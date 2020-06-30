«Это соглашение – самая большая глупость». Как Овечкин подписывал рекордный контракт в НХЛ

Риск – благородное дело. Можно погореть и потерять всё или выиграть и получить всё и даже больше. 12 лет назад в «Вашингтоне» решили рискнуть и подписали 13-летний контракт с Александром Овечкиным на рекордную для НХЛ сумму. Игра стоила свеч.

«Вашингтон» дал Бекстрёму $ 9 млн. Новый контракт Овечкина будет заметно жирнее Если шведу дали такие деньги в 32 года, то россиянин должен получить на несколько миллионов больше.

Слухи

Александр Овечкин стал звездой НХЛ моментально, за два года он выиграл «Колдер Трофи», соперничая с Сидни Кросби, набрал 198 очков в 163 матчах и дважды съездил на Матч звёзд. В последний год по контракту новичка по лиге стали ползти различные слухи о том, что летом россиянин может сменить команду, подписав оффершит с «Монреалем», «Торонто» или другим большим клубом.

«Вашингтон» к тому времени был клубом гордым, но маленьким, большие звёзды там бывали и раньше, но мало кто задерживался надолго. Посещаемость матчей с приходом Овечкина увеличилась, но всё равно оставалась одной из самых низких в лиге. Телетрансляции из столицы США не пользовались такой популярностью, как, например, из соседней Филадельфии. Зарплатный фонд был одним из самых маленьких в лиге, а результаты оставались удручающими. «Кэпиталз», несмотря на Овечкина, только продолжали терять деньги.



В связи с этим в прессе всерьёз обсуждали, что игрок калибра Овечкина не должен играть на таком захудалом рынке, как Вашингтон. И для развития НХЛ будет правильным, если он окажется в «Рейнджерс», «Чикаго» или «Лос-Анджелесе». «В таких городах таланты Овечкина можно использовать гораздо лучше, чтобы поднять престиж НХЛ», — полагали в The Star.

«НХЛ повезло, что у неё есть Овечкин». Александр — лучшая хоккейная «восьмёрка» в истории Овечкин обошёл Селянне, Нили, Даути и даже нынешнего главного тренера молодёжной сборной России.

Рекордный контракт

Новое соглашение Овечкина с «Вашингтоном» начали обсуждать летом 2007 года, причём Александр вёл переговоры сам (от услуг агента он отказался ещё в 2006-м), что в итоге позволило ему прилично сэкономить на комиссии.



В январе 2008-го стороны договорились о контракте, который вошёл в историю НХЛ. Впервые хоккеист заключил соглашение на сумму свыше $ 100 млн – Овечкин остался в «столичных» на 13 лет, за которые должен был заработать $ 124 млн. Этот рекорд не побит до сих пор.



«Когда читаешь в газетах, что Овечкин может перейти туда-то, может быть обменян, это всё чувствуется. Пытаешься об этом не думать, но всё равно думаешь. А прямо сейчас я уже думаю только о своей игре. Рад, что остаюсь, Вашингтон – мой второй дом. Я ценю всё, что клуб сделал для меня. Мне нравятся мои партнёры по команде, тренеры, руководство и владельцы, мне нравится играть за «Вашингтон», — говорил он.



Несмотря на рекордную сумму, Овечкин всё равно не стал самым высокооплачиваемым игроком лиги. В первых шести сезонах его зарплата составляла $ 9 млн, в последних семи — $ 10 млн. В сезоне-2008/2009 самым дорогим был нападающий «Оттавы» Дэни Хитли ($ 10 млн), на следующий год – Венсан Лекавалье, далее Брэд Ричардс, Ши Уэбер, Анже Копитар, Патрик Кейн, Джон Таварес и, наконец, в этом году самым дорогим является Митч Марнер.

Главная «пушка» мирового хоккея. 12 самых значимых голов Овечкина в НХЛ Он начал забивать в своём первом же матче и не останавливается до сих пор.

Скептики говорили, что «Вашингтон» пожалеет

«Вашингтон» не побоялся долгосрочной сделки, хотя у владельца клуба Теда Леонсиса уже был неудачный опыт с суперзвездой. В 2001 году «кэпс» подписали контракт с Яромиром Ягром на семь лет и $ 77 млн только ради того, чтобы чех ушёл через два года. На момент подписания контракта с Овечкиным «Вашингтон» продолжал выплачивать Ягру 40% зарплаты, хотя он уже давно играл в «Рейнджерс».

Обжегшись на молоке, Леонсис сначала был скептически настроен к сроку сделки с Овечкиным, но затем всё же решил рискнуть. «Я рисковый человек. Если хочешь сделать долгосрочную инвестицию, с кем ещё её делать? Это снимает все вопросы о том, насколько серьёзно мы настроены завоевать Кубок Стэнли и сохранить команду. Через 10 лет этот контракт будет считаться очень выгодным. Я ставлю на то, что деньги не изменят Овечкина. Он будет играть в каждой смене, как будто это седьмой матч финала, ведь за это мы его и любим», — говорил Леонсис.



Скептики же не верили в то, что «Вашингтон» не пожалеет. Говорили, что Овечкин – односторонний игрок, который совершенно не умеет работать на команду и не сможет привести её к титулу. Что 13-летний срок договора только успокоит его и лишит мотивации. Даже комиссар НБА Дэвид Стерн звонил Леонсису со словами: «Ты будешь жалеть об этом всю жизнь. Я думал, ты умный парень, но это соглашение – самая большая глупость, с которой я сталкивался». Леонсис ответил: «Время покажет».

После 30 лет Овечкин стал ещё опаснее. В этом возрасте он уже круче Гретцки Великий русский снайпер не собирается стареть. Тех, кто не верит в его главный рекорд в карьере, становится всё меньше.

«Жаль, что контракт не на 16 лет»

Ждать пришлось немало, но скептики, как мы уже знаем, ошиблись, а «Вашингтон» рискнул и выпил шампанское. Не раз в прессе поднимался вопрос о том, что Овечкин тянет «столичных» на дно и заботится только о собственной статистике, и что его надо обменять. Овечкин, несмотря на все свои свершения, долгое время считался чуть ли не главным неудачником в НХЛ – ведь его команда ни разу не заходила дальше второго раунда плей-офф.



Тем не менее «столичные» стали одним из самых популярных клубов, на домашних матчах которого не найти свободного места. Началось финансовое благополучие – если в 2008-м «Вашингтон» был одним из самых бедных, то сейчас входит в топ-10 самых богатых клубов лиги. Выросли и рейтинги трансляций, и в целом болельщики поняли, что у них появилась звезда, которая никуда не собирается уходить. Овечкин дал клубу надежду и спустя 10 лет помог «Вашингтону» выиграть первый в истории клуба Кубок Стэнли.



Помимо этого, Овечкин стал лучшим бомбардиром и снайпером в истории клуба, выиграл рекордные девять «Морис Ришар Трофи», по три «Харта» и «Тед Линдсей Эворд», один «Конн Смайт» и был включён в список 100 величайших игроков в истории лиги. У него 706 голов и 572 передачи в 1152 матчах, и впереди – мечты о ещё одном Кубке Стэнли и рекорде Уэйна Гретцки.



Сегодня, как и раньше, большие сроки отпугивают клубы, и по новому коллективному соглашению максимальный срок контракта составляет восемь лет. И хотя было немало случаев, когда огромные контракты в будущем плохо аукались клубам, в случае с Овечкиным обе стороны остались в выигрыше. Овечкин жалеет только об одном: «Если бы можно было вернуться в прошлое, если бы я знал, что случится, подписал бы контракт на 16 лет».