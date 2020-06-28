Последний шанс Лундквиста и шанс для Самсонова. Какими будут вратарские дуэли в НХЛ

Национальная хоккейная лига продолжает планировать старт плей-офф-2020 в конце июля, несмотря на все тревожные новости, касающиеся коронавируса. Кубковый турнир из 24 команд будет очень интригующим, если учесть, что все клубы более четырёх месяцев сидели без дела, а особенно интересна ситуация с вратарями. Почти у половины команд нет чёткого решения относительно стартового голкипера в кубковых встречах. Они должны определиться в тренировочных лагерях, где для претендентов будет много возможностей.



Давайте посмотрим на будущие вратарские дуэли.

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«Эдмонтон»: Микко Коскинен против Майка Смита

Смит сыграл 37 матчей против 33 у Коскинена, но финн справился в своих играх намного лучше: его процент отражённых бросков составляет 91,7% против 90,2% у канадца. Микко был очень хорош после перерыва на Матч всех звёзд, и можно утверждать, что, в целом, он является более готовым к кубковым баталиям. Среди 66 голкиперов, кто сыграл не менее 500 минут в ситуации пять на пять, Коскинен идёт шестым по такому интересному показателю, как «ожидаемые голы за 60 минут матча». Для сравнения, Смит в этой таблице занимает только 48-е место, но есть одна загвоздка — это полное отсутствие у Коскинена матчей в плей-офф на уровне НХЛ. «Нефтяникам» придётся биться с «Чикаго», где есть двукратный обладатель Кубка Стэнли Кори Кроуфорд, и не стоит исключать вариант, при котором опыт Смита будет предпочтительней финской статистики.

«Нэшвилл»: Юусе Сарос против Пекки Ринне

Временами Ринне не слишком здорово играет в плей-офф: в сезоне-2017/2018, когда финн выиграл «Везину» как лучший вратарь, он не смог помочь «Нэшвиллу» в седьмом матче серии первого раунда против «Виннипега». Сейчас Ринне уже 37 лет и конкуренция со стороны соотечественника Сароса становится всё острее. Оба голкипера играли не очень стабильно по ходу сезона (у Ринне — 89,9% отражённых бросков, у Сароса — 89,5%), но когда произошла замена на тренерском мостике, и вместо Питера Лавиолетта туда заступил Джон Хайнс, Сарос воспрял духом. В 15 матчах после этого он одержал 11 побед, отражая 93,6% бросков.



Казалось бы, всё складывается в пользу Сароса, но, по словам самого Джона Хайнса, вопрос со стартёром он пока считает открытым, а это значит, что Ринне вполне может отыграть отставание во время тренировочного лагеря.

Схема розыгрыша плей-офф-2020

«Миннесота»: Алекс Стэлок против Девана Дубника против Каапо Кяхкёнена

Опыт в плей-офф для троицы из «Уайлд» противоположен статистики в этом сезоне. 34-летний Дубник был стартовым голкипером в начале регулярного чемпионата, но потерял этот статус задолго до приостановки матчей. Алекс Стэлок стал причиной постепенного подъёма «Миннесоты» в турнирной таблице: он выиграл 9 матчей из 13 после Всезвёздного уик-энда, отражая 92,4% бросков по своим воротам и стал девятым по ожидаемым голам за 60 минут. Что же до молодого Кяхкёнена, то он здорово провёл те матчи, которые ему доверили, одержав три победы в трёх играх, а в фарм-клубе был очень убедителен.



Стэлок выглядит главным претендентом на роль первого номера, но у него только четыре матча в плей-офф за карьеру, и Дубник вполне может побороться. Кяхкёнену придётся трудно, но и его не стоит сбрасывать со счетов, поскольку количество вратарей в заявке будет не ограничено.

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«Аризона»: Дарси Кемпер против Антти Раанты

«Койотам» впору позавидовать, поскольку оба выбора можно считать удачными. И Кемпер, и Раанта сыграли в нынешнем сезоне очень уверенно, поэтому у главного тренера «Аризоны» Рика Токкета будет приятная головная боль. Кемпер начинал три последних матча команды перед перерывом и был стартёром на протяжении последнего месяца, так что его шансы выглядят предпочтительней, но финна не стоит сбрасывать со счетов. Раанта, как и его конкурент, был в числе лучших 25 вратарей лиги по ожидаемым голам, и в тренировочном лагере всё может запутаться ещё сильнее.

«Питтсбург»: Мэтт Мюррей против Тристана Джарри

Мюррей — двукратный обладатель Кубка Стэнли, но приглашение на Матч всех звёзд получил не он, а его более молодой конкурент Джарри. С октября по декабрь Джарри был одним из лучших голкиперов лиги, поскольку к 1 января 2020 года имел в статистике 13 побед в 18 матчах, отражая 93,8% бросков. Он был лучшим в НХЛ по проценту отражённых выстрелов при игре в равных составах, а отсутствие опыта для «Пингвинз» не является проблемой, поскольку команда ранее делала ставку на того же Мюррея, когда был травмирован Марк-Андре Флёри.



Другое дело, что в календарном 2020 году у Джарри игра не пошла и он был откровенно плох. У Мюррея цифры статистики тоже худшие в карьере, поэтому любой из этих стражей ворот может стать первым номером в плей-офф. Мюррей был бы более безопасным выбором, Джарри может удивить.

«Каролина»: Джеймс Раймер против Петра Мразека

Для Мразека главной проблемой является стабильность. Год назад он выдал прекрасную игру на большем протяжении регулярного чемпионата, отменно начал плей-офф, но получил травму в серии против «Айлендерс». Вернувшись, былой надёжности у него уже не было. В нынешнем сезоне ему пришлось восстанавливаться от сотрясения, поэтому его нынешнее состояние пока неизвестно.



Раймер не был суперменом, но играл куда последовательней и стабильнее. В каждом месяце его процент отражённых бросков не падал ниже 91,2%, за исключением укороченного февраля. На голове он не стоял, но свои шайбы отбивал исправно, давая партнёром шансы на победу. Другое дело, что в плей-офф Раймер не играл с сезона-2016/2017, когда вышел на 29 минут, а последний кубковый старт был и вовсе в 2013 году.

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«Коламбус»: Элвис Мерзликин против Йоонаса Корписало

«Коламбус» не провалился после ухода Панарина, Дюшейна и Бобровского именно благодаря хорошим голкиперам, которых явно недооценивали раньше. Корписало удержал «мундиров» на плаву отменной игрой в ноябре и декабре, а после Нового года на авансцену выступил Мерзликин, заставив собой восхищаться. Новичок выдал невероятную серию из 8 побед кряду, пять из которых были «сухарями». Он вытеснил Корписало с позиции первого номера, и, вероятно, будет рассматриваться Джоном Тортореллой как главный кандидат на эту должность в серии против «Торонто».

«Рейнджерс»: Игорь Шестёркин против Хенрика Лундквиста

Это будет грандиозная битва дерзкого претендента с опытным ветераном, который считается одним из лучших вратарей своего поколения. Шестёркин в нынешнем сезоне перепрыгнул и через Лундквиста, и через Александра Георгиева, но сыграл только 12 матчей, восстанавливаясь после травмы ребра. 10 побед, 93,2% отражённых бросков — показатель очень приличный, к тому же Шестёркин считается будущей звездой «рейнджеров» и ему нужно нарабатывать опыт.



38-летний Лундквист уже откровенно «едет с ярмарки», но имеет ещё один год контракта. Обладатель «Везины» и олимпиский чемпион, шестой вратарь в истории НХЛ по количеству побед продемонстрировал крайне невыразительную игру в нынешнем сезоне, но у него есть свой козырь. Это история личных встреч с «Каролиной», у которой он выиграл все 3 матча в сезоне-2019/2020, в которых участвовал (94,7% отражённых бросков). Всего же за карьеру швед одержал 33 победы в 46 матчах против «Харрикейнз». Разумнее было бы дать шанс Шестёркину, но не исключено, что Лундквисту дадут последний шанс из уважения к тому, что он сделал для организации.

«Колорадо»: Павел Францоуз против Филиппа Грубауэра

Францоуз, который хорошо знаком российским болельщикам, никогда не начинал с первых минут матч НХЛ до нынешнего сезона. Но когда Грубауэр был травмирован, чех превосходно его заменил, а в феврале на отрезке из 11 матчей одержал 8 побед, отражая 92,5% бросков. Опыт Грубауэра в роли первого номера также невелик — немец является стартёром лишь один сезон, поэтому преимущества у него, по большому счёту, нет. Вполне возможно, что Грубауэр останется первым номером, у которого был неплохой сезон, но конкуренция будет очень острой. В случае, если немец ошибётся, Джаред Беднар не будет долго думать, а обратиться к Францоузу за необходимой искрой.

«Вегас»: Марк-Андре Флёри против Робина Ленера

Флёри очень опытен — он лидер среди всех действуюших вратарей по количеству стартов и побед в плей-офф. Но его игра на протяжении двух последних лет вызывала вопросы, а Ленер играл стабильнее. Как только он появился в «Вегасе», то сразу же заявил о себе, выиграв три матча кряду, отразив 94% бросков. Вероятно, Марк-Андре всё равно получит для себя первый матч после возобновления сезона, но шансы вытеснить Флёри из ворот у Ленера непременно будут, поскольку «Вегас» начнёт плей-офф не сразу, а лишь после кругового турнира.

«Вашингтон»: Брэйден Холтби против Ильи Самсонова

Холтби предстоит искать себе новый контракт и прощупывать рынок свободных агентов. Ситуация для игроков без контракта сейчас сложная, а Холтби провёл нынешний сезон далеко не так уверенно, как мог бы: при игре в равных составах он отражал только 90,5% бросков. Самсонов — вратарь на будущее, и по состоянию на февраль именно россиянин был первым номером «столичных», но затем у него случился спад — ни одной победы в пяти матчах и только 86% отражённых бросков в этих встречах.



Новичок против ветерана — сюжет классический, и, как правило, сначала предпочтение отдают более опытному голкиперу. Наставник «Вашингтона» Тодд Рирден уже выразил свою уверенность в игре Холтби, но если он не будет играть надёжно, всё может быстро измениться.