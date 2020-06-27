«Салават» вернул русского игрока из Америки. Станет ли Воробьёв звездой КХЛ?

Некоторые клубы КХЛ уже сформировали свои составы на следующий сезон, а кто-то находится на решающей стадии комплектации. Например, «Салават Юлаев», чьи ряды в ближайшее время должны пополнить нападающие Михаил Воробьёв и Маркус Гранлунд. И если финский форвард практически наверняка продолжит играть за «Эдмонтон» в плей-офф НХЛ (если, конечно, сезон в Северной Америке возобновят) и прибудет в расположение уфимцев после того, как «нефтяники» закончат борьбу за Кубок Стэнли, то на Михаила Воробьёва, у которого заканчивается контракт с «лётчиками», в клубе из Пенсильвании уже не рассчитывают.

Из Америки в Россию. Российские хоккеисты, которых продолжают ждать в КХЛ Пора возвращаться, шансов заиграть в НХЛ практически нет.

«Никак не могу это прокомментировать. У меня есть действующий контракт. Не знаю, как продолжится сезон в НХЛ. Если его возобновят, то я физически не смогу здесь выступать, потому что сезон будет закончен перед Новым годом. Не знаю, кто пускает такие слухи о переходе.

Есть ли интерес Уфы? По поводу контракта мы не разговаривали. А так… Я же каждое лето приезжаю в Уфу, общаемся с руководством. Каких-то конкретных разговоров мы ещё не вели. Если честно, я ещё не думал. Были предложения от разных клубов. Когда закончится сезон и контракт с командой, то буду дальше думать и принимать решение», — именно так прокомментировал Воробьёв изданию «Горобзор» слухи о своём возвращении в Уфу.



Но Михаил, конечно, лукавит. И лукавит сильно. Воробьёв прекрасно знал об интересе со стороны «Салавата». Знал и про предложенный контракт, который он сам уже подписал. Правда, документы официально не прошли по базе КХЛ, поэтому законопослушные юлаевцы не нарушают регламент и не объявляют о возвращении своего воспитанника. В НХЛ переход Воробьёва тоже согласовали (там сейчас тщательно согласовывают едва ли не каждую сделку). 23-летний нападающий подписал с юлаевцами трёхлетний контракт с зарплатой в 40 млн руб. за сезон + бонусная часть. Прилично ли это? Вполне. Особенно по нынешним временам. Но «Салават Юлаев» — топ-клуб, который может себе позволить потратить такие деньги на талантливого нападающего.

В Уфе, нет сомнений, Воробьёв будет играть в топ-6. Скорее всего, его определят в центр второй тройки нападения, как раз на место вернувшегося в «Ак Барс» Александра Бурмистрова. Разбивать трио финнов Хартикайнен – Маннинен – Гранлунд тренерский штаб во главе с финном Томи Лямся будет в крайнем случае. Только если у Маннинена начнутся проблемы со здоровьем (как это было в прошлом сезоне) или Сакари будет играть явно слабее Воробьёва. Места в первом звене для Хартикайнена и Гранлунда (он пока не подписан, но договорённость есть) забронированы железобетонно. Это люди, которые будут тащить команду к победам.

Для КХЛ Воробьёв если не игрок топ-уровня, то близко к этому. Мы помним, как из Америки в Россию возвращался Никита Сошников. Тогда многие говорили, что у россиянина постоянные травмы, перенесённые сотрясения мозга и выйти на высокие уровень он точно не сможет. Но что получилось на деле? Сошников стал лидером «Салавата», прекрасно проявив свои бомбардирские и снайперские качества. Вполне вероятно, что по похожему пути в Уфе пойдёт и Воробьёв. Кстати, если Воробьёв станет центром второго звена юлаевцев (а это почти наверняка), то по краям к нему напрашиваются варианты с Кугрышевым и Сошниковым. Тройка получается сильной, а это значит, что у уфимцев будет как минимум два мощных звена.

Из Америки в Россию. 12 российских хоккеистов, которым пора возвращаться домой У некоторых из них контракты будут действовать и на следующий год, но перспектив в НХЛ у этих игроков практически нет.

Почему Воробьёв не заиграл в НХЛ? Здесь сразу несколько причин. Во-первых, Михаил попал не в ту систему, но выбирать не приходилось, так как «Филадельфия» драфтовала россиянина. В первой команде «лётчиков» центральному нападающему не особо доверяли, о чём говорят всего 35 игр в НХЛ за два сезона в США. В основном же Воробьёв играл в АХЛ за «Лихай Уэлли» — фарм «Филадельфии». У «Флайерз» хватает центров уровня Воробьёва, а в НХЛ, если ты не в два или не в три раза сильнее североамериканца, о доверии можно только мечтать. При прочих равных местные специалисты предпочитают ставить в состав канадцев или американцев.



У Михаила не самый простой характер, что было заметно ещё по его игре в России. В НХЛ на это тоже наверняка обратили внимание. В АХЛ, кстати, Воробьёв выглядел вполне прилично. Особенно в плане результативных передач, что крайне важно для центрфорварда.

Фото: eliteprospects.com

Но Михаил повзрослел и понял, что в 23 года нужно играть в серьёзной команде и бороться за серьёзные трофеи, а не прозябать в АХЛ. В плане заработка тоже явное преимущество, так как в Северной Америке таких денег россиянин бы точно не заработал. Возвращение Воробьёва в Уфу напрашивалось. «Салават» тоже хотел подписать контракт с хоккеистом, путь которому в большой хоккей дали именно в Башкортостане. Поэтому стороны достаточно быстро ударили по рукам. Теперь осталось, чтобы Михаил не только заменил ушедшего Бурмистрова, но и выступил в разы сильнее. А уж поддержка со стороны местных болельщиков ему точно обеспечена.