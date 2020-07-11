Первый удар по оптимизму НХЛ. Хоккеист «Калгари» отказался от плей-офф и создал прецедент?

Национальная хоккейная лига была твёрдо намерена доиграть сезон-2019/2020, прерванный из-за пандемии коронавируса, и вот теперь организация уже официально стоит на пороге рестарта турнира. Объявлены города, которые примут матчи плей-офф, утверждён календарь, опубликованы даты игр.

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Несмотря на то, что среди игроков клубов НХЛ продолжают фиксироваться случаи заражения коронавирусом, а многие хоккеисты открыто выражали своё беспокойство по поводу летней доигровки, несколько дней назад лига и профсоюз всё-таки согласовали протокол возобновления сезона, закреплявший правила проведения тренировочных лагерей и матчей. Чтобы официально объявить о возвращении, НХЛ и профсоюзу ещё было необходимо ратифицировать продление коллективного соглашения, но и этот вопрос был решён в кратчайшие сроки.

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Желание играть в хоккей, пусть и в форс-мажорных условиях, победило, и теперь уже официально НХЛ возвращается, несмотря на все трудности, проблемы и преграды. При этом понятно, что лига просто не могла заставить игроков всех 24-х клубов в обязательном порядке присоединиться к рестарту, так как эпидемиологическая ситуация в мире продолжает оставаться небезопасной, а право распоряжаться собственным здоровьем невозможно отнять ни у одного спортсмена. Протокол возобновления чемпионата был согласован профсоюзом хоккеистом, однако каждому игроку была дана возможность отказаться от участия в рестарте сезона в течение 72 часов после утверждения этого протокола.



Учитывая, что члены профсоюза не были единодушны во время голосования, и против возобновления сезона на предложенных условиях высказались 135 хоккеистов, то можно было предположить, что опцией самоотвода кто-то из них обязательно воспользуется. И вот первая ласточка – защитник «Калгари» Трэвис Хэмоник.

Первый игрок НХЛ официально отказался от участия в возобновлении сезона

«Трэвис позвонил мне, чтобы сообщить, что он решил отказаться от участия в возобновлении сезона в НХЛ. Трэвис объяснил, что трудное решение он принял по семейным обстоятельствам. Хотя мы будем скучать по нему, мы понимаем и уважаем его решение. Мы по-прежнему сосредоточены на подготовке к тренировочному лагерю и предстоящим сериям в отборочном раунде», ─ заявил генменеджер « Флэймз» Брэд Треливинг.



29-летний Хэмоник – защитник второй-третьей пары «Флэймз», сосредоточенный на игре у своих ворот и разрушении. Добротный, но не топовый игрок обороны, без которого «Калгари» в плей-офф, конечно, сможет обойтись.

Но статус Хэмоника – совсем не главное в контексте его отказа от участия в рестарте. Трэвис, ставший первым хоккеистом, официально отстранившимся от оптимистичных планов НХЛ, создаёт прецедент. В этом случае не важно, какого уровня он игрок. Хэмоник, в первую очередь – человек, у которого есть семья, жена, ребёнок, и перед этими родными людьми Трэвис несёт ответственность, равно как и перед самим собой. Защитник «Калгари» первым из всех хоккеистов решил, что рисковать он не имеет права, но ведь семьи есть у каждого игрока НХЛ. И некоторые хоккеисты, сомневающиеся в целесообразности доигровки турнира, могут теперь последовать примеру Хэмоника, увидев, что они уже не одиноки в своей позиции.



Возможность отказаться от участия в рестарте игроки могут активировать до часу ночи вторника по московскому времени. То есть, времени всё взвесить и обдумать поступок Хэмоника, спроецировав его на свои собственные мысли, у хоккеистов НХЛ ещё предостаточно. Хочется верить, что отказ защитника «Калгари» не станет призывом к действию и останется исключительным случаем, но что если в ближайшее время от участия в плей-офф по личным причинам откажется уже кто-то из звёзд лиги?



Сетка плей-офф НХЛ в сезоне-2019/2020

Тонкость момента с возобновлением сезона НХЛ заключается ещё вот в чём. Игроки имеют право взять самоотвод, избежав штрафов, только до начала тренировочных лагерей, которые должны открыться 13 июля. Насколько я понимаю, после этого момента бесплатно отказаться от участия в плей-офф будет уже нельзя. Но как лига поступит в том случае, если в какой-либо команде выявят заболевшего, и кто-то из стана соперников этой команды не захочет выходить на лёд и подвергать себя риску? А если, не дай бог, будет зафиксирована целая вспышка?



Мы-то с вами можем сколько угодно бравировать на тему, что эпидемия у многих существует только в голове, что все в мире ходят на работу, ездят в транспорте, и ничего страшного. А тут – защищённые со всех сторон хоккеисты боятся за своё здоровье. Хватит ныть, выходите и играйте!

Но у НХЛ, естественно, должна быть другая позиция. В лиге, возможно, тоже считают преувеличенной опасность от коронавируса для здоровых спортсменов, но НХЛ в определённой степени несёт ответственность за жизни игроков, и тут уже нет места легкомыслию.



Так вот, пока непонятно, как будет действовать НХЛ, если кто-то из игроков захочет выйти из игры по соображениям личной безопасности уже по ходу плей-офф. Сделает исключение или будет действовать по букве правил?



Сами хоккеисты тоже не знают, как поступит организация, если перед ней встанет выбор между законом (подписанный протокол) и моралью. И, возможно, после решения Хэмоника, многие игроки тоже захотят сыграть на опережение, чтобы потом не идти на сделку с совестью.