниакально-депрессивный психоз, синдром дефицита внимания и гиперактивности, а также посттравматическое расстройство.
Реабилитация давалась Ленеру очень непросто, но он смог отказаться от алкоголя и наркотиков, и нашёл утешение в христианстве. Позже он открыто рассказал о своих проблемах и стал настоящим послом от хоккея для людей со схожими проблемами.
К счастью для Ленера, ему дали шанс в «Айлендерс», где он стал финалистом «Везины» и выиграл «Билл Мастертон Трофи» за преданность хоккею. Он продолжает бороться со своими демонами, но теперь уже выигрывает эту битву.
Похожая история была у Скотта Дарлинга, который смог победить алкоголизм, вырвался с самого дна и в итоге стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго». Или у нападающего «Оттавы» Бобби Райана, который в этом сезоне пропустил три месяца, лечась от алкогольной зависимости. На самом деле, таких историй в НХЛ немало – Дэвин Сетогуччи с ранних лет утопал в алкоголе, потом подсел и на наркотики, вылечился и вернулся в хоккей, а после завершения карьеры работает комментатором. Пятикратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный обладатель Кубка Канады Грант Фюр в середине карьеры лечился от кокаиновой зависимости, Тео Флёри с юношеского возраста любил выпить, потом пристрастился к наркотикам и боролся с этими пагубными пристрастиями на протяжении всей карьеры. Он сдавал мочу своего сына, чтобы не провалить тесты в НХЛ, был близок к суициду. Сейчас Флёри является активистом по защите жертв насилия, занимается благотворительностью и пробует себя в качестве певца.
Виталий Прохоров
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
У олимпийского чемпиона Прохорова хоккейная карьера получилась богатой и насыщенной – «Спартак», Кубок Канады и Олимпиада-1992 в составе сборной СССР, НХЛ, европейские чемпионаты, российская Суперлига. Завершив карьеру, Прохоров ушёл с головой в бизнес – стал директором завода по производству стройматериалов. А затем – пропал.
Потом выяснилось, что разочаровался в новой, нехоккейной реальности, «потерял всякий жизненный интерес», даже хорошая должность и зарплата не спасали положения. От скуки Прохоров стал устраивать загулы, а когда опомнился и понял, что жизнь идёт под откос, отправился на Валаам, где два года был послушником в монастыре.
После этого Прохоров вернулся в хоккей, по которому так тосковал, и стал тренером. Фарм «Крыльев Советов», фарм «Спартака», работа в хоккейной школе, затем – юниорские сборные. Тот амбициозный проект завершился мельдониевым скандалом, и с юниорами Прохоров больше не работает, но в хоккее, пусть и номинально, остался. Сейчас он занимает должность вице-президента КХЛ по хоккейной вертикали.
Брэнтт Майерз
Брэнтт был среднестатистическим игроком, но провёл в НХЛ шесть лет, путешествуя по разным клубам. И везде его сопровождали алкоголь и наркотики. За время игровой карьеры он четыре раза проваливал тест на наркотики и в итоге получил пожизненную дисквалификацию в НХЛ.
В 2006 году он завершил карьеру и спустя некоторое время сдался в реабилитацию. Говорит, что выкарабкался только потому, что мечтал увидеть дочь (она родилась спустя три дня, как он отправился на лечение), а ему говорили: «если не вылечишься, у неё вообще не будет отца».
Несколько месяцев в реабилитационном центре положили начало новой жизни. Майерз задался целью помогать хоккеистам со схожими проблемами, прошёл специальный курс обучения в университете Маунт Ройал в Калгари и разрабатывал собственную программу для игроков, которые борются с алкогольной, наркотической или игровой зависимостью. В 2015-м нашёл работу в «Лос-Анджелесе», где стал директором по помощи игрокам.
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