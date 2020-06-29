«Не осознавали, насколько большой у него талант». Малкин начал в НХЛ с голами в 6 матчах

Евгений Малкин забил немало голов в НХЛ (419, если быть точным) и среди них немало шедевров. Сегодня вспомним рекорд, с которого россиянин начал свой путь в лучшей лиге мира. В современной НХЛ ни до, ни после никто больше не забрасывал шайбы в первых шести матчах.

Побег из-за магнитного занавеса. Каким был Малкин и как он уезжал в НХЛ За него судились и скандалили, даже обещая забрать в армию.

Травма на предсезонке

Малкину стоило больших трудов приехать в «Питтсбург» — эту историю помнят многие. Побег со сборов в Хельсинки, перелёт в США, подписание контракта новичка в НХЛ. Позже были судебные разбирательства, а пока 20-летний нападающий оказался в незнакомой для себя обстановке и сильно переживал.

В первом же выставочном матче Малкин столкнулся с партнёром на льду и получил травму плеча. «Возможно, это был самый тяжёлый момент в жизни. Я сидел в раздевалке и думал: «Может, мне лучше вернуться в Россию?» Потому что это трудная игра, ещё только выставочный матч, а у меня уже травма. Звонил родителям, друзьям, спрашивал их: «Может, я ещё не готов играть здесь?»

К счастью, Малкин эти мысли отпустил и начал восстановление. Дебют пришлось отложить, но ненадолго – к пятому матчу сезона Евгений был в строю. «В раздевалке я очень нервничал. Моя первая игра в НХЛ, я только после травмы. Но когда я вышел на лёд и увидел, как болельщики встают с мест и начинают хлопать, было потрясающе. Все меня поддерживали, все меня ждали, все меня любили. Мой первый матч в НХЛ, мечта сбылась», — вспоминал он.

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Первые три гола

Чтобы забросить свою первую шайбу, Малкину потребовалось чуть меньше двух периодов. Евгений вошёл в зону, отдал передачу Марку Рекки, который нанёс бросок по воротам Мартина Бродо. Вратарь попытался зафиксировать шайбу, но свистка не было, и Малкин пропихнул её в сетку. Бродо, конечно, возмущался, но гол засчитали. И пусть он был не самым красивым, зато очень важным.

«Питтсбург» в итоге проиграл «Нью-Джерси» со счётом 1:2, но Малкин был доволен. «Этот гол придаст мне уверенности, думаю, в будущем я не буду так сильно нервничать», — говорил он.

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Следующая шайба получилась гораздо симпатичнее – в матче с «Айлендерс» Малкин с паса Кросби застал врасплох Майка Данхэма, который даже не успел среагировать. Этот гол позволил «Питтсбургу» сравнять счёт и в итоге выиграть в овертайме.

К третьему матчу приехали родители Малкина, им он и посвятил гол «Коламбусу». После игры его в шутку спросили, не хочет ли он продолжать эту голевую серию вечно, но россиянин только смеялся: «Не думаю, что у меня получится». Снова сработала комбинация с Кросби, который быстро привык к тому, что надо просто подождать, пока его новый партнёр откроется. «Я увидел его, как только пересёк синюю линию. Оставалось только дождаться, когда он подъедет и откроется. У него получился отличный бросок – сильный и точный», — говорил Кросби.

Гол, который восхитил даже Бродо

Главный тренер «Питтсбурга» Мишель Террьен сразу стал пробовать Малкина и Кросби в одной связке, но только периодически – на большинство или когда надо отыграться в концовке. Они сразу нашли взаимопонимание и к четвёртому матчу оказались в одном звене. Естественно, Малкин снова забил. Естественно, с передачи Кросби.

Этот гол потом ещё долго крутили по телевизору, в нём Малкин продемонстрировал всю свою силу и мастерство. Так рождался двуглавый монстр «Питтсбурга», который впоследствии принесёт «пингвинам» три Кубка Стэнли. Тогда же они были просто юными звёздочками, которые только начали тащить команду с последнего места на первое.

Малкин просочился сквозь двух защитников, удержался на ногах, зацепившись за одного из них, стряхнул с плеч другого и обманул Бродо. «Потрясающий гол. Да, пас был великолепным, но не так много людей способны контролировать шайбу, когда им надо продраться сквозь защитника и сместиться, когда другой соперник пытается снести тебе голову. Мне казалось, я контролирую ситуацию и Малкину просто некуда деваться. Но он остановился, объехал меня и завёл шайбу своей длинной клюшкой», — восхищался после игры прославленный вратарь.

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Дальше – больше, Малкин познакомился со знаменитым пенсильванским дерби и снова отметился голом. Своим фирменным – в большинстве, с колена, из правого круга вбрасывания. «Питтсбург» камня на камне не оставил от «Филадельфии», а впечатляющую серию Малкина затмил хет-трик Кросби.

Рекорд современной НХЛ

Шестого матча, с «Лос-Анджелесом», все уже ждали с нетерпением, ведь Малкин мог установить рекорд современной НХЛ. До него в шести матчах подряд на старте карьеры забивали только три игрока.

В сезоне-1917/1918 Джо Мэлоун, Сай Деннени и Ньюзи Лалонд не жалели вратарей. Мэлоун был самым неудержимым и забивал на протяжении 14 матчей на старте сезона. Но по справедливости, никто из них не был настоящим новичком, все они уже давно выступали на профессиональном уровне, просто теперь их команды сменили почившую в бозе НХА на только что образованную НХЛ. Предыдущий современный рекорд был поставлен Дмитрием Квартальновым, который в сезоне-1992/1993 забросил в своих первых пяти матчах за «Бостон».

Малкин сделал больше – оформил первый дубль и заодно забил свою первую шайбу в овертайме. Кросби с Малкиным чувствовали друг друга затылками, а большинство «Питтсбурга» работало как часы.

«Не думаю, что Малкин кого-то удивил в нашей команде. От него в этом году многое ждали, а потом вся эта история с его переездом, а затем и травмой. В итоге он показывает себя даже лучше, чем все ждали», — говорил Кросби.

Гораздо лучше сказал легенда и владелец «Питтсбурга» Марио Лемье: «То, что он делает в своих первых матчах в НХЛ, невероятно. Мы знали, что это большой талант, но не осознавали, насколько большой. По тому, что я пока вижу, он будет великолепным игроком на долгие годы».

«Мы все зрители на «Шоу Джино». Год, когда Малкин был без вопросов лучшим игроком мира Он восстановился после разрыва «крестов», оставил позади пару неудачных сезонов и снова стал доминировать.

Лемье, конечно, не ошибся. В дебютном сезоне Малкин выиграет «Колдер Трофи», спустя год «Питтсбург», который до приезда россиянина несколько лет не мог попасть в плей-офф, играл в финале. Ещё через год Малкин станет лучшим бомбардиром НХЛ, чемпионом и первым в истории русским обладателем «Конн Смайт Трофи». Потом будут ещё два Кубка Стэнли, 1000 очков, падения и взлёты, много всего. Спустя 14 лет Малкин по-прежнему невероятно хорош, а его рекорд на старте карьеры остаётся непобитым.